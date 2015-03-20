Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда у сервиса много тысяч подписчиков в базе рассылки, а друзей в пабликах — кот наплакал. Вторая ситуация: у топ-менеджеров проекта в Facebook сотни фолловеров, включая клиентов, а официальная страница пустует. В этом посте поделюсь личным опытом: как быстро увеличить количество заинтересованных подписчиков в пабликах Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью адресов из рассылки и контактов из приватных аккаунтов Facebook.

Зачем объединять аудитории?

Рост доли присутствия вашего бренда на популярных платформах. Понимание активностей и потребностей подписчиков. Данные из разных платформ позволят детально анализировать онлайн-активности фолловеров и предоставлять им нужный контент в нужное время. Развитие комьюнити бренда. Доступ к пабликам, например, стимулирует подписчиков рассылки делиться впечатлениями.

Вам нужен CSV-файл

Для дальнейшей работы вам понадобятся файлы с адресами подписчиков в формате CSV. Выгрузите CSV-файл из почтового сервиса. Я использую GetResponse, там это сделать очень легко. В MailChimp и других сервисах процедура аналогична. Нужно зайти в группу подписчиков, выделить все контакты или все контакты внутри одного сегмента (например, по языку вебсайта) и выгрузить их в нужном формате.

Как выгрузить CSV-файл из своего Gmail?

Щелкните на надпись Gmail в верхнем левом углу, выберите «Контакты». Затем в верхнем меню выберите «Дополнительно» — «Экспорт». В появившемся окне нажмите «Все контакты» или группу контактов и «Формат CSV для импорта в Outlook или другое приложение».

Как выгрузить базу email-адресов ваших друзей в Facebook?

Здесь посложнее: понадобится регистрация в почте Yahoo. Когда вы войдете в свой новый почтовый аккаунт, нажмите на вкладку Contacts в верхнем меню, а в новом окне — на кнопку Import напротив значка Facebook (если будет слишком долго импортироваться — просто обновите страницу).

Готово! Кстати, это эффективный метод, чтобы добраться до почтовых ящиков инфлюенсеров, которые по серьезным вопросам не реагируют более ни на один канал связи. Так я, в частности, организовал интервью с Энн Смарти

NB: Добавлять адреса Facebook в CSV придется вручную, так как Yahoo блокирует возможность сделать это автоматически.

Приглашаем подписчиков в Facebook

Если вы видите этот пункт меню под кнопкой с тремя точками, вам повезло: таких пабликов осталось немного. Зато у тех, кому еще доступна заветная функцией, она работает замечательно. Для загрузки сsv-файла в новом окне нужно выбрать загрузку данных из «другой электронной почты». Мини-кейс по одному из пабликов. После приглашения базы email-подписчиков органический прирост пользователей за неделю составил 600% от результатов предыдущей недели. При этом пик добавлений был за день до того, как Facebook внедрил автоматическую отписку неактивных пользователей. По поводу отсутствия функции добавления контактов из email-рассылки во многих пабликах техподдержка Facebook отвечает предельно лаконично. Спасает ретаргетинг в Facebook. Для создания нового списка на своей странице Facebook заходим в «Менеджер рекламы» — «Аудитории». Жмем на «Создать аудиторию» и выбираем «Создать индивидуализированную аудиторию». Дальше выбираем возможность загрузить список адресов электронной почты.

Добавляем подписчиков в Twitter и LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn не позволяет включить подписчиков сразу в группу компании или сервиса. Но вы можете добавить их в друзья, а затем выслать личные приглашения в группу. В чем прелесть групп в LinkedIn? Пока подписчик не поймет, что можно отписаться от почтовых уведомлений, система будет высылать ему новости о постах, комментариях и других активностях. Интересный кейс по теме. Импортировать контакты из CSV в LinkedIn довольно легко.

Выберите Any Email и загружайте контакты.

Выгрузить электронные адреса ваших друзей для дальнейшего использования в кампаниях можно по ссылке.

Twitter

Добавить файл CSV напрямую в кириллических версиях Twitter нельзя (об услуге Twitter Tailored Audience для владельцев платного аккаунта MailChimp мы расскажем в другом посте), а встроенный бесплатный сервис по импорту из Gmail еще не умеет различать группы контактов, так что вы можете случайно зафолловить родственников из Бреста вместе с важной для вас аудиторией. Лучше загрузить все нужные контакты в недавно созданный почтовый аккаунт в Yahoo, где уже собраны адреса подписчиков Facebook. Затем найдите в Twitter-аккаунте ссылку «Find people you know».

Импортируйте контакты из Yahoo.

В итоге, если все настроено правильно, подписчики рассылки будут обсуждать последние новости в вашем паблике в Facebook, делиться цитатами из корпоративного Twitter, лайкать видео бренда и участвовать в дискуссиях на LinkedIn. Также вы можете добавить фолловеров из Facebook в подписчики рассылки. Уровень синхронизации баз подписчиков на указанных платформах может достичь 55-60%.

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