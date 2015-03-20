SMM

Как добавить подписчиков в Facebook, Twitter и LinkedIn из базы рассылки
Георгий Рябой
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Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда у сервиса много тысяч подписчиков в базе рассылки, а друзей в пабликах — кот наплакал. Вторая ситуация: у топ-менеджеров проекта в Facebook сотни фолловеров, включая клиентов, а официальная страница пустует. В этом посте поделюсь личным опытом: как быстро увеличить количество заинтересованных подписчиков в пабликах Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью адресов из рассылки и контактов из приватных аккаунтов Facebook.

Зачем объединять аудитории?

  1. Рост доли присутствия вашего бренда на популярных платформах.
  2. Понимание активностей и потребностей подписчиков. Данные из разных платформ позволят детально анализировать онлайн-активности фолловеров и предоставлять им нужный контент в нужное время.
  3. Развитие комьюнити бренда. Доступ к пабликам, например, стимулирует подписчиков рассылки делиться впечатлениями.

Вам нужен CSV-файл

Для дальнейшей работы вам понадобятся файлы с адресами подписчиков в формате CSV. Выгрузите CSV-файл из почтового сервиса. Я использую GetResponse, там это сделать очень легко. В MailChimp и других сервисах процедура аналогична. Нужно зайти в группу подписчиков, выделить все контакты или все контакты внутри одного сегмента (например, по языку вебсайта) и выгрузить их в нужном формате. Интерфейс GetResponse

Как выгрузить CSV-файл из своего Gmail?

Щелкните на надпись Gmail в верхнем левом углу, выберите «Контакты». Затем в верхнем меню выберите «Дополнительно» — «Экспорт». В появившемся окне нажмите «Все контакты» или группу контактов и «Формат CSV для импорта в Outlook или другое приложение». Как выгрузить csv-файл из своего Gmail?

Как выгрузить базу email-адресов ваших друзей в Facebook?

Здесь посложнее: понадобится регистрация в почте Yahoo. Когда вы войдете в свой новый почтовый аккаунт, нажмите на вкладку Contacts в верхнем меню, а в новом окне — на кнопку Import напротив значка Facebook (если будет слишком долго импортироваться — просто обновите страницу). просто обновите страницу

Готово! Кстати, это эффективный метод, чтобы добраться до почтовых ящиков инфлюенсеров, которые по серьезным вопросам не реагируют более ни на один канал связи. Так я, в частности, организовал интервью с Энн Смарти.

NB: Добавлять адреса Facebook в CSV придется вручную, так как Yahoo блокирует возможность сделать это автоматически. Добавлять адреса Facebook в CSV придется вручную

Приглашаем подписчиков в Facebook

Приглашаем подписчиков в Facebook Если вы видите этот пункт меню под кнопкой с тремя точками, вам повезло: таких пабликов осталось немного. Зато у тех, кому еще доступна заветная функцией, она работает замечательно. Для загрузки сsv-файла в новом окне нужно выбрать загрузку данных из «другой электронной почты». Для загрузки сsv-файла в новом окне нужно выбрать загрузку данных из другой электронной почты Мини-кейс по одному из пабликов. После приглашения базы email-подписчиков органический прирост пользователей за неделю составил 600% от результатов предыдущей недели. При этом пик добавлений был за день до того, как Facebook внедрил автоматическую отписку неактивных пользователей. Органический прирост пользователей за неделю составил 600% По поводу отсутствия функции добавления контактов из email-рассылки во многих пабликах техподдержка Facebook отвечает предельно лаконично. Техподдержка Facebook отвечает предельно лаконично Спасает ретаргетинг в Facebook. Для создания нового списка на своей странице Facebook заходим в «Менеджер рекламы» — «Аудитории». Жмем на «Создать аудиторию» и выбираем «Создать индивидуализированную аудиторию». Дальше выбираем возможность загрузить список адресов электронной почты. Создайте список ретаргетинга из файла CSV

Добавляем подписчиков в Twitter и LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn не позволяет включить подписчиков сразу в группу компании или сервиса. Но вы можете добавить их в друзья, а затем выслать личные приглашения в группу. В чем прелесть групп в LinkedIn? Пока подписчик не поймет, что можно отписаться от почтовых уведомлений, система будет высылать ему новости о постах, комментариях и других активностях. Интересный кейс по теме. Импортировать контакты из CSV в LinkedIn довольно легко. Импортировать контакты из CSV в LinkedIn довольно легкодовольно легко

Выберите Any Email и загружайте контакты. Выберите Any Email

Выгрузить электронные адреса ваших друзей для дальнейшего использования в кампаниях можно по ссылке. Как выгрузить электронные адреса ваших друзей из LinkedIn

Twitter

Добавить файл CSV напрямую в кириллических версиях Twitter нельзя (об услуге Twitter Tailored Audience для владельцев платного аккаунта MailChimp мы расскажем в другом посте), а встроенный бесплатный сервис по импорту из Gmail еще не умеет различать группы контактов, так что вы можете случайно зафолловить родственников из Бреста вместе с важной для вас аудиторией. Лучше загрузить все нужные контакты в недавно созданный почтовый аккаунт в Yahoo, где уже собраны адреса подписчиков Facebook. Затем найдите в Twitter-аккаунте ссылку «Find people you know».

айдите в вашем Twitter-аккаунте ссылку «Find people you know»

Импортируйте контакты из Yahoo.

Импортируйте контакты из Yahoo

В итоге, если все настроено правильно, подписчики рассылки будут обсуждать последние новости в вашем паблике в Facebook, делиться цитатами из корпоративного Twitter, лайкать видео бренда и участвовать в дискуссиях на LinkedIn. Также вы можете добавить фолловеров из Facebook в подписчики рассылки. Уровень синхронизации баз подписчиков на указанных платформах может достичь 55-60%.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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