Расскажите о вашей задаче
Бизнес

Доброта приносит деньги. Исследование о ценности доброжелательного лидерства
Нуард Погосян
98 8 0
1641283202
12

Компания Signature провела исследование Humankindex, и его результаты показывают: доброжелательный стиль управления способствует инновациям. А потому — самый эффективный. С помощью Grade.ua и Cambridge.ua изучили результаты, чтобы понять, чем «добрый» руководитель полезен бизнесу.

Что такое Humankindex

В 2021 году Signature Consultants и агентство Dynata опросили более 1000 штатных сотрудников в США и разработали специальный «индекс доброты». В его основе две составляющие:

  1. Коэффициент доброжелательности. Степень, до которой компания практикует доброжелательное управление и соответствующую корпоративную культуру, и то, насколько это ощущают сами сотрудники.
  2. Инновационный потенциал. В какой мере корпоративная культура и управление способствуют созданию и поддержке инновационной среды, и как это ощущают сотрудники.

Причем, доброжелательное управление — не абстрактная доброта, а вполне осязаемый подход:

  • конкретные действия для помощи другим;
  • предоставление права допускать ошибки и вместе с тем достигать успеха;
  • внимание к потребностям других.

Что дает доброжелательное управление

В итоге Humankindex для всех компаний оценили в 58 из 100. Сюда входит коэффициент доброжелательности — 31,5 и инновационный потенциал — 26,5.

Humankindeх

Чем больше показатель доброжелательности, тем выше вероятность, что компанию оценят как инновационную и создающую благоприятную среду для инноваций:

  • на 78% — если доброжелательность для компании — основная ценность;
  • на 350% — если у сотрудников есть общее чувство цели;
  • на 28% — если компания практикует доброжелательное управление.

В целом, благодаря доброжелательному стилю управления отношение к компании как инновационной повышается в 5 раз.

Люди, которые говорят, что руководство их компании «ставит превыше всего доброжелательность», также отмечают — этот стиль управления больше способствует появлению конкурентных преимуществ на рынке.

Сотрудников объединяет общая цель, они находят смысл в своей работе и ощущают свободу в том, что касается создания инноваций.

Доброжелательное управление в эпоху пандемии

Немного все подпортила пандемия. Да, 30% опрошенных отмечают, что после ее начала для их руководителей доброжелательность стала важной ценностью. Но 76% работают в компаниях, где по прежнему «прибыль выше людей», а то и даже сильнее, чем до ковида.

При этом, компании, которые начали применять практику доброжелательного руководство с началом пандемии, проложили себе путь к большим инновациям:

  • 53% опрошенных сказали, что их руководители стали активнее применять практику доброжелательного управления при пандемии;
  • 67% говорят, что это привело к созданию больших инноваций.

Смысл работы превыше денег

Когда многие сталкиваются с финансовыми сложностями из-за COVID-19, ощущение смысла от работы даже важнее денежной оплаты. Особенно для IT-специалистов и молодых сотрудников.

смысл или деньги

Для 6 из 10 опрошенных найти смысл в работе важнее 5-процентной прибавки к окладу. Среди айтишников так думают 81%.

Исследование Института Гэллапа и некоторые другие показали: миллениалам нужно ощущать, что их работа имеет смысл. Оплата труда важна и должна быть справедливой, но все же основная мотивация — миссия и цель. Опрос Signature подтверждает эти результаты и для поколения Z, и для миллениалов.

Сейчас они составляют 46% всей рабочей силы. И руководителям важно помочь сотрудникам понять, что их работа имеет смысл, для сохранения и привлечения новых работников.

Доброжелательность ведет к осмысленной прибыльности

Прибыль, конечно же, важна в бизнесе. Без этого не выжить. Но если нет какой-то большей цели, сотрудники будут меньше мотивированы, а работа начнет вызывать ощущение пустоты. Компании, в которых доброжелательность превыше всего, получают определенные преимущества. В частности, повышается вероятность того, что:

  • у сотрудников будет ощущение общей цели, что от их работы непосредственно зависят бизнес-цели компании — на 84%;
  • появится ощущение смысла в работе — на 120%;
  • они будут знать, каким образом их работа влияет на инновационный потенциал компании — на 58%;
  • сотрудники будут с большим желанием предлагать новые идеи и инновации — на 89%;
  • будут ощущать, что компания поощряет и подталкивает всех сотрудников к разработке новых идей, — на 69%.

Сейчас как никогда руководителям компаний стоит задумываться не только о деньгах, но и сосредоточиться на людях, на цели, которая выше прибыли.

Доброжелательность предоставляет больше свободы

Только в компаниях, где есть прочные отношения между сотрудниками и руководителями, свобода высказывать свое мнение без страха, атмосфера открытой дискуссии и искренней обратной связи, возможны инновации.

Например, риск — это фактор, способствующий инновациям. Но нельзя сформировать у сотрудников стремление рисковать без ощущения у них определенной свободы, чтобы создавать инновации в атмосфере доверия, искренности и взаимоуважения.

В этом искренняя компания всегда будет впереди конкурентов, которые практикуют только формальную вежливость.

Там, где руководящий состав считает доброжелательность главной ценностью, сотрудники с пятикратной вероятностью будут:

  1. Стремиться внести свой вклад. Будут очень хорошо понимать, как от них зависит инновационный потенциал компании.
  2. Иметь сильное желание придумывать новые, инновационные идеи.
  3. Верить в то, что компания поощряет и подталкивает всех сотрудников к инновациям.
  4. Считать, что компания стимулирует новые идеи.

Результаты исследования также показывают, что между сотрудниками, руководством и целями компании должна быть взаимосвязь. Среди сотрудников, которые не видят общей связи между своей работой, стилем управления и целями компании, почти половина (49%) не считают свою компанию инновационной. И лишь 7% из тех, кто не считает свою работу важной и несущей смысл, могут назвать место работы инновационными.

Подумать

Какой вывод сделали в Signature? Эффективность доброжелательного лидерства экономически обоснована, и компании, которые применяют такой подход, замечают результаты.

Поэтому руководителям стоит вернуться к основополагающим ценностям и ориентироваться на них в принятии решений, разработке стратегий, повышении устойчивости бизнеса и создании инноваций.

8
0
1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Узнайте больше
идеи для бизнеса
Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

Другие статьи автора

По теме

Продвижение Telegram-канала с помощью агентства Netpeak — чтоооооо???

Новая услуга для бизнесов, которым большое количество подписчиков не приносит продаж

Как открыть интернет-магазин

О чем следует позаботиться перед созданием интернет-магазина

Клубная культура Netpeak: что такое Netpeak Cluster и как он поможет развивать малый и средний бизнес

Участники бизнес-клуба netpeak получают бесплатные консультации по вопросам ведения контекстной рекламы в Google Ads

Свежее

Красивий бізнес в одній стрічці: контент-стратегія beauty-рітейлу в соцмережах. Кейс Watsons

Як Watsons охоплювали клієнтів у Instagram: корекція та інтеграція контент-стратегії.

Падения года. Семь массовых сбоев, оставивших миллионы людей без привычных сервисов

Пожар в дата-центре, неудачные обновления и то самое падение Facebook.

Как написать статью, которую не удалят из Википедии

что нужно знать, прежде чем создавать в Википедии статью о человеке или компании. После прочтения вы сможете спрогнозировать шансы на существование страницы: успех, 50/50, неуспех. В итоге выгодно распорядитесь временем, деньгами и сохраните нервы

Обсуждают

Интервью с Марком Цукербергом про Facebook Home, деньги и будущее коммуникаций

Основатель фейсбука опубликовал на WIRED крутое интервью

Что такое скрам — инструкция для новичков

Создатель скрама Джефф Сазерленд написал книгу о том, как использовать методику разработки программного обеспечения для развития бизнеса.

Что делать с бизнесом, когда нужен взрывной рост и позиция лидера ниши

Как стать лидером ниши не на словах, а на деле. Пошаговый алгоритм.

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok