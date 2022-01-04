Компания Signature провела исследование Humankindex, и его результаты показывают: доброжелательный стиль управления способствует инновациям. А потому — самый эффективный. С помощью Grade.ua и Cambridge.ua изучили результаты, чтобы понять, чем «добрый» руководитель полезен бизнесу.
Что такое Humankindex
В 2021 году Signature Consultants и агентство Dynata опросили более 1000 штатных сотрудников в США и разработали специальный «индекс доброты». В его основе две составляющие:
- Коэффициент доброжелательности. Степень, до которой компания практикует доброжелательное управление и соответствующую корпоративную культуру, и то, насколько это ощущают сами сотрудники.
- Инновационный потенциал. В какой мере корпоративная культура и управление способствуют созданию и поддержке инновационной среды, и как это ощущают сотрудники.
Причем, доброжелательное управление — не абстрактная доброта, а вполне осязаемый подход:
- конкретные действия для помощи другим;
- предоставление права допускать ошибки и вместе с тем достигать успеха;
- внимание к потребностям других.
Что дает доброжелательное управление
В итоге Humankindex для всех компаний оценили в 58 из 100. Сюда входит коэффициент доброжелательности — 31,5 и инновационный потенциал — 26,5.
Чем больше показатель доброжелательности, тем выше вероятность, что компанию оценят как инновационную и создающую благоприятную среду для инноваций:
- на 78% — если доброжелательность для компании — основная ценность;
- на 350% — если у сотрудников есть общее чувство цели;
- на 28% — если компания практикует доброжелательное управление.
В целом, благодаря доброжелательному стилю управления отношение к компании как инновационной повышается в 5 раз.
Люди, которые говорят, что руководство их компании «ставит превыше всего доброжелательность», также отмечают — этот стиль управления больше способствует появлению конкурентных преимуществ на рынке.
Сотрудников объединяет общая цель, они находят смысл в своей работе и ощущают свободу в том, что касается создания инноваций.
Доброжелательное управление в эпоху пандемии
Немного все подпортила пандемия. Да, 30% опрошенных отмечают, что после ее начала для их руководителей доброжелательность стала важной ценностью. Но 76% работают в компаниях, где по прежнему «прибыль выше людей», а то и даже сильнее, чем до ковида.
При этом, компании, которые начали применять практику доброжелательного руководство с началом пандемии, проложили себе путь к большим инновациям:
- 53% опрошенных сказали, что их руководители стали активнее применять практику доброжелательного управления при пандемии;
- 67% говорят, что это привело к созданию больших инноваций.
Смысл работы превыше денег
Когда многие сталкиваются с финансовыми сложностями из-за COVID-19, ощущение смысла от работы даже важнее денежной оплаты. Особенно для IT-специалистов и молодых сотрудников.
Для 6 из 10 опрошенных найти смысл в работе важнее 5-процентной прибавки к окладу. Среди айтишников так думают 81%.
Исследование Института Гэллапа и некоторые другие показали: миллениалам нужно ощущать, что их работа имеет смысл. Оплата труда важна и должна быть справедливой, но все же основная мотивация — миссия и цель. Опрос Signature подтверждает эти результаты и для поколения Z, и для миллениалов.
Сейчас они составляют 46% всей рабочей силы. И руководителям важно помочь сотрудникам понять, что их работа имеет смысл, для сохранения и привлечения новых работников.
Доброжелательность ведет к осмысленной прибыльности
Прибыль, конечно же, важна в бизнесе. Без этого не выжить. Но если нет какой-то большей цели, сотрудники будут меньше мотивированы, а работа начнет вызывать ощущение пустоты. Компании, в которых доброжелательность превыше всего, получают определенные преимущества. В частности, повышается вероятность того, что:
- у сотрудников будет ощущение общей цели, что от их работы непосредственно зависят бизнес-цели компании — на 84%;
- появится ощущение смысла в работе — на 120%;
- они будут знать, каким образом их работа влияет на инновационный потенциал компании — на 58%;
- сотрудники будут с большим желанием предлагать новые идеи и инновации — на 89%;
- будут ощущать, что компания поощряет и подталкивает всех сотрудников к разработке новых идей, — на 69%.
Сейчас как никогда руководителям компаний стоит задумываться не только о деньгах, но и сосредоточиться на людях, на цели, которая выше прибыли.
Доброжелательность предоставляет больше свободы
Только в компаниях, где есть прочные отношения между сотрудниками и руководителями, свобода высказывать свое мнение без страха, атмосфера открытой дискуссии и искренней обратной связи, возможны инновации.
Например, риск — это фактор, способствующий инновациям. Но нельзя сформировать у сотрудников стремление рисковать без ощущения у них определенной свободы, чтобы создавать инновации в атмосфере доверия, искренности и взаимоуважения.
Там, где руководящий состав считает доброжелательность главной ценностью, сотрудники с пятикратной вероятностью будут:
- Стремиться внести свой вклад. Будут очень хорошо понимать, как от них зависит инновационный потенциал компании.
- Иметь сильное желание придумывать новые, инновационные идеи.
- Верить в то, что компания поощряет и подталкивает всех сотрудников к инновациям.
- Считать, что компания стимулирует новые идеи.
Результаты исследования также показывают, что между сотрудниками, руководством и целями компании должна быть взаимосвязь. Среди сотрудников, которые не видят общей связи между своей работой, стилем управления и целями компании, почти половина (49%) не считают свою компанию инновационной. И лишь 7% из тех, кто не считает свою работу важной и несущей смысл, могут назвать место работы инновационными.
Подумать
Какой вывод сделали в Signature? Эффективность доброжелательного лидерства экономически обоснована, и компании, которые применяют такой подход, замечают результаты.
Поэтому руководителям стоит вернуться к основополагающим ценностям и ориентироваться на них в принятии решений, разработке стратегий, повышении устойчивости бизнеса и создании инноваций.
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