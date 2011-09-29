Бренды продолжают инвестировать в развитие фан-страниц и групп в Facebook (кстати, вы помните, чем в Facebook группа отличается от фан-страницы?). И, конечно, всех интересует отдача. Все понимают важность привлечения аудитории через Facebook, но еще не всем понятно какие стратегии наиболее эффективны, какой контент дает отдачу, как сравнить эту отдачу с результатами конкурентов и как же посчитать окупаются ли инвестиции. Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили перевести полезную статью западных коллег. Автор (Agasthya Upadhya) прибегла к аналитике фан-страниц топовых брендов, а чтобы упорядочить результаты исследования, составила 13 ключевых вопросов. Ответив на эти вопросы, вы сможете всесторонне проанализировать результаты работы SMM-специалиста.

1. У нас масса фанов, но какую отдачу мы получаем? Очень много разговоров о количестве «лайков» (aka фанов) и том как бы побольше их заполучить, но в действительности, что это значит для вашего бренда? Посмотрите на показатели взаимодействия и просмотров. Так вы сможете увидеть % людей, вовлеченных в ваши маркетинговые активности. Учет этих метрик помогает помимо количества фанов увидеть их взаимодействие с вашей фан-страницей и, соответственно, с брендом.

2. Как именно наши клиенты могут взаимодействовать с нашим брендом?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходима детальная оценка потребительского поведения. «Лайкают» ли фаны наш контент, комментируют ли, постят ли у нас на стене свои вопросы и отзывы? Меняются ли со временем эти показатели в зависимости от наших рекламных кампаний и программ лояльности? Хотим ли мы повлиять на какие-либо из этих показателей или пускаем на самотек?

3. Как реагируют фаны на тот контент, который мы постим?

Чтобы понять влияние исходящего контента и программ, необходимо отдельно рассмотреть реакцию фанов на посты. Подсчет «лайков» и комментариев к постам поможет определить какой именно контент «работает» и как потребители/клиенты на него реагируют в разных тематиках, программах и кампаниях.

4. Какой именно контент нам следует публиковать?

В Facebook вы можете публиковать статусы, фото, видео и ссылки. Но на чем стоит сфокусироваться? Какой контент интересен вашим фанам? Есть ли золотая середина между интерактивным и статическим контентом?

5. Какой контент следует публиковать, чтобы взаимодействовать с нашей аудиторией?

Существуют моменты, которые существенно влияют на подачу контента в социальных медиа — мессадж, тон, время публикации и даже пунктуация. Сравнение отдачи от каждого поста может помочь составить стратегию для создания и подбора контента. Когда мы задаем вопрос, получаем ли мы больше ответов? Когда мы постим предложения, нажимают ли люди «Поделиться»? Есть ли определенный тон или голос, которые повышают уровень активности фанов?

6. На какие темы говорит моя аудитория и почему?

Чтобы понять поведение потребителя, попробуйте уловить суть разговора. Благодаря анализу тем, на которые люди говорят на нашей странице, можно понять, что их волнует и как они относятся к нашему бренду.

7. Как можно привлечь потенциальных клиентов на мою страницу?

Ответив на вопрос «как именно люди попадают на нашу фан-страницу», можно получить информацию о том, как социальные медиа могут расширить наше влияние в сети и подсказать какие же должны быть затраты на маркетинг. Какие наши действия приводят наибольшее количество трафика? В какие ресурсы необходимо инвестировать?

8. Количество моих фанов увеличивается. Но откуда они приходят?

Рост подписчиков — это отлично, но задав вопросы «Как?» и «Почему?», вы можете узнать, как же гарантировать продолжение роста. Получаем мы больше фанов от SEO или от контекстной рекламы?

9. Наша аудитория растет, но сколько именно фанов мы приобретаем, а сколько теряем?

Фаны в Facebook — на вес золота. Анализ количества новых «Мне нравится» и «Больше не нравится» может помочь понять какие программы наиболее эффективны, а какие негативно сказываются на нашей статистике.

10. Кто является «адвокатами бренда»?

Есть ли в общей массе фанов люди, которые выделяются из толпы? Учет наиболее активных пользователей позволяет определить наиболее активных подписчиков и авторитетов.

11. Какие именно люди приходят на нашу страницу? Как они соотносятся с нашей клиентской базой?

Определение типа потребителей, т.е. потенциальных клиентов — решающий момент в формировании нашей стратегии. Каков демографический профиль клиентов, которые отвечают на наш контент? Что мы можем сделать, чтобы привлечь клиентов другого демографического профиля?

12. Где искать свою целевую аудиторию в Facebook?

Вы можете представить ваш бренд практически всему миру, используя маркетинговые возможности соц. сети Facebook. Если вы будете знать, откуда ваши фаны, то сможете предсказать стратегию поведения потребителей, а также составлять более целевые таргетированные сообщения.

13. На каком языке говорят наши фаны?

«Мы находимся в Лондоне, но почему большинство наших фанов говорит на Португальском?»

Большинство ваших фанов говорит на языке не родном для вашего бренда?

И напоследок советики от главреда:

Аналитика всему голова.

Задавайте побольше вопросов ответственному лицу.

Доверяйте, но проверяйте.

Экспериментируйте.

Поощряйте фанов за активность.

И заказывайте SMM от Netpeak.