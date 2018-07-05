Где бесплатно разместить ссылки — площадки для продвижения

Наращивание обратных ссылок на сайт — важный этап продвижения сайта. Без него даже самый хороший ресурс будет иметь низкую посещаемость. Чтобы этого избежать, можно разместить ссылку на сайт среди контента более популярного ресурса. Только возникает вопрос, какую платформу для этого использовать?

По каким критериям отбирать ресурсы

Чтобы узнать, где можно бесплатно разместить ссылки на свой сайт, следует обратить внимание на следующие факторы:

Релевантная тематика ресурса-донора. Посещаемость — от тысячи посетителей в сутки. Показатели тИЦ — от 110, а PR — от 2. Солидный возраст домена — от двух лет. Близкая региональность. «Живость» — желательно, чтобы платформа привлекала постоянный поток пользователей, которые активно оставляют комментарии, читают и публикуют материалы. Индексация — новые материалы сайта должны попадать в поисковики не менее чем за сутки. Наличие исходящих и входящих ссылок — количество входящих ссылок должно быть больше чем исходящих.

Важно учитывать насколько контент донора полезен. Обычно большой популярностью пользуются ресурсы, на которых публикуют новости.

Как найти список сайтов-доноров у конкурентов

Собрать собственных «доноров» поможет поиск ресурсов, с которых ссылаются конкуренты. Найти их можно через модуль Serpstat «Анализ обратных ссылок». Работать с ним просто:

ввести адрес домена сайта-конкурента;

нажать «Поиск»;

перейти в «Анализ обратных ссылок»;

выбрать «Ссылающиеся домены».

Появится список ресурсов, которые опубликовали ссылку на сайт-конкурент.

Отзовики и каталоги

Сайт-отзовик — первое место, где разместить реферальную ссылку проще всего. Для этого нужно связаться с владельцами сервисов и предложить оставить отзыв на их ресурсе. Взамен попросить о возможности поставить обратную ссылку на собственный сайт. Просителю обычно выдвигают условия, на которых он может это сделать. Они индивидуальны для каждого отзовика.

При работе с каталогами для начала нужно разобраться в их типах:

каталоги фирм;

каталоги статей;

каталоги сайтов.

Для публикации бесплатной ссылки нужно выполнить следующие этапы:

Создание публикуемого материала. Если это каталог компании или сайта, должно быть их описание, а если статьи, то качественный контент. Поиск каталогов и отбор достойных. Это можно сделать вручную или воспользовавшись уже существующими списками. Регистрация на платформах. Чтобы получить полноценный доступ к ресурсу. Общение с администратором. Это нужно, чтобы получить официальное разрешение на размещение действующей ссылки на ресурс.

Иногда публикация может быть осуществлена без прямого разрешения от ресурса-донора. Например, если опубликована интересная и полезная статья со ссылкой.

Список полезных сайтов отзовиков и каталогов

Добавление ссылок на эти сайты поспособствует развитию собственного бизнеса:

Сайт Особенности Google My Business Позволит заинтересованным лицам без проблем найти информацию о фирме, будь то интернет проект или реальная организация. Яндекс.Справочник Предусматривает бесплатную публикацию ссылки при наличии аккаунта Яндекс.почты. HotLog Бесплатный рейтинг и каталог. Liveinternet Ещё один универсальный ресурс, совмещающий свойства рейтинга и каталога. Fis.ru Каталог, где информацию могут опубликовать сайты корпоративного и коммерческого характера. Vsego.ru Каталог с платными и бесплатными ссылками. Povezlo Бесплатный каталог Spravkus Публиковаться в каталоге могут сайты из Украины, России, Беларуси и Казахстана. Но только имеющие регистрацию.

Сайты для пресс-релизов

Пресс-релизом называют небольшую новость о событии, что состоялось или только произойдет. Ссылка делается в тематической новости, окружена качественным текстом. Чтобы разместить ссылку бесплатно, нужно:

зарегистрировать профиль;

написать в редакцию;

предоставить материал;

подождать несколько дней.

Пресс-релизы публикуют в 40% случаев, но редко сразу. К тому же, на многих сайтах требуют оплату за размещение материала со ссылками.

Список полезных сайтов для пресс-релизов

Залог успеха при публикации пресс-релизов — отправка запроса в как можно большее количество сайтов. Это повысит шансы, что материал все же будет опубликован. Главное, подобрать хорошие площадки.

Сайт Особенности Subscribe Публикуются в основном интересные пресс-релизы. Forpress Требуется обязательная регистрация. Press-release Все материалы публикуются в своей рубрике. Infuture Интернет-журнал, но на нем можно публиковать пресс-релизы. Inthepress Используется для публикаций общественных и коммерческих материалов. Moy vybor Новостной портал, на котором публикуют статьи и обзоры. Publishernews Работает в области рекламы, маркетинга. Нужно зарегистрироваться и подтвердить официальный статус. Публикация материалов быстрая. Mypress-release Ресурс для статей о бизнесе и пресс-релизов.

Размещение в соцсетях и на смежных площадках

Разместить свою ссылку бесплатно можно в соцсетях. Благодаря обширной тематике контента, публиковать можно разную информацию и ссылки на разнообразные сайты. Объединение в соцсетях происходит по региональному признаку, интересам и не только.

Выкладываемый материал может иметь такие формы:

текстовую;

фото;

видео.

Вставляемые ссылки выглядят естественно, и нет необходимости писать много текста. Ссылки можно продвигать ключевыми словами. Кроме того, придется работать с реальной аудиторией, а значит, вероятность перехода по ссылке высокая. Главное — систематичность выкладывания материала.

Даже известные бренды используют соцсети для своего продвижения, не говоря уже о владельцах небольших сайтов. Чтобы публиковать контент, нужно иметь активный профиль в соцсети и регулярно им пользоваться.

Среди наиболее популярных платформ выделяют:

Об этих площадках слышали все, но есть и менее популярные ресурсы.

Ресурс Особенности Snapchat Основная аудитория — подростки. Может использоваться для креативных публикаций. Ответы Mail.ru Quora, Reddit Разные платформы, но работающие по одному принципу — обсуждение какой-то темы. SlideShare, Vimeo, Dailymotion Для публикации видео-контента, рекламы и презентаций. Сообщество ресурсов большое и активное. AngelList На ресурсе происходит контакт стартаперов с инвесторами. Weheartit Позволяет продемонстрировать маркетинговую стратегию с визуальным контентом.

Гостевые посты

Бесплатно разместить статью со ссылкой можно на сайтах, позволяющих публиковать гостевые посты. Там размещается только качественная и полезная информация, что удовлетворяет запросы пользователей. Чтобы опубликовать гостевой пост, нужно выполнить следующую последовательность действий:

Выбрать тему близкую к тематике сайта. Для этого можно проанализировать ТОП поисковиков по запросу, чтобы выбрать наиболее популярную тему. Просмотреть контент конкурентов, и создать более подробный и качественный материал. Для этого можно использовать текст, видео, инфографику и т.п. Важно соблюдать оригинальность и подбирать тему, что вызывает интерес. Выбрать площадки с целевой аудиторией, и договориться о размещении на них ссылки с материалом.

При этом публикации нужно делать регулярно, чтобы создать у целевой аудитории определенное мнение о ресурсе. Поисковые системы лояльно относятся к подобному контенту, потому можно получить быстрый и существенный рост позиций.

Где продвигать контент

Чтобы долго не искать площадку, где можно разместить рекламную ссылку бесплатно, полезным будет список популярных платформ для продвижения контента.

Сайт Особенности Яндекс. Дзен На платформе каждый может публиковать и читать. Можно загружать разные виды контента: статьи, видео и нарративы. Сossa Интернет-издание, контент которого заточен под маркетинг и коммуникации в цифровой отрасли. Весь материал в основном о digital-рекламе, SMM, digital аналитике и менеджменте. VC Площадка для предпринимателей. Публикуемая информация связана с технологиями, стартами и развитием бизнеса в РФ. Spark Платформа, где предприниматели налаживают связь с клиентами, обсуждают идеи, ищут работников и партнеров. Уместно опубликованная ссылка позволит быстро найти заинтересованную аудиторию. SearchEngines.ru Ресурс, что посвящен рынку интернет-маркетинга и поисковикам. EzineArticles Платформе, на которой каждый профессионал может оставить свое мнение и получить новые знания. За активность эксперты получают регулярный трафик на свой сайт.

Продвижение визуального контента

Здесь все просто:

найти площадки, на которых можно разместить вечные ссылки;

на отобранных платформах создать профили, добавив в описание ссылку на свой контент;

добавить материал;

в описании опубликовать нужную ссылку.

С размещением ссылок проблем обычно нет. Больше трудностей возникает, когда нужно создать качественный визуальный контент — это трудоемкий творческий процесс.

Где размещать визуальный контент:

Сайт Особенности Flickr Поначалу использовался профессиональными фотографами, но теперь стал отличным вариантом для продвижения. Архив инфографики Используется для публикации материалов по инфографике. Visually Каталог для продвижения брендов. Submit Infographics Позволяет беспрепятственно публиковать практически любой интересный контент.

Чтобы продвинуть свой ресурс или услугу, желательно не останавливаться на каком-то одном методе. Наиболее эффективная тактика — многоуровневое продвижение всеми возможными способами.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Запомнить