В прошлой статье мы разобрали, что такое dataLayer, поняли, что следует использовать dataLayer.push (), научились настраивать передачу данных и отображение фрагментов URL в Google Analytics для одностраничных приложений (SPA-сайтов).

Сейчас давайте поймем, как с помощью Google Tag Manager отслеживать исходящие ссылки на сайте и загрузки файлов с него.

Отслеживание исходящих ссылок

Эта опция очень нужна и востребована. Определить точку выхода почти так же важно, как отследить точку входа на ваш сайт. С помощью отслеживания исходящих внешних ссылок можно разобраться:

на какие именно внешние ссылки переходит пользователь;

количество переходов по этим ссылкам.

Отслеживание исходящих ссылок настраивается путем создания переменной, которая фиксирует имя хоста ссылки, и триггера, который будет запускать наш тег.

1. Создание переменной

Нужно создать новую переменную автоматического события, назовем ее, к примеру, «Click URL Hostname». В типе переменной следует выбрать «URL элемента», а в типе компонента — «имя хоста».

Вы можете выбрать «Убрать www.» — переменная будет возвращать одинаковое значение без www, как для www.mydomain.com, так и для mydomain.com.

2. Создание триггера

Выбираем создание нового триггера с типом «Только ссылки», активацию триггера при некоторых условиях и ставим в условии нашу переменную «Click URL Hostname», которая не содержит наш домен, — это гарантирует, что ссылка не является внутренней ссылкой.

3. Создание тега

Создаем новый тег с типом отслеживания «Событие» и добавляем наш триггер, который мы делали в пункте 2.

После того как мы создали тег, сохраняем его, проверяем корректность работы в режиме отладчика, — если все работает корректно, отправляем и публикуем наш тег.

В этом теге и в следующем я использую одну и ту же константу {{UA}} для ID аналитики — это очень удобно, когда необходимо создать много тегов, в которых нужно указывать идентификатор Universal Analytics.

Отслеживание скачивания файлов через GTM

С помощью GTM можно легко и просто настроить отслеживание загрузок файлов с вашего сайта. Для этого нам потребуется выполнить следующие действия:

1. Создание триггера

Создаем новый триггер с типом «Только ссылки» и настраиваем условия активации «Click URL», которые будут соответствовать регулярному выражению .+\.(xlsx|pdf|docx|zip|csv). Это значит, что тег будет срабатывать только тогда, когда совершен клик по ссылке с окончанием, которое указано в условии.

2. Создание тега

Далее создаем тег с типом отслеживания «Событие» и настраиваем параметры событий:

в «Категория» указываем «Downloads»;

в «Действие» указываем {{Click URL}} — это переменная, которая будет передавать в Google Analytics URL ссылки скачанного файла;

в «Ярлык» указываем {{Click Text}} — это переменная, которая передает в GA текст ссылки;

добавляем триггер, который мы создавали «Click on download»;

сохраняем наш тег и тестируем его в режиме отладчика.

Выводы

Отслеживание переходов по внешним ссылкам поможет понять, на какие ссылки и сколько раз переходят пользователи вашего сайта. Если у вас на сайте несколько типов файлов и вы хотите их отслеживать, достаточно в триггере с типом «Только ссылки» в условиях активации «Click URL» подставить регулярное выражение, которое содержит популярные форматы файлов .+\(xlsx|pdf|docx|zip|csv).

Если вас заинтересовал материал и вы хотите уточнить детали, добро пожаловать в комментарии.