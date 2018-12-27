Google Tag Manager — система, cозданная Google для управления тегами JavaScript и HTML, которые используются для отслеживания и анализа данных на сайтах. При работе с GTM часто упоминается термин dataLayer и в этой статье мы разберемся, что это и в чем его особенности. А еще мы узнаем, как отслеживать статистику в Google Analytics для SPA-сайтов и лендингов.

Что такое dataLayer

DataLayer — это название переменной JavaScript. Она служит для передачи данных, которые Google Tag Manager не может получить сам. Стоит заметить, что вместо dataLayer некоторые используют термин «уровень данных». Связано это с тем, что при необходимости можно переопределить название массива dataLayer на другое допустимое.

Например:

<!-- Google Tag Manager --><script>(function(w,d,s,l,i) {w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(), event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:' ';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id= '+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document, 'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');</script><!-- End Google Tag Manager -->

Код с переименованным именем уровнем данных:

<!-- Google Tag Manager --><script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[]; w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'}); var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!= 'dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=' https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);}) (window,document,'script','dataNetpeak','GTM-XXXXXX');</script><!-- End Google Tag Manager -->

Разница между dataLayer = [] и dataLayer.push ()

Важно понимать, что при объявлении переменной dataLayer = [] в памяти создается новая переменная dataLayer, которую система определяет как пустой массив. Это значит, что если мы изменим значение массива, второе присваивание перезапишет первое:

<script> dataLayer = [{ 'businessSomeVar' : 'businessSomeVal' }]; </script> ….. <script> dataLayer = [{ 'anotherSomeVar' : 'anotherSomeVal' }]; </script>

При этом доступ есть только к anotherSomeVar, а к businessSomeVar доступа больше нет.

Также хочу обратить внимание на то, что объявление уровня данных с помощью знака «=» будет корректно работать только, если код будет размещен до кода GTM.

Особенности dataLayer.push ()

Метод push () имеют все массивы по умолчанию. Его особенность в том, что при вызове push () вы добавляете данные в массив в виде нового значения, то есть значения не перезаписываются, как в случае dataLayer =, а просто к ним добавляется еще одно.

Работая с Google Tag Manager, всегда необходимо использовать dataLayer.push () в следующей конструкции:

<script>window.dataLayer = window.dataLayer || []; dataLayer.push ({...});</script>

Первая строка проверяет, был ли определен dataLayer. Если нет — он будет определен как новый пустой массив. В обоих случаях в него будут записаны данные.

Настройка веб-аналитики на одностраничных приложениях

Давайте поговорим о том, как с помощью GTM настроить корректное отслеживание данных в Google Analytics для одностраничных приложений.

Одностраничное приложение ( Single Page Application, SPA ) — это веб-приложение, использующее единственный HTML-документ как оболочку для всех веб-страниц. Все необходимые данные подгружаются в него динамически при помощи AJAX-запросов на сервер.

Из-за своих особенностей SPA-код Google Analytics сработает только один раз при загрузке страницы. Стандартные способы настройки Google Analytics нам не помогут, но эту проблему можно легко решить с помощью создания дополнительного триггера в GTM.

В Google Tag Manager нужно создать триггер «History Change» и выбрать тип триггера «Изменение в истории» — он отслеживает изменение истории браузера.

Затем применяем созданный триггер «History Change» к тегу для просмотра страниц «Universal Analytics».

Теперь тег будет срабатывать не только на загрузку или перезагрузку страницы («All Pages»), но и на каждое изменение в истории.

Этот вариант подходит для сайтов, у которых прописан человекопонятный URL. Если URL содержит знак # (хэш), символы после знака # называются фрагментами URL-адреса.

Как правило, они используются для якорных ссылок — инструмента выбора для сайтов одностраничников, на которых контент меняется динамически, без перезагрузки страницы.

Фрагмент URL в Google Analytics невозможно отследить по умолчанию, но с GTM нет ничего невозможного.

Для этого нам нужно выполнить следующие действия:

1. Настройка переменных

В Google Tag Manager нужно перейти в раздел «Переменные» выбрать «Настройки» и отметить значения «New History Fragment» и «History Source».

«New History Fragment» хранит новые фрагмент URL-адреса, когда он изменяется, а «History Source» позволит указывать то, что изменения в истории будут проверяться.

Далее, создаем переменную с собственным кодом JavaScript. Она будет производить новый, сформированный URL, который затем можно отправить в Google Analytics в качестве пути к странице фрагмент URL-адреса. Называем ее «Get path with fragment» и добавляем следующий код:

function() { return window.location.pathname + window.location.search + window.location.hash;}

Эта переменная, добавленная в поле страницы, вернет путь, строку запроса (если она есть) и хеш URL.

2. Создание триггера

Необходимо создать триггер «History fragment change», выбрать тип триггера «Изменение истории» и условия активации в режиме «"History Source" равно popstate». Событие popstate вызывается, когда меняется активная запись истории. Мы используем popstate в качестве условия, чтобы он отключился в тех случаях, где может сработать триггер изменения истории.

3. Настройка тега

В обычный тег просмотра страницы (у меня он называется «Universal Analytics»), в дополнительных настройках необходимо добавить новое поле «Page» и выбрать созданную нами пользовательскую переменную из первого пункта {{get path with fragment}}.

Далее, добавляем триггер «History fragment change», сохраняем тег и проверяем его работу.

4. Как это работает

Когда кто-то нажимает на ссылку, которая имеет привязку в href, например <a href="#contact-us">Contact Us</a>, браузер отправляет событие изменения истории и оно подхватывается триггером «History fragment change». Это приводит к тому, что тег «Universal Analytics» снова срабатывает.

Выводы

В любом случае используйте dataLayer.push () — так вы добавляете данные в массив в качестве нового значения, а не перезаписываете старое, как в случае с методом использования знака «=». Для корректного сбора и передачи данных в Google Analytics из SPA-сайтов с человекопонятным URL в GTM нужно создать триггер изменения в истории. Если в ваш URL содержит хэш, нужно просто добавить свою пользовательскую переменную в тег и заменить в триггере условие активации на «"History Source" равно popstate».

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