Интервью с Сергеем Петренко — генеральным директором Яндекс.Украина

Как нам сказали в Яндекс.Украина, мы первые, кто решился спросить о фото-экскурсии. Мало того, что в гости напросились, так еще и задали Сергею Петренко каверзные и не очень вопросы. На днях будет отдельный пост с фотографиями и впечатлениями, а пока предлагаем вашему вниманию интервью.

— Чем занимается одесское представительство Яндекса?

Это не представительство, а одесский офис компании «Яндекс.Украина». В нем работает весь административный персонал украинского Яндекса, отдел развития бизнеса, отдел продаж, отдел сейлз-маркетинга и менеджеры по управлению проектами. Кроме того, в одесском офисе находится колл-центр «Яндекс.Украины», в том числе телеоператоры, выверяющие информацию для справочника организаций.

— Имеет ли одесский офис отношение к разработке поиска или вы занимаетесь исключительно контекстной рекламой и сервисами?

А чем поиск не сервис? Вообще, частично имеет, потому что в одесском офисе работают менеджеры-аналитики поиска, администраторы групп-асессоров и редакторы украинского Каталога.

— В одесском офисе работают асессоры?

Нет, асессоры — это всегда надомники, хотя они время от времени собираются в офисе для обучения или обмена опытом.

— Разрешается ли у вас в офисе произносить слово «Google»? Есть какие-то штрафные санкции на тот случай, если кто-то пользуется сервисами от «Google»?

Конечно, разрешается; он же не Волан-де-Морт, в конце концов. Соответственно, штрафных санкций за использование сервисов конкурентов у нас тоже нет — наоборот, мы активно пользуемся любыми сервисами в интернете.

— Сколько квадратных метров сейчас занимает Яндекс.Одесса? Знаем о планах переезда в новый офис — когда он состоится?

Порядка 700 — правда, они разбросаны по всему бизнес-центру. Точной даты переезда в новый офис еще не знаем — там сейчас идет ремонт; вероятно, это состоится осенью.

— Сколько в среднем весит сотрудник одесского офиса Яндекса?

Заметно меньше меня, ведь большая часть сотрудников одесского офиса — хрупкие барышни.

— Правда ли, что у сотрудников компании свободный график?

Не вполне. Есть категории сотрудников, которые из-за привязки к рабочему дню клиентов работают по строго регламентированному графику — например, отдел продаж с 9:00 до 18:00, а в службе поддержки Директа всегда есть дежурный с 9:00 до 21:00. Другие сотрудники не так жестко привязаны к присутствию в офисе в определенные часы — они могут приходить на работу и уходить с нее, когда им удобнее. Тем не менее, если сотрудник не болен, не в отпуске, не в командировке либо на внешних встречах, мы рассчитываем, что с 12:00 до 18:00 он присутствует в офисе и доступен для личного общения.

— Как организована работа компании, чтобы мотивировать сотрудника работать, а не заниматься своими делами в рабочее время?

Очень просто — если у сотрудника сделана вся работа, то никого не волнует, чем еще он занимается в рабочее время. Точно так же, сотрудник может проводить в офисе хоть круглые сутки, занимаясь работой или своими делами, но если при этом результата нет, значит, его нет.

— Какое программное обеспечение вы используете для видеосвязи между офисами?

Мы используем аппаратное обеспечение «Polycom». Такие устройства есть во многих переговорках всех офисов Яндекса, они подключены к телевизорам и оснащены микрофонами. Аппаратные решения необходимы для обеспечения высокого качества связи между офисами. Если же нужно поговорить с коллегой из другого офиса «один-на-один», не занимая переговорки, мы пользуемся Скайпом или, например, «FaceTime», если речь идет о ноутбуках Mac.

— Кто придумывает эти замечательные игрушки-головоломки, сувенирную продукцию Яндекса?

Творческая группа компании «Яндекс».

— Испытывает ли Яндекс проблемы роста (проблемы с управлением и организацией труда)?

Честно скажу, что да — как и любая быстрорастущая компания. Правда, каких-то специфических «яндексовских» проблем в связи с ростом у Яндекса нет. И уж точно нет таких, которые бы нам не удалось решить — с проблемами роста сталкивались десятки и сотни тысяч компаний задолго до нас, на эту тему достаточно написано и сказано. А если не находится подходящего решения из чужого опыта, мы совместными усилиями вырабатываем свое.

— Какие были забавные случаи с просьбами каких-то политических сил убрать что-то из индекса? Как была решена ситуация?

Лично я не помню подобных обращений в офис «Яндекс.Украины»; да и ко всему Яндексу запросов на исключение тех или иных сайтов из поиска от разных лиц и организаций приходит не больше десятка в год. В любом случае, мы ничем не сможем им помочь, поскольку Яндекс — зеркало интернета, мы индексируем все, что в нем находится. Чтобы убрать из поисковой выдачи ту или иную информацию, нужно обратиться к владельцу сайта, на котором она размещена. Когда информация будет удалена с сайта, она автоматически исчезнет и из результатов поиска.

— Как отдыхают сотрудники Яндекс.Одесса? Где проводят время, что делают?

Кто где, они люди свободные. Если же говорить об отдыхе в пределах офиса, у нас некоторое время назад появилось отдельное большое помещение, где можно перекусить, подумать о своем или просто отдохнуть. По вечерам там любят играть в настольные игры (тот же «Манчкин») или смотреть кино. У нас есть несколько энтузиастов, которые подбирают хорошие фильмы для совместных просмотров. А иногда приходят даже в выходные — устраивают небольшие вечеринки.

— Как они мотивированы? Ведь личный вклад в общее дело оценить довольно сложно.

Вообще, основная мотивация — нам интересно работать в Яндексе. Если же речь о премировании или бонусах, то схемы мотивации на основе достижений компании в целом нет. У каждого отдела — свои KPI и системы поощрений. Например, для команды сервиса поводом для премирования могут быть запуски на ее сервисе, достижение целей, поставленных в начале квартала или года и прочее; оценивается и отношение сотрудников к работе.

— Вопрос о поведенческом факторе пользователей поисковой системы. Что именно отслеживают яндексоиды?

Мы отслеживаем много факторов, которые влияют на удовлетворенность пользователя результатами поиска, но раскрывать подробности не готовы.

— Какое будущее вы предрекаете SEO?

Кажется, что это самое «будущее» уже наступило. Сейчас SEO — это полноценный консалтинг по интернет-маркетингу, юзабилити и прочим вопросам привлечения аудитории к сайтам, и отрасль продолжит развиваться в этом направлении.

— Правда ли то, что для повышения эффективности контекстной рекламы, вы специально «трясете» выдачу?

Вокруг SEO сложились десятки мифов, интересных прежде всего оптимизаторам, которые «умеют» продвигать сайты только путем накрутки. То, что прозвучало в данном вопросе — тоже миф. Мы никогда не пойдем на ухудшение качества результатов поиска – ни для повышения эффективности рекламы, ни для каких-то других целей. Наша задача — дать хороший ответ на вопрос пользователя. Соответственно, поисковый алгоритм подбирает сайты для ответа, исходя из релевантности их содержимого вопросу пользователя, а не того, рекламируется сайт в Директе или нет. Так что у нас нет цели «загнать» вебмастеров в Директ.

— Как вы прокомментируете тот факт, что при добавлении сайта в Яндекс.Каталог на платных условиях, его позиции в выдаче резко взлетают? То же самое происходит при платном размещении на Яндекс.Картах.

Нам такие факты неизвестны. Если у вас есть подобная статистика, поделитесь, пожалуйста. О Каталоге. Прежде всего, нужно понимать, что для поиска нет никакой технологической разницы между тем, как сайт был добавлен в Каталог — на платной либо бесплатной основе, поисковый алгоритм этого не знает. Вообще, платная или бесплатная подача не влияет и на сам факт добавления сайта в Каталог — редакторы Каталога отбирают те сайты, которые соответствуют нашим требованиям и, с нашей точки зрения, представляют интерес для пользователей. Платная подача лишь означает ускоренное рассмотрение заявки и, в случае положительного решения, его публикации в сжатый срок.

Другое дело, что данные Яндекс.Каталога, как и многих других хороших источников информации о сайтах, которые проверяются и обновляются вручную (каталога сайтов Mail.Ru и т.п.), учитываются в ранжировании результатов поиска. Поэтому присутствие сайта в Каталоге действительно может повлиять на его позиции в поисковой выдаче. Но это влияние незначительно — ведь только основных факторов ранжирования у Яндекса несколько сотен, — и уж точно о «резком взлете» речь не идет. Что же касается размещения рекламных объявлений на Яндекс.Картах — оно никак не влияет на позиции сайта в результатах поиска, так что утверждение надуманное.

— Придерживается ли Яндекс собственных рекомендаций для веб-мастеров?

Стараемся.