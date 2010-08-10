Я уверен, что все знают такой весьма информативный параметр в Google Webmasters Tools как эффективность сайта (Site performance) - график и табличка, на которых изображена средняя скорость загрузки страниц сайта и сравнение этих данных со средней скоростью остальных сайтов, а также рекомендации по ускорению скорости работы страниц.

Однако, уверен, что далеко не все знают, как эта скорость загрузки вычисляется. Справка Google дает свой достаточно четкий ответ на этот вопрос:

"Эта информация собирается напрямую у пользователей, установивших Панель инструментов Google и включивших необязательную функцию PageRank."

А теперь вопрос: кто-то еще сомневается что скорость загрузки страницы и переходы по ссылкам учитываются при ранжировании?