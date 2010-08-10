Расскажите о вашей задаче

Читай наш Telegram → Читай наш Telegram →

SEO

Эффективность сайта в GWT
Александр Максименюк
9630 0 2
Сложность: норм норм
2

Я уверен, что все знают такой весьма информативный параметр в Google Webmasters Tools как эффективность сайта (Site performance) - график и табличка, на которых изображена средняя скорость загрузки страниц сайта и сравнение этих данных со средней скоростью остальных сайтов, а также рекомендации по ускорению скорости работы страниц.

Обзор эффективности

Однако, уверен, что далеко не все знают, как эта скорость загрузки вычисляется. Справка Google дает свой достаточно четкий ответ на этот вопрос:

"Эта информация собирается напрямую у пользователей, установивших Панель инструментов Google и включивших необязательную функцию PageRank."

А теперь вопрос: кто-то еще сомневается что скорость загрузки страницы и переходы по ссылкам учитываются при ранжировании?

0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
раскрутка сайтов Google Webmaster Tools факторы ранжирования
Александр Максименюк

Фаундер и CVO Ringostat — платформы коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики

Другие статьи автора

Комментарии (2)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять