Маркетинг

Игорь Манн: «Главное в маркетинге — знать, что делать, как делать, и взять и сделать»
Неля Серебро
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«Меня зовут Игорь Манн. Я издатель — издательство “Манн, Иванов и Фербер”. Я автор — написал 15 книг, четыре из них — бестселлеры. Я — консультант по маркетингу, совладелец нескольких консалтинговых компаний. Компания “Oy-li” — они занимаются улучшением работы отделов продаж. Компания “Маркетинг машина” — занимаемся улучшением маркетинга оффлайн. И компания “Лидмашина” — все, что связано с интернет-маркетингом (сайты, целевые страницы, социальные сети, email-маркетинг). Вот, наверное, все». Так о себе говорил один из самых известных маркетеров Игорь Манн. Предлагаем вспомнить интервью с ним, впервые опубликованное в журнале в ноябре 2015 года. 

— Ваши доклады известны своими 500 слайдами, которые потом вы отдаете слушателям. Как вы обычно готовитесь к семинару?

На этот раз их более 600. Этот семинар — квинтэссенция самых лучших маркетинговых практик, упакованных в один день. Я делал этот семинар почти месяц — и он классный!

— Говорят, если ты не стартуешь в течение трех дней, все, слышал на семинаре, быстро забывается. Сколько ваших слушателей стартует? И почему?

Увы, мало. Я понимаю почему — и в самом начале семинара показываю 16 блоков, которые мешают делать то, о чем я рассказываю. Так я мотивирую слушателей — понять свои страхи, блоки, причины не делать — и делать. 

Семинар Игоря Манна

— Где и как учиться маркетеру, кроме посещения профессиональных тренингов?

Книги плюс практика — это, пожалуй, лучшие учителя. Но тренинг — это концентрат знаний + заряд энергии, мотивации к действию. Круче по результату только консалтинг.

По терминологии, используемой Игорем Манном, маркетолог — это теоретик. Маркетер — практик.

— Есть ли алгоритм действий, при помощи которого можно найти из тысячи претендентов результативного маркетера в компанию?

Посоветую хорошо проверить резюме, дать домашнее задание и потом назначить трехмесячный испытательный срок. Должно помочь.

— Вы были в гостях у гуру маркетинга Филиппа Котлера. Какой самый полезный совет он вам дал?

Советов было много — но больше всего запомнился следующий: «Знай свою мечту». Я уже знаю.

— Заинтриговали. Если не секрет, что это за мечта?

Одна из них — книги.

— Что самое сложное в брендировании и маркетинге? Как вы решаете эту проблему?

Я люблю говорить, что самое главное в маркетинге — это знать, что делать, знать, как делать, и взять и сделать. Так вот самое сложное — взять и сделать. Для меня это, к счастью, не проблема. игорь манн книги

Слушателям своих тренингов Игорь Манн советует книги «Сила воли» Келли Макгониала и «18 минут» Питера Брегмана.

— Назовите три тенденции маркетинга, которые появились в США в этом году?

Я внимательно слежу за маркетингом на Западе — и хочу уверить, что в этом году ничего нового не появилось. Работаем с тем, что появилось ранее — соцсети, геймификация, внутренний маркетинг, персонификация…

— Какие инструменты онлайн-рекламы издательство «Манн, Иванов и Фербер» использует для продвижения новинок?

У нас очень хороший, прокачанный сайт, мы активно используем соцсети и email-маркетинг. У нас классный блог (мы используем Inbound) и хорошее мобильное приложение. В общем, почти все новое, что есть, мы используем.

— На что делаете ставку в email-маркетинге?

Я писал об этом в книге «Маркетинг без бюджета»: продвигайтесь комфортными для себя методами.

— Вопрос о вечном: бумага или e-ink? По данным исследования Nielsen Books & Consumers UK, в 2015 году онлайн по-прежнему чаще всего покупали печатные книги. Популярны также аудиокниги: в 2014 году — 27% от общего количества тех, кто покупал книги (в 2013 году их покупало всего 4% опрошенных). Какие тренды сегодня господствуют в книгоиздательстве?

Если вопрос ребром — то цифра. Но и бумага не сдается — и мы тоже.

— Как вы считаете, сколько будет стоить томик «Лайфхака на каждый день» лет через 30? Да и в целом, станут ли бумажные книги (из-за повышения их стоимости) исключительным достоянием высоколобых элит?

Вот ответ на ваш вопрос:

Я понимаю, конечно, что записи можно делать в iPad. И удобно, что кусок текста можно отправлять себе на почту или в Dropbox и потом с ним работать.

Но вот я больше люблю читать книги по старинке. Я читаю, ставлю пометки, потом книгу ещё раз прорабатываю, в ней появляются вертикальные и горизонтальные закладки... Я писал об этом в «Номер 1».

Вот сейчас передо мной лежит книжка «Гений продаж» Тони Бьюзена. И я вижу — вертикально торчат четыре закладки-идеи. Это же идеи, на которых я денег заработаю! Ну как же не начать их внедрять немедленно? А что будет видно в электронной книге? Поэтому пока бумажные.

Но нужно признать, что iPad сильно выручает, когда ты едешь надолго, далеко и по нескольким городам. С учётом того, как я быстро читаю, три-четыре книжки я возьму. Больше уже тяжело тащить, поэтому мой «план Б» — «заряженный» электронными книгами нашего издательства iPad.

— В одном из интервью вы упоминали, что читаете порядка 80 книг в год. Раскройте секрет, как вам это удается, учитывая суперплотный график?

Просто носите книгу с собой всегда и везде — и читайте при первой возможности. Второй совет — снесите ненужные соцсети и вместо их мониторинга читайте книги.

— Полки книжных магазинов ломятся под весом изданий по тайм-менеджменту. Какие методы помогают вам справляться со всеми делами без штата личных ассистентов?

Их три — концентрация на важном, полезные приложения (например, «Фильтры Манна») и главное — спокойствие по поводу того, что все не сделать. 

манн тайм-менеджмент

P.S.: И помните — всегда носите с собой в рюкзаке барбариску. Мне, например, она однажды помогла получить права на публикацию книги Тома Питерса.

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идеи для маркетинга идеи для бизнеса
Неля Серебро

Экс-главред блога Netpeak.
Head of SMM Netpeak.

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