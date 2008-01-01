В сентябре в Netpeak была введена золотая образовательная реформа имени Питера Зеемена. Не спрашивайте, почему она так называется. Но скажу, что она касается Google Analytics и призвана на порядок подтянуть знания по веб-аналитике всех сотрудников компании. Посему возрождаем еженедельную рубрику «SEO-среда» и порадуем вас полезной информацией, которая не нашла место в посте «Google Analytics. Погружение в интернет-маркетинг».

Код отслеживания Google Analytics — фрагмент кода сайта. Этот код размещается на каждой странице сайта. Когда страница загружается, активируется JavaScript код отслеживания Google Analytics.

Google Analytics использует основные (first party) cookie. Такой вид cookie может быть впоследствии прочитан только тем сайтом, который их создал. Когда в скрипте GA срабатывает одна из функций (_trackPageview, _trackTrans, _trackEvent) с сервера GA запрашивается файл __utm.gif. При его запросе отправляются GET параметры, которые содержат данные просмотра страницы или соответствующего действия.

Что, если регулярно удалять cookie?

Те, кто блокируют все cookie, не будут отслеживаться Google Analytics, так как все данные передаются на сервера Google Analytics, используя основные (first party) cookie. Те, кто удаляют свои cookie, все равно будут отслеживаться, но они будут определены в качестве новых посетителей сайта, так как система веб-аналитики не сможет ассоциировать их с предыдущими заходами. Многие удаляют cookie по разным причинам, но в основном потому что хотят предотвратить разглашения их личных данных. Система веб-аналитики не распространяет личную информацию.

А если отключить JavaScript?

Посетители, которые отключили JavaScript, отслеживаться не будут, поскольку код отслеживания Google Analytics не будет выполнен. В том случае, если элемент сценария веб-страницы содержит ошибки или не выполняется правильно, могут возникнуть проблемы. Если ошибка происходит до выполнения кода отслеживания Google Analytics, посещение страницы не будет отслеживаться.

Страницы из кеша

Кэшированые страницы (сохраненные на локальном компьютере посетителя) не запрашиваются с веб-сервера сайта, тем не менее, если пользователь подключен к интернету, он будет отслеживаться.

Надо понимать, что любой инструмент веб-аналитики не может дать 100% верного результата, а служит для отслеживания тенденций. Знать, что конверсия посетителей увеличилась на 20% вследствие маркетинговой кампании важнее, чем знать, что ровно 100 человек посетили сайт сегодня. Все данные, собранные Google Analytics — анонимны. В том числе, откуда посетители приходят, как перемещаются по сайту, а также другие действия, которые они могут выполнять.

Google не распространяет аналитические данные третьим сторонам. Даже сотрудники Google могут получить доступ к данным только с разрешения клиента.

Данные из Google Analytics могут быть использованы в других продуктах Google, например, в Google Рекламе или AdSense, что позволяет их использовать более эффективно. Для того, чтобы объединить эти сервисы, нужно поставить соответствующие «галочки».

И просто в порядке интересной информации: инфографика о том, в каких странах больше всего используют GA.

Пост вышел при поддержке Александра Максименюка. Спасибо, Лунаход!