Мы продолжаем серию материалов про настройку динамических объявлений (Dynamic Search Ads). В предыдущих статьях о создании динамических поисковых объявлений в Google Рекламе и работе с фидом наши авторы упоминали о новой фишке «Источник таргетинга».

Рассмотрим подробнее «Только URL из фида страниц». Этот таргетинг помогает точнее определить целевую аудиторию и привести ее на максимально релевантные страницы сайта (к примеру, на карточку товара).

Фид формируется по всем категориям товаров или по всем товарам определенной категории. А значит, маркетолог сам решает, на какие страницы вести пользователя. Для DSA с таргетингом на фид хорошая индексация сайта не так критична, как для классической динамической поисковой кампании.

DSA кампании показывают наилучшие результаты в совокупности со стратегией «Целевая цена за конверсию» (CPA). Я заметил, что с ручными ставками автоматические кампании работают хуже, чем с возможностью настраиваться «на победу».

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Как сформировать фид страниц

Фид — это каталог страниц, на которые вы хотите таргетироваться. Обычно в фиде максимум два столбца: URL и метка продавца. Метка продавца — кастомное значение, которое используется для настройки таргетинга в фиде.

Если ваш фид на карточки товара, то меткой продавца будет название товара. Чаще всего я задаю в метке название раздела, которому соответствует ссылка. Для одной ссылки вы можете задать несколько меток, разделенных точкой с запятой (;).

К примеру, вы настраиваете кампанию для магазина смартфонов и знаете выставленные оценки товара (две, три и четыре звезды). Задайте метку «Смартфон;4_звезды» и при настройке таргетинга используйте одну ссылку в нескольких группах (для смартфонов и для таргетинга на группу «4 звезды»). Запомните пример, вернемся к нему немного позже.

Подготовить фид можно тремя способами:

Попросить выгрузку всех необходимых для рекламы URL у программиста. Подготовить самому, если страниц для таргетинга не очень много. Спарсить страницы.

С первыми двумя все понятно. Но что делать, если фид нужен быстро, а программист ближайший месяц сильно загружен? Показываю, как спарсить страницы с помощью Netpeak Spider. Сначала введите основной адрес вашего сайта и нажмите START.

Затем выгрузите результаты сканирования в Excel.

Если страниц слишком много, воспользуйтесь фильтрами Netpeak Spider. Сканировать сайт можно по разделу, либо использовать правила сканирования. У правил шире возможности: система просканирует сайт по заданному регулярному выражению и по другим условиям сканирования.

Дальше работаем в Excel. Для фида нам нужны колонки непосредственно URL и h1 Value (метка продавца). Для вашего проекта значения могут быть другими.

Изначально определитесь, что именно нужно получить: Spider умеет парсить любые элементы, а не только стандартные.

Отфильтруйте ненужные URL, переименуйте столбцы в Page URL и Custom label соответственно (это нужно для загрузки в аккаунт Google Рекламы) — фид готов.

Сохраните файл в одном из форматов: CSV, TSV, XLS, XLSX.

Загрузите полученный файл в Google Рекламу: откройте аккаунт, перейдите в общую библиотеку и выберите коммерческие данные. Затем добавьте данные и выберите «Фид страниц».

Укажите название, выберите файл и нажмите «Загрузить и посмотреть».

Фид загружен. Будьте внимательны: при ручном составлении каталога товаров Google Реклама может отклонить фид из-за дублирования названий столбцов.

Иногда Google Реклама отклоняет не весь фид, а некоторые адреса. После загрузки проверьте некоторые URL (404 ошибка, недоступность страниц и так далее) и исправьте отклоненные URL.

Также проконтролируйте, чтобы метки продавца не дублировались. Иначе фид загрузится с только одним URL с дублирующейся меткой, а второй система отклонит.

Как автоматизировать кампании

Ранее я подробно описывал, как настроить стандартную DSA кампанию .

Настройка DSA c фидом такая же, за исключением таргетинга и стратегии назначения ставок. Для таргетинга выберите «Использовать только URL из фида страниц» и загрузите нужный файл.

Для стратегии назначения ставок выберите «Целевую цену за конверсию». Вы можете выбрать CPA или ручное управление ставками, но, по опыту специалистов Netpeak, DSA с таргетингом на фид страниц показывает лучшие результаты с CPA.

Дальше все как обычно: создайте группы объявлений.

В интерфейсе Google Рекламы можно создать только одну группу.

Расскажу, как по-быстрому создать группы.

Настройте первую группу в Google Рекламе. В качестве таргетинга выберите метку продавца.

Заполните описание, укажите ставку и сохраните группу.

Затем создайте много групп объявлений. Есть два способа: скопировать группы в редактор Google Рекламы или сделать в Excel. Мне удобнее второй вариант, с ним и приведу пример.

Загрузите кампанию в редактор Google Рекламы, а затем выгрузите в Excel.

В Excel удалите лишние столбцы.

Я называю группы по меткам продавца. В итоге нам нужно добавить только названия групп, метку продавца и отображаемый URL.

Создайте структуру файла, как на скрине, иначе редактор Google Рекламы не воспримет файл и выдаст ошибку. Затем вставьте название групп и скопируйте выгруженную группу на все новые.

Далее присвойте соответствующую метку продавца с помощью фильтров и формул.

С отображаемым URL поступите аналогично.

Замените все пробелы на нижнее подчеркивание.

Сохраните в формате CSV (разделитель — запятые) и загрузите в редактор Google Рекламы.

Примите изменения, настройте расширения и затем загрузите кампанию в аккаунт.

Выводы

DSA с таргетингом на фид — относительно новый инструмент Google Рекламы. В отличие от классической DSA, маркетолог сам определяет стратегию назначения ставок и на какую страницу вести пользователя.

Для создания DSA кампании с таргетингом на фид страниц:

создайте фид и загрузите его в Google Рекламу;

настройте рекламную кампанию;

настройте группы объявлений и автоматические цели.

DSA с таргетингом на фид показывает объявления заинтересованным в конкретном товаре либо странице сайта пользователям. А значит, расширяет охват обычной кампании.