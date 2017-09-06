PPC

Динамические поисковые объявления — как автоматизировать работу с товарным фидом
Сергей Бережной
33918 79 13
1504671448
12

Мы продолжаем серию материалов про настройку динамических объявлений (Dynamic Search Ads). В предыдущих статьях о создании динамических поисковых объявлений в Google Рекламе и работе с фидом наши авторы упоминали о новой фишке «Источник таргетинга».

Источник таргетинга в динамических поисковых кампаниях

Рассмотрим подробнее «Только URL из фида страниц». Этот таргетинг помогает точнее определить целевую аудиторию и привести ее на максимально релевантные страницы сайта (к примеру, на карточку товара).

Фид формируется по всем категориям товаров или по всем товарам определенной категории. А значит, маркетолог сам решает, на какие страницы вести пользователя. Для DSA с таргетингом на фид хорошая индексация сайта не так критична, как для классической динамической поисковой кампании.

DSA кампании показывают наилучшие результаты в совокупности со стратегией «Целевая цена за конверсию» (CPA). Я заметил, что с ручными ставками автоматические кампании работают хуже, чем с возможностью настраиваться «на победу».

Нет времени разбираться и эффективное продвижение нужно уже сейчас — оставляйте заявку на услугу.

Отправить заявку

Как сформировать фид страниц

Фид — это каталог страниц, на которые вы хотите таргетироваться. Обычно в фиде максимум два столбца: URL и метка продавца. Метка продавца — кастомное значение, которое используется для настройки таргетинга в фиде.

Если ваш фид на карточки товара, то меткой продавца будет название товара. Чаще всего я задаю в метке название раздела, которому соответствует ссылка. Для одной ссылки вы можете задать несколько меток, разделенных точкой с запятой (;).

К примеру, вы настраиваете кампанию для магазина смартфонов и знаете выставленные оценки товара (две, три и четыре звезды). Задайте метку «Смартфон;4_звезды» и при настройке таргетинга используйте одну ссылку в нескольких группах (для смартфонов и для таргетинга на группу «4 звезды»). Запомните пример, вернемся к нему немного позже.

Как настроить динамическую кампанию с таргетингом на фид страниц

Подготовить фид можно тремя способами:

  1. Попросить выгрузку всех необходимых для рекламы URL у программиста.
  2. Подготовить самому, если страниц для таргетинга не очень много.
  3. Спарсить страницы.

С первыми двумя все понятно. Но что делать, если фид нужен быстро, а программист ближайший месяц сильно загружен? Показываю, как спарсить страницы с помощью Netpeak Spider. Сначала введите основной адрес вашего сайта и нажмите START.

Как спарсить страницы сайта для подготовки товарного фида

Затем выгрузите результаты сканирования в Excel.

Как быстро сделать товарный фид в Excel и Netpeak Spider

Если страниц слишком много, воспользуйтесь фильтрами Netpeak Spider. Сканировать сайт можно по разделу, либо использовать правила сканирования. У правил шире возможности: система просканирует сайт по заданному регулярному выражению и по другим условиям сканирования.

Дальше работаем в Excel. Для фида нам нужны колонки непосредственно URL и h1 Value (метка продавца). Для вашего проекта значения могут быть другими.

Изначально определитесь, что именно нужно получить: Spider умеет парсить любые элементы, а не только стандартные.

Отфильтруйте ненужные URL, переименуйте столбцы в Page URL и Custom label соответственно (это нужно для загрузки в аккаунт Google Рекламы) — фид готов.

Как быстро работать с товарным фидом для DSA кампаний

Сохраните файл в одном из форматов: CSV, TSV, XLS, XLSX.

Загрузите полученный файл в Google Рекламу: откройте аккаунт, перейдите в общую библиотеку и выберите коммерческие данные. Затем добавьте данные и выберите «Фид страниц».

Натсройка DSA кампаний с таргетингом на фид страниц

Укажите название, выберите файл и нажмите «Загрузить и посмотреть».

Быстрая настройка DSA кампаний в AdWords с фидом страниц

Фид загружен. Будьте внимательны: при ручном составлении каталога товаров Google Реклама может отклонить фид из-за дублирования названий столбцов.

Иногда Google Реклама отклоняет не весь фид, а некоторые адреса. После загрузки проверьте некоторые URL (404 ошибка, недоступность страниц и так далее) и исправьте отклоненные URL.

Также проконтролируйте, чтобы метки продавца не дублировались. Иначе фид загрузится с только одним URL с дублирующейся меткой, а второй система отклонит.

Ошибки в загрузке фида: дублирование меток продавца

Как автоматизировать кампании

Ранее я подробно описывал, как настроить стандартную DSA кампанию.

Настройка DSA c фидом такая же, за исключением таргетинга и стратегии назначения ставок. Для таргетинга выберите «Использовать только URL из фида страниц» и загрузите нужный файл.

Таргетинг в динамических поисковых кампаниях: URL из фида страниц

Для стратегии назначения ставок выберите «Целевую цену за конверсию». Вы можете выбрать CPA или ручное управление ставками, но, по опыту специалистов Netpeak, DSA с таргетингом на фид страниц показывает лучшие результаты с CPA.

Стратегия назначения ставок «Целевая цена за конверсию»

Дальше все как обычно: создайте группы объявлений.

В интерфейсе Google Рекламы можно создать только одну группу.

Расскажу, как по-быстрому создать группы.

Настройте первую группу в Google Рекламе. В качестве таргетинга выберите метку продавца.

Настройка группы объявлений в AdWords: таргетинг метка продавца

Заполните описание, укажите ставку и сохраните группу.

Натсройка групп объявлений для DSA с фидом

Затем создайте много групп объявлений. Есть два способа: скопировать группы в редактор Google Рекламы или сделать в Excel. Мне удобнее второй вариант, с ним и приведу пример.

Загрузите кампанию в редактор Google Рекламы, а затем выгрузите в Excel.

Автоматизация DSA компаний в Excel

В Excel удалите лишние столбцы.

Название групп объявлений AdWords по меткам продавца

Я называю группы по меткам продавца. В итоге нам нужно добавить только названия групп, метку продавца и отображаемый URL.

Создайте структуру файла, как на скрине, иначе редактор Google Рекламы не воспримет файл и выдаст ошибку. Затем вставьте название групп и скопируйте выгруженную группу на все новые.

Как правильно создать структуру файла в редакторе AdWords

Далее присвойте соответствующую метку продавца с помощью фильтров и формул.

Как присвоить метку продавца с помощью фильтров и формул

С отображаемым URL поступите аналогично.

Как присвоить URL в динамических объявлениях с помощью фильтров и формул

Замените все пробелы на нижнее подчеркивание.

Как работать с товарным фидом в редакторе AdWords

Сохраните в формате CSV (разделитель — запятые) и загрузите в редактор Google Рекламы.

Примите изменения, настройте расширения и затем загрузите кампанию в аккаунт.

Выводы

DSA с таргетингом на фид — относительно новый инструмент Google Рекламы. В отличие от классической DSA, маркетолог сам определяет стратегию назначения ставок и на какую страницу вести пользователя.

Для создания DSA кампании с таргетингом на фид страниц:

  • создайте фид и загрузите его в Google Рекламу;
  • настройте рекламную кампанию;
  • настройте группы объявлений и автоматические цели.

DSA с таргетингом на фид показывает объявления заинтересованным в конкретном товаре либо странице сайта пользователям. А значит, расширяет охват обычной кампании.

79
65
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Google AdWords настройки аккаунта Google Ads товарные объявления структура аккаунта Google Ads целевая аудитория категории товаров ошибки в рекламных кампаниях карточки товаров настройка рекламных кампаний создание фида товаров динамические кампании аудит аккаунта Ads рекламная кампания
Сергей Бережной

К команде Netpeak присоединился в 2017 году.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной рекламе, Bing, myTarget.

Больше постов

Комментарии (13)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok