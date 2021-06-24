Как быстро увеличить продажи

Вас направляют спасать отдел продаж в режиме цейтнота? А времени кардинально менять систему нет? В подобных стрессовых условиях можно и растеряться. Как эффективно справляться с такими вызовами? Своим опытом поделились руководитель продаж в агентстве Netpeak Александр Плуток и управляющий партнер и коммерческий директор в Ringostat Константин Червяков.

Александр Плуток: лично проработайте 50 заявок

Для начала нужно создать единую систему координат в ключевых показателях эффективности (KPI) для руководителя и sales-менеджеров. Затем оцифруйте предыдущий отчетный период, чтобы сформировать цель по желаемому росту продаж.

Составьте портрет уже имеющихся клиентов и сравните его с тем, кого хотите видеть в своем портфеле. Сделайте скоринг лидов — сегментацию потенциальных клиентов — для оценки работы команды маркетинга.

Основываясь на полученной информации, можно сформировать список будущих клиентов для social selling.

Ходите на встречи менеджера по продажам с клиентами на этапе коммерческого предложения, чтобы понять, какие изменения нужны в продукте и/или процессах продаж.

Лично проработайте, скажем, 50 заявок, чтобы сравнить свой результат с результатами текущей команды. В зависимости от полученных данных, можно поправить воронку продаж.

Расширьте линейки предложения или переупакуйте текущее предложение с повышением цены.

Важно помнить, что у роста продаж «узкие горлышки» обычно в:

привлекательности самого продукта;

стандартах, контроле и уровне работы отдела продаж;

качестве привлекаемых лидов;

в среднем чеке, цикле сделки, конверсии, допродажах и ожидаемом доходе (LTV);

объемах доступного товара/исполнителей услуг.

Именно на эти аспекты нужно обратить внимание в первую очередь.

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Константин Червяков: повышение мотивации — ключевой момент

Первое и самое главное — повышение мотивации персонала. В том числе с помощью:

внедрения или пересмотра плана продаж с ощутимым бонусом за его достижение;

определения KPI, так как на них строится система мотивации;

настройки минимального отслеживания KPI по менеджерам и периодам.

Самый быстрый способ поднять продажи — это найти дыры, из которых они утекают. Поэтому проведите поиск 1-2 ключевых провалов в работе воронки продаж.

Пример 1. Если обработка телефонных звонков-заявок слишком медленная, и их потеря больше 2% в рабочее время, для sales-команды стоит установить нормы уровня сервиса (SLA) и отслеживать их соблюдение.

Пример 2. Допустим, это застройщик, и процент тех, кто пришел на назначенную встречу в отдел продаж далек от 100%. В этом случае утром в день встречи стоит сделать обзвон или рассылку SMS, а опаздывающим — предлагать оплатить такси. Стоимость привлечения лида намного выше стоимости перевозки.

Важно настроить регулярную обратную связь. Раз в 1-2 недели проводите оценку и разбор 1-2 писем, 2-3 звонков. Еще лучше: делегировать этот процесс старшему менеджеру.

Суммируя вышесказанное, вам стоит:

Сформировать цель по желаемому росту продаж. Убедиться, что нет провалов на участке сейлинга, отслеживать работу sales-менеджеров. Отслеживать качество вашего продукта. Мотивировать персонал, создать внятную систему KPI для вас и ваших подчиненных. Проверить эффективность ваших методов привлечения лидов и их качество. Делегировать обязанности, которые занимают много времени. Наращивать долю лайфтайм-доходов грамотным сопровождением клиентов.

После экстренных мер можно изучить все процессы, влияющие на уровень продаж. Чтобы увеличить их, есть разные инструменты. Вот некоторые из них:

Запомнить

Если ваша задача — быстрое поднятие уровня продаж, измеряйте пульс в системах продаж и организации персонала. Специалисты советуют обратить внимание на:

Понятную систему координат в ключевых показателях эффективности, которая будет мотивировать менеджеров. Качество продукта и процесса продаж, чтобы выявить и исправить недостатки. Методы привлечения лидов и их качество.

Эти советы — настоящая «скорая помощь» вашему бизнесу.