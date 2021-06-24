Инсайды

Как быстро увеличить продажи
Егор Самусенко
54 5 0
1624518602
8

Вас направляют спасать отдел продаж в режиме цейтнота? А времени кардинально менять систему нет? В подобных стрессовых условиях можно и растеряться. Как эффективно справляться с такими вызовами? Своим опытом поделились руководитель продаж в агентстве Netpeak Александр Плуток и управляющий партнер и коммерческий директор в Ringostat Константин Червяков.

плуток

Александр Плуток: лично проработайте 50 заявок

Для начала нужно создать единую систему координат в ключевых показателях эффективности (KPI) для руководителя и sales-менеджеров. Затем оцифруйте предыдущий отчетный период, чтобы сформировать цель по желаемому росту продаж.

Составьте портрет уже имеющихся клиентов и сравните его с тем, кого хотите видеть в своем портфеле. Сделайте скоринг лидов — сегментацию потенциальных клиентов — для оценки работы команды маркетинга.

Основываясь на полученной информации, можно сформировать список будущих клиентов для social selling.

Ходите на встречи менеджера по продажам с клиентами на этапе коммерческого предложения, чтобы понять, какие изменения нужны в продукте и/или процессах продаж.

Лично проработайте, скажем, 50 заявок, чтобы сравнить свой результат с результатами текущей команды. В зависимости от полученных данных, можно поправить воронку продаж.

Расширьте линейки предложения или переупакуйте текущее предложение с повышением цены.

Важно помнить, что у роста продаж «узкие горлышки» обычно в:

  • привлекательности самого продукта;
  • стандартах, контроле и уровне работы отдела продаж;
  • качестве привлекаемых лидов;
  • в среднем чеке, цикле сделки, конверсии, допродажах и ожидаемом доходе (LTV);
  • объемах доступного товара/исполнителей услуг.

Именно на эти аспекты нужно обратить внимание в первую очередь.

Какой секретный чек-лист для развития бизнеса вы получите сегодня?

червяков

Константин Червяков: повышение мотивации — ключевой момент

Первое и самое главное — повышение мотивации персонала. В том числе с помощью:

  • внедрения или пересмотра плана продаж с ощутимым бонусом за его достижение;
  • определения KPI, так как на них строится система мотивации;
  • настройки минимального отслеживания KPI по менеджерам и периодам.

Самый быстрый способ поднять продажи — это найти дыры, из которых они утекают. Поэтому проведите поиск 1-2 ключевых провалов в работе воронки продаж.

Пример 1. Если обработка телефонных звонков-заявок слишком медленная, и их потеря больше 2% в рабочее время, для sales-команды стоит установить нормы уровня сервиса (SLA) и отслеживать их соблюдение.
Пример 2. Допустим, это застройщик, и процент тех, кто пришел на назначенную встречу в отдел продаж далек от 100%. В этом случае утром в день встречи стоит сделать обзвон или рассылку SMS, а опаздывающим — предлагать оплатить такси. Стоимость привлечения лида намного выше стоимости перевозки.

Важно настроить регулярную обратную связь. Раз в 1-2 недели проводите оценку и разбор 1-2 писем, 2-3 звонков. Еще лучше: делегировать этот процесс старшему менеджеру.

Суммируя вышесказанное, вам стоит:

  1. Сформировать цель по желаемому росту продаж.
  2. Убедиться, что нет провалов на участке сейлинга, отслеживать работу sales-менеджеров.
  3. Отслеживать качество вашего продукта.
  4. Мотивировать персонал, создать внятную систему KPI для вас и ваших подчиненных.
  5. Проверить эффективность ваших методов привлечения лидов и их качество.
  6. Делегировать обязанности, которые занимают много времени.
  7. Наращивать долю лайфтайм-доходов грамотным сопровождением клиентов.

После экстренных мер можно изучить все процессы, влияющие на уровень продаж. Чтобы увеличить их, есть разные инструменты. Вот некоторые из них:

  1. Главные инструменты увеличения продаж в интернет-магазине.
  2. Что делать, когда упали продажи с сайта: чек-лист для проверки и исправления ошибок.
  3. Как повысить вероятность продажи, используя предварительные данные о клиенте.

Запомнить

Если ваша задача — быстрое поднятие уровня продаж, измеряйте пульс в системах продаж и организации персонала. Специалисты советуют обратить внимание на:

  1. Понятную систему координат в ключевых показателях эффективности, которая будет мотивировать менеджеров.
  2. Качество продукта и процесса продаж, чтобы выявить и исправить недостатки.
  3. Методы привлечения лидов и их качество. 

Эти советы — настоящая «скорая помощь» вашему бизнесу.

5
1
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
воронка продаж инструменты продаж
Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok