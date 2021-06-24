Как быстро увеличить продажи

Вас направляют спасать отдел продаж в режиме цейтнота? А времени кардинально менять систему нет? В подобных стрессовых условиях можно и растеряться. Как эффективно справляться с такими вызовами? Своим опытом поделились руководитель продаж в агентстве Netpeak Александр Плуток и управляющий партнер и коммерческий директор в Ringostat Константин Червяков.
Александр Плуток: лично проработайте 50 заявок
Для начала нужно создать единую систему координат в ключевых показателях эффективности (KPI) для руководителя и sales-менеджеров. Затем оцифруйте предыдущий отчетный период, чтобы сформировать цель по желаемому росту продаж.
Составьте портрет уже имеющихся клиентов и сравните его с тем, кого хотите видеть в своем портфеле. Сделайте скоринг лидов — сегментацию потенциальных клиентов — для оценки работы команды маркетинга.
Основываясь на полученной информации, можно сформировать список будущих клиентов для social selling.
Ходите на встречи менеджера по продажам с клиентами на этапе коммерческого предложения, чтобы понять, какие изменения нужны в продукте и/или процессах продаж.
Лично проработайте, скажем, 50 заявок, чтобы сравнить свой результат с результатами текущей команды. В зависимости от полученных данных, можно поправить воронку продаж.
Расширьте линейки предложения или переупакуйте текущее предложение с повышением цены.
Важно помнить, что у роста продаж «узкие горлышки» обычно в:
- привлекательности самого продукта;
- стандартах, контроле и уровне работы отдела продаж;
- качестве привлекаемых лидов;
- в среднем чеке, цикле сделки, конверсии, допродажах и ожидаемом доходе (LTV);
- объемах доступного товара/исполнителей услуг.
Именно на эти аспекты нужно обратить внимание в первую очередь.
Константин Червяков: повышение мотивации — ключевой момент
Первое и самое главное — повышение мотивации персонала. В том числе с помощью:
- внедрения или пересмотра плана продаж с ощутимым бонусом за его достижение;
- определения KPI, так как на них строится система мотивации;
- настройки минимального отслеживания KPI по менеджерам и периодам.
Самый быстрый способ поднять продажи — это найти дыры, из которых они утекают. Поэтому проведите поиск 1-2 ключевых провалов в работе воронки продаж.
Важно настроить регулярную обратную связь. Раз в 1-2 недели проводите оценку и разбор 1-2 писем, 2-3 звонков. Еще лучше: делегировать этот процесс старшему менеджеру.
Суммируя вышесказанное, вам стоит:
- Сформировать цель по желаемому росту продаж.
- Убедиться, что нет провалов на участке сейлинга, отслеживать работу sales-менеджеров.
- Отслеживать качество вашего продукта.
- Мотивировать персонал, создать внятную систему KPI для вас и ваших подчиненных.
- Проверить эффективность ваших методов привлечения лидов и их качество.
- Делегировать обязанности, которые занимают много времени.
- Наращивать долю лайфтайм-доходов грамотным сопровождением клиентов.
После экстренных мер можно изучить все процессы, влияющие на уровень продаж. Чтобы увеличить их, есть разные инструменты. Вот некоторые из них:
- Главные инструменты увеличения продаж в интернет-магазине.
- Что делать, когда упали продажи с сайта: чек-лист для проверки и исправления ошибок.
- Как повысить вероятность продажи, используя предварительные данные о клиенте.
Запомнить
Если ваша задача — быстрое поднятие уровня продаж, измеряйте пульс в системах продаж и организации персонала. Специалисты советуют обратить внимание на:
- Понятную систему координат в ключевых показателях эффективности, которая будет мотивировать менеджеров.
- Качество продукта и процесса продаж, чтобы выявить и исправить недостатки.
- Методы привлечения лидов и их качество.
Эти советы — настоящая «скорая помощь» вашему бизнесу.
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