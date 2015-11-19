Google внедрил новую возможность выделить объявление — автоматическое добавление часов работы. Давайте разберемся, как добавить эту полезную информацию в расширения объявлений.
Как добавить время работы к объявлением
Вам потребуется:
- аккаунт Google My Business, связанный с Google Рекламой;
- объявление над результатами поиска;
- расширение «Адрес» в рекламной кампании.
Важно! Аккаунт Google My Business должен подтвержден по почте или телефону. В официальной справке есть четкая инструкция на этот счет.
Чтобы расширение отображалось в объявлениях, необходимо указать часы работы в вашем аккаунте Google My Business, как на скриншоте:
На следующем этапе следует добавить расширение «Адрес» для кампаний и групп объявлений, в которых вы хотите отображать адрес.
Как подключить расширения
Для подключения расширения войдите в своем аккаунте Google Рекламы на вкладку «Расширения объявлений» и нажмите на кнопку «Новое расширение». Дальше следует ввести необходимые данные и сохранить изменения.
После добавления адресов CTR объявлений вырастает в среднем на 10%.
Если вы все сделали правильно, время работы компании будет отображаться вместе с адресом в ваших объявлениях на первых позициях.
Также потенциальные клиенты смогут увидеть адрес и часы работы компании:
- на Google Картах;
- на сайтах поисковых партнеров;
- в контекстно-медийной сети Google.
Размещение времени работы — плюс как для конверсий в офлайне, так и для конверсий через телефонные звонки. Если бизнес получает больше конверсий из звонков, чем из офлайна — ловите хак о том, как с помощью коллтрекинга построить расписание рабочей недели.
Если вы хотите узнать больше о расширениях для объявлений Google Рекламы, читайте наши статьи:
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Успешных кампаний и высокого CTR!
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