PPC

Как добавить время работы в объявления Google Ads
Елена Бадовская
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Google внедрил новую возможность выделить объявление — автоматическое добавление часов работы. Давайте разберемся, как добавить эту полезную информацию в расширения объявлений. 

Как добавить время работы к объявлением

Вам потребуется:

  • аккаунт Google My Business, связанный с Google Рекламой;
  • объявление над результатами поиска;
  • расширение «Адрес» в рекламной кампании.

Важно! Аккаунт Google My Business должен подтвержден по почте или телефону. В официальной справке есть четкая инструкция на этот счет.

Чтобы расширение отображалось в объявлениях, необходимо указать часы работы в вашем аккаунте Google My Business, как на скриншоте:

Чтобы расширение отображалось в объявлениях, необходимо указать часы работы в вашем аккаунте Google Мой Бизнес, как на скриншоте

На следующем этапе следует добавить расширение «Адрес» для кампаний и групп объявлений, в которых вы хотите отображать адрес.

Как подключить расширения

Для подключения расширения войдите в своем аккаунте Google Рекламы на вкладку «Расширения объявлений» и нажмите на кнопку «Новое расширение». Дальше следует ввести необходимые данные и сохранить изменения.

После добавления адресов CTR объявлений вырастает в среднем на 10%.

Если вы все сделали правильно, время работы компании будет отображаться вместе с адресом в ваших объявлениях на первых позициях.

Если вы все сделали правильно, часы работы будут отображаться вместе с адресом в ваших объявлениях на первых позициях

Также потенциальные клиенты смогут увидеть адрес и часы работы компании:

  • на Google Картах;
  • на сайтах поисковых партнеров;
  • в контекстно-медийной сети Google.

Также потенциальные клиенты смогут увидеть адрес и время работы компании на Google Картах

Размещение времени работы — плюс как для конверсий в офлайне, так и для конверсий через телефонные звонки. Если бизнес получает больше конверсий из звонков, чем из офлайна — ловите хак о том, как с помощью коллтрекинга построить расписание рабочей недели.

Если вы хотите узнать больше о расширениях для объявлений Google Рекламы, читайте наши статьи:

Успешных кампаний и высокого CTR!

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Елена Бадовская

В интернет-маркетинге с 2013 года, к Netpeak присоединилась в 2014.
Специализируюсь на контекстной рекламе для e-commerce проектов на рынки Украины, России, Казахстана, Беларуси, Румынии и Польши.
Сертификация: Google AdWords, Google Analytics, Yandex.Direct, Yandex.Metrika, myTarget, Bing.

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