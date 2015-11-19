Как добавить время работы в объявления Google Ads

Google внедрил новую возможность выделить объявление — автоматическое добавление часов работы. Давайте разберемся, как добавить эту полезную информацию в расширения объявлений.

Как добавить время работы к объявлением

Вам потребуется:

аккаунт Google My Business, связанный с Google Рекламой;

объявление над результатами поиска;

расширение «Адрес» в рекламной кампании.

Важно! Аккаунт Google My Business должен подтвержден по почте или телефону. В официальной справке есть четкая инструкция на этот счет.

Чтобы расширение отображалось в объявлениях, необходимо указать часы работы в вашем аккаунте Google My Business, как на скриншоте:

На следующем этапе следует добавить расширение «Адрес» для кампаний и групп объявлений, в которых вы хотите отображать адрес.

Как подключить расширения

Для подключения расширения войдите в своем аккаунте Google Рекламы на вкладку «Расширения объявлений» и нажмите на кнопку «Новое расширение». Дальше следует ввести необходимые данные и сохранить изменения.

После добавления адресов CTR объявлений вырастает в среднем на 10%.

Если вы все сделали правильно, время работы компании будет отображаться вместе с адресом в ваших объявлениях на первых позициях.

Также потенциальные клиенты смогут увидеть адрес и часы работы компании:

на Google Картах;

на сайтах поисковых партнеров;

в контекстно-медийной сети Google.

Размещение времени работы — плюс как для конверсий в офлайне, так и для конверсий через телефонные звонки. Если бизнес получает больше конверсий из звонков, чем из офлайна — ловите хак о том, как с помощью коллтрекинга построить расписание рабочей недели.

Если вы хотите узнать больше о расширениях для объявлений Google Рекламы, читайте наши статьи:

Успешных кампаний и высокого CTR!