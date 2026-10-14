Как измерить доверие: 3 ключевых показателя ORM

Главная проблема репутационного направления в украинском бизнесе вовсе не в нехватке инструментов.

Человек оставил заявку, поговорил с менеджером и исчез. Команда проверяет рекламу, цену и работу отдела продаж. Но что, если перед принятием решения клиент поискал отзывы о компании и наткнулся на жалобу без ответа?

Маркетинг отчитывается по охвату и стоимости лида, продажи — по конверсии. А работу с репутацией нередко подводят итогом фразой «мы ответили на все отзывы». Такой отчет мало что объясняет о том, что происходит вокруг бренда, и затрудняет обоснование бюджета.

Количество ответов не покажет, какие претензии повторяются, появляются ли новые отзывы и что видит потенциальный клиент в поиске. Для этого нужны отдельные показатели.

ORM — управление репутацией в интернете — помогает отслеживать эти сигналы и работать с ними. Подробнее об этом направлении я рассказывал в предыдущей статье. Здесь я рассмотрю три метрики, которые помогают выявлять репутационные риски и определять дальнейшие действия.

Показатель №1. Sentiment Ratio

Что это: соотношение тональности упоминаний за период, то есть показатель баланса положительных и отрицательных упоминаний о бренде с учётом общего количества упоминаний, в том числе нейтральных. Как рассчитать: (количество положительных минус количество отрицательных) разделить на общее количество упоминаний. Получите показатель от -1 до 1. Что показывает: общий фон вокруг бренда.

Чаще всего ошибаются, когда определяют тональность автоматически и не проверяют. Алгоритмы плохо распознают украинский сарказм, суржик и отрицания. Фраза «ну очень быстро привезли, всего две недели» часто попадает в положительные отзывы.Поэтому раз в месяц выборочно проверяйте 50 упоминаний вручную. Если система ошибается более чем в 15% случаев, её нужно откалибровать или не доверять ей в отчётах.

Второй важный нюанс: выделяйте отдельно общий тон и конкретные атрибуты — сервис, цена, скорость, качество. Отзыв «пять звезд, но доставка неделю» формально положительный, а фактически содержит сигнал, на который стоит обратить внимание.

Показатель №2. Review Velocity

Что это: количество новых отзывов за период по сравнению с предыдущим. Как рассчитывать: фиксируйте количество по каждой площадке отдельно и в сумме, месяц за месяцем. Что показывает: насколько активны ваши «адвокаты» бренда.

Недовольный клиент пишет сам. Довольный, как правило, напишет, когда его об этом попросят. Поэтому поток отзывов, прежде всего, является индикатором того, работает ли у вас процесс сбора обратной связи. Когда Velocity падает, а клиентов не стало меньше, это означает, что положительный поток прекратился, а отрицательный остался. Соотношение изменится через несколько месяцев, но началось всё раньше.

Это самый ранний из трёх сигналов и в то же время тот, на который никто не обращает внимания.

Показатель №3. Brand SERP Health

Что это: доля позиций в топ-10 по брендовым запросам, которые контролируете вы или лояльные источники. Как рассчитать: вкладка «инкогнито», запросы «бренд», «бренд отзывы», «бренд жалобы», «основатель». Выписать все десять результатов по каждому запросу, отметить свои — то есть результаты поиска, ведущие на ресурсы, которыми управляет компания. Подсчитать долю. Что показывает: реальное содержание первого контакта клиента с вашим брендом.

Это самая недооцененная метрика, потому что она единственная показывает не мнение клиента, а касается конкретного экрана, который человек видит перед принятием решения.

Узнайте также о 5 признаках того, что ваш бренд теряет репутацию в интернете — и почему вы их до сих пор не заметили.

Как это выглядит на практике

Приведу пример.

Сервисная компания фиксирует падение продаж третий месяц подряд. При этом реклама идет без изменений, конверсия из лида в сделку просела примерно на 25%. Гипотеза владельца: после подорожания компания проигрывает конкурентам по цене. Чтобы разобраться, мы проанализировали три показателя. Sentiment Ratio оказался в норме — негативных отзывов было не больше, чем год назад. Review Velocity упал вдвое за полгода. В топ-10 по запросу «бренд + отзывы» первые три позиции занимала ветка форума трёхлетней давности с подробной жалобой. Реальная картина выглядела так: свежих доказательств качества нет, а вот старые претензии стоят на первых местах. Потенциальный клиент, который гуглил компанию перед оплатой, читал историю трёхлетней давности как актуальную.

Цена оказалась не при чем. Причина заключалась в структуре выдачи и остановившемся потоке свежих отзывов.

Как это внедрить

Создайте таблицу с четырьмя столбцами: месяц, Sentiment Ratio, Review Velocity, Brand SERP Health. Собирайте данные раз в месяц, в один и тот же день.

Первый месяц даст вам информацию, но её ещё недостаточно для выводов — это нормально. На третьем месяце вы увидите динамику. Шестой месяц поможет делать прогнозы и обосновывать репутационный бюджет цифрами, а не убеждениями.

Важно не усложнять лишнего. Я видел компании, которые строили системы с двадцатью метриками и не смотрели ни на одну. Три показателя, которые реально отслеживаются ежемесячно, лучше идеальной методологии, присутствующей только в демонстрационной презентации.

В следующих статьях я расскажу, как настроить мониторинг, чтобы эти цифры собирались практически автоматически.