Бизнес

Как меняется бизнес в связи с карантином и кризисом — опрос читателей
Светлана Руденко
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В сети много обсуждений и противоречивой информации о ситуации с бизнесом на карантине. Говорят, что растут продажи только в нише питания, доставки; что сотрудников увольняют/отправляют в неоплачиваемый отпуск. С другой стороны, многие компании делятся своим опытом удалённой работы, пишут о новых предложениях для потенциальных клиентов и так далее. Пройдите опрос и помогите составить картину о реальном положении дел. А в комментариях и в чате любителей блога делитесь своими инсайтами о том, как вынужденная изоляция повлияла на ваш бизнес.

К слову об интернет-маркетинге в нынешних условиях — когда необходимо найти эффективное и срочное решение для продвижения бизнеса онлайн, нельзя терять время ни на поиски, ни на настройку/запуск рекламных кампаний. Сделать быстро и качественно? Жмите на кнопку «Запустить» и заказывайте антикризисное продвижение. 

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карантин
Светлана Руденко

7 лет работала журналистом.
Затем увлеклась копирайтингом.
А там, где продающие тексты, там и погружение в интернет-маркетинг.
С 2017 года — в команде редакторов блога Netpeak.

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