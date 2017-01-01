Как меняется бизнес в связи с карантином и кризисом — опрос читателей

В сети много обсуждений и противоречивой информации о ситуации с бизнесом на карантине. Говорят, что растут продажи только в нише питания, доставки; что сотрудников увольняют/отправляют в неоплачиваемый отпуск. С другой стороны, многие компании делятся своим опытом удалённой работы , пишут о новых предложениях для потенциальных клиентов и так далее. Пройдите опрос и помогите составить картину о реальном положении дел. А в комментариях и в чате любителей блога делитесь своими инсайтами о том, как вынужденная изоляция повлияла на ваш бизнес.

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