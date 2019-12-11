Как мы снизили стоимость лида для клининга ковров в Эмиратах на 60%

Уборка домов, квартир, чистка ковров и мебели — одна из ниш, которая активно развивается в мегаполисах и крупных городах. Клиенты таких услуг ценят комфорт: от понятного рекламного объявления и удобной формы заявки на сайте до высокого сервиса клининговой компании. Нам нужно было найти больше таких клиентов и по максимуму снизить траты на их привлечение.
Период продвижения: 15 мая 2019 — 1 октября 2019.
Услуга: PPC Enterprise.
Регион продвижения: Объединенные Арабские Эмираты.
Команда проекта: Дарья Лазебная, Анна Самусь.
Особенности проекта
Сarpetprowash.com — сервис элит-класса по автоматической чистке ковров в ОАЭ. В компании акцентируют на том, что их чистка удаляет пятна любой сложности.
Уникальное торговое предложение: доставка ковров из дома и обратно, чистка в течение 2-3 дней, оплата при получении чистых ковров.
Сложность продвижения заключается в большой конкуренции по региону. Очень высокая стоимость клика (до $5), при прогнозируемом коэффициенте конверсии 3% стоимость лида составляла $60-80. При таких исходных данных, работать нужно в двух направлениях: получить трафик по минимальной стоимости клика (СРС) и увеличить коэффициент конверсии.
Когда Сarpetprowash обратились в Netpeak, основным источником заявок были Instagram и Facebook. Перед специалистами агентства поставили задачу получить максимальное количество лидов не дороже $20 из дополнительных источников.
Цели продвижения
- Определить минимальную стоимость лида на сайте заказчика.
- Получить максимум лидов при заданном бюджете.
Стратегия продвижения
Мы понимали, что тематика очень дорогая, поэтому по стратегии продвижения двигались с нижнего этапа воронки. То есть, удовлетворяли поисковый спрос. На первом этапе акцент делали на поисковых кампаниях в Google Ads.
И еще о стратегии:
- Детальная проработка семантики и группировка по геотаргетингу, коммерческим запросам. Максимальный подбор минус-слов.
- Тестирование поисковой рекламы по городам и районам.
- Тестирование медийной кампании с таргетингами по интересам, намерениям и ремаркетинг.
- Улучшение юзабилити сайта.
Действия команды
-
Настроили отслеживание события через
Data Layerи цель в Google Analytics по форме «Make an order». Благодаря этому данные об отправке данной формы начали поступать в аналитику. Так как основной целью было получить лиды по определенной цене, в аккаунте Google Ads мы использовали автоматическую стратегию «Целевая цена за конверсию». Правильно настроенная цель и её импорт в Google Ads позволит кампаниям обучаться, чтобы получить заданные конверсии.
- Собрали семантику: ушли от общих и очень дорогих ключевых слов, максимально разбили семантику на кампании с привязкой к геолокации (город, район города) и группы с общими и коммерческими ключевыми словами.
В рамках этого этапа мы тестировали несколько подходов: таргетинг на конкретные точки геолокаций (отдельные районы). По мнению команды заказчика именно в указанных им районах ожидалось максимальное количество заявок. Увы, в этом случае мы получали очень мало трафика и еще меньше конверсий.
Затем мы приняли решение о реструктуризации аккаунта и запуске поисковых кампаний по городам: Дубай, Абу-Даби, Шарджи, Аджмана и Аль Айн. Таким образом смогли получать больше трафика, распределять бюджет и задавать целевую цену за конверсию в рамках каждой кампании. Так, в Дубае расходы, стоимость клика и стоимость конверсии были в разы выше, чем в Шардже. Полученная статистика позволила нам правильно оптимизировать рекламные кампании и достичь KPI.
- Настроили медийные рекламные кампании: ремаркетинг на заинтересованных пользователей, но которые не совершили целевое действие (не отправили форму) и умные медийные кампании с охватом новой целевой аудитории.
Дизайнер Netpeak создал концепцию и подготовил баннеры для данной тематики:
Многие рекламодатели боятся использовать медийные кампании с целью лидогенерации. Существует
Уже через неделю после запуска медийных кампаний рост брендового трафика вырос на 200%:
- Учли культуру и традиции региона и решили протестировать поисковые кампании на арабском языке. Благодаря клиенту, оперативно перевели англоязычную семантику на арабский. Мы ожидали либо получить конверсии по низкой стоимости, потому что конкуренция в аукционе гораздо ниже, чем в аналогичных кампаниях на английском. Либо — получить минимальное количество показов и кликов из-за низкой частотности.
- Сложность с которой мы столкнулись — это трафик и заявки якобы из других местоположений: Индия и Пакистан.
При этом таргетинг рекламных кампаний был исключительно на пользователей из ОАЭ. Это связано с некой долей приезжих работников из соседних стран, которых распознал Google Analytics.
Эта же категория пользователей отправляла заявки на трудоустройство:
Почему люди решили, что наша реклама о поиске сотрудников в компанию? Мы тестировали медийные объявления такого вида:
Мы дополнительно исключали нецелевые страны в настройках рекламных кампаний.
Результаты продвижения
В результате работы на третий месяц ведения проекта:
Нам удалось удержать CPA на этом уровне и в ноябре.
Стоимость конверсии выровнялась до $20 и стабильно держится на этом значении уже второй месяц.
Анна Самусь, проектный менеджер Netpeak
Мы достигли такого результата благодаря готовности клиента экспериментировать, применять разные гипотезы на практике и после этого делать выводы. Команда Сarpetprowash очень погружена в проект, интересуется различными подходами в настройке, предлагает свои идеи и гипотезы продвижения.
Выводы
Сложность продвижения клининга ковров оказалась в большой конкуренции по региону и высокой стоимости клика (до $5). При прогнозируемом коэффициенте конверсии 3% стоимость лида составляла $60-80. За пять месяцев нам удалось понизить этот покзатель до $20. Как?
- Настроили отслеживание события через Data Layer и цель в Google Analytics по форме «Make an order». В аккаунте Google Ads использовали автоматическую стратегию «Целевая цена за конверсию». Правильно настроенная цель и её импорт в Google Ads позволит кампаниям обучаться, чтобы получить заданные конверсии.
- Собрали семантику: ушли от общих и очень дорогих ключевых слов, максимально разбили семантику на кампании с привязкой к геолокации (город, район города) и группы с общими и коммерческими ключевыми словами.
- Реструктуризировали аккаунт и запустили поисковые кампаний по городам: Дубаи, Абу-Даби, Шарджи, Аджмана и Аль Айн.
- Настроили медийные рекламные кампании. Использовали автостратегию «Целевая цена за конверсию». Это позволило нам получать клики и показы совершенно бесплатно (оплата взимается только за конверсии). Уже через неделю после запуска медийных кампаний рост брендового трафика вырос на 200%.
- Учли культуру и традиции региона и протестировали поисковые кампании на арабском языке.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти