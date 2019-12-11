PPC Кейсы

Как мы снизили стоимость лида для клининга ковров в Эмиратах на 60%
Дарья Лазебная
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Уборка домов, квартир, чистка ковров и мебели — одна из ниш, которая активно развивается в мегаполисах и крупных городах. Клиенты таких услуг ценят комфорт: от понятного рекламного объявления и удобной формы заявки на сайте до высокого сервиса клининговой компании. Нам нужно было найти больше таких клиентов и по максимуму снизить траты на их привлечение.

Период продвижения: 15 мая 2019 — 1 октября 2019.
Услуга: PPC Enterprise.
Регион продвижения: Объединенные Арабские Эмираты.
Команда проекта: Дарья Лазебная, Анна Самусь.

Особенности проекта

Сarpetprowash.com — сервис элит-класса по автоматической чистке ковров в ОАЭ. В компании акцентируют на том, что их чистка удаляет пятна любой сложности.

Уникальное торговое предложение: доставка ковров из дома и обратно, чистка в течение 2-3 дней, оплата при получении чистых ковров.

Сложность продвижения заключается в большой конкуренции по региону. Очень высокая стоимость клика (до $5), при прогнозируемом коэффициенте конверсии 3% стоимость лида составляла $60-80. При таких исходных данных, работать нужно в двух направлениях: получить трафик по минимальной стоимости клика (СРС) и увеличить коэффициент конверсии.

Когда Сarpetprowash обратились в Netpeak, основным источником заявок были Instagram и Facebook. Перед специалистами агентства поставили задачу получить максимальное количество лидов не дороже $20 из дополнительных источников.

Цели продвижения

  1. Определить минимальную стоимость лида на сайте заказчика.
  2. Получить максимум лидов при заданном бюджете.

Стратегия продвижения

Мы понимали, что тематика очень дорогая, поэтому по стратегии продвижения двигались с нижнего этапа воронки. То есть, удовлетворяли поисковый спрос. На первом этапе акцент делали на поисковых кампаниях в Google Ads.

И еще о стратегии:

  1. Детальная проработка семантики и группировка по геотаргетингу, коммерческим запросам. Максимальный подбор минус-слов.
  2. Тестирование поисковой рекламы по городам и районам.
  3. Тестирование медийной кампании с таргетингами по интересам, намерениям и ремаркетинг.
  4. Улучшение юзабилити сайта.

Действия команды

  1. Настроили отслеживание события через Data Layer и цель в Google Analytics по форме «Make an order». Благодаря этому данные об отправке данной формы начали поступать в аналитику. Так как основной целью было получить лиды по определенной цене, в аккаунте Google Ads мы использовали автоматическую стратегию «Целевая цена за конверсию». Правильно настроенная цель и её импорт в Google Ads позволит кампаниям обучаться, чтобы получить заданные конверсии.

  2. Собрали семантику: ушли от общих и очень дорогих ключевых слов, максимально разбили семантику на кампании с привязкой к геолокации (город, район города) и группы с общими и коммерческими ключевыми словами.

    В рамках этого этапа мы тестировали несколько подходов: таргетинг на конкретные точки геолокаций (отдельные районы). По мнению команды заказчика именно в указанных им районах ожидалось максимальное количество заявок. Увы, в этом случае мы получали очень мало трафика и еще меньше конверсий.

    Затем мы приняли решение о реструктуризации аккаунта и запуске поисковых кампаний по городам: Дубай, Абу-Даби, Шарджи, Аджмана и Аль Айн. Таким образом смогли получать больше трафика, распределять бюджет и задавать целевую цену за конверсию в рамках каждой кампании. Так, в Дубае расходы, стоимость клика и стоимость конверсии были в разы выше, чем в Шардже. Полученная статистика позволила нам правильно оптимизировать рекламные кампании и достичь KPI.

  3. Настроили медийные рекламные кампании: ремаркетинг на заинтересованных пользователей, но которые не совершили целевое действие (не отправили форму) и умные медийные кампании с охватом новой целевой аудитории.

Дизайнер Netpeak создал концепцию и подготовил баннеры для данной тематики:

Баннер объявления

Многие рекламодатели боятся использовать медийные кампании с целью лидогенерации. Существует стереотип, что это дорого и подходит только для рекламы товаров, но мы использовали автостратегию «Целевая цена за конверсию». Это позволило нам получать клики и показы совершенно бесплатно (оплата взимается только за конверсии).

Уже через неделю после запуска медийных кампаний рост брендового трафика вырос на 200%:

Как вырос брендовый трафик

  1. Учли культуру и традиции региона и решили протестировать поисковые кампании на арабском языке. Благодаря клиенту, оперативно перевели англоязычную семантику на арабский. Мы ожидали либо получить конверсии по низкой стоимости, потому что конкуренция в аукционе гораздо ниже, чем в аналогичных кампаниях на английском. Либо — получить минимальное количество показов и кликов из-за низкой частотности.
  1. Сложность  с которой мы столкнулись — это трафик и заявки якобы из других местоположений: Индия и Пакистан.

Не целевые регионы для рекламы

При этом таргетинг рекламных кампаний был исключительно на пользователей из ОАЭ. Это связано с некой долей приезжих работников из соседних стран, которых распознал Google Analytics.

Эта же категория пользователей отправляла заявки на трудоустройство:

Отклик на объявление как на вакансию

Почему люди решили, что наша реклама о поиске сотрудников в компанию? Мы тестировали медийные объявления такого вида:

Объявление которое приняли за поиск сотрудников

Мы дополнительно исключали нецелевые страны в настройках рекламных кампаний.

Результаты продвижения

В результате работы на третий месяц ведения проекта:

Такие результаты через три месяца работы

Нам удалось удержать CPA на этом уровне и в ноябре.

Сохранение результатов

Стоимость конверсии выровнялась до $20 и стабильно держится на этом значении уже второй месяц.

Анна Самусь

Анна Самусь, проектный менеджер Netpeak

Мы достигли такого результата благодаря готовности клиента экспериментировать, применять разные гипотезы на практике и после этого делать выводы. Команда Сarpetprowash очень погружена в проект, интересуется различными подходами в настройке, предлагает свои идеи и гипотезы продвижения.

Выводы

Сложность продвижения клининга ковров оказалась в большой конкуренции по региону и высокой стоимости клика (до $5). При прогнозируемом коэффициенте конверсии 3% стоимость лида составляла $60-80. За пять месяцев нам удалось понизить этот покзатель до $20. Как?

  1. Настроили отслеживание события через Data Layer и цель в Google Analytics по форме «Make an order». В аккаунте Google Ads использовали автоматическую стратегию «Целевая цена за конверсию». Правильно настроенная цель и её импорт в Google Ads позволит кампаниям обучаться, чтобы получить заданные конверсии.
  2. Собрали семантику: ушли от общих и очень дорогих ключевых слов, максимально разбили семантику на кампании с привязкой к геолокации (город, район города) и группы с общими и коммерческими ключевыми словами.
  3. Реструктуризировали аккаунт и запустили поисковые кампаний по городам: Дубаи, Абу-Даби, Шарджи, Аджмана и Аль Айн.
  4. Настроили медийные рекламные кампании. Использовали автостратегию «Целевая цена за конверсию». Это позволило нам получать клики и показы совершенно бесплатно (оплата взимается только за конверсии). Уже через неделю после запуска медийных кампаний рост брендового трафика вырос на 200%.
  5. Учли культуру и традиции региона и протестировали поисковые кампании на арабском языке.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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Дарья Лазебная

В интернет-маркетинговом агентстве Netpeak с 2017 года. Специализируюсь на контекстной рекламе для e-commerce проектов и корпоративных сайтов на рынкax СНГ и Европы. Сертификация: Google AdWords (поисковая, медийная, видео-реклама, Google Покупки), Google Analytics, Яндекс.Директ.

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