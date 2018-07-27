Как написать обзор товара

Прежде чем сделать покупку, люди смотрят обзоры на товары или услуги, которые их заинтересовали. Можно заказать обзор товара и получить исчерпывающую информацию о нем.

Если решать эту задачу поверхностно и не придавать значения качеству обзора, клиент может разочароваться в покупке. В итоге, он оставит отрицательный отзыв.

Такой вариант не удовлетворит ни покупателя, который хотел получить определенный товар, ни продавца, стремящегося сохранить свою репутацию. Снизить риски неудачной покупки поможет грамотно сделанный обзор.

Что такое обзор товара

Обзор товара это краткое изложение информации о нем. Главная цель — преподнести информацию удобным, выгодным, полезным для потенциального потребителя способом. Указать на достоинства и недостатки продукта.

Обзор — всего лишь одно из мнений, но парадокс в том, что покупатели склонны доверять чужому опыту. Часто это эффективнее, чем самые подробные инструкции на сайтах интернет-магазинов . Просмотрев обзор, потенциальный клиент, например, откажется от покупки и сэкономит деньги. А если товар в обзоре покажется годным, полезным, нужным — человек сэкономит время на поиски. Выгода для пользователей очевидна.

Задача обзора заключается не в продаже, а в максимально полезном описании. Пользователь сам должен решить, покупать что-то или нет. Ценится именно личный опыт применения товара или услуги. Переписывание информации, которая есть в интернете, полноценным обзором назвать нельзя.

Какие бывают форматы обзора товара

Заказать видео обзор товара можно, только если знать, какой именно формат нужен. Существуют следующие форматы обзора товаров :

Единичный. Обзор такого типа включает описание какого-то одного предмета. Он раскрывает все его особенности, плюсы и минусы, нюансы применения. Имеет описательный характер, за исключением завершающей части, где обозреватель делает вывод о полезности или бесполезности продукта. Сравнительный. Заключается в сравнении нескольких альтернативных вещей. Обычно сравнивают продукты одной фирмы. О минусах пишут мало, в основном описывают выигрышные особенности, сравнивая, что лучше. Конкурентный. Этот тип подачи информации очень похож на сравнительный обзор, но его отличие в том, что сравнивают товары конкурирующих компаний. В остальном смысл тот же — на основании личного опыта описать особенности товара, их преимущества и отличительные черты.

Обзоры могут быть написаны в виде статьи или сняты на видео . Последний формат более популярный, так как позволяет визуально оценить товар. Кроме того, в представлении пользователей, с видео, более вероятно, что обозреватель делится собственным опытом, а не берет свои данные «с потолка».

Важно, чтобы предоставляемая информация была адекватной: аргументация, грамотная письменная или устная речь, фотографии или видео хорошего качества, непредвзятое мнение автора. Обзор, где достоинства одного товар преднамеренно занижают, чтобы в более выгодном свете преподнести другой, выглядит наигранно и глупо. Такой информацией мало кто будет руководствоваться.

Главное, чтобы зрителям и читателям показывали личное мнение без рекламы и навязывания.

Где могут использоваться обзоры товаров

Обзоры товаров используются практически во всех отраслях виртуального маркетинга:

в интернет-магазинах, которые хотят привлечь посетителей сделать покупку;

на тематических форумах и сайтах;

в видеоблогах, если обзор выполнен в формате видео.

Все сервисы, где возможна публикация обзора, делятся на платные и бесплатные.

Структурные блоки обзора товара

Если хочется научиться и понять, как снять обзор товара, первое что нужно знать – подача материала делится на несколько структурных блоков:

Заголовок. Может быть утвердительным, вопросительным или описательным. Введение или вступление. Должно быть коротким, четким и завлекающим. Для этого можно попытаться ответить на вопросы: «Кому интересен товар?», «Насколько он эффективен?», «Чем товар привлек внимание?» и тому подобное. Описание товара. В этой части нужно рассказать о том, что собой представляет товар, какие его технические характеристики, кто изготовитель и так далее. Его часто могут объединять с вступлением или использовать вместо него. Особенности использования. Об этом может быть осведомлен человек, который пользовался продуктом. Если речь о технике, можно говорить, что устройство «удобно легло в руку», «не скользит», «приятно на ощупь» и так далее. Личный опыт. Зрители или читатели будут благодарны за информацию о порядке действий с продуктом, и какие ощущения пользователь при этом испытывал. Перечисление плюсов и минусов. Обычно в обзорах описываются только плюсы, что не совсем корректно, ведь у любой вещи, услуги есть какие-то минусы. Рациональнее указать хотя бы несколько нюансов, которые не понравились или не подошли. Цена. Покупатели обращают внимание на цену при покупке. Именно финансовый вопрос часто является решающим, если нужно выбрать между чем-то дешевым и дорогим. В обзоре вопрос цены также необходимо учитывать, но выгодно и подробно рассказывать, за какие преимущества платит человек и что он получит за свои деньги. Заключение и подведение итогов. В конце обзора, как и в начале, можно ответить на несколько вопросов. Например, выразить удовольствие или неудовлетворение покупкой.

Структуру подачи материала можно видоизменять, вычеркивать некоторые пункты или вставлять дополнения. Текст формируется зависимо от аудитории и предмета обзора. Это не техническая передача информации, как в инструкции, а попытка поделиться собственным опытом.

Требования к оформлению обзоров

Обзоры товара с «Алиэкспресс» и других интернет-магазинов, должны отвечать определенным требованиям. Если их не использовать, добиться искреннего интереса к обзору будет невозможно:

Прежде чем составлять обзор нужно определиться с целевой аудиторией , для которой материал предназначен. Выбрать актуальную тему, которая была бы интересна аудитории. Желательно выбирать «горячие» вопросы. Например, делать обзор только что вышедшего гаджета. Описывать товар с точки зрения обычного пользователя. Например, если у смартфона широкое разрешение экрана, сказать что-то вроде «во время серфинга в интернете на нем можно увидеть даже мелкий шрифт». Не делать обзор слишком большим/продолжительным. Мало кто согласится посмотреть или прочитать обзор, потратив на это полчаса своего времени. Оптимальное время — до 10 минут. Избегать бесполезной для пользователя информации. В обзоре не должно быть «воды». Лишне также перечислять технические характеристики, которые можно найти в инструкции. Использовать стиль общения, характерный для целевой аудитории. SEO. В тексте или в описании к видео должны быть ключевые фразы, чтобы заинтересованные пользователи могли найти материал.

Обзор товара на «Розетке» отвечает перечисленным требованиям. Подобные примеры можно увидеть и на других Интернет-ресурсах.

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