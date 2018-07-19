Как написать письмо с благодарностью

Официальное письмо с благодарностью является отличной основой для построения лояльных отношений, как в бизнесе, так и в обычной жизни. Это не только способ продемонстрировать признательность, но и возможность отыскать новых клиентов и бизнес-партнеров.

Многие компании используют письма-благодарности, чтобы повысить продажи, создавая у клиентов приятное впечатление о себе. Но нужно уметь правильно составлять письма, иначе они не принесут нужного эффекта или даже навредят имиджу компании.

Что такое благодарственное письмо?

Благодарственное письмо — одна из разновидностей делового документа. С его помощью можно выразить признательность какому-то конкретному физическому или юридическому лицу. Причины такой благодарности могут быть разнообразными.

Составляется письмо в качестве самостоятельного документа или отправляется в качестве ответа на что-либо. Например, на приглашение, поздравление и тому подобное.

Это один из обязательных видов делового общения. Компании его пишут на собственных бланках, соблюдая требования делового стиля:

форма;

подпись руководителя;

печать.

Человек, которому адресовано такое письмо, будет польщен и получит важное подкрепление значимости своей работы.

Когда может понадобиться благодарственное письмо?

Почему, для кого и в каких ситуациях может понадобиться «thank you letter»?

Чтобы поблагодарить. Письмо-благодарность может выражать признательность за полученные услуги, работу или сотрудничество. Чтобы выделиться. Написание ответа-благодарности, например, бизнес-партнерам при выгодном сотрудничестве, может выделить компанию. Тем более, что письма-благодарности пишут не так часто. Также благодарностью можно отметить хорошо отличившегося сотрудника, мотивируя его на дальнейшие трудовые подвиги. Если нужно напомнить о себе. Так компании часто напоминают о себе клиентам и потенциальным покупателям, которые уже пользовались их услугами. Поблагодарив за сотрудничество в прошлом, можно повысить шансы на сотрудничество в будущем.

Благодарственное письмо — важная часть делового общения . Его используют в учебных заведениях, бизнесе, маркетинге.

Виды благодарственных писем

Письмо с благодарностью за работу и не только, может быть нескольких видов:

формальное;

кейс;

косвенная реклама.

Рассмотрим каждый вид по отдельности.

Формальные благодарственные письма

Наиболее распространенная разновидность документа. Это универсальная форма, в которой не нужна конкретика. Такое письмо пишется по шаблону без индивидуальных деталей.

Объем текста не ограничивается, но много писать нежелательно. Обычно хватает 1-2 абзацев. Существует несколько разновидностей формальной благодарности:

Письмо с благодарностью за сотрудничество. Обычно используется не только в частных нуждах, но и чтобы поблагодарить учителей, наставников и так далее. Благодарственное письмо сотруднику. Выдается как поощрение за добросовестное выполнение обязанностей или проявленную полезную инициативу. Письмо с благодарностью, выражающее надежду на дальнейшее сотрудничество. Используется усиленный шаблон.

Благодарственное письмо руководителю. Например, это может быть благодарность за грамотное управление отделом и тому подобное.

Все тексты формального документа состоят из шаблонных фраз, штампов и клише.

Благодарственное письмо, как кейс

Этот формат более сложный, зато более эффективный и приятный для стороны, которую благодарят. Главное отличие от формальной благодарности — наличие информации о том, за что собственно данная благодарность поступила.

Жестких требований при оформлении нет. Стиль написания может быть любой, на усмотрение того, кто эту благодарность пишет:

официально-деловой;

нейтральный;

разговорный и так далее.

Главное, чтобы в документе фигурировали факты.

Благодарственное письмо, как косвенная реклама

Такое письмо напоминает «кейсы», но в нем делается акцент на коммерческой составляющей того, за что благодарят. Например, если благодарят за покупку какого-то товара, в тексте расписывают его преимущества и предлагают купить что-то дополнительно. Так можно ненавязчиво прорекламировать себя. Обычно подобным образом составляется письмо с благодарностью за покупку.

Как пишется письмо-благодарность?

Благодарственный бланк может составляться в свободном стиле, но помните, что это деловая документация, поэтому нужно соблюдать главные требование. Используйте для текста такую структуру:

Шапка. Размещайте «шапку» сверху, желательно, с правой стороны. В ней следует указывать данные о человеке (компании, коллективе), к которому обращаются с благодарностью: название/ФИО, должность и так далее. В некоторых благодарственных письмах «шапку» можно упустить. Обращение. Это главный раздел, где высказывают благодарность. Обращение желательно начать с шаблонных фраз вроде «Выражаем благодарность…» и тому подобное. Подпись. Размещается внизу с левой стороны. Рядом располагается информация о том, кто пишет благодарность.

Это стандартный формат благодарственного письма, но если благодарность неформальная, его можно не придерживаться.

Рекомендации для написания

Чтобы правильно составить благодарность, не отступать от темы и сохранить четкую структуру, можно использовать следующие советы:

когда документ адресован сотруднику, лучше обращаться «Уважаемый», не используя обращения «Господин» или «Дорогой»;

в тексте нужно указать имя человека или название организации, которому/которой предназначена благодарность, имя того, кто благодарит;

не прибегать к откровенной лести;

можно пожелать успехов в будущем.

Логичный завершающий этап написания письма — проверка на ошибки. Внимательно перечитайте документ и убедитесь, что нет опечаток, все имена и фамилии, названия фирм и компаний написаны корректно.

Шаблоны благодарственных писем

Помочь в том, как написать письмо с благодарностью, могут шаблоны:

В данном письме много канцеляризмов и отсутствует конкретизация, за что именно благодарят. К тому же слишком много саморекламы. Но, если убрать самолюбование и словесный мусор, шаблон вполне пригоден.

Неплохой пример письма, но все же слишком обезличенный, что снижает его ценность в глазах адресата. И вместе с тем, сгодится в качестве шаблона.

Плюсы этой благодарности — отсутствие шаблонности, заискивания в тексте и использование фирменного оформления.

В тексте этого образца есть все, что должно быть по инструкции. Кроме «шапки», которая необязательна в подобного рода документах.

Запомнить

Письмо-благодарность — это разновидность деловой документации. Существуют несколько видов благодарственных писем: формальное, кейс и косвенная реклама. Документ пишется без строгого шаблона, но с соблюдением правил деловой документации. Обязательно нужно указать, кто кого и за что благодарит.