Как написать статью о компании

Большинство владельцев коммерческих, фирменных сайтов ошибочно считает, что раздел «О нас» пользуется среди пользователей наименьшим спросом. На самом деле, если посмотреть статистику посещения страниц, удается убеждаемся в обратном. Больше половины людей, выбирающих поставщика товаров или услуг, прежде всего интересуются информацией о нем, а уж потом рассматривают актуальные предложения. Следовательно, важно уже на первом этапе заинтересовать пользователя и побудив его к заказу вашего продукта.

Рассказывайте о развитии фирмы, ее достижениях, расширении масштабов деятельности — это то, что нужно вашим потенциальным клиентам. Так вы повысите их лояльность. Узнать больше!

Как рассказать историю компании

Любая рекламная статья о компании должна содержать ее историю, важные и точные сведения. Это намного эффективнее и полезнее обобщающих фраз о качестве товара и обслуживания, выгодных условиях сотрудничества, высокой квалификации специалистов.

Пользователи читают такие материалы на каждом втором сайте, поэтому не обращают на них особого внимания. Вместо того, информация о развитии фирмы, ее достижениях, расширении масштабов деятельности вызовет неподдельный интерес, потому как позволяет оценить конкретную организацию и убедиться в правильности своего выбора.

Рассмотрим важные составляющие описания истории компании:

вступление . Здесь обязательно нужно упомянуть название организации, дату ее основания и ключевой профиль деятельности. На этом этапе читатель убедится, что получает те сведения, которые искал;

. Здесь обязательно нужно упомянуть название организации, дату ее основания и ключевой профиль деятельности. На этом этапе читатель убедится, что получает те сведения, которые искал; развитие фирмы . В этом блоке стоит указать основные, самые значимые достижения с датами. Это позволит читателю понять, что организация не стоит на месте, непрерывно развивается и совершенствуется. Но помните, долгие рассказы, особенно, на историческую тематику с переспамом датами, быстро утомляют. Материал удерживает внимание человека около 15 секунд. Следовательно, история должна содержать только значимые даты с кратким описанием событий. Они будут касаться: расширения масштабов производства и специализации, внедрения новых технологий, повышения и подтверждения уровня качества товара, дополнения партнерской сети;

. В этом блоке стоит указать основные, самые значимые достижения с датами. Это позволит читателю понять, что организация не стоит на месте, непрерывно развивается и совершенствуется. Но помните, долгие рассказы, особенно, на историческую тематику с переспамом датами, быстро утомляют. Материал удерживает внимание человека около 15 секунд. Следовательно, история должна содержать только значимые даты с кратким описанием событий. Они будут касаться: расширения масштабов производства и специализации, внедрения новых технологий, повышения и подтверждения уровня качества товара, дополнения партнерской сети; подтверждение всего, что написано. В завершении исторической цепочки не помешает разместить фото сертификатов, лицензий, грамот, наград.

Чтобы статья о достижениях компании была интересной и заставляла пользователя прочитать материал до конца, есть смысл превратить историю фирмы в ее миссию. Для этого перед составлением плана материала нужно ответить себе на несколько вопросов:

С какой целью создавали организацию? Что стало толчком для основания бизнеса? Какие проблемы удалось выделить в области ведения деятельности? С какими трудностями пришлось столкнуться, и как их удалось преодолеть? Есть ли в истории необычные, нестандартные методы решения сложностей? Какими оказались самые важные победы и досадные поражения? Что касается неудач, обязательно нужно сказать, как их удалось преодолеть.

Чем честнее, проще и лаконичнее рассказана история, тем больше интереса она вызывает у читателя. Ни в коем случае не стоит предлагать «сухой» продолжительный перечень дат и событий. Иначе рискуете потерять интерес читателя к своей компании.

Важно: можно проявить креативный подход и представить историю компании в виде картинок с короткими поясняющими подписями — фоторепортаж или даже комикс, инфографику. У людей, как правило, отлично развит визуальный канал восприятия, и такую историю им будет легче читать/смотреть.

Как выразить индивидуальность

Самая большая проблема информационного наполнения разделов «О нас» на разных сайтах заключается именно в схожести, за исключением дат и другой точной информации. Пользователям систематически приходится читать о квалифицированных специалистах, качественном товаре, индивидуальном подходе и лояльных ценах.

После нескольких таких статей складывается впечатление, будто большинство компаний использует единый шаблон, меняя только название и профиль. Следовательно, чтобы задержать человека на страницах электронного ресурса, необходимо создавать материал, избегая стандартных приемов. И чтобы статья о деятельности компании получилась качественной, информативной и интересной, необходимо сделать ее отличающейся от других.

Наиболее эффективный способ решить задачу и выделить фирму из общей массы — рассказ в формате «от себя». Так бренд обретает индивидуальный голос, становится непохожим на другие торговые марки. Чтобы создать такой материал, учтите несколько рекомендаций:

лучше презентовать текст о компании от первого лица — директора, управляющего и так далее;

не стоит использовать замысловатые формулировки и сложные термины. Чем понятнее текст, тем интереснее он читателю. Информация должна быть доступной для восприятия;

есть смысл подчеркнуть в рассказе ключевые направления деятельности организации, преимущества продукции и ее главные отличия от предложений конкурентов. Также важно обозначить основные ценности фирмы. Если они совпадают с мнением пользователей, спрос на предложения конкретной компании увеличится;

добавить фотографии: сотрудников, всего коллектива, корпоративного отдыха или рабочего процесса. Чем «живее» страничка, тем она интереснее.

Сделав ресурс оригинальным, но простым и понятным, вы сможете заметно повысить его посещаемость, увеличить количество действий, совершенных реальными пользователями.

Как показать, что вы знаете боли клиента

Чтобы получилась не только хорошая имиджевая статья о компании, но и материал, побуждающий к активным действиям — покупке товара или заказу услуги, необходимо затронуть, так называемые, «боли» клиента. Речь идет о проблемах потребителя, которые поможет решить конкретный продукт. Тут важно правильно сформулировать мысль и преподнести информацию.

Почему затрагивать «боли» потребителя — эффективно:

вы можете подтвердить, что именно ваш продукт или услуга решают актуальные проблемы;

когда вы демонстрируете, что понимаете своего потенциального клиента, он проникается доверием к вам, вашей организации, компании, ее предложениям;

очередное напоминание потенциальному заказчику о проблеме усиливает желание ее решить.

Как найти и понять «боли» клиента, чтобы создать эффективный материал, который покажет — вы знаете, как снять эти боли? Для этого необходимо:

выделить, что волнует потенциальных клиентов больше всего, предложить действенное решение проблемы. Например, человеку не нравится простаивать в долгих очередях, тратя время и нервы на то, чтобы купить нужный продукт. Это и есть основная проблема. Решение, которое нужно упомянуть в статье: бесплатная доставка при заказе от 10 долларов;

найти недостатки, которые заставляют потребителя отказываться от товара конкурентов, чтобы создать более ценное предложение, лишенное таких минусов. Например, речь идет о программном обеспечении для видеоконференций. Что может стать причиной для поиска другого ПО? Неудобный и непонятный интерфейс, небольшой набор функций. Следовательно, в вашем продукте нужно исключить все эти недостатки и сообщить об этом читателю на сайте компании.

Важно: говорите на языке, который близок целевой аудитории. Есть сферы, где применяют собственную манеру общения, уникальную терминологию или сленг. Используя эти инструменты, удается создать более близкие и доверительные отношения с потребителем, следовательно, повысить востребованность предложений.

Дополнительные элементы на странице «О компании»

Выше мы рассмотрели основные элементы, которые должны присутствовать на странице «О компании», это:

название организации;

основное направление деятельности;

краткая история с указанием важных событий, достижения компании;

изображения: фото руководителя и сотрудников, сертификаты, награды и так далее;

описание приоритетов фирмы, перечисление преимуществ товара или услуг, указание того, что конкретная продукция способна решить проблемы клиента, специальные предложения.

Но это далеко не все элементы, которые удается представить на странице «О компании». При желании можно воспользоваться дополнительными инструментами, чтобы сделать материал еще более информативным, понятным и интересным. К ним относятся:

видеообращение директора фирмы к покупателям. Конечно, слушать зачастую на порядок интереснее, чем читать «сухой» текст. Нужно предоставить пользователям возможность выбора варианта, в котором они будут знакомиться с конкретной организацией, ее деятельностью и продукцией;

директора фирмы к покупателям. Конечно, слушать зачастую на порядок интереснее, чем читать «сухой» текст. Нужно предоставить пользователям возможность выбора варианта, в котором они будут знакомиться с конкретной организацией, ее деятельностью и продукцией; гарантии , которые организация предоставляет заказчикам. Главное — четко и детально их описать, чтобы у читателя не возникало дополнительных вопросов;

, которые организация предоставляет заказчикам. Главное — четко и детально их описать, чтобы у читателя не возникало дополнительных вопросов; список существующих клиентов компании, особенно, если это известные фирмы. Также не помешает добавить отзывы, ведь люди привыкли доверять чужому мнению и опыту, учитывать его, принимая важные решения;

компании, особенно, если это известные фирмы. Также не помешает добавить отзывы, ведь люди привыкли доверять чужому мнению и опыту, учитывать его, принимая важные решения; принципы , которыми руководствуется компания в своей деятельности. Это одна из важных отличительных особенностей;

, которыми руководствуется компания в своей деятельности. Это одна из важных отличительных особенностей; положение вещей на данный момент в виде специального счетчика, отображающего актуальное количество клиентов и заказов, число партнеров, объемы реализованного товара;

в виде специального счетчика, отображающего актуальное количество клиентов и заказов, число партнеров, объемы реализованного товара; призыв к действию. Его следует добавлять после основного материала, предлагая клиенту перейти в каталог и купить товар, связаться с менеджером и заказать услугу, и тому подобное.

С учетом всего, о чем мы уже узнали удастся создать информативную, полезную и эффективную страницу «О компании». Главное — уделить этому внимание, как чему-то первостепенному, значимому. Тогда результаты не заставят себя долго ждать.

Запомнить

Информативность и качество страницы «О компании» во многом определяют популярность предложений фирмы среди клиентов. Ни в коем случае не стоит приуменьшать ее значимость. Работая над информационным наполнением данного раздела, следует проявить максимальную ответственность и профессионализм, прежде внимательно изучив потребности аудитории. Излагать материал лучше простым, доступным читателю языком и в лаконичной форме.