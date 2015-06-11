Как настроить ремаркетинг в контекстной рекламе и социальных сетях? Практика и кейсы

Одним из топовых докладчиков алматинской конференции «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса» стал директор по технологиям и аналитике ArrowMedia Петр Аброськин. Он провел часовой мастер-класс для участников и рассказал буквально все о настройке ремаркетинга в контекстной рекламе и социальных сетях. Читатели блога первыми узнают фишки этого доклада.

Как работает ремаркетинг?

Обычно до этапа покупки доходят единицы: Большую часть аудитории сайтов составляют два типа пользователей:

Новые пользователи — их доверие еще нужно заслужить; Старые пользователи (без конверсий) — их доверие вы уже заслужили, осталось убедить их сделать последний шаг (конверсию).

Ремаркетинг работает именно со старой, лояльной аудиторией.

В среднем, 55% посетителей откладывают решение о покупке на потом.

Конверсия у лояльной аудитории в среднем в два раза выше, чем у новых пользователей. Следовательно, показывать рекламу старым пользователям выгодно.

Где и что настроить?

Важно помнить особенности каждой системы. Ремаркетинг в Google Рекламе:

настраивается на группу объявлений;

нужно установить код ремаркетинга на сайт;

для поиска и КМС;

для продвинутых настроек требуется установка Universal Analytics, целей и электронной торговли.

В Яндекс.Директ:

настраивается на конкретное объявление;

доступен в профессиональном интерфейсе;

необходима Метрика и настроенные цели;

только в РСЯ.

А теперь представьте ситуацию: В результате:

Правило №1: Объявления, которые появляются более 10 раз, бесят пользователей. Нужно ограничивать время и показы рекламы.

Правило №2: Используйте умные сценарии ремаркетинга. Используйте разную ставку для сценариев. Обязательно минусуйте аудитории между собой. : Используйте умные сценарии ремаркетинга.

Сценарии ремаркетинга

Сложные сценарии позволяют делать:

ремаркетинг Universal Analytics;

динамический ремаркетинг;

поисковой ремаркетинг.

Пример сценария:

Важно: Минусуем списки между собой. Делаем разные ставки (выше для более конверсионных списков). Ограничиваем срок участия. Ограничиваем частоту показов. Тестируем объявления.

Кстати, хотя почтовые рассылки и считаются одним из наиболее конверсионных источников трафика, средний показатель открытия писем составляет 10-35%. Иными словами, большая часть клиентов не видит ваше предложение. Улучшить показатели конверсии помогают триггерные рассылки, которые позволяют автоматически реагировать на активности пользователя. Видов триггеров — огромное множество. Сервис GetResponse, например, предлагает настроить такие:

в заданное время;

по клику;

по прочтению;

при подписке;

по достижению цели;

при изменении данных пользователя;

вместе с другим письмом;

в День рождения подписчика.

Ремаркетинг в социальных сетях

Аналог рассылки можно сделать и в социальных сетях с помощью ремаркетинга: просто загрузите данные о своих пользователях (телефоны и email) в VK, Мой Мир и Одноклассники. Ретаргетинг в VK:

настраивается на объявление;

свой код для каждой страницы;

можно загрузить данные из CRM;

для продвинутых настроек требуется установка GTM.

Ремаркетинг в Таргет@Mail.ru:

настраивается на кампанию;

реклама показывается на odnoklassniki.ru, Мой Мир и почта mail.ru;

требуется установка top.mail.ru и целей;

можно загрузить данные из CRM.

GTM решает всё

Конечно, нельзя отрицать, что при настройке ремаркетинга возникают проблемы.

У более 50% компаний уходит несколько дней на то, чтобы внедрить коды на сайт.

Основные причины:

у них десятки списков;

программисты не могут вовремя поставить все на сайт;

иногда требуется внести правки;

ограниченный функционал.

Есть очень простой вариант решения всех перечисленных выше проблем — GTM:

один код для всех систем;

быстрое внедрение без участия программистов;

мгновенное внесение правок;

продвинутый функционал.

Принцип работы GTM:

А теперь — успешный кейс

Цели:

Увеличить количество заказов. Стоимость привлечения не должна превышать 1500 руб.

Подключаем VK+Таргет для такой аудитории: И вот результаты, которые мы получили уже через неделю.

CPO: 1250 руб. Заказы: +15%-18% в неделю. Средний чек ремаркетинга равен среднему чеку в остальной рекламе.

Данные агентства ArrowMedia на выборке в 500 клиентов показали, что, за редкими исключениями, ремаркетинг дает рост заказов от 5% до 30% при сохранении стоимости привлечения. Если в подобные цифры сложно поверить, протестируйте такие сценарии:

соберите список мужчин и показывайте им рекламу в преддверии 8 Марта;

предлагайте аксессуары к купленному товару;

аналог рассылки по базе клиентов;

корзина без заказа;

повторные покупки (подгузники).

Выводы