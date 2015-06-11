Одним из топовых докладчиков алматинской конференции «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса» стал директор по технологиям и аналитике ArrowMedia Петр Аброськин. Он провел часовой мастер-класс для участников и рассказал буквально все о настройке ремаркетинга в контекстной рекламе и социальных сетях. Читатели блога первыми узнают фишки этого доклада.
Как работает ремаркетинг?
Обычно до этапа покупки доходят единицы: Большую часть аудитории сайтов составляют два типа пользователей:
- Новые пользователи — их доверие еще нужно заслужить;
- Старые пользователи (без конверсий) — их доверие вы уже заслужили, осталось убедить их сделать последний шаг (конверсию).
Ремаркетинг работает именно со старой, лояльной аудиторией.
В среднем, 55% посетителей откладывают решение о покупке на потом.
Конверсия у лояльной аудитории в среднем в два раза выше, чем у новых пользователей. Следовательно, показывать рекламу старым пользователям выгодно.
Где и что настроить?
Важно помнить особенности каждой системы. Ремаркетинг в Google Рекламе:
- настраивается на группу объявлений;
- нужно установить код ремаркетинга на сайт;
- для поиска и КМС;
- для продвинутых настроек требуется установка Universal Analytics, целей и электронной торговли.
В Яндекс.Директ:
- настраивается на конкретное объявление;
- доступен в профессиональном интерфейсе;
- необходима Метрика и настроенные цели;
- только в РСЯ.
А теперь представьте ситуацию: В результате:
- Используйте разную ставку для сценариев.
- Обязательно минусуйте аудитории между собой.
Сценарии ремаркетинга
Сложные сценарии позволяют делать:
- ремаркетинг Universal Analytics;
- динамический ремаркетинг;
- поисковой ремаркетинг.
Пример сценария:
- Минусуем списки между собой.
- Делаем разные ставки (выше для более конверсионных списков).
- Ограничиваем срок участия.
- Ограничиваем частоту показов.
- Тестируем объявления.
Кстати, хотя почтовые рассылки и считаются одним из наиболее конверсионных источников трафика, средний показатель открытия писем составляет 10-35%. Иными словами, большая часть клиентов не видит ваше предложение. Улучшить показатели конверсии помогают триггерные рассылки, которые позволяют автоматически реагировать на активности пользователя. Видов триггеров — огромное множество. Сервис GetResponse, например, предлагает настроить такие:
- в заданное время;
- по клику;
- по прочтению;
- при подписке;
- по достижению цели;
- при изменении данных пользователя;
- вместе с другим письмом;
- в День рождения подписчика.
Ремаркетинг в социальных сетях
Аналог рассылки можно сделать и в социальных сетях с помощью ремаркетинга: просто загрузите данные о своих пользователях (телефоны и email) в VK, Мой Мир и Одноклассники. Ретаргетинг в VK:
- настраивается на объявление;
- свой код для каждой страницы;
- можно загрузить данные из CRM;
- для продвинутых настроек требуется установка GTM.
Ремаркетинг в Таргет@Mail.ru:
- настраивается на кампанию;
- реклама показывается на odnoklassniki.ru, Мой Мир и почта mail.ru;
- требуется установка top.mail.ru и целей;
- можно загрузить данные из CRM.
GTM решает всё
Конечно, нельзя отрицать, что при настройке ремаркетинга возникают проблемы.
У более 50% компаний уходит несколько дней на то, чтобы внедрить коды на сайт.
Основные причины:
- у них десятки списков;
- программисты не могут вовремя поставить все на сайт;
- иногда требуется внести правки;
- ограниченный функционал.
Есть очень простой вариант решения всех перечисленных выше проблем — GTM:
- один код для всех систем;
- быстрое внедрение без участия программистов;
- мгновенное внесение правок;
- продвинутый функционал.
Принцип работы GTM:
А теперь — успешный кейс
Цели:
- Увеличить количество заказов.
- Стоимость привлечения не должна превышать 1500 руб.
Подключаем VK+Таргет для такой аудитории: И вот результаты, которые мы получили уже через неделю.
- CPO: 1250 руб.
- Заказы: +15%-18% в неделю.
- Средний чек ремаркетинга равен среднему чеку в остальной рекламе.
Данные агентства ArrowMedia на выборке в 500 клиентов показали, что, за редкими исключениями, ремаркетинг дает рост заказов от 5% до 30% при сохранении стоимости привлечения. Если в подобные цифры сложно поверить, протестируйте такие сценарии:
- соберите список мужчин и показывайте им рекламу в преддверии 8 Марта;
- предлагайте аксессуары к купленному товару;
- аналог рассылки по базе клиентов;
- корзина без заказа;
- повторные покупки (подгузники).
Выводы
- Ремаркетинг работает для большинства рекламодателей.
- Может работать, как почтовая рассылка.
- Необходимо минусовать между собой сценарии и устанавливать разные ставки.
- Ремаркетинг проще настраивать через GTM.
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