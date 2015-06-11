Маркетинг

Как настроить ремаркетинг в контекстной рекламе и социальных сетях? Практика и кейсы
Анастасия Здорикова
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Одним из топовых докладчиков алматинской конференции «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса» стал директор по технологиям и аналитике ArrowMedia Петр Аброськин. Он провел часовой мастер-класс для участников и рассказал буквально все о настройке ремаркетинга в контекстной рекламе и социальных сетях. Читатели блога первыми узнают фишки этого доклада. Читатели блога первыми узнают фишки этого доклада

Как работает ремаркетинг?

Обычно до этапа покупки доходят единицы: Почему пользователи уходят с сайта Большую часть аудитории сайтов составляют два типа пользователей:

  1. Новые пользователи — их доверие еще нужно заслужить;
  2. Старые пользователи (без конверсий) — их доверие вы уже заслужили, осталось убедить их сделать последний шаг (конверсию).

Ремаркетинг работает именно со старой, лояльной аудиторией. Ремаркетинг работает именно со старой, лояльной аудиторией

В среднем, 55% посетителей откладывают решение о покупке на потом.

Конверсия у лояльной аудитории в среднем в два раза выше, чем у новых пользователей. Следовательно, показывать рекламу старым пользователям выгодно.

Где и что настроить?

Настройка ремаркетинга в Google AdWords и Яндекс.Директ Важно помнить особенности каждой системы. Ремаркетинг в Google Рекламе:

  • настраивается на группу объявлений;
  • нужно установить код ремаркетинга на сайт;
  • для поиска и КМС;
  • для продвинутых настроек требуется установка Universal Analytics, целей и электронной торговли.

В Яндекс.Директ:

  • настраивается на конкретное объявление;
  • доступен в профессиональном интерфейсе;
  • необходима Метрика и настроенные цели;
  • только в РСЯ.

А теперь представьте ситуацию: Попытка купить пиджак В результате: Необходимо ограничивать количество показов

Правило №1: Объявления, которые появляются более 10 раз, бесят пользователей. Нужно ограничивать время и показы рекламы.

Как долго преследовать пользователей

Правило №2: Используйте умные сценарии ремаркетинга.
  1. Используйте разную ставку для сценариев.
  2. Обязательно минусуйте аудитории между собой.

Сценарии ремаркетинга

Сложные сценарии позволяют делать:

  • ремаркетинг Universal Analytics;
  • динамический ремаркетинг;
  • поисковой ремаркетинг.

Пример сценария: Сценарии ремаркетинга

Важно:
  1. Минусуем списки между собой.
  2. Делаем разные ставки (выше для более конверсионных списков).
  3. Ограничиваем срок участия.
  4. Ограничиваем частоту показов.
  5. Тестируем объявления.

Кстати, хотя почтовые рассылки и считаются одним из наиболее конверсионных источников трафика, средний показатель открытия писем составляет 10-35%. Иными словами, большая часть клиентов не видит ваше предложение. Улучшить показатели конверсии помогают триггерные рассылки, которые позволяют автоматически реагировать на активности пользователя. Видов триггеров — огромное множество. Сервис GetResponse, например, предлагает настроить такие:

  • в заданное время;
  • по клику;
  • по прочтению;
  • при подписке;
  • по достижению цели;
  • при изменении данных пользователя;
  • вместе с другим письмом;
  • в День рождения подписчика.

А что, если я скажу тебе, что рассылки можно делать в социальных сетях?

Ремаркетинг в социальных сетях

Аналог рассылки можно сделать и в социальных сетях с помощью ремаркетинга: просто загрузите данные о своих пользователях (телефоны и email) в VK, Мой Мир и Одноклассники. Ретаргетинг в VK:

  • настраивается на объявление;
  • свой код для каждой страницы;
  • можно загрузить данные из CRM;
  • для продвинутых настроек требуется установка GTM.

Ремаркетинг в Таргет@Mail.ru:

  • настраивается на кампанию;
  • реклама показывается на odnoklassniki.ru, Мой Мир и почта mail.ru;
  • требуется установка top.mail.ru и целей;
  • можно загрузить данные из CRM.

GTM решает всё

Конечно, нельзя отрицать, что при настройке ремаркетинга возникают проблемы.

У более 50% компаний уходит несколько дней на то, чтобы внедрить коды на сайт.

Основные причины:

  • у них десятки списков;
  • программисты не могут вовремя поставить все на сайт;
  • иногда требуется внести правки;
  • ограниченный функционал.

Есть очень простой вариант решения всех перечисленных выше проблем — GTM:

  • один код для всех систем;
  • быстрое внедрение без участия программистов;
  • мгновенное внесение правок;
  • продвинутый функционал.

Принцип работы GTM: Принцип работы GTM

А теперь — успешный кейс

Кейс по ремаркетингу Цели:

  1. Увеличить количество заказов.
  2. Стоимость привлечения не должна превышать 1500 руб.

Подключаем VK+Таргет для такой аудитории: Подключаем VK+Таргет для аудитории И вот результаты, которые мы получили уже через неделю. Результаты, которые мы получили уже через неделю

  1. CPO: 1250 руб.
  2. Заказы: +15%-18% в неделю.
  3. Средний чек ремаркетинга равен среднему чеку в остальной рекламе.

Данные агентства ArrowMedia на выборке в 500 клиентов показали, что, за редкими исключениями, ремаркетинг дает рост заказов от 5% до 30% при сохранении стоимости привлечения. Если в подобные цифры сложно поверить, протестируйте такие сценарии:

  • соберите список мужчин и показывайте им рекламу в преддверии 8 Марта;
  • предлагайте аксессуары к купленному товару;
  • аналог рассылки по базе клиентов;
  • корзина без заказа;
  • повторные покупки (подгузники).

Выводы

  1. Ремаркетинг работает для большинства рекламодателей.
  2. Может работать, как почтовая рассылка.
  3. Необходимо минусовать между собой сценарии и устанавливать разные ставки.
  4. Ремаркетинг проще настраивать через GTM.
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Анастасия Здорикова

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