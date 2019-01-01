Как настроить счетчик Яндекс.Метрики

Анализ работы сайта — важный элемент повышения его качества. Для этого существуют инструменты веб-аналитики. Один из них — Яндекс.Метрика. Это система для сбора статистики о посещаемости и поведении пользователей на сайте. Чтобы она заработала, нужно установить на вашем сайте счетчик Метрики. Как именно — расскажу в посте.

Счетчик представляет собой код, который устанавливается на все страницы веб-сайта. К одному профилю можно привязать неограниченное количество счетчиков.

Создание и установка кода счетчика

Метрика привязана к аккаунту Яндекса. Если у вас такого нет, нужно зарегистрироваться.

На верхней панели сервиса заходите в раздел «Счетчики» — «Добавить счетчик»:

Шаг 1. Задайте настройки

Заполните все поля:

Имя счетчика: ввести любое название. Адрес сайта: ввести домен сайта без https://. Не обязательно: вы можете задать дополнительные адреса сайта для мониторинга его доступности, фильтрации сторонних данных из отчетов и сбора статистики внутренних переходов. Например, у вас несколько доменов для разных языковых регионов, но вы хотите, чтобы статистика по всем сайтам была собрана через один и тот же счетчик. Галочка в поле «Принимать данные только с указанных адресов» запретит владельцам других сайтов отправлять не принадлежащие вам данные в ваши отчеты. Часовой пояс: выбрать для региона вашего сайта. Почта для уведомлений: указать свой e-mail адрес.

Дальше нужно включить ползунок для поля «Вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм», принять все условия и нажать на кнопку «Создать счетчик»:

Вебвизор — это инструмент, который записывает все действия человека на сайте в течение всего сеанса. Затем это видео можно просмотреть и выявить проблемные точки на своем ресурсе. Например:

слишком много полей при оформлении заказа, из-за чего пользователи уходят с сайта в этот момент;

долгая скорость загрузки страниц сайта;

битые ссылки внутри разделов сайта.

Можно также улучшать юзабилити, тестировать кнопки, призывы к действию, формы.

Шаг 2. Установите код счетчика на сайт

Изучите подсказки с описаниями и выберите удобный для вас способ установки:

HTML. Необходимо скопировать сформированный ниже фрагмент кода и через FTP разместить его в HTML-коде всех страниц своего сайта внутри тегов <head> </head>, чтобы он загружался как можно раньше.



<!-- Yandex.Metrika counter -->

<script type="text/javascript" >

(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};

m[i].l=1*new

Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})

(window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");



ym(75455206, "init", {

clickmap:true,

trackLinks:true,

accurateTrackBounce:true,

webvisor:true,

ecommerce:"dataLayer"

});

</script>

<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/75455206" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>

<!-- /Yandex.Metrika counter -->

CMS и конструкторы сайтов. Для популярных CMS, таких как Bitrix, Drupal, Joomla, Magento, OpenCart, Shopify, WordPress, существуют уже готовые плагины, в которых нужно просто ввести номер счетчика из восьми цифр. Если плагина для вашей CMS нет, код счетчика нужно ввести в поле html-блока.

Для первых двух способов вам, скорее всего, понадобится помощь разработчика. Если такой возможности нет, ловите третий вариант. В Google Tag Manager (GTM) вы сами сможете установить счетчик на сайт.

Системы управления тегами. Необходимо в GTM создать специальный тег — пользовательский HTML . Прописать в нем сгенерированный по итогу всех примененных настроек и опций код для счетчика. Использовать активацию по триггеру All Pages, чтобы код загружался на всех страницах сайта.

Не забудьте про дополнительные настройки

Далее по настройкам включаем ползунок возле двух разделов, если это нужно конкретно для вашего типа сайта:

Электронная коммерция — опция для интернет-магазинов. В статистике будут фиксироваться подробные данные о товарах (что ищут на сайте, покупают). В код добавятся строки с контейнером для сбора данных dataLayer. Если у вас уже установлена расширенная электронная торговля для Google Analytics (Enhanced Ecommerce), достаточно просто включить галочку. Настроить ее можно также с помощью GTM. Контентная аналитика — статистика текстовой составляющей сайта. Показывает, какой контент наиболее полезен посетителям и из каких источников приходит наиболее целевая аудитория. Необходимо указать тип разметки (Schema.org Microdata, Schema.org JSON-LD или Open Graph) и встроить ее на сайт.

Затем раскрываем меню с дополнительными настройками и заполняем нужные поля:

Валюта. Выбрать валюту для передачи ценности конверсий и данных о доходе. Тайм-аут визита в минутах. Ввести число от 30 до 360. Здесь указывается количество минут пребывания юзера на сайте, когда он бездействует и не выполняет никаких целей и переходов. После этого счетчик Метрики посчитает визит завершенным. А все следующие переходы будут считаться в новом визите. Код счетчика. В следующих ситуациях вы можете добавить или удалить части сгенерированного кода:

отслеживание хеша в адресной строке браузера — для AJAX-сайтов, добавится 1 строка кода;

для XML сайтов — HTML <noscript> элемент не должен быть в XML-документах, поэтому здесь уйдет конечная часть кода;

в одну строку — весь код сформируется без переносов строк;

информер — статистику по пользователям, визитам и просмотрам увидят все посетители сайта, здесь добавится часть кода в начале;

альтернативный CDN — помогает правильно учитывать посещения из регионов с ограниченным доступом к сервисам Яндекса;

устаревший код счетчика — для возможности использования Вебвизора предыдущей версии. Текущий код поддерживает только Вебвизор 2.0.

После всех опций завершаем настройку:

Шаг 3: проверьте правильность установки

Все готово, созданный только что счетчик появился в соответствующем разделе:

Желтый кружок возле названия счетчика означает, что он на проверке. После которой появится либо красный кружок, что говорит об ошибках в работе или установке, либо зеленый — корректная работа.

Проверить срабатывание счетчика можно и через отладчик GTM.

Когда счетчик переходит в статус «Корректно установлен» — отслеживание, сбор и отправка данных настроены правильно.

Этот инструмент, как и другие, можно использовать, чтобы разработать персональную стратегию онлайн-продвижения.

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Выводы