Как Netpeak выбирал платформу для вебинаров

Любой профи рано или поздно задумывается над тем, как передавать свой опыт и знания молодому поколению, как популяризовать свою работу. Во время активной социальной жизни в Интернете, пандемии Facebook и Twitter собрать разношерстную аудиторию в одном зале все труднее, а наиболее эффективным и все более популярным средством донести свою мысль «в массы» становятся вебинары. В этом посте мы решили рассказать, как Netpeak выбирал подходящую платформу для проведения вебинаров, и что из этого вышло.
В нашем случае целью проведения вебинаров было обучение групп до 300 человек с максимально удобным интерфейсом взаимодействия с разноязычной аудиторией. Мы выбрали следующий перечень критериев идеальной платформы:
- Поддержка английского языка.
- Поддержка русского языка.
- Онлайн-чат с возможностью премодерации.
- Возможность показывать презентации с анимацией.
- Возможность записи видео.
- Регистрация на вебинар прямо на сервисе.
- Возможность ведения разных баз зарегистрированных участников.
- Минимальная цена.
- Наличие двух или более ведущих одновременно.
Витальными критериями для нашего выбора стали возможность записи видео, высокий уровень юзабилити, одновременная работа двух или более ведущих и приемлемая цена. Мы анализировали 13 популярных платформ:
- My own conference.
- Clickwebinar.
- Anymeeting.
- Webex.
- Megameeting.
- Onstreammedia.
- Fuze.
- Citrix Gotowebinar.
- Автовебинар.
- Virtualroom.
- Webinar.com.ua.
- Teleseminars.
- Adobe Connect.
Нашим витальным требованиям соответствовали только шесть из них. Семь из них отпали сразу, так как не соответствовали как минимум одному витальному требованию. Далее мы расскажем о плюсах и минусах каждой системы.
1. My own conference
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Плюсы
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Минусы
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2. Clickwebinar
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Плюсы
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Минусы
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3. Anymeeting
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Плюсы
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Минусы
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4. Webex
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Плюсы
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Минусы
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5. Megameeting
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Плюсы
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Минусы
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6. Onstreammedia
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Плюсы
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Минусы
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Выводы
Так как мы являемся дружелюбной для бизнеса компанией, то и платформу старались найти наиболее приятную и легкую в использовании. Слишком часто мы натыкались на вебинары, где технические проблемы либо слабое юзабилити напрочь портило впечатление от полезной и качественной информации.
Интересно: сегодня наблюдается переход от отдельных платформ вебинаров, генераторов лендингов и email-сервисов к комплексным решениям по эффективной лидогенерации. В качестве примера можно привести решения команды GetResponse.
После проведения тестирования всех шести вариантов наиболее приятными и легкими оказались 2 варианта — Myownconference и Clickwebinar.
MyOwnConference поначалу очень понравилась своим функционалом, большой базой простых и понятных онлайн-уроков по использованию системы. К сожалению, функционал был расположен не очень удачно, также причиной отказа от этой системы стали постоянные мелкие «глюки системы»: то видео не до конца загрузится и видно половину экрана, то фон презентации не подгрузился. Еще одной проблемой стали приглашения в виртуальную аудиторию, в которых сохранялись данные создателя вебинара.
Clickwebinar обладал примерно тем же функционалом, но при этом сумел сохранить очень простое управление и лаконичный, удобный дизайн. Именно поэтому мы остановили свой выбор именно на нем. Среди минусов мы нашли только небольшие лаги при стартовом запуске сессий, но задержка была минимальной (до 3—5 сек) и отсутствие возможности воспроизводить анимацию в презентациях (но эта опция не предусматривалась и в других платформах, кроме Megameeting).
Webex вызвал резкий негатив, когда появилась потребность загружать что либо на свой ПК (пусть даже и просто скрипт), так как это отнимало время и создавало угрозу для безопасности системы. Какой бы хорошей не была платформа — этот факт перевесил всё.
Onstream media и Megameeting отпугнули нас явными попытками собрать телефонные номера участников во время встречи и отсутствием поддержки русского языка. Также большой негатив вызвала медленная система техподдержки в обеих системах.
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