Как Netpeak выбирал платформу для вебинаров

Любой профи рано или поздно задумывается над тем, как передавать свой опыт и знания молодому поколению, как популяризовать свою работу. Во время активной социальной жизни в Интернете, пандемии Facebook и Twitter собрать разношерстную аудиторию в одном зале все труднее, а наиболее эффективным и все более популярным средством донести свою мысль «в массы» становятся вебинары. В этом посте мы решили рассказать, как Netpeak выбирал подходящую платформу для проведения вебинаров, и что из этого вышло.

В нашем случае целью проведения вебинаров было обучение групп до 300 человек с максимально удобным интерфейсом взаимодействия с разноязычной аудиторией. Мы выбрали следующий перечень критериев идеальной платформы:

Поддержка английского языка.

Поддержка русского языка.

Онлайн-чат с возможностью премодерации.

Возможность показывать презентации с анимацией.

Возможность записи видео.

Регистрация на вебинар прямо на сервисе.

Возможность ведения разных баз зарегистрированных участников.

Минимальная цена.

Наличие двух или более ведущих одновременно.

Витальными критериями для нашего выбора стали возможность записи видео, высокий уровень юзабилити, одновременная работа двух или более ведущих и приемлемая цена. Мы анализировали 13 популярных платформ:

My own conference. Clickwebinar. Anymeeting. Webex. Megameeting. Onstreammedia. Fuze. Citrix Gotowebinar. Автовебинар. Virtualroom. Webinar.com.ua. Teleseminars. Adobe Connect.

Нашим витальным требованиям соответствовали только шесть из них. Семь из них отпали сразу, так как не соответствовали как минимум одному витальному требованию. Далее мы расскажем о плюсах и минусах каждой системы.

Плюсы Минусы Возможность задействовать большую аудиторию (до 10000 человек).

Большое количество пакетов (разделенные по размеру аудитории и количеству ведущих).

Наличие большой базы видеоуроков.

Гибкие размеры рамок чата.

Очень либеральные цены для стартовых пакетов. Не отобразилась статистика из заявленной надстройки Google Analytics.

Во время пробных вебинаров съезжали рамки видео и оно отображалось некорректно (примерно 1 раз из 10).

Нет анимации в презентациях.

Достаточно сложное меню для доступов к вебинару с разными ролями.

Плюсы Минусы Возможность рисовать на презентации.

Возможность выбирать внешний вид «кабинета» из разных макетов.

Наличие разных режимов «приватности» (вопросы и ответы, общий чат).

Гибкий функционал создания опросников во время презентации.

Интуитивно понятное и простое управление во время презентации.

Автоматический сбор информации об участниках вебинара. Относительно низкая скорость загрузки материалов, синхронизация, запуск видео, презентаций и т.д.

Большое количество функционала не всегда необходимо в работе.

Достаточно громоздкие формы для отчетности.

Отсутствие возможности подключать модули статистики.

Плюсы Минусы Интеграция с Paypal для оплат.

Возможность показывать экран монитора во время вебинара.

Интеграция с социальным сетями (FB, Twitter). Отсутствие русского интерфейса.

Потребность регистрироваться заранее.

Ограниченное количество пакетов.

Ограниченное количество участников вебинаров. (до 200 в максимальном пакете).

Плюсы Минусы Высокое качество изображения.

Возможность одновременно видеть всех участников встречи в видео формате. Слабая поддержка русского языка.

Отсутствие возможности подключится к вебинару без предварительной регистрации.

Необходимость установки дополнительного ПО для создания вебинаров.

Отсутствие спам-фильтра.

Отсутствие меток в чате, возможности контролировать реакцию аудитории.

Плюсы Минусы Не обнаружены Нет поддержки русского языка.

Нет бесплатной пробной версии.

Не подходит для больших групп пользователей.

Относительно высокие цены.

Сложный интерфейс.

Плюсы Минусы Возможность создания скриншотов.

Интеграция с телефонией.

Набор сигналов для общения с аудиторией (поднятая рука).

Возможность поделиться приложением / программой во время вебинара. Нет поддержки русского языка.

Нет возможности сбора статистической информации об участниках.

Нет возможности модерации чата.

Проблемный саппорт, не ответивший в течение месяца.

Выводы

Так как мы являемся дружелюбной для бизнеса компанией, то и платформу старались найти наиболее приятную и легкую в использовании. Слишком часто мы натыкались на вебинары, где технические проблемы либо слабое юзабилити напрочь портило впечатление от полезной и качественной информации.

Интересно: сегодня наблюдается переход от отдельных платформ вебинаров, генераторов лендингов и email-сервисов к комплексным решениям по эффективной лидогенерации. В качестве примера можно привести решения команды GetResponse.

После проведения тестирования всех шести вариантов наиболее приятными и легкими оказались 2 варианта — Myownconference и Clickwebinar.

MyOwnConference поначалу очень понравилась своим функционалом, большой базой простых и понятных онлайн-уроков по использованию системы. К сожалению, функционал был расположен не очень удачно, также причиной отказа от этой системы стали постоянные мелкие «глюки системы»: то видео не до конца загрузится и видно половину экрана, то фон презентации не подгрузился. Еще одной проблемой стали приглашения в виртуальную аудиторию, в которых сохранялись данные создателя вебинара.

Clickwebinar обладал примерно тем же функционалом, но при этом сумел сохранить очень простое управление и лаконичный, удобный дизайн. Именно поэтому мы остановили свой выбор именно на нем. Среди минусов мы нашли только небольшие лаги при стартовом запуске сессий, но задержка была минимальной (до 3—5 сек) и отсутствие возможности воспроизводить анимацию в презентациях (но эта опция не предусматривалась и в других платформах, кроме Megameeting).

Webex вызвал резкий негатив, когда появилась потребность загружать что либо на свой ПК (пусть даже и просто скрипт), так как это отнимало время и создавало угрозу для безопасности системы. Какой бы хорошей не была платформа — этот факт перевесил всё.

Onstream media и Megameeting отпугнули нас явными попытками собрать телефонные номера участников во время встречи и отсутствием поддержки русского языка. Также большой негатив вызвала медленная система техподдержки в обеих системах.