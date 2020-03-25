Шла вторая неделя карантина, а вопросы о продуктивной работе из дома, отслеживании эффективности команды оставались открытыми. С другой стороны, ситуация показала — нужно быть готовыми к таким событиям и организовывать процесс заранее. Чтобы в будущем можно было быстро и без потерь перейти на удаленную работу. Поэтому выбирайте, тестируйте сервисы и программы, по необходимости подключайте их на постоянной основе.
CRM-системы
Для работы с проектами, демонстрации движения каждого клиента по воронке продаж, комментариев по всем этапам и сделкам-проектам, с возможностью подключения телефонии, отслеживания эффективности менеджеров и других сотрудников. Каждый бизнес выбирает свою систему управления проектами и людьми.
Битрикс24 — пожалуй, самая популярная в странах СНГ. Облачный сервис с огромным пулом выбора решений, как для малого бизнеса (до пяти человек в команде и бесплатным использованием), так и для крупных компаний (платно, но с пробным периодом). Существует множество пакетов для бизнеса разного масштаба, облачное и коробочное решения.
Это и CRM и социальная сеть компании, удобный органайзер. В Битриксе есть IP-телефония с бесплатной внутренней связью (то есть, не нужно ничего дополнительно покупать и настраивать). Все звонки записываются автоматически.
Пользователи хвалят Битрикс за то, что интерфейс комментариев напоминает социальную сеть.
В связи с карантином и кризисом компания представила новый бесплатный тариф, который не ограничивает число пользователей, мобильное приложение, CRM-Магазин и CRM-Терминал, групповые видеозвонки. Больше подробностей — в статье на vc.ru.
AmoCRM — заточена под цели и задачи отдела продаж. Здесь нет своей внутренней телефонии, ее нужно устанавливать отдельно, при этом при интеграции с сайтом можно самостоятельно разобраться и подключить многие функции. Исключительно облачное решение, без автоматической записи звонков и бесплатного пакета.
ПланФикс — подходит для бизнеса, фрилансеров и некоммерческих организаций. Поддерживает все традиционные возможности CRM, но здесь все или почти все можно настроить под себя. Легко
Если вы работаете со звонками от клиентов, вам также может пригодиться полезное расширение — Ringostat Smart Phone. Оно позволяет звонить, принимать вызовы и переходить одним кликом в сделку и контакт в CRM. Также оно сразу отображает имя звонящего пользователя, если он уже есть в базе. Подробней — в статье
Сервисы для управления проектами
Trello — простейший сервис для работы, который подойдет небольшим командам и отдельным ее сотрудникам. У сервиса есть бесплатный доступ с необходимым функционалом для задач, не требующих больших объемов файлов (для этого можно использовать онлайн-хранилища файлов, о них — чуть ниже).
Трелло выполнен в виде японских канбан-досок, где задачи и задания распределяются на определенные категории, группируются по принципу «На стадии переговоров», «Делается», «Выполнено» и так далее.
Кстати, в ПланФикс рабочее пространство тоже можно организовать по принципу канбан-доски.
Сервисы, с которыми можно интегрировать Трелло
GanttPRO — управление задачами построено на диаграммах Ганта и существуют готовые шаблоны для определенных проектов. Например, «Шаблон для управления строительными проектами», «Шаблон для IT проектов», «Шаблон для маркетинговой кампании», «Шаблон для планирования мероприятий» и так далее. В платной версии можно создавать собственные шаблоны.
Сервис можно интегрировать с Jira и Google Диск.
Здесь, как и в Трелло можно устанавливать фильтры, добавлять комментарии, осуществлять поиск, получать уведомления.
Важно: неограниченное облачное хранилище, неограниченное число пользователей в бесплатной версии
Asana — вариант для небольших команд. Если у вас до 15 человек, то можете юзать бесплатный вариант. Правда, интерфейс на английском, но при этом интеграции с Dropbox, Evernote, Google Диск, Harvest, Instagantt, Jira, Zendesk, DigiSpoke и многими другими.
Jira — ориентирован на разработчиков, интегрируется с Битрикс24, содержит канбан-доски, можно настроить scrum-доски. Есть бесплатный пробный период, а стоимость для команды до 10 человек — 10$ в месяц. Стандарт и Премиум пакет рассчитаны на работу до 5 000 пользователей, но возможности и фишки, цена (разница в 7$ за месяц использования) отличаются.
Панель управления
Wrike — управление проектами, людьми, штатными и удаленными сотрудниками, комментирование проектов, задач, диаграммы Ганта. Платформа ориентирована на работу в сфере маркетинга, дизайна, эффективного менеджмента, разработки. Для каждой ниши — свой тарифный план и специальные предложения с премиум функциями.
Basecamp — один из популярнейших сервисов. Можно использовать бесплатно, но такой вариант только для преподавателей и учеников. Плюс, пробный период — 30 дней, а так выбираете тариф в зависимости от сферы деятельности.
Создание задач и ответственных за их выполнение, подзадач — все фиксируется в календаре в удобном интерфейсе. Есть отчеты о выполненных задачах, о действиях по задачам и так далее.
Сервисы для общения команд в чатах
Кажется, что коммуникацию по задачам внутри команды скоро смело можно будет перенести в Telegram, но тогда личное общение с друзьями смешивается с деловым и не получается сосредоточиться на работе.
При выборе сервиса главное легко пересылать файлы, быстро осуществлять поиск по сообщениям, адресовать сообщение конкретному пользователю, пусть даже в чате 50+ участников. Во многом, по конкретным задачам общение удобнее всего проводить в CRM. Например, Битрикс и ПланФикс в этом деле выполняют роль общалок. Но они подходят не для всех проектов и не для каждой компании. Поэтому так много сервисов, которые устанавливают для деловой коммуникации между сотрудниками.
Slack — есть бесплатная версия и она предполагает подключение до пяти сторонних сервисов, плюс поиск по последним 10 тыс. сообщений. Если в сервисе общается большое количество сотрудников, например, крупного медиа, тогда такое количество сообщений наберется всего за несколько дней работы.
Важно: сервис заменит и почту, и мессенджеры. Сюда, в отдельную тему (чаты — это каналы) можно направить различные уведомления из почты.
Подключение ботов позволит получать сообщения пользователей о продукте или услуге из различных сервисов, с сайта.
В Slack можно настроить уведомления, если сообщение в том или ином чате адресовано конкретно вам или выделить чаты, на сообщения из которых вы хотите реагировать сразу. Уведомления при этом маркируются по-разному.
Сообщение для всех
Из личного чата или из чата, который вы хотите отслеживать
А ещё вы можете отслеживать ситуации, когда вас упоминают в переписке, но при этом не тегают. Кстати, можно тегнуть всех в один клик. Также на волне перехода целых компаний на удалёнку, Slack интегрировал различные мессенджеры, в том числе Zoom.
Wire — мессенджер с красивым интерфейсом от сооснователя Skype, с возможностью добавить в чат пользователя без аккаунта в системе. К этому сервису нельзя подключать ботов, делать интеграции с другими программами и сервисами. Но здесь можно передавать файлы, проводить групповые чаты, групповые звонки с участием свыше 100 человек.
Безопасность шифрования позволяет использовать информацию только отправителю и получателю. Минус такой безопасности — если зайти в сервис с другого устройства, предыдущие сообщения, поиск по ним, прикрепленные файлы, голосовые сообщения — все окажется вне доступа.
Skype — возможность создания чатов, отправки файлов, конференции на 10 человек. Решение для небольших компаний
Zoho Cliq — бесплатный сервис на неограниченное количество пользователей с возможностью передачи файлов, созданием чатов и каналов, двухфакторная авторизация. При этом, на сервисе мало места (5 Гб и поиск по 10К сообщениям).
Электронный документооборот
G Suite —
Важно — в Гугл вы получаете место для хранения файлов (Google Диск). Да, оно не безразмерно, но если нужно освободить место — сохраните документ, таблицу, презентацию на компьютер.
Для хранения файлов также можно использовать Яндекс.Диск, Dropbox (для файлов большого объема). Для внутренней базы знаний больших компаний — wiki.
Бонус от использования Календаря — можно получать не только на почту, а настроить отправку в телеграм.
Сервисы для контроля продуктивности
Общее у сервисов — трекер активности мышки и клавиатуры, скриншоты экрана с определенным интервалом. Плюс, это сервисы для осознанных руководителей. Их рекомендуют использовать, чтобы повышать эффективность сотрудников, а не следить за каждым действием подчиненных. Конечно, в условиях удаленной работы возникает необходимость более жесткого контроля и отчетности. Но переходить грань разумного не стоит.
Кстати, многие сервисы управления проектами можно интегрировать в трекер.
Важно: выбирайте трекеры, которые «знают», когда пользователь использует специальные программы, которые могут обмануть сервис учета времени. Например, существуют программы, имитирующие движения мышкой.
Yaware — Netpeak уже давно использует именно этот сервис. Что он делает:
- учитывает время старта и завершения работы, опоздания.
- анализирует продуктивность: в зависимости от того, какие программы, приложения использует сотрудник, на каких сайтах находится.
- позволяет делать фото веб-камерой, что помогает контролировать людей на удаленке;
- можно открыть доступ сотруднику к его статистике, чтобы человек мог сам анализировать свою продуктивность и минимизировать активность в «пожирателях» времени: социальных сетях.
Тайм доктор — предоставляет отчеты о том, сколько времени сотрудник потратил на те или иные задачи, при желании сотрудника, можно увеличить продуктивность. Для этого достаточно посмотреть отчеты о своей работе и увидеть, сколько времени уходит на посещение не относящихся к работе сайтов, социальных сетей.
Тайм доктор можно использовать бесплатно (с ограничениями по функционалу), а можно потестировать инструмент бесплатно в течение 14 дней.
Интеграции сервиса: Битрикс24, Jira, Asana, Todoist, Trello Podio, Teamwork, Basecamp, Slack, GitHub, Redmine, Freshdesk, Google Apps и другие.
Hubstaff — позволяет дополнительно отслеживать местоположение сотрудника, его передвижение. Доступна интеграция с Jira, трекинг времени, цена за пользователя в адекватном тарифном плане 10$. Автоматический подсчёт заработной платы на основании продуктивности каждого сотрудника.
Hubstaff можно интегрировать с Asana и Trello, что помогает отслеживать эффективность сотрудника по той или иной задаче.
Софт для видеозвонков
Возможно, для небольших команд хватит возможностей скайпа, других сервисов, о которых мы говорили выше. Но бывают ситуации, когда нужны особые функции.
Zoom Meetings — программа c большим набором возможностей в бесплатной версии и безопасным шифрованием данных, возможностью записи видео-конференций. В бесплатной версии доступно участие до 100 пользователей. И на время карантина в связи с коронавирусом COVID-19 ограничения на продолжительность онлайн-видео чатов снята.
Go to meeting — платный сервис с бесплатным триалом в течение 14 дней. Но в платной версии (самая дешёвая — 10.75 евро в месяц на команду со 150 пользователями) существует уйма возможностей для комфортного общения (видео, групповых, индивидуальных чатов, обмена файлами, записью переговоров и так далее).
Hangouts Meet — сервис из группы проектов G Suite. До 1 июля 2020 открыт доступ к «расширенным» функциям встреч с друзьями и знакомыми (Hangouts Meet) всем клиентам G Suite и G Suite for Education. Что это значит? Конференц-колы на 250 человек, стримы с участием до 100 тыс. зрителей в одном домене, а также записывать и сохранять видеовстречи на Google Drive. Компания сделала свой сервис более доступным в связи с принудительным карантином из-за коронавируса.
Карантин и удаленка — не отпуск и не затянувшийся больничный. Тем не менее, напряжение и тревога в связи с пандемией 2020 вряд ли помогут сохранить продуктивность даже при наличии сервисов контроля времени и эффективности. Поэтому не забывайте отдыхать, выполнять элементарные действия для поддержки своего здоровья. Например, не сутультесь во время работы за компьютером. Чтобы держать осанку, подписывайтесь на специальный телеграм-канал «Выпрями спину!». Уведомления из канала напомнят о, что надо сидеть ровно.
А чтобы продуктивно работать на удалёнке и не перерабатывать, находить время и ресурсы для учебы, держите ссылку на украиноязычного бота Демон Кирило.
Комментарии (1)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти