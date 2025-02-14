Как обойти конкурентов и увеличить доход в полтора раза — кейс продвижения на Etsy для ниши Hair Accessories

Как обойти конкурентов и увеличить доход в полтора раза — кейс продвижения на Etsy для ниши Hair Accessories

Ниша: Аксессуары для волос. Период продвижения: февраль 2023 — март 2024. Регион продвижения: весь мир. Услуга: продвижение на Etsy. Команда проекта: Юлия Токарева, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Александр Власенко, Head of Marketplace Growth Department; Дана Островец, Project Manager. Юлия Токарева, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Александр Власенко, Head of Marketplace Growth Department; Дана Островец, Project Manager.

Кто наш партнер

Украинский производитель, специализирующийся на создании уникальных аксессуаров для волос, сочетая эстетику, практичность и современные тенденции. Авторские плетеные элементы дополняют или формируют прическу, становясь не просто деталью стиля, а способом самовыражения. Бизнес представляет изделия ручной работы с использованием качественных материалов.

Цели продвижения

Наш партнер обратился к Netpeak Agencies Group из-за низких продаж на платформе Etsy — маркетплейсе, где ценители со всего мира ищут уникальные товары, изделия искусства, антиквариат.

Магазин успешно стартовал на площадке, но со временем стал терять позиции и как следствие — заказы и доход. А также имел сложности с эффективной оптимизацией листингов и рекламой Etsy Ads.

Листинг — своеобразная страница товара, где продавец размещает информацию о нем: фотографии, детальное описание, цену, варианты кастомизации (если они есть), а также информацию о доставке. Именно листинги посетители видят в поиске Etsy в ответ на свой запрос. Владельцы листингов могут продвигать их через внутреннюю рекламную платформу.

Интересно, что бизнес нашего партнера столкнулся с сильной конкуренцией со стороны бывших компаньонов. Несмотря на это, бренд остался сосредоточенным на собственных преимуществах — ручной работе и уникальности своих изделий.

Мы же были уверены, что качественная продукция и правильное продвижение позволят быстро достичь поставленных целей. А именно:

Стабилизировать продажи и увеличить количество заказов на Etsy. Увеличить доход и видимость магазина по сравнению с конкурентами. Улучшить SEO-оптимизацию листингов и рекламу Etsy Ads для привлечения большего количества покупателей.

Действия команды

Мы начали с большого аудита магазина, листингов и рекламных кампаний. Комплексный анализ аккаунта позволил определить основные вопросы и точки роста.

Стратегия продвижения на Etsy.



SEO-оптимизация листингов. Предложили обновление семантического ядра и оптимизацию тегов, заголовков и описаний для повышения видимости магазина на Etsy. Обновление медийного контента. Рекомендовали создание новых главных изображений и инфографик, чтобы подчеркнуть уникальность продукции и повысить ее привлекательность для покупателей. Оптимизация рекламы на Etsy. Предложили настройку рекламных кампаний на листинги с новыми тегами, анализ эффективности и оптимизацию. Улучшение оформления витрины магазина. Предоставили идеи по реорганизации магазина: создание SEO-оптимизированной секции; обновление политики Shop Policies и других блоков магазина. Запуск купонов и акций. Предложили внедрение регулярных акций и купонов со скидками для стимулирования продаж и привлечения новых клиентов. Расширение ассортимента. На основе анализа конкурентов предоставили рекомендации по запуску новых перспективных продуктов.

Читайте подробнее обо всех возможностях продвижения на Etsy.

1. Изменение языка магазина

Обнаружили, что язык магазина по умолчанию был Russian, и это ограничивало охват международной аудитории.

Поэтому через поддержку мы изменили язык магазина на English, что позволило автоматически переводить листинги для покупателей. В итоге уже на третий месяц сотрудничества трафик вырос на 25%. Кроме того, у команды исчезла необходимость вручную переводить контент.

2. Переиндексация магазина

Удалив определенные листинги, мы перевели магазин из категории Hair Jewelry в более релевантную категорию Hair Extensions. Таким образом смогли улучшить видимость продуктов в поиске (Etsy search visibility) и лучше конкурировать на платформе.

3. Обновление дизайна Etsy Store

Подготовили техническое задание для обновления дизайна магазина, включая:

медиаконтент;

тексты;

Shop Sections;

Shop Policies.

Изменения повысили визуальную привлекательность магазина и доверие клиентов.

4. Оптимизация листингов и тегов

Команда проанализировала эффективность существующих тегов, собрала новые и обновила листинги. Это улучшило видимость товаров в поиске, привлекая более релевантный трафик.

Тег — слово или короткая фраза (до 20 символов), описывающая товар и помогающая Etsy сопоставить его с поисковыми запросами покупателей. Можно добавить до 13 тегов на листинг, используя только точные и релевантные слова (например, hair bows for girls).

5. Купоны и акции

Запустили график регулярных акций на три дня, что помогло удержать постоянный интерес покупателей и стимулировать продажи.

Акции повышают видимость товаров, ведь продукты со скидками попадают в популярный фильтр Special offers — On sale, который использует большинство покупателей.

Таймер со скидкой создает ощущение срочности, стимулируя быстрые покупки и увеличивая конверсию.

Пример таймера скидки на листинге

6. Оптимизация рекламных кампаний Etsy Ads

Мы отключили неэффективные листинги из рекламных кампаний, оптимизировали рекламные поисковые запросы (Search terms) и протестировали различные стратегии скидок на листинги:

3 дня — 25% OFF;

3 дня — 35%;

3 дня — 45%.

После успешного тестирования РК увеличили количество листингов в рекламе и оптимизировали бюджет, что привело к лучшей рентабельности (повышению ROAS).

7. Расширение ассортимента

Анализ рынка и конкурентов позволили нам выявить основные тенденции, предпочтения потребителей и потенциальные возможности для роста. На основе полученных данных мы предложили клиенту конкретные идеи по расширению ассортимента и созданию новых продуктов. Это увеличило конкурентоспособность магазина.

Результаты продвижения

1. Количество уникальных тегов выросло на 591. Магазин привлекает больше релевантного трафика благодаря оптимизации под поисковые запросы.

Статистика магазина вначале работы с Netpeak (02.2023)

Статистика через год работы (02.2024)

2. Общее количество визитов выросло на 24% по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует об увеличении узнаваемости бренда и эффективности стратегии продвижения.



3. Заказы выросли на 80%, то есть мы достигли более эффективного привлечения новых клиентов и повышения конверсии на сайте.

4. Конверсия выросла на 44%, и это указывает на лучшее качество листингов и рекламы.

5. Товарооборот увеличился на 49%.

6. Количество заказов с Etsy Ads стабильно растет с повышением рекламного бюджета при среднем ROAS 7,5, что выше эталонного показателя метрики.

7. Доход из органического поиска вырос на 17%, что является результатом совершенствования SEO-стратегии и оптимизации листингов.

8. Магазин опередил основных конкурентов, занимая первое место в статистике по продажам за период 7 и 30 дней.

Данные 2023 года

Данные 2024 года

Отзывы о сотрудничестве

Дана Островец, Project Manager at Netpeak Ukraine