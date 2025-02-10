Як обійти конкурентів і збільшити дохід у півтора рази — кейс із просування на Etsy для ніші Hair Accessories

Як обійти конкурентів і збільшити дохід у півтора рази — кейс із просування на Etsy для ніші Hair Accessories

Ніша: Hair Accessories. Hair Accessories. Період просування: лютий 2023 — березень 2024. Регіон просування: весь світ. Послуга: просування на Etsy. Команда проєкту: Юлія Токарєва, Marketplace Specialist; Антон Точило, Marketplace Promotion Team Lead; Олександр Власенко, Head of Marketplace Growth Department; Дана Островець, Project Manager.

Хто наш партнер

Український виробник, що спеціалізується на створенні унікальних аксесуарів для волосся, поєднуючи естетику, практичність і сучасні тенденції. Авторські плетені елементи доповнюють чи формують зачіску, стаючи не просто деталлю стилю, а способом самовираження. Бізнес представляє вироби ручної роботи із використанням якісних матеріалів.

Цілі просування

Наш партнер звернувся до Netpeak Agencies Group через низькі продажі на платформі Etsy — маркетплейсі, де поціновувачі з усього світу шукають унікальні товари, вироби мистецтва, антикваріату.

Магазин успішно стартував на майданчику, проте згодом почав втрачати позиції і як наслідок — замовлення та дохід. А також мав труднощі з ефективною оптимізацією лістингів та рекламою Etsy Ads.

Лістинг — своєрідна сторінка товару, де продавець розміщує інформацію про нього: фотографії, детальний опис, ціну, варіанти кастомізації (якщо такі є), а також інформацію про доставку. Саме лістинги відвідувачі бачать у пошуку Etsy у відповідь на свій запит. Власники лістингів можуть промоутувати їх через внутрішню рекламну платформу.

Цікаво, що бізнес нашого партнера зіткнувся з сильною конкуренцією з боку колишніх компаньйонів. Попри це, бренд залишився зосередженим на власних перевагах — ручній роботі та унікальності своїх виробів.

Ми ж були впевнені, що якісна продукція і правильне просування дозволять швидко досягти поставлених цілей. А саме:

Стабілізувати продажі та збільшити кількість замовлень на Etsy. Збільшити дохід і видимість магазину в порівнянні з конкурентами. Покращити SEO-оптимізацію лістингів і рекламу Etsy Ads для залучення більшої кількості покупців.

Дії команди

Ми почали з великого аудиту магазину, лістингів і рекламних кампаній. Комплексний аналіз акаунту дозволив визначити основні питання та точки зростання.

Стратегія просування на Etsy.



SEO-оптимізація лістингів. Запропонували оновлення семантичного ядра та оптимізацію тегів, заголовків і описів для підвищення видимості магазину на Etsy. Оновлення медійного контенту. Рекомендували створення нових головних зображень та інфографік, щоб підкреслити унікальність продукції і підвищити її привабливість для покупців. Оптимізація реклами на Etsy. Запропонували налаштування рекламних кампаній на лістинги з новими тегами, аналіз ефективності та оптимізацію. Поліпшення оформлення вітрини магазину. Надали ідеї щодо реорганізації магазину: створення SEO-оптимізованої секції;

оновлення політики Shop Policies і інших блоків магазину. Запуск купонів та акцій. Запропонували впровадження регулярних акцій і купонів зі знижками для стимулювання продажів і залучення нових клієнтів. Розширення асортименту. На основі аналізу конкурентів надали рекомендації щодо запуску нових перспективних продуктів.

Читайте детальніше про всі можливості просування на Etsy.

1. Зміна мови магазину

Виявили, що мова магазину за замовчуванням була Russian, і це обмежувало охоплення міжнародної аудиторії.

Тому через підтримку ми змінили мову магазину на English, що дозволило автоматично перекладати лістинги для покупців. У підсумку вже на третій місяць співпраці трафік виріс на 25%. Окрім того, у команди зникла необхідність вручну перекладати контент.

2. Переіндексація магазину

Видаливши певні лістинги, ми перевели магазин з категорії Hair Jewelry у більш релевантну категорію Hair Extensions. У такий спосіб змогли покращити видимість продуктів в пошуку (Etsy search visibility) і краще конкурувати на платформі.

3. Оновлення дизайну Etsy Store

Підготували технічне завдання для оновлення дизайну магазину, включаючи:

медіаконтент;

тексти;

Shop Sections;

Shop Policies.

Зміни підвищили візуальну привабливість магазину та довіру клієнтів.

4. Оптимізація лістингів і тегів

Команда проаналізувала ефективність існуючих тегів, зібрала нові та оновила лістинги. Це покращило видимість товарів у пошуку, залучивши більш релевантний трафік.

Тег — слово або коротка фраза (до 20 символів), що описує товар і допомагає Etsy співставити його з пошуковими запитами покупців. Можна додати до 13 тегів на лістинг, використовуючи лише точні і релевантні слова (наприклад, hair bows for girls).

5. Купони та акції

Запустили графік регулярних акцій на три дні, що допомогло утримати постійний інтерес покупців і стимулювати продажі.

Акції підвищують видимість товарів, адже продукти зі знижками потрапляють до популярного фільтру Special offers — On sale, який використовує більшість покупців.

Таймер зі знижкою створює відчуття терміновості, стимулюючи швидкі покупки та збільшуючи конверсію.

Приклад таймеру знижки на лістингу

6. Оптимізація рекламних кампаній Etsy Ads

Ми відключили неефективні лістинги з рекламних кампаній, оптимізували рекламні пошукові запити (Search terms) та протестували різні стратегії знижок на лістингах:

3 дні — 25% OFF;

3 дні — 35%;

3 дні — 45%.

Після успішного тестування РК збільшили кількість лістингів у рекламі та оптимізували бюджет, що призвело до кращої рентабельності (підвищення ROAS).

7. Розширення асортименту

Проведений ґрунтовний аналіз ринку та конкурентів дав нам змогу виявити основні тенденції, вподобання споживачів і потенційні можливості для зростання. На основі отриманих даних ми запропонували клієнту конкретні ідеї щодо розширення асортименту і створення нових продуктів. Це збільшило конкурентоспроможність магазину.

Результати просування

1. Кількість унікальних тегів зросла на 591. Відтак магазин залучає більше релевантного трафіку через оптимізацію пошукових запитів.

Статистика магазину на початок роботи з Netpeak (02.2023)

Статистика через рік роботи (02.2024)

2. Загальна кількість візитів зросла на 24% порівняно з попереднім роком. Це свідчить про збільшення впізнаваності бренду й ефективність стратегії просування.



3. Замовлення зросли на 80%, тобто ми досягли ефективнішого залучення нових клієнтів та підвищення конверсії на сайті.

4. Конверсія зросла на 44%, і це вказує на покращення якості лістингів і реклами.

5. Товарообіг збільшився на 49%.

6. Кількість замовлень з Etsy Ads стабільно росте з підвищенням рекламного бюджету при середньому ROAS 7,5, що є вище за еталонний показник метрики.

7. Дохід з органічного пошуку зріс на 17%, що є результатом вдосконалення SEO-стратегії та оптимізації лістингів.

8. Магазин випередив основних конкурентів, займаючи перше місце у статистиці по продажах за період 7 та 30 днів.

Дані 2023 року

Дані 2024 року

Відгуки про співпрацю

Дана Островець, Project Manager в Netpeak Ukraine