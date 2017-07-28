Как открыть интернет-магазин и подготовить его к SEO-продвижению за один день

От создания интернет-магазина до внедрения всех рекомендаций по поисковому продвижению в большинстве случаев проходит минимум 8-9 месяцев. И только потом можно говорить о стабильном росте финансовых показателей. Некоторые проекты умирают сразу как только их создатели и вдохновители об этом узнают.

Разработчики компании AlexBranding поняли, как свести к минимуму подготовительный этап для сайта. Результат их труда — комплекс UniTheme для CMS CS-Cart. Он позволяет экономить десятки тысяч долларов, потому что учитывает все SEO-рекомендации агентства Netpeak по продвижению интернет-магазинов.

Но обо всем по порядку.

Какой промежуток времени нужен для создания и продвижения интернет-магазина?

Об этапах SEO-продвижения мы уже писали, довольно скоро выйдет статья и о том, как создать интернет-магазин с нуля. А пока просто перечислим приблизительные периоды, на которые делится цикл работы разработчиков и SEO-специалистов с новым проектом ecommerce:

Этап планирования — от 1 месяца. Разработка дизайна — от 1 месяца. Внедрение дизайна — от 1 месяца. Разработка недостающего функционала — от 1 до 3 месяцев. Интеграция — от 2 недель. SEO-планирование — 1 месяца. Внедрение SEO-рекомендаций — от 1 месяца. Иногда — до 6 месяцев, это зависит от изначальной подготовленности CMS, наличия готовых решений и компетентности разработчика.

Коробочное позволяет все это сделать буквально за 24 часа.

Что такое UniTheme от AlexBranding?

Это программный комплекс в виде шаблона сайта интернет-магазина и модулей, которые позволяют за один день получить современный дизайн (как у лидеров рынка) плюс все возможности для полноценного продвижения, построенные в виде отдельных модулей по рекомендациям специалистов Netpeak.

Если говорить о дизайне, то разработчики UniTheme подсмотрели, как решают задачи гиганты ecommerce, и внедрили так, чтобы все навороты стали доступны игрокам с меньшими финансовыми возможностями.

В шаблоне используется принцип «умной адаптивности», при котором элементы сайта могут менять свое положение на странице и форму, в зависимости от размеров экрана пользователя.

Также в UniTheme входят:

оптимизированная под SEO верстка блоков;

верстка для страниц категорий и товаров;

живые баннеры — возможность использовать тексты и SEO прямо в баннерах с редактированием из админ-панели;

внедренная по рекомендациям SEO-специалистов Netpeak микроразметка для интернет-магазина;

пакет SEO-модулей.

При разработке SEO-модулей специалисты Netpeak учли все установки и принципы [SEO настоящего] . Расскажем подробно о том, что получилось.

Фишки SEO-модулей

1. «Оптимизация страниц фильтров». Позволяет оптимизировать любые страницы фильтров, есть режим автогенерации по ранее настроенным правилам создания метатегов.

2. «SEOhide» помогает правильно распределить вес на страницы и скрыть нежелаемое от поисковых роботов. Модуль умеет обрабатывать динамические элементы шаблона: ссылки на сортировки, ссылки на количество товаров на странице, динамические ссылки на страницах категорий. Разработка позволяет выбирать шаблон вывода товаров с учетом пагинации.

Модуль хорошо показал себя в эксперименте — тестировали в интернет-магазине c 120 000 товарных позициями и более 600 категориями. Все кешируется — нет лишних нагрузок для сервера.

3. «Пользовательский Н1 заголовок» для страницы категории товаров помогает оптимизировать страницу категории для поисковых систем путем переопределения заголовка Н1 на значение, отличное от названии категории.

О чем речь?

Название категории в качестве заголовка Н1 не является релевантным. Пример: название родительской категории «Спорт», дочерней — «Футбол». Если использовать в качестве заголовка Н1 эти названия в чистом виде, получим нерелеватный Н1 и проблемы в продвижении страницы. Модуль поменяет заголовки соответственно на «Спорттовары» и «Спортивные товары для футбола».

4. «Краткое описание товара из характеристик». Этот модуль автоматически генерирует краткое описание товара на основе назначенных ему и заполненных характеристик (названий и значений). Очень актуальная фишка для больших каталогов.

Пример внедрения:

5. «Мультиописания категорий». Модуль предназначен для контентного продвижения и улучшения юзабилити страниц категорий. Разработка позволяет создавать расширенные структурированные заголовки и разделенные информационные блоки на странице категории.

6. «Управление индексацией и каноничностью страниц». Модуль призван улучшить качество выдачи поисковых систем для сайта путем исключения из него так называемых технических страниц, а также страниц с параметрами. Они не несут смысловой нагрузки для пользователя.

7. «SEO-оптимизация страниц тегов». Модуль позволяет добавить все необходимые SEO-атрибуты на странице тегов, а также сделать «красивые» с точки зрения поисковой оптимизации адреса страниц.

8. «Расширенная карта сайта». Добавляет карты сайта для фильтров, изображений и других элементов в соответствии с требованиями Google и Яндекс.

9. «Яндекс. Оригинальные тексты» автоматизирует процесс подачи заявок на авторство текстов в Яндекс. То есть, если кто-то будет использовать текст с вашего сайта, Яндекс сможет распознать плагиат.

10. «Расширенные метатеги по шаблонам» автоматически генерирует метатеги для страниц категорий, товаров. В результате получаются привлекательные и кликабельные поисковые сниппеты.

11. «Автоматическое создание тегов alt и title для изображений товаров». Модуль пропишет метатеги для картинок на страницах, исходя из названий товаров. Очень полезная функция, позволит картинкам сайта ранжироваться в поисковых системах по целевым запросам.

Все эти модули постоянно модернизируются и расширяются новым инструментарием.

Комплекс UniTheme в действии

Разработку используют уже около 200 интернет-магазинов, но чтобы не превращать текст в список, приведу пример одного из них — Kancburo.com.ua.

Представьте, что этот интернет-магазин был создан всего лишь за один день. В среднем, по статистике внедрения всех проектов, время на реализацию UniTheme — два дня.

Цена за CS-Cart + UniTheme (включая SEOпакет из 11 модулей) + интеграция визуальных элементов клиента (логотип, цвета и баннеры) = $1 224.

Это стоимость внедрения базового комплекса. Возможны и другие варианты, в том числе самостоятельное внедрение модулей. Чистая стоимость шаблона UniTheme — $199, SEO-пакета — $249.

Мы очень тщательно подходим к наполнению инструментария модулей, учитывая все косяки и находки, которые обнаружили за 11 лет работы на рынке. Конечно, это еще не идеальная «SEO-таблетка» для интернет-магазинов, но мы к этому идем.

Буду признателен за любые замечания и пожелания в комментариях.