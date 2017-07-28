Как открыть интернет-магазин и подготовить его к SEO-продвижению за один день

От создания интернет-магазина до внедрения всех рекомендаций по поисковому продвижению в большинстве случаев проходит минимум 8-9 месяцев. И только потом можно говорить о стабильном росте финансовых показателей. Некоторые проекты умирают сразу как только их создатели и вдохновители об этом узнают.
Разработчики компании AlexBranding поняли, как свести к минимуму подготовительный этап для сайта. Результат их труда — комплекс UniTheme для CMS CS-Cart. Он позволяет экономить десятки тысяч долларов, потому что учитывает все SEO-рекомендации агентства Netpeak по продвижению интернет-магазинов.
Но обо всем по порядку.
Какой промежуток времени нужен для создания и продвижения интернет-магазина?
Об
- Этап планирования — от 1 месяца.
- Разработка дизайна — от 1 месяца.
- Внедрение дизайна — от 1 месяца.
- Разработка недостающего функционала — от 1 до 3 месяцев.
- Интеграция — от 2 недель.
- SEO-планирование — 1 месяца.
- Внедрение SEO-рекомендаций — от 1 месяца. Иногда — до 6 месяцев, это зависит от изначальной подготовленности CMS, наличия готовых решений и компетентности разработчика.
Коробочное позволяет все это сделать буквально за 24 часа.
Что такое UniTheme от AlexBranding?
Это программный комплекс в виде шаблона сайта интернет-магазина и модулей, которые позволяют за один день получить современный дизайн (как у лидеров рынка) плюс все возможности для полноценного продвижения, построенные в виде отдельных модулей по рекомендациям специалистов Netpeak.
Если говорить о дизайне, то разработчики UniTheme подсмотрели, как решают задачи гиганты ecommerce, и внедрили так, чтобы все навороты стали доступны игрокам с меньшими финансовыми возможностями.
В шаблоне используется принцип «умной адаптивности», при котором элементы сайта могут менять свое положение на странице и форму, в зависимости от размеров экрана пользователя.
Также в UniTheme входят:
- оптимизированная под SEO верстка блоков;
- верстка для страниц категорий и товаров;
- живые баннеры — возможность использовать тексты и SEO прямо в баннерах с редактированием из админ-панели;
- внедренная по рекомендациям SEO-специалистов Netpeak микроразметка для интернет-магазина;
- пакет SEO-модулей.
При разработке SEO-модулей специалисты Netpeak учли все установки и принципы
Фишки SEO-модулей
1. «Оптимизация страниц фильтров». Позволяет оптимизировать любые страницы фильтров, есть режим автогенерации по ранее настроенным правилам создания метатегов.
2. «SEOhide» помогает правильно распределить вес на страницы и скрыть нежелаемое от поисковых роботов. Модуль умеет обрабатывать динамические элементы шаблона: ссылки на сортировки, ссылки на количество товаров на странице, динамические ссылки на страницах категорий. Разработка позволяет выбирать шаблон вывода товаров с учетом пагинации.
Модуль хорошо показал себя в эксперименте — тестировали в интернет-магазине c 120 000 товарных позициями и более 600 категориями. Все кешируется — нет лишних нагрузок для сервера.
3. «Пользовательский Н1 заголовок» для страницы категории товаров помогает оптимизировать страницу категории для поисковых систем путем переопределения заголовка Н1 на значение, отличное от названии категории.
О чем речь?
Название категории в качестве заголовка Н1 не является релевантным. Пример: название родительской категории «Спорт», дочерней — «Футбол». Если использовать в качестве заголовка Н1 эти названия в чистом виде, получим нерелеватный Н1 и проблемы в продвижении страницы. Модуль поменяет заголовки соответственно на «Спорттовары» и «Спортивные товары для футбола».
4. «Краткое описание товара из характеристик». Этот модуль автоматически генерирует краткое описание товара на основе назначенных ему и заполненных характеристик (названий и значений). Очень актуальная фишка для больших каталогов.
Пример внедрения:
5. «Мультиописания категорий». Модуль предназначен для контентного продвижения и улучшения юзабилити страниц категорий. Разработка позволяет создавать расширенные структурированные заголовки и разделенные информационные блоки на странице категории.
6. «Управление индексацией и каноничностью страниц». Модуль призван улучшить качество выдачи поисковых систем для сайта путем исключения из него так называемых технических страниц, а также страниц с параметрами. Они не несут смысловой нагрузки для пользователя.
7. «SEO-оптимизация страниц тегов». Модуль позволяет добавить все необходимые SEO-атрибуты на странице тегов, а также сделать «красивые» с точки зрения поисковой оптимизации адреса страниц.
8. «Расширенная карта сайта». Добавляет карты сайта для фильтров, изображений и других элементов в соответствии с требованиями Google и Яндекс.
9. «Яндекс. Оригинальные тексты» автоматизирует процесс подачи заявок на авторство текстов в Яндекс. То есть, если кто-то будет использовать текст с вашего сайта, Яндекс сможет распознать плагиат.
10. «Расширенные метатеги по шаблонам» автоматически генерирует метатеги для страниц категорий, товаров. В результате получаются привлекательные и кликабельные поисковые сниппеты.
11. «Автоматическое создание тегов alt и title для изображений товаров». Модуль пропишет метатеги для картинок на страницах, исходя из названий товаров. Очень полезная функция, позволит картинкам сайта ранжироваться в поисковых системах по целевым запросам.
Все эти модули постоянно модернизируются и расширяются новым инструментарием.
Комплекс UniTheme в действии
Разработку используют уже около 200 интернет-магазинов, но чтобы не превращать текст в список, приведу пример одного из них — Kancburo.com.ua.
Представьте, что этот интернет-магазин был создан всего лишь за один день. В среднем, по статистике внедрения всех проектов, время на реализацию UniTheme — два дня.
Цена за CS-Cart + UniTheme (включая SEOпакет из 11 модулей) + интеграция визуальных элементов клиента (логотип, цвета и баннеры) = $1 224.
Это стоимость внедрения базового комплекса. Возможны и другие варианты, в том числе самостоятельное внедрение модулей. Чистая стоимость шаблона UniTheme — $199, SEO-пакета — $249.
Мы очень тщательно подходим к наполнению инструментария модулей, учитывая все косяки и находки, которые обнаружили за 11 лет работы на рынке. Конечно, это еще не идеальная «SEO-таблетка» для интернет-магазинов, но мы к этому идем.
Буду признателен за любые замечания и пожелания в комментариях.
Комментарии (6)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти