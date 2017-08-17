Как перенести кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый и сохранить их эффективность — подробный чек-лист
Потеря показателя качества, снижение продуктивности, рост цены за клик и огромное количество рутины — вот почему каждого специалиста бросает в дрожь, когда ему предстоит перенос рекламных кампаний из существующего аккаунта Google Рекламы в новый.
В этом посте я поделюсь списком, который позволит быстро и без хаоса перенести кампании на новый аккаунт Google Рекламы, сохранив при этом их эффективность.
Почему приходится менять аккаунт Google Рекламы
Чаще всего создавать новый аккаунт Google Рекламы приходится из-за смены формы оплаты рекламы. Однако есть еще ряд причин, которые вынуждают специалистов идти на такую крайнюю меру:
- изменение часового пояса либо валюты;
- необходимость в разделении языков, частей бизнеса или веб-сайтов;
- отсутствие прав администратора аккаунта (рекламные кампании были настроены сторонним исполнителем, который предоставил только стандартный доступ).
Выводы
Переносить кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый, сохранив при этом их эффективность, несложно, если использовать наш чек-лист и Редактор AdWords.
С помощью этой инструкции вы сможете импортировать в новый аккаунт не только кампании с их настройками, но и:
- цели из Google Analytics;
- списки ремаркетинга из старого аккаунта.
Чтобы максимально облегчить перенос кампаний из старого аккаунта в новый, в отдельный чек-лист я вынесла нюансы такого импорта:
- что нельзя перенести из старого аккаунта Google Рекламы в новый;
- что нужно проверить после импорта кампаний в новый аккаунт.
Не опасайтесь создавать новый аккаунт для действующих рекламных кампаний. Надеюсь, следуя этому чек-листу, вы сможете без проблем и быстро перенести свои хорошо работающие рекламные кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый.
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