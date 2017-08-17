PPC

Как перенести кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый и сохранить их эффективность — подробный чек-лист
Елена Пастух
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Потеря показателя качества, снижение продуктивности, рост цены за клик и огромное количество рутины — вот почему каждого специалиста бросает в дрожь, когда ему предстоит перенос рекламных кампаний из существующего аккаунта Google Рекламы в новый.

В этом посте я поделюсь списком, который позволит быстро и без хаоса перенести кампании на новый аккаунт Google Рекламы, сохранив при этом их эффективность.

Почему приходится менять аккаунт Google Рекламы

Чаще всего создавать новый аккаунт Google Рекламы приходится из-за смены формы оплаты рекламы. Однако есть еще ряд причин, которые вынуждают специалистов идти на такую крайнюю меру:

  • изменение часового пояса либо валюты;
  • необходимость в разделении языков, частей бизнеса или веб-сайтов;
  • отсутствие прав администратора аккаунта (рекламные кампании были настроены сторонним исполнителем, который предоставил только стандартный доступ).

Почему приходится менять аккаунт

подготовьте новый акк

импортируйте цели

подготовьте к переносу

нюансы переноса кампаний

Выводы

Переносить кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый, сохранив при этом их эффективность, несложно, если использовать наш чек-лист и Редактор AdWords.

С помощью этой инструкции вы сможете импортировать в новый аккаунт не только кампании с их настройками, но и:

  • цели из Google Analytics;
  • списки ремаркетинга из старого аккаунта.

Чтобы максимально облегчить перенос кампаний из старого аккаунта в новый, в отдельный чек-лист я вынесла нюансы такого импорта:

  • что нельзя перенести из старого аккаунта Google Рекламы в новый;
  • что нужно проверить после импорта кампаний в новый аккаунт.

Не опасайтесь создавать новый аккаунт для действующих рекламных кампаний. Надеюсь, следуя этому чек-листу, вы сможете без проблем и быстро перенести свои хорошо работающие рекламные кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый.

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Елена Пастух

Начала свою карьеру в интернет-маркетинге в 2013 г. Со временем сконцентрировалась на контекстной рекламе.
В 2016 присоединилась к команде Netpeak в качестве Middle PPC Specialist.
Работала с более чем 60 проектами: от небольших корпоративных сайтов до крупных интернет-магазинов на рынках Украины, Казахстана, России, Польши.

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