Как перенести кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый и сохранить их эффективность — подробный чек-лист

Потеря показателя качества, снижение продуктивности, рост цены за клик и огромное количество рутины — вот почему каждого специалиста бросает в дрожь, когда ему предстоит перенос рекламных кампаний из существующего аккаунта Google Рекламы в новый.

В этом посте я поделюсь списком, который позволит быстро и без хаоса перенести кампании на новый аккаунт Google Рекламы, сохранив при этом их эффективность.

Почему приходится менять аккаунт Google Рекламы

Чаще всего создавать новый аккаунт Google Рекламы приходится из-за смены формы оплаты рекламы. Однако есть еще ряд причин, которые вынуждают специалистов идти на такую крайнюю меру:

изменение часового пояса либо валюты;

необходимость в разделении языков, частей бизнеса или веб-сайтов;

отсутствие прав администратора аккаунта (рекламные кампании были настроены сторонним исполнителем, который предоставил только стандартный доступ).

Выводы

Переносить кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый, сохранив при этом их эффективность, несложно, если использовать наш чек-лист и Редактор AdWords.

С помощью этой инструкции вы сможете импортировать в новый аккаунт не только кампании с их настройками, но и:

цели из Google Analytics;

списки ремаркетинга из старого аккаунта.

Чтобы максимально облегчить перенос кампаний из старого аккаунта в новый, в отдельный чек-лист я вынесла нюансы такого импорта:

что нельзя перенести из старого аккаунта Google Рекламы в новый;

что нужно проверить после импорта кампаний в новый аккаунт.

Не опасайтесь создавать новый аккаунт для действующих рекламных кампаний. Надеюсь, следуя этому чек-листу, вы сможете без проблем и быстро перенести свои хорошо работающие рекламные кампании из старого аккаунта Google Рекламы в новый.