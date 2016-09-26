Как повысить коэффициент конверсии с помощью лендинга? — кейс Rawai VIP Villas

Услуга: контекстная реклама.

Тематика: аренда в курортной зоне.

Период: 25.11.2015 — 25.05.2016.

Почему контекст не работает? Иногда причина — вообще не в настройках рекламной кампании. Контекст просто приводит пользователя на сайт. И именно от сайта во многом зависит, будет ли бизнес получать достаточное количество заявок и продаж. Эта история как раз о том, как клиент поменял основной дорогостоящий (но не очень эффективный) сайт на хороший одностраничник , и получил желаемый результат от контекстной рекламы.

Какую цель поставил клиент?

Rawai VIP Villas — сайт, посвященный бронированию вилл в Тайланде. Главная цель клиента — получить максимально возможное количество заявок по цене не более $15 от жителей различных регионов: от Австралии до Британии, от России до Сингапура.

Но уже на первом этапе я столкнулся с проблемой — скорость загрузки сайта была низкой, а оформление заявки медленным и сложным, и это отпугивало большинство пользователей.

Что мы сделали?

Сначала рекламные кампании вели на старый «тяжелый» сайт.

Подтвердить бронирование можно было только по предоплате через PayPal, форма сбора лидов отсутствовала.

Понимая сложность сайта, клиент попросил составить ряд рекомендаций по его оптимизации.

На втором этапе реклама вела пользователей на доработанный сайт: появилась кнопка и всплывающее окно, предлагающее получить цену бронирования на почту. Так начался сбор лидов.

При этом сайт все равно был недостаточно эффективным, поэтому решили попробовать новый подход. С 29 марта клиент запустил одностраничный лендинг, ориентированный на сбор заявок о стоимости бронирования.





Сайт получился легким и работал быстрее. Почему?

Лендинг не перегружали функционалом бронирования; Пользователи не отвлекались на страницы, посвященные особенностям курортного района.

Еще один важный нюанс. Чтобы отслеживать эффективность контекстной рекламы в полной мере, мы реализовали передачу данных о пользователях в систему веб-аналитики. Это позволило сопоставлять реальные продажи, совершенные через личное общение с менеджером или прямой переход с других устройств, с изначальным источником трафика (CPC).

Какие результаты получили?

Реклама велась на более, чем 12 стран, и лучше всего по количеству и стоимости привлечения работали русскоязычные кампании с таргетингом на Россию. При этом для других регионов существовала полноценная англоязычная версия лендинга, но из-за высокой цены за клик стоимость привлечения получалась выше целевой.

На этапе «медленного» сайта конверсия оплаченного трафика в переход на страницу бронирования составляла 2,6%.

Коэффициент конверсии того же сайта, но с предложением получить цену бронирования на почту составил уже 4,94%.

Одностраничный лендинг показал отличный результат — 11,24%, поскольку позволил пользователю сконцентрироваться на целевом действии и не отвлекаться на лишние детали.

Желаемая цена за обращение (и даже ниже) была достигнута именно на этапе использования лендинга:

Выводы

Для получения эффекта от рекламной кампании — недостаточно нажать на кнопку «купить трафик в поиске». Необходимо внедрять комплекс предлагаемых специалистами мер, в том числе — и по улучшению сайта. Если продвигаемый ресурс не удобен и оформление заявки/покупки для пользователя утомительно — задумайтесь о смене формата и не держитесь за старый сайт. Качественный лендинг не будет распылять внимание пользователя, а сконцентрирует его на совершении целевого действия.

В нашем случае переход на одностраничник принес ряд плюсов:

коэффициент конверсии платного трафика вырос с 2,6 до 11,2%, то есть со 100 привлеченных посетителей клиент стал получать не 2-3 заявки, а 11;

ускорилась работа сайта;

цена за обращение опустилась даже ниже желаемого уровня — до $13,73.

Особенно приятно, что в этом проекте клиент сам проявлял инициативу по улучшению старого сайта, спрашивая советы о замене текстов, элементов страниц или целых страниц, и активно внедряя рекомендации специалистов.