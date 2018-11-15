Бизнес

Как правильно составить NDA
Егор Самусенко
8454 6 0
1542268800
21

Договор NDA — это документ, заключенный между компанией и сотрудником либо контрагентом, в котором прописаны обязанности последней стороны не разглашать конфиденциальную информацию. Защита подобных сведений особенно актуальна для IT-фирм, операторов мобильной связи, банков и прочих организаций, в которых утечка конфиденциальных данных приводит к серьезным финансовым рискам.

Что такое NDA

Аббревиатура NDA расшифровывается как Non-disclosure agreement, в переводе с английского означает «Соглашение о неразглашении». Такой договор некоторые компании заключают со своими работниками и другими организациями для предотвращения разглашения конфиденциальной информации — коммерческой тайны и других засекреченных сведений.   

К коммерческой тайне относится скрытая от общественности информация, использование которой может принести выгоду конкурентам компании:

  • база данных клиентов или поставщиков;
  • программные коды;
  • неопубликованные статьи;
  • маркетинговые стратегии;
  • сведения о запланированных акциях;
  • персональные данные сотрудников, суммы их зарплат, премий и гонораров;
  • характеристики новых продуктов и пр.

Для включения юридических оснований защиты данной информации организации вводят режим коммерческой тайны.Даже неосознанное нарушение соглашения о неразглашении приводит к серьезным проблемам от крупного штрафа до увольнения и даже уголовной ответственности. Например, компания Apple уволила своего сотрудника Кена Бауэра после того, как его дочь выложила на YouTube видео совместного обеда с родителями в кафетерии компании. 

В видеоролике дочь показала несколько новых функций IPhone X, который на тот момент тестировал Кен. Видео моментально стало вирусным и разошлось по сети. Руководство Apple потребовало Бауэра удалить видео, и он немедленно это сделал, однако ущерб уже был нанесен. При необходимости защитить информацию в компании важно внимательно рассмотреть все юридические понятия и законодательство в стране, где ведется бизнес. Нельзя засекретить информацию, которая по закону не является конфиденциальной, иначе суд встанет на сторону сотрудника. Также стоит учитывать все нюансы правовой защиты, связанные с информацией.

По законодательству информация с ограниченным доступом делится на конфиденциальную, тайную и служебную. При этом конфиденциальная информация и коммерческая тайна — не тождественные понятия. Ответственность и штрафы за разглашение также регулируются законодательством. Например, статья 40 КЗОТ Украины не предусматривает права организации уволить сотрудника за разглашение конфиденциальных сведений компании.Однако при доказательстве в суде того, что действия сотрудника связаны с умышленным разглашением коммерческой или банковской тайны, статьи 231-232 УК Украины предусматривают существенные денежные штрафы и запрет занятия определенными видами деятельности до трех лет. 

Каким компаниям необходимо заключать договор о неразглашении NDA

Чтобы NDA имело юридическую силу, необходимо ввести в компании режим коммерческой тайны и проинформировать об этом письменно всех сотрудников и контрагентов, имеющих доступ к конфиденциальным сведениям. Особенно важно использование NDA для IT-компаний. С контрагентами для защиты информации подписывается соглашение о конфиденциальности. NDA следует заключать со следующими субъектами, имеющими доступ к конфиденциальной информации:

  • сотрудниками компании;
  • потенциальными партнерами, которые получают засекреченные данные;
  • аутсорсинговым компаниям;
  • адвокатами и аудиторами организации и пр.

В договоре используется формулировка подобного рода:

В договоре используется формулировка подобного рода

Как ввести в компании режим коммерческой тайны

Перед подписанием NDA необходимо ввести в компании режим коммерческой тайны. К такой информации относятся все скрытые данные, которые запрещено сообщать конкурентам — их необходимо четко прописать в договоре, чтобы избежать разночтений при судебных разбирательствах.Владельцам стартапов важно знать, что режим коммерческой тайны не могут вводить физические лица, соответственно, NDA в таком случае не будет иметь юридической силы. Допустимо заключение соглашения о неразглашении только с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Для защиты бизнес-идей стартаперов подойдет закон о ноу-хау — конфиденциальной информации технического, финансового или административного характера, владельцем которой может быть и физическое, и юридическое лицо. 

Порядок действий

  1. Составьте и регулярно обновляйте список работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации. При увольнении — указывайте дату прекращения работы. 
  2. Тщательно продумайте Положение о коммерческой тайне — оно должно включать все требования к работе с конфиденциальными сведениями. Если в данном Положении будет упущен какой-либо важный момент, например, запрет пересылать письма с корпоративной почты на личную — нельзя будет привлечь сотрудника к ответственности за такое действие.В документе должны присутствовать четкие и однозначные инструкции по работе всех сотрудников, запрещающие сохранять конфиденциальные данные на внешние носители, выбрасывать распечатанные документы без предварительного уничтожения, обсуждать с третьими сторонами внутренние финансовые дела компании и пр. 
  3. Создайте условия, необходимые для сохранения конфиденциальной информации в рамках компании, — установите правила использования паролей для доступа к корпоративным базам данных, следите за их регулярным обновлением. Для хранения бумажных документов предоставьте сейфы и обеспечьте все прочие меры для надежной защиты информации.
  4. Добавьте на все документы, сведения о конфиденциальности в соответствии с законодательством страны, в которой ведется деятельность.
  5. Удостоверьтесь в том, что в перечень не попали данные, которые согласно закону не могут быть коммерческой тайной. В Украине такой список включен в Постановление кабмина №611 — это информация о количестве и составе работников, их зарплате, наличии свободных рабочих мест, документы о платежеспособности, сведения о реализации продукции, вредящей здоровью.
  6. Ознакомьте под подпись сотрудников с перечнем информации, которая считается коммерческой тайной, предупредите об ответственности за нарушение режима. Обязательно храните документы с подписями сотрудников, иначе при судебных разбирательствах не будет доказательства того, что сотрудник был уведомлен о режиме коммерческой тайны и запрете разглашения информации.  

Как правильно составлять NDA

Для создания соглашения о неразглашении можно использовать шаблон NDA из интернета, при его редактировании уделите внимание следующим моментам:

  • определите в соглашении владельца конфиденциальных данных и укажите, что договор заключен от его имени. Это важный момент для международных корпораций, включающих несколько компаний в разных странах. Необходимо, чтобы NDA заключал именно правообладатель, иначе он не будет иметь юридической силы; 
  • подписывайте NDA с работниками на аутсорсинге — бухгалтерами, аудиторами, внештатными авторами, контент-менеджерами и прочими субъектами, имеющими доступ к важной для компании информации, утечка которой приведет к материальному ущербу;
  • укажите в NDA стороны, между которыми оно подписано, а также порядок получения информации прочими лицам, например, сотрудникам аутсорсинговой компании;
  • определите полный список конфиденциальных сведений и то, что все эти данные остаются собственностью компании-правообладателя;
  • укажите способы раскрытия конфиденциальной информации — данные, отправленные со служебных email-адресов, находящиеся на облачных сервисах, документы с грифом «Коммерческая тайна» и т.д.;
  • пропишите, что информация передается только в рабочих целях, определенных правообладателем;
  • определите, что подразумевается под разглашением информации — передача и продажа третьим лицам, использование в корыстных целях и пр.;
  • внесите требования от получателя принимать все необходимые меры для защиты данных, аналогичные тем, что он предпринимает для хранения собственной конфиденциальной информации;
  • укажите санкции за нарушения договора о неразглашении и то, что при этом правообладатель имеет право требовать вернуть или уничтожить конфиденциальную информацию;
  • установите срок действия NDA — как правило, он составляет 3-5 лет.        

Что будет, если нарушить NDA соглашение о неразглашении

Ответственность за нарушение NDA, помимо самого договора, регламентируется гражданским, трудовым, уголовным и хозяйственным кодексом и КоАП страны, в которой ведется бизнес. Рассмотрим последствия разглашения в России и Украине.

Последствия разглашения конфиденциальной информации и коммерческой тайны в Украине

  1. Для контрагентов — штраф до 5% дохода от реализации продукции субъекта хозяйствования за отчетный год, предшествующий текущему. При отсутствии дохода — штраф до 10000 н.м.д.г. — 170000 грн. Ответственность предусмотрена согласно Закону Украины о защите от недобросовестной конкуренции — в статьях 16-17 рассмотрены понятия незаконного сбора и разглашения коммерческой тайны.
  2. Штраф в размере 9-18 н.м.д.г. — 153-306 грн. В Кодексе Украины об административных правонарушениях — в статье 1643 «Недобросовестная конкуренция» указана ответственность за разглашение коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации в целях причинения ущерба имуществу или деловой репутации другой компании. 
  3. Уголовная ответственность. Уголовный кодекс Украины — статьи 231 и 232 описывают незаконный сбор и разглашение сведений, являющихся коммерческой тайной, при причинении существенных убытков или тяжелых последствий субъекту хозяйственной деятельности. Штрафы в зависимости от обстоятельств, описанных в данных статьях, составляют от 1000 до 10000 н.м.д.г. — 17000-170000 грн с лишением права заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет.Под существенным убытком в данных статьях уголовного кодекса подразумевается денежный ущерб, в 500 и более раз превышающий необлагаемый минимум доходов граждан, т.е. 8500 грн. Тяжелыми последствиями считается материальный ущерб свыше 1000 н.м.д.г. — 17000 грн.

Последствия разглашения коммерческой тайны в России

  1. Компенсация ущерба, причиненного компании в соответствии со статьей 11 Федерального закона о коммерческой тайне
  2. Мат. ответственность за убытки на основании статьи 243 ТК РФ.
  3. Увольнение по статье 81 ТК России.
  4. Уголовная ответственность при действиях в корыстных целях в соответствии со статьей 183 УК РФ — штраф до полутора миллионов руб., запрет на определенную деятельность в течение трех лет, при отягачающих обстоятельствах — заключение до семи лет.;

Ещё больше полезных, интересных постов в нашей рассылке:

Истории бизнеса и полезные фишки

Запомнить

  1. Для защиты конфиденциальной информации в организации вводят режим коммерческой тайны.
  2. Подписание NDA важно не только с сотрудниками, но и со сторонними компаниями, имеющими доступ к конфиденциальной информации.
  3. Для успешного разрешения судебных разбирательств должен быть обозначен подробный перечень информации, являющейся коммерческой тайной, с обязательными подписями об ознакомлении сотрудников и представителей других организаций.
  4. Ответственность за нарушения должна быть прописана в NDA c учетом действующего законодательства страны. 
6
0
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
советы для бизнеса
Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok