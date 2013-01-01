Как работают смарт-баннеры в Яндекс.Директ — кейс интернет-магазина товаров для сада и огорода

В феврале в бете Яндекс-Директ появился новый формат — смарт-баннеры. И я сразу решила его протестировать на одном из проектов. Сегодня расскажу, что это, как настраивать, и какие результаты показал эксперимент.

Что такое смарт-баннеры

Это медийные объявления с динамическим контентом. Если сравнивать, смарт-баннеры работают аналогично динамическому ремаркетингу в Google Рекламе и MyTarget. Баннеры могут формироваться, исходя из интересов и поисковой истории пользователя, а также показываться в РСЯ тем, кто уже просмотрел определенный товар на сайте.

Для подключения смарт-баннеров нужен фид с данными о товарах в формате CSV или YML, а также настроенная передача данных ecommerce в Яндекс.Метрике (для ретаргетинга). Если у вас уже настроена расширенная ecommerce в Google Analytics, в Яндекс Метрике она настраивается за считанные минуты.

Достаточно установить галочку в поле «Отправка в Метрику данных электронной коммерции» в настройках Метрики и добавить новый код на сайт, или заменить в Google Tag Manager.

Смарт-баннеры обновляются автоматически, из фида. Доступна только оплата за клики. Если говорить о форматах, то сейчас это 240х400, 240х600, 300х250, 728х90, 300х500, 300х600, 970х250.

Примеры смарт-баннеров:

Тематические шаблоны:

Как настроить смарт-баннеры

1. Загрузите фид с данными о товарах. Для этого перейдите во вкладку «Управление фидами» — она находится внизу, после списка всех кампаний:

И добавьте фид:

2. Создайте кампанию.

Если такой тип кампании не появляется — пишите в техподдержку.

3. Создайте объявления для смарт-баннеров. Для этого на странице «Мои кампании» перейдите по ссылке «Креативы для смарт-баннеров»:

И на открывшейся странице нажмите «+Создать креативы».

Откроется окно конструктора смарт-баннеров, который позволяет создавать группы объявлений и настраивать их оформление.

3.1. В левой части окна выберите тематику баннера:

Тематика должна соответствовать типу бизнеса фида. От заданной тематики будут зависеть доступные для выбора макеты и размеры креативов. По умолчанию будут выбраны все возможные варианты баннеров для заданной тематики. Это позволит вам показывать смарт-баннеры на всех доступных площадках. Если необходимо указать конкретные макеты или размеры, воспользуйтесь кнопкой «Выбрать».

3.2. В Директе предусмотрен широкий выбор настроек оформления. Можно настроить такие основные элементы смарт-баннера:

загрузите логотип: читабельный текст; ширина и высота — до 800 пикселей; вес — до 50 Кб;

настройте карусель автопрокрутки товарных предложений;

настройте цветовое оформление;

укажите юридическую информацию: наименование юридического лица, ОГРН и юридический адрес магазина;

добавьте информацию о специальном предложении.

Внесенные изменения будут сразу отображаться в области предварительного просмотра. Изображения товарных предложений, их цены и названия будут загружены позже из фида. Изменить созданные креативы можно в любое время.

Для некоторых тематик, на данный момент это «Недвижимость», «Отели», «Автомобили», «Авиабилеты», существуют уже созданные тематические шаблоны баннеров.

4. Выберите стратегию оптимизации. Для этого вернитесь в созданную ранее кампанию.

Выберите одну из стратегий:

оптимизация количества кликов — максимум кликов в неделю по заданной средней цене;

оптимизация количества конверсий — максимум целевых визитов в неделю по заданной средней цене;

средняя рентабельность инвестиций — максимум конверсий с рентабельностью, приближенной к заданному значению.

Для корректной работы двух последних стратегий важно накопить достаточно статистики в аккаунте.

5. Создайте новую группу смарт-баннеров. Для этого заполните настройки группы объявлений:

выберите фид;

добавьте UTM-метки;

добавьте баннеры;

настройте фильтры.

5.1. Выберите целевую аудиторию:

Вариант «Интересовались похожими товарами» хорошо работает для категорий электроники, бытовой техники, одежды и мебели; для специфических тематик пока не работает.

5.2. Установите правила отбора показов. Правила отбора определяют, какие товары использовать, а какие исключить при генерации смарт-баннера. Все товары объединяются по категории, цене и так далее. Параметры зависят от типа типа бизнеса, указанного в фиде.

Какие бывают правила:

Можно установить до 10 условий, объединенных оператором «И». В одно условие вы можете добавить несколько диапазонов, объединенных оператором «ИЛИ». Для этого нажмите «+». При выборе диапазона будут отбираться товарные предложения, у которых параметр попадает в указанный интервал значений.

При выборе операторов содержит/не содержит из фида будут отбираться те товары, у которых параметр содержит последовательность символов именно в заданном написании (без учета регистра).

Товары, относящиеся к одной категории, удобно отбирать с помощью дерева категорий:

Необязательные поля:

диапазон цен для фильтрации по стоимости товаров;

фильтр по производителям;

только в наличии.

После этого задайте ставки и отправляйте объявление на модерацию.

Тестируем смарт-баннеры

Тематика проекта: интернет-магазин для садоводов и огородников.

Период эксперимента: 1 февраля — 1 мая 2017 года.

В эксперименте я использовала смарт-баннеры, ориентированные на пользователей, которые уже просмотрели определенные товары на сайте. При этом использовала шаблоны в разных форматах.

Формат 300х250:

Формат 240х400:

Формат 728х90:

Также я настроила фильтры для фида, выбрав посетивших сайт пользователей:

И задала стратегию управления показами, а также корректировки ставок:

В результате ROMI, без учета агентской комиссии, составил 105%.

Так как в проекте активно работает ремаркетинг, я сравнила эффективность смарт-баннеров с аналогичными инструментами в других системах. В данном случае — это динамический ремаркетинг в Google Рекламе и MyTarget.

Выводы

Смарт-баннеры — достаточно эффективный инструмент, лучше всего подойдет для сайтов с большим количеством товаров/услуг.

Главные бонусы формата:

Позволяет обеспечить целевой охват и качественную аудиторию. Имеет широкие настройки дизайна. Обеспечивает гибкое управление товарными фильтрами. Позволяет автоматически управлять показами с учетом бизнес-задач.