Как работают смарт-баннеры в Яндекс.Директ — кейс интернет-магазина товаров для сада и огорода

В феврале в бете Яндекс-Директ появился новый формат — смарт-баннеры. И я сразу решила его протестировать на одном из проектов. Сегодня расскажу, что это, как настраивать, и какие результаты показал эксперимент.
Что такое смарт-баннеры
Это медийные объявления с динамическим контентом. Если сравнивать, смарт-баннеры работают аналогично динамическому ремаркетингу в Google Рекламе и MyTarget. Баннеры могут формироваться, исходя из интересов и поисковой истории пользователя, а также показываться в РСЯ тем, кто уже просмотрел определенный товар на сайте.
Для подключения смарт-баннеров нужен фид с данными о товарах в формате CSV или YML, а также настроенная передача данных ecommerce в Яндекс.Метрике (для ретаргетинга). Если у вас уже настроена
Достаточно установить галочку в поле «Отправка в Метрику данных электронной коммерции» в настройках Метрики и добавить новый код на сайт, или заменить в Google Tag Manager.
Смарт-баннеры обновляются автоматически, из фида. Доступна только оплата за клики. Если говорить о форматах, то сейчас это 240х400, 240х600, 300х250, 728х90, 300х500, 300х600, 970х250.
Примеры смарт-баннеров:
Тематические шаблоны:
Как настроить смарт-баннеры
1. Загрузите фид с данными о товарах. Для этого перейдите во вкладку «Управление фидами» — она находится внизу, после списка всех кампаний:
И добавьте фид:
2. Создайте кампанию.
Если такой тип кампании не появляется — пишите в техподдержку.
3. Создайте объявления для смарт-баннеров. Для этого на странице «Мои кампании» перейдите по ссылке «Креативы для смарт-баннеров»:
И на открывшейся странице нажмите «+Создать креативы».
Откроется окно конструктора смарт-баннеров, который позволяет создавать группы объявлений и настраивать их оформление.
3.1. В левой части окна выберите тематику баннера:
Тематика должна соответствовать типу бизнеса фида. От заданной тематики будут зависеть доступные для выбора макеты и размеры креативов. По умолчанию будут выбраны все возможные варианты баннеров для заданной тематики. Это позволит вам показывать смарт-баннеры на всех доступных площадках. Если необходимо указать конкретные макеты или размеры, воспользуйтесь кнопкой «Выбрать».
3.2. В Директе предусмотрен широкий выбор настроек оформления. Можно настроить такие основные элементы смарт-баннера:
- загрузите логотип: читабельный текст; ширина и высота — до 800 пикселей; вес — до 50 Кб;
- настройте карусель автопрокрутки товарных предложений;
- настройте цветовое оформление;
- укажите юридическую информацию: наименование юридического лица, ОГРН и юридический адрес магазина;
- добавьте информацию о специальном предложении.
Внесенные изменения будут сразу отображаться в области предварительного просмотра. Изображения товарных предложений, их цены и названия будут загружены позже из фида. Изменить созданные креативы можно в любое время.
Для некоторых тематик, на данный момент это «Недвижимость», «Отели», «Автомобили», «Авиабилеты», существуют уже созданные тематические шаблоны баннеров.
4. Выберите стратегию оптимизации. Для этого вернитесь в созданную ранее кампанию.
Выберите одну из стратегий:
- оптимизация количества кликов — максимум кликов в неделю по заданной средней цене;
- оптимизация количества конверсий — максимум целевых визитов в неделю по заданной средней цене;
- средняя рентабельность инвестиций — максимум конверсий с рентабельностью, приближенной к заданному значению.
Для корректной работы двух последних стратегий важно накопить достаточно статистики в аккаунте.
5. Создайте новую группу смарт-баннеров. Для этого заполните настройки группы объявлений:
- выберите фид;
- добавьте UTM-метки;
- добавьте баннеры;
- настройте фильтры.
5.1. Выберите целевую аудиторию:
Вариант «Интересовались похожими товарами» хорошо работает для категорий электроники, бытовой техники, одежды и мебели; для специфических тематик пока не работает.
5.2. Установите правила отбора показов. Правила отбора определяют, какие товары использовать, а какие исключить при генерации смарт-баннера. Все товары объединяются по категории, цене и так далее. Параметры зависят от типа типа бизнеса, указанного в фиде.
Какие бывают правила:
Можно установить до 10 условий, объединенных оператором «И». В одно условие вы можете добавить несколько диапазонов, объединенных оператором «ИЛИ». Для этого нажмите «+». При выборе диапазона будут отбираться товарные предложения, у которых параметр попадает в указанный интервал значений.
При выборе операторов содержит/не содержит из фида будут отбираться те товары, у которых параметр содержит последовательность символов именно в заданном написании (без учета регистра).
Товары, относящиеся к одной категории, удобно отбирать с помощью дерева категорий:
Необязательные поля:
- диапазон цен для фильтрации по стоимости товаров;
- фильтр по производителям;
- только в наличии.
После этого задайте ставки и отправляйте объявление на модерацию.
Тестируем смарт-баннеры
Период эксперимента: 1 февраля — 1 мая 2017 года.
В эксперименте я использовала смарт-баннеры, ориентированные на пользователей, которые уже просмотрели определенные товары на сайте. При этом использовала шаблоны в разных форматах.
Формат 300х250:
Формат 240х400:
Формат 728х90:
Также я настроила фильтры для фида, выбрав посетивших сайт пользователей:
И задала стратегию управления показами, а также корректировки ставок:
В результате ROMI, без учета агентской комиссии, составил 105%.
Так как в проекте активно работает ремаркетинг, я сравнила эффективность смарт-баннеров с аналогичными инструментами в других системах. В данном случае — это динамический ремаркетинг в Google Рекламе и MyTarget.
Выводы
Смарт-баннеры — достаточно эффективный инструмент, лучше всего подойдет для сайтов с большим количеством товаров/услуг.
Главные бонусы формата:
- Позволяет обеспечить целевой охват и качественную аудиторию.
- Имеет широкие настройки дизайна.
- Обеспечивает гибкое управление товарными фильтрами.
- Позволяет автоматически управлять показами с учетом бизнес-задач.
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