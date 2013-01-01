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Как работают смарт-баннеры в Яндекс.Директ — кейс интернет-магазина товаров для сада и огорода
Елена Бадовская
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Сложность: норм норм
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В феврале в бете Яндекс-Директ появился новый формат — смарт-баннеры. И я сразу решила его протестировать на одном из проектов. Сегодня расскажу, что это, как настраивать, и какие результаты показал эксперимент.

Что такое смарт-баннеры

Это медийные объявления с динамическим контентом. Если сравнивать, смарт-баннеры работают аналогично динамическому ремаркетингу в Google Рекламе и MyTarget. Баннеры могут формироваться, исходя из интересов и поисковой истории пользователя, а также показываться в РСЯ тем, кто уже просмотрел определенный товар на сайте.

Для подключения смарт-баннеров нужен фид с данными о товарах в формате CSV или YML, а также настроенная передача данных ecommerce в Яндекс.Метрике (для ретаргетинга). Если у вас уже настроена расширенная ecommerce в Google Analytics, в Яндекс Метрике она настраивается за считанные минуты.

Достаточно установить галочку в поле «Отправка в Метрику данных электронной коммерции» в настройках Метрики и добавить новый код на сайт, или заменить в Google Tag Manager.

Достаточно установить галочку в поле «Отправка в Метрику данных электронной коммерции» в настройках Метрики

Смарт-баннеры обновляются автоматически, из фида. Доступна только оплата за клики. Если говорить о форматах, то сейчас это 240х400, 240х600, 300х250, 728х90, 300х500, 300х600, 970х250.

Примеры смарт-баннеров:

Примеры смарт-баннеров

Тематические шаблоны:

Тематические шаблоны

Как настроить смарт-баннеры

1. Загрузите фид с данными о товарах. Для этого перейдите во вкладку «Управление фидами» — она находится внизу, после списка всех кампаний:

Загрузите фид с данными о товарах

И добавьте фид:

И добавьте фид

2. Создайте кампанию.

Создайте кампанию в Директе

Если такой тип кампании не появляется — пишите в техподдержку.

3. Создайте объявления для смарт-баннеров. Для этого на странице «Мои кампании» перейдите по ссылке «Креативы для смарт-баннеров»:

Создайте объявления для смарт-баннеров

И на открывшейся странице нажмите «+Создать креативы».

на открывшейся странице нажмите «+Создать креативы»

Откроется окно конструктора смарт-баннеров, который позволяет создавать группы объявлений и настраивать их оформление.

3.1. В левой части окна выберите тематику баннера:

В левой части окна выберите тематику баннера 

Тематика должна соответствовать типу бизнеса фида. От заданной тематики будут зависеть доступные для выбора макеты и размеры креативов. По умолчанию будут выбраны все возможные варианты баннеров для заданной тематики. Это позволит вам показывать смарт-баннеры на всех доступных площадках. Если необходимо указать конкретные макеты или размеры, воспользуйтесь кнопкой «Выбрать».

Если необходимо указать конкретные макеты или размеры, воспользуйтесь кнопкой «Выбрать»

3.2. В Директе предусмотрен широкий выбор настроек оформления. Можно настроить такие основные элементы смарт-баннера:

В Директе предусмотрен широкий выбор настроек оформления 

  • загрузите логотип: читабельный текст; ширина и высота — до 800 пикселей; вес — до 50 Кб;
  • настройте карусель автопрокрутки товарных предложений;
  • настройте цветовое оформление;
  • укажите юридическую информацию: наименование юридического лица, ОГРН и юридический адрес магазина;
  • добавьте информацию о специальном предложении.

добавьте информацию о специальном предложении

 

Внесенные изменения будут сразу отображаться в области предварительного просмотра. Изображения товарных предложений, их цены и названия будут загружены позже из фида. Изменить созданные креативы можно в любое время.

Для некоторых тематик, на данный момент это «Недвижимость», «Отели», «Автомобили», «Авиабилеты», существуют уже созданные тематические шаблоны баннеров.

существуют уже созданные тематические шаблоны баннеров

4. Выберите стратегию оптимизации. Для этого вернитесь в созданную ранее кампанию.

Выберите стратегию оптимизации

Выберите одну из стратегий:

  • оптимизация количества кликов — максимум кликов в неделю по заданной средней цене;
  • оптимизация количества конверсий — максимум целевых визитов в неделю по заданной средней цене;
  • средняя рентабельность инвестиций — максимум конверсий с рентабельностью, приближенной к заданному значению.

Для корректной работы двух последних стратегий важно накопить достаточно статистики в аккаунте.

5. Создайте новую группу смарт-баннеров. Для этого заполните настройки группы объявлений:

Создайте новую группу смарт-баннеров

  • выберите фид;
  • добавьте UTM-метки;
  • добавьте баннеры;
  • настройте фильтры.

5.1. Выберите целевую аудиторию:

Выберите целевую аудиторию

Вариант «Интересовались похожими товарами» хорошо работает для категорий электроники, бытовой техники, одежды и мебели; для специфических тематик пока не работает. 

5.2. Установите правила отбора показов. Правила отбора определяют, какие товары использовать, а какие исключить при генерации смарт-баннера. Все товары объединяются по категории, цене и так далее. Параметры зависят от типа типа бизнеса, указанного в фиде.

Какие бывают правила:

Какие бывают правила

Можно установить до 10 условий, объединенных оператором «И». В одно условие вы можете добавить несколько диапазонов, объединенных оператором «ИЛИ». Для этого нажмите «+». При выборе диапазона будут отбираться товарные предложения, у которых параметр попадает в указанный интервал значений.

При выборе операторов содержит/не содержит из фида будут отбираться те товары, у которых параметр содержит последовательность символов именно в заданном написании (без учета регистра).

Товары, относящиеся к одной категории, удобно отбирать с помощью дерева категорий:

Товары, относящиеся к одной категории, удобно отбирать с помощью дерева категорий 

Необязательные поля:

  • диапазон цен для фильтрации по стоимости товаров;
  • фильтр по производителям;
  • только в наличии.

После этого задайте ставки и отправляйте объявление на модерацию.

Тестируем смарт-баннеры

Тематика проекта: интернет-магазин для садоводов и огородников.
Период эксперимента: 1 февраля — 1 мая 2017 года.

В эксперименте я использовала смарт-баннеры, ориентированные на пользователей, которые уже просмотрели определенные товары на сайте. При этом использовала шаблоны в разных форматах.

Формат 300х250:

Формат 300х250

Формат 240х400:

Формат 240х400

Формат 728х90:

Формат 728х90

Также я настроила фильтры для фида, выбрав посетивших сайт пользователей:

И задала стратегию управления показами, а также корректировки ставок:

И задала стратегию управления показами, а также корректировки ставок

В результате ROMI, без учета агентской комиссии, составил 105%.

В результате ROMI, без учета агентской комиссии, составил 105%.

Так как в проекте активно работает ремаркетинг, я сравнила эффективность смарт-баннеров с аналогичными инструментами в других системах. В данном случае — это динамический ремаркетинг в Google Рекламе и MyTarget.

Так как в проекте активно работает ремаркетинг, я сравнила эффективность смарт-баннеров с аналогичными инструментами в других системах 

Данные по транзакциям на проекте

Прибыль и система

ROMI и система

Выводы

Смарт-баннеры — достаточно эффективный инструмент, лучше всего подойдет для сайтов с большим количеством товаров/услуг.

Главные бонусы формата:

  1. Позволяет обеспечить целевой охват и качественную аудиторию.
  2. Имеет широкие настройки дизайна.
  3. Обеспечивает гибкое управление товарными фильтрами.
  4. Позволяет автоматически управлять показами с учетом бизнес-задач.

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Елена Бадовская

В интернет-маркетинге с 2013 года, к Netpeak присоединилась в 2014.
Специализируюсь на контекстной рекламе для e-commerce проектов на рынки Украины, России, Казахстана, Беларуси, Румынии и Польши.
Сертификация: Google AdWords, Google Analytics, Yandex.Direct, Yandex.Metrika, myTarget, Bing.

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