Как создать гибкий шаблон для наглядной статистики и автоматизировать отчетность для всех участников проекта

Мы уже делились информацией о том, как построена работа нашего департамента контекстной рекламы — показывали насколько структурирован и организован процесс. Сегодня расскажем, как стандартизировали сбор данных по проектам клиентов и отчетности. Процесс упростили и теперь тратим на него меньше времени, не совершаем лишние действия, поэтому хотим поделиться, как этого достигли, и рассказать, на какие грабли наступили в процессе.

Исходная ситуация

На каждом проекте наши специалисты сталкивались с разными форматами отчетности: дашборд в Data Studio, кастомный отчет Google Analytics, документ в Google Spreadsheets или комментарий о результатах за месяц в личном кабинете (ЛК).

ЛК — разработка агентства, которая помогает клиентам видеть все действия по своему проекту. Существует также бот в Telegram, который выводит необходимую информацию в мессенджер.

Больше об ЛК вы найдёте в таких постах:

Какие проблемы это вызывало

У project-менеджеров, тимлидов и функциональных руководителей не было быстрого доступа к результатам по проектам, так как вся информация в том или ином виде находилась в разных местах. У project-менеджеров, руководителей и клиентов не было понимания результативности, поскольку в используемых отчетах не было процента достижения плановых показателей. 1000 лидов ; это хорошо или плохо? Зависит от того, какое целевое значение. Поскольку отчеты от проекта к проекту имели разный формат, детализацию и внешний вид ; это приводило к сложностям в работе. Например, чтобы проанализировать ситуацию, тимлиду нужно было вникать в особенности разных отчетов по каждому проекту из портфеля. Это лишние затраты времени. На проектах, где использовались Google Таблицы, зачастую отчетность заполнялась вручную или наполовину вручную. Это неблагодарная работа, чреватая ошибками и отнимающая время, которое лучше потратить на усиление результатов по проекту. Когда мы переставали работать с проектом, терялась полезная статистика. Несмотря на огромный портфель проектов, не было возможности анализировать сводные данные по портфелю.

Требования к новому решению

Оно должно быть удобным, красивым, гибким и автоматизированным. А именно:

Минимум ручной работы после настройки. Простая настройка сбора данных и визуализации. Интернет-маркетолог, не специализирующийся на веб-аналитике может сделать это без освоения новых технологий ; программирования на R или Python. При необходимости ; возможность видеть план/факт. Гибкость: возможность кастомизировать отчет под нужды конкретного проекта. Убрать ненужные показатели или добавить нужные. Простота дизайна. Отчет не перегружен метриками и диаграммами и не выглядит, как контрольная работа студента, изучающего работу Power Bi или Data Studio. Последовательный дизайн. Несмотря на некоторую кастомизацию, отчеты должны быть в едином стиле и выглядеть, аккуратно и красиво.

Итоговое решение

Сформировали такую цепочку:

Статистика рекламных кабинетов + статистика Google Analytics ; база Big Query ; отчет в Data Studio

Итоговое решение работает и состоит из таких сущностей:

Справочник проектов в Google Таблицах

Это основной интерфейс настройки нужных параметров сбора данных, который позволяет решать такие задачи:

Указывать, по каким аккаунтам собирать данные.

2. Видеть, из какого представления Google Analytics собирать данные.

3. Понимать, какие цели в Google Analytics считаются ключевыми (по номерам).

4. Указывать, в какой валюте должен быть отчет.

5. Понимать, делать ли конвертацию валюты дохода из модуля электронной торговли.

Интернет-маркетолог при старте нового проекта добавляет в справочник новую строку и заполняет соответствующие поля. Это понятные всем Google Таблицы, и сложности с этим не возникает.

6. Основная база Big Query. Здесь собираются рекламные показатели (клики, показы, расходы) из указанных в Справочнике проектов аккаунтов.

7. База Big Query с данными кабинетов Google Ads. Со временем у нас возникла необходимость собирать и выводить статистику по конверсиям на основании тега конверсии Google Ads, а не целей и транзакций Google Analytics. Поэтому мы собираем эти данные в отдельной базе:

Ценность этой базы в том, что мы можем выводить в отчете конверсии по показам, кросс-девайсные конверсии и конверсии по модели data-driven.

8. База Big Query c данными кабинетов Facebook Ads. Глупо оценивать результативность Facebook кампаний только по Google Analytics (обрыв меток, кросс-девайсность пользователей, разные модели атрибуции).

Есть такие типы кампаний, которые не приводят к сеансам на сайте (лидформы, мероприятия, видеокампании, вовлечение). Поэтому нужно собирать данные из Facebook-аккаунтов напрямую, в том числе, с разными окнами атрибуции:

9. Google Таблица плановых показателей и комментариев. Если есть необходимость выводить в отчете сравнение плана с фактом, то интернет-маркетолог заполняет плановые показатели в документе, который создается для каждого проекта:

В этой же Google Таблице можно записывать текстовые комментарии, привязанные к определенному месяцу:

Клиенту не всегда понятно, как трактовать данные графиков в отчете. Текстовый комментарий, привязанный к выбранному в отчете периоду, позволит понять смысл за цифрами:

Механизм

Расходы, клики и показы из рекламных кабинетов напрямую собираются R-скриптом для всех проектов агентства в единую базу в Big Query. Таким образом, учитываются все типы кампаний. Точность парсинга данных о расходах, кликах и показах выше, чем при использовании сервисов стриминга данных в Google Analytics вроде Owox или Renta, поскольку нет лишней прокладки в виде Google Analytics. Данные о поведении на сайте (сеансы, транзакции, нужные конверсии и доход) собирает R-скрипт из Google Analytics. Объединение точных расходов из рекламных кабинетов и данных о поведении из Google Analytics происходит по ID кампании. Если ID кампании не будет передан в utm_campaign корректно, то данные по расходам и поведению на сайте не сойдутся, а PPC-специалист автоматически получает задачу на исправление UTM-метки. Поэтому важно четкое следование установленным правилам нейминга и разметки объявлений.

Данные по Google Ads подтягиваются из Google Analytics. Поэтому для Google Ads не нужна UTM-метка и достаточно gclid.

Импорт в Big Query происходит еженедельно по понедельникам за прошлую неделю в разрезе отдельных дней. Такой частоты обновления достаточно, так как решение не для оперативного отчета и мониторинга, а для еженедельной/ежемесячной отчетности. Визуализация происходит на базе разработанного шаблона отчета в Google Data Studio, который подключен к общей базе Big Query. Подключение ;; при помощи стандартного коннектора Big Query с использованием пользовательского запроса (custom query), в котором указано, по какому конкретно проекту нужно отображать данные:

У пользователя отчета нет доступа к статистике других проектов из Big Query.

Возможности отчета:

Благодаря функционалу объединения данных (data blending) в отчете есть отображение выполнения плановых показателей в % на сегодня. Плановые показатели берутся из отдельного документа. Интернет-маркетолог заполняет в начале месяца в рамках регулярной задачи.

В шаблонном отчете подготовлены базовые таблицы и диаграммы, выведены основные показатели. Но благодаря тому, что с Data Studio работать достаточно просто, интернет-маркетолог может кастомизировать уже имеющийся шаблон. Например, подключить таблицу с данными из Facebook-кабинета с нужными показателями.

В отчете есть возможность отображать комментарии для клиента по итогам месяца, которые маркетолог обычно пишет в нашем Личном Кабинете. Специалист вносит комментарии в документ плановых показателей

Какие проблемы возникли в процессе

Точность расходов и независимость от Owox и других подобных сервисов требует сопоставления по ID кампании. Соответственно, если какая-то кампания размечена некорректно, то в базе не будет поведенческих данных по этой кампании. Скрипт сбора данных может отработать неправильно:

собрать данные не из всех таблиц;

может слететь токен аккаунта Яндекс. Директ или отключиться доступы к тому или иному аккаунту;

сервер рекламной системы выдаст ошибку 500;

будут ошибки при заполнении справочника проектов.

Несколько месяцев система работала и часто возникали несоответствия между статистикой в базе и статистикой из счетчиков и кабинетов. На отладку и поиск причин расхождения уходило много времени и сил. Доверие к системе у пользователей было подорвано.

В итоге мы решили обложить тестами почти все известные нам после первых месяцев работы возможные ошибки. Получилось около 15 различных проверок:

Мы создали специальный чат в Telegram, куда бот присылает все выявленные в процессе сбора данных. Вот эти ошибки:

Теперь мы можем сразу реагировать и переподтягивать данные после исправления ошибок.

Любимой функцией стала возможность в чате давать команду боту на пересбор по нужным проектам и генерировать токен для Яндекс.Директа:

У Netpeak очень много клиентов в Казахстане. Многие приходят в агентство с уже внедренным модулем электронной торговли, в котором доход передается без указания currency code при отправке транзакции. Поскольку Google Analytics поддерживает не все валюты, в частности, в настройках валюты представления нет тенге, то представления чаще всего в долларах США. В результате, в Google Analytics видим правильные расходы в долларах США и многомиллионные, не конвертированные в доллар, доходы в тенге.

Разобраться с этим помогла функция, которая правильно конвертирует доход в нужную валюту.

Из какой валюты и в какую конвертировать, определяется на основании указанной в справочнике проектов реальной валюты дохода в e-commerce. На этом примере:

Мы сообщаем скрипту, что доход у нас на самом деле приходит в тенге, и мы хотим его конвертировать в доллар США, и вообще все показатели, связанные с деньгами, конвертировать в отчете в USD.

Что сейчас

База работает стабильно, собирает данные, которым можно доверять. Мы можем удобно анализировать статистику по всем проектам портфеля:

2. Маркетологи получили шаблонную отчетность, которую легко кастомизировать под нужды проекта.

Что дальше

Обновить логику сбора данных в таблицу Facebook и Google Ads таким образом, чтобы перезаписывать старые данные (более 28 дней назад). Это позволит учитывать конверсии, которые произошли спустя N количество дней после клика, и не попали в базу, собирающую статистику недельными отрезками. Внедрить отдельные базы для Яндекс. Директ и MyTarget. Ценности от этого меньше, чем от баз Google Ads и Facebook, но все равно пригодятся. Возможно, перейдем на ежедневный график обновления данных. Система контроля ошибок уже есть. Разметить проекты по тематикам, чтобы видеть тренды в той ли иной отрасли.

Команда

Алексей Селезнев, Head of Analytics Department, сумрачный гений аналитики Netpeak.

Алекс Айчеу, PPC Team Lead, надоедливый product owner этой истории.

Благодарны за помощь в публикации Андрею Ковалю!