Дополнительные ценности Netpeak — что вы получаете при заказе [SEO 2.0] вместе с поисковым продвижением

Мы подробно рассказали о нашем подходе к продвижению сайтов в статье [SEO настоящего] под микроскопом. Но в коробку [SEO 2.0] вместе с самим поисковым продвижением входят дополнительные ценности Netpeak: унифицированные действия по увеличению продаж, улучшения удобства работы и преимущества бренда Netpeak. О них-то и пойдет речь.

Если у вас нет времени на чтение, смотрите презентацию.

Что такое унифицированные действия по увеличению продаж?

Это проверенные решения по улучшению бизнеса. То есть мы упаковываем «в коробку» успешные практики, которые затем разворачиваем в клиентском бизнесе. Например, наши специалисты предоставляют исчерпывающую информацию для организации работы отдела копирайтинга у вас в компании.

Это важно, так как свой специалист-копирайтер может и оперативно отреагировать на изменения в компании, и гораздо ближе к производственникам и экспертам, ответственным за конечный продукт.

Также наши специалисты дают пошаговую инструкцию по установке и организации работы онлайн-консультанта — очень важный фактор для повышения конверсии любого бизнеса с онлайн-заказами.

Раз уж зашла речь об онлайн-заказах, стоит отметить и наш пакет рекомендаций по созданию форм заказа — все советы проверены на практике: от маски ввода до глаголов в неопределенной форме.

А еще в рамках [SEO 2.0] мы предлагаем доступ к платформе Netpeak Cloud. Здесь специалисты агентства собрали собственные разработки для увеличения онлайн-продаж:

Остановимся на этом подробно.

Убеждение и работа с лояльностью: пуши, триггерные рассылки, всплывающие окна

Формы для сбора лидов от Netpeak Cloud можно адаптировать под свой сайт — интегрировать как элемент сайта или кнопку «прилипалу». При установке формы проводится интеграция с платформами email-маркетинга GetResponse или MailChimp для синхронизации баз подписчиков. Также данные могут сохраняться просто в облачной базе Netpeak Cloud.

Конструктор формы для сбора лидов

Все события по любым действиям с формами могут отправляться в Google Analytics, а собранные данные можно в любой момент выгрузить в xls или csv.

Затем по этим и другим базам можно настроить отправку автоматических и триггерных рассылок, чтобы лишний раз напомнить посетителю сайта о себе и завоевать его лояльность.

Триггерные рассылки, которые можно отправить с помощью Netpeak Cloud:

forgot — отправляет письмо, если посетитель собрал товары в корзину, но так и не совершил покупку в течение заданного времени;

viewed — предлагает еще раз подумать над приобретением товаров, которые посетитель просматривал определенное время, но так и не добавил в корзину;

comment — письмо с просьбой добавить отзыв о работе магазина/сервиса или поделиться мнением о приобретенном товаре;

delete — письмо-напоминание, если посетитель собрал товары в корзину, а затем удалил их оттуда (удобно использовать в связке с акциями и предложениями о скидках).

Форму уведомлений можно выбрать на свой вкус: пуш, email или SMS.

Автоматические рассылки от Netpeak Cloud:

hello — автоматическое письмо при подписке на рассылку;

holidays — автоматические поздравления подписчиков с любым праздником. Доступны шаблоны писем и база праздников для четырех стран: Болгария, Казахстан, Россия, Украина;

regular — отправка по кругу одного и того же письма с заданной регулярностью. Например, письмо с предложением подписаться на социальные сети или напоминание о регулярных (еженедельных/ежемесячных) акциях.

Чтобы удержать клиента и подтолкнуть его к нужному действию, пригодятся специальные всплывающие окна от Netpeak Cloud. В зависимости от цели, мы разработали три вида окон:

offer — всплывающее окно с ссылкой на страницу сайта. Может появляться, когда пользователь собирается покинуть страницу;

callback — предложение позвонить клиенту спустя X секунд, если он прямо сейчас оставит свой номер;

dialog — формы для анкетирования, опросов и добровольного сбора данных посетителей для получения более подробной информации о клиентах.

Оптимизация сайта: внутренняя перелинковка, живой поиск и автоматические рекомендации

При простановке внутренней перелинковки в Netpeak Cloud можно выбрать один из трех уровней: automatic, manual или tags:

automatic — ccылки проставляются случайно, по загруженному списку фраз, связанных с определенными страницами;

manual — перелинковка по заданным правилам (а также по загруженному списку фраз, связанных с определенными страницами);

tags — расстановка текстовых тегов (не ссылок) для увеличения текстовой релевантности страниц.

Для развития проекта разработан живой поиск по сайту (live search) — пользователь видит релевантные своему запросу товары прямо во время ввода запроса в строку поиска. В дополнение к этому Netpeak Cloud соберет статистику запросов, по которым ничего не найдено (что будет отличной рекомендацией к разработке нового контента) и статистику показов-переходов к товарам из результатов поиска.



Кроме того, из Netpeak Cloud можно установить блоки рекомендаций товаров. Скрипт анализирует, что чаще всего покупают на сайте, и выводит эти товары в нужных категориях, чтобы они всегда были на виду у посетителей сайта.

Улучшения удобства работы — о чем это?

В первую очередь — о Личном кабинете , в котором аккумулируется и визуализируется вся информация о продвижении проекта, хранится история комментариев специалистов и многое другое. Главная цель Личного кабинета — круглосуточно держать вас в курсе важных событий жизни онлайн-проекта. Это монитор более 100 основных показателей развития сайта и рекламной кампании.

В Личном кабинете вы можете контролировать работоспособность сайта и эффективность целевых страниц, детализировать баланс, мониторить качество внедрения техзаданий и следить за KPI по всем источникам трафика. И всё — в один-два клика.

Контроль работоспособности сайта

Когда вы узнаете о том, что сайт упал или недоступен? Пользователи Личного кабинета получают уведомления на свои девайсы о форс-мажорных ситуациях за считанные секунды.

Такие же уведомления можно настроить, если возникают ошибки на целевых страницах. Отслеживание ошибок проводится регулярно с помощью внутреннего скрипта, разработанного программистами агентства. Подробная информация об ошибках вместе со сравнением показателей за предыдущие периоды выводится в личном профиле.

Оперативные уведомления о ходе кампании

Личный кабинет интегрирован с CRM-системой «Планфикс», где содержится вся информация и все задачи по проектам. Пользователь получает оперативную сводку о текущем состоянии задач прямо в интерфейсе Личного кабинета.

Если по задаче были новые действия (допустим, комментарии или изменения статуса), вы увидите количество проведенных действий рядом с названием задачи.

Эффективность продвижения напрямую связана со скоростью внедрения ТЗ. Специалисты Netpeak провели исследование по 600 историям продвижения , которое доказало эту закономерность.

С целью повысить оперативность внедрения техзаданий в Личном кабинете появились уведомления для тех клиентов, которые медленно внедряют ТЗ от специалистов агентства.

Уведомления получат клиенты, у которых оценка скорости внедрения техзаданий ниже, чем в среднем по всем проектам агентства.

А когда все сделано правильно — и специалистами по продвижению, и разработчиками сайтов — остается только ждать уведомлений с поздравлениями (пользователи Личного кабинета их тоже получают): трафик на сайт растет, а проект развивается.

Продвинутая и простая для понимания аналитика, контроль KPI

Все жизненно важные показатели проекта отображаются в специальном дашборде на главной странице Личного кабинета. Здесь можно объединить несколько графиков, чтобы увидеть связь, например, между ростом количества транзакций и ценой за одну транзакцию.

По запросу, в дашборде визуализируется любая информация: KPI по источникам трафика, общее количество посещений только одной страницы сайта, проведённое на сайте время, общее количество выполнений всех настроенных в Google Analytics целей и еще более 100 различных параметров, которые отслеживает Личный кабинет.

Все отображаемые метрики эффективности (конверсии, цели, видимость, поведенческие и финансовые показатели) кастомизируются — вы видите только то, что реально нужно для принятия решений о дальнейшем развитии проекта.

Уведомления об остатке средств

В Личном кабинете есть специальный прогресс-бар для отображения расхода бюджета в режиме реального времени. Это особенно актуально для проектов с оплатой по часам (например, SEO с почасовой оплатой). С его помощью легко понять, какая часть запланированного бюджета израсходована и достаточно ли средств для дальнейших работ.

По мере расходования бюджета линейка прогресс-бара меняет цвет с зеленого на красный:

Также в один клик можно детализировать баланс — построчно посмотреть, на что расходуется бюджет.

Обратная связь

Все пользователи Личного кабинета могут общаться в комментариях к задачам и получать уведомления об ответах в удобной им форме.

Также ответы на комментарии высылаются вместе с письмами-отчетами. Если пользователь захочет ответить на комментарий в письме, ссылка «ответить» перенаправит на нужную форму в Личном кабинете.

Так поддерживается постоянная коммуникация и синхронизация усилий команд, работающих над развитием проекта.

Преимущества бренда Netpeak

Бренд Netpeak — это принципы и установки, которые мы развиваем с 2006 года. Они стали неотъемлемой частью всего, что мы делаем:

ROI-ориентированность — главной целью является прибыль клиента, а не простое выведение сайта в топ выдачи;

— главной целью является прибыль клиента, а не простое выведение сайта в топ выдачи; оптимизированная организация труда сотрудников — отлаженные бизнес-процессы, основанные на самостоятельности и инициативности, контроль трат времени специалистов, внутренняя Википедия с полным набором всех мануалов и руководств;

— отлаженные бизнес-процессы, основанные на самостоятельности и инициативности, контроль трат времени специалистов, внутренняя Википедия с полным набором всех мануалов и руководств; построенная на KPI система стимулирования специалистов — она мотивирует постоянно улучшать проект и саморазвиваться;

— она мотивирует постоянно улучшать проект и саморазвиваться; система внутренних стандартов , позволяющая предупредить ошибки при продвижении бизнеса, обусловленные человеческим фактором;

, позволяющая предупредить ошибки при продвижении бизнеса, обусловленные человеческим фактором; прозрачность — работа по всем задачам над проектами ведется в таск-менеджере «Планфикс» и владелец сайта может следить за ходом выполнения задач задавать вопросы и оставлять комментарии в Личном кабинете;

— работа по всем задачам над проектами ведется в таск-менеджере «Планфикс» и владелец сайта может следить за ходом выполнения задач задавать вопросы и оставлять комментарии в Личном кабинете; автоматизация — использование технологий позволяет значительно увеличить эффективность SEO-продвижения и сократить лишние затраты для бизнеса;

— использование технологий позволяет значительно увеличить эффективность SEO-продвижения и сократить лишние затраты для бизнеса; опыт работы с крупными проектами и практически всеми существующими тематиками позволяет справляться с задачами любой сложности в любом регионе мира;

и практически всеми существующими тематиками позволяет справляться с задачами любой сложности в любом регионе мира; синергия специалистов — для достижения максимальных результатов для бизнеса к продвижению проекта всегда могут быть подключены дополнительные специалисты. Для крупных проектов создаются специальные отделы, в которые входят специалисты разных профилей для достижения максимального результата по проекту;

— для достижения максимальных результатов для бизнеса к продвижению проекта всегда могут быть подключены дополнительные специалисты. Для крупных проектов создаются специальные отделы, в которые входят специалисты разных профилей для достижения максимального результата по проекту; постоянное обучение и регулярные аттестации — основа профессионализма специалистов;

— основа профессионализма специалистов; эффект масштаба — у нас есть данные по миллионам доменов в разных сегментах, мы видим миллионы поисковых запросов, подсказок, и анализируем миллионы рекламных объявлений.

А еще каждый проект (кейс о его продвижении) может попасть на страницы блога Netpeak — одного из крупнейших нишевых ресурсов с 250 000+ просмотров ежемесячно.

Впрочем, лучше всего о том, что за продукт [SEO 2.0] от Netpeak, расскажут кейсы продвижения проектов в разных странах и тематиках:

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