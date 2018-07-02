Как стать хорошим SMM-специалистом

Блогер с сотнями тысячами подписчиков может и не быть специалистом в социальных сетях. SMM совмещает в себе множество навыков, таких как создание контента, аналитические и стратегические способности, психология продаж и прочее. Разберемся, что это за профессия и с чего начать.
Кто такой SMM-специалист
SMM (Social Media Marketing) — продвижение бренда в социальных сетях. Для стран СНГ это Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, ВКонтакте, Twitter, и Одноклассники. Обычно продвигают компанию или личный бренд.
SMM-специалист занимается комплексной работой над продвижением в соцсетях: позиционирует бренд, создает контент, настраивает рекламу, занимается стратегией и аналитикой. Его клиенты — владельцы бизнеса, инфлюенсеры (блогеры), маркетинговые или SMM-агентства.
Чтобы стать специалистом по социальным сетям, недостаточно обзавестись парой десятков подписчиков и продать рекламный пост. Влиятельные блогеры и крупные компании тоже пользуются услугами специалистов. Учитывая активное развитие малого и среднего бизнеса, SMM-специалист — востребованная профессия с хорошим доходом.
Обязанности SMM-специалиста
SMM-специалист обычно работает с проектной командой. Копирайтер пишет тексты, дизайнер создает баннеры и картинки для постов, другие обязанности также можно делегировать при необходимости. Но даже при делегировании хороший SMMщик должен уметь и знать все о социальных платформах.
Что должен уметь SMM-специалист?
Разрабатывать стратегию
Профессиональное продвижение — это не личный блог, должен быть план: сначала нужно определить ЦА (целевую аудиторию) и ее поведение в соцсетях (на какие страницы переходит, что лайкает, чем интересуется). Проанализировать нишу клиента и выявить сильные и слабые стороны конкурентов.
После сбора базовой информации нужно подобрать популярные среди вашей ЦА площадки для продвижения. После этого — разработать стратегию позиционирования, поведения бренда и подобрать эффективные инструменты.
Стратегия будет проходить тестирование на начальном этапе, но цель успешного SMM-специалиста — спрогнозировать наиболее эффективный вариант еще до запуска кампании и оперативно корректировать ее в процессе. Для этого следует использовать KPI (ключевые показатели эффективности) и интегрировать SMM-стратегию в общую рекламную стратегию бренда.
Технические навыки
Необходимо работать с системами и программами, знать алгоритмы продвижения социальных сетей. К тому же SMM-специалист должен обладать хотя бы базовыми знаниями в таких сферах:
- партнерские программы;
- контекстная реклама в соцсетях;
- продвижение в геосервисах;
- видеохостинги;
- софт для оптимизации.
Другие обязанности SMM-специалиста:
- прогнозирование и оптимизация рекламного бюджета;
- конкурсы, флэшмобы, мероприятия и спецпроекты;
- управление негативом в соцсетях;
- управление обсуждениями.
Работайте с контентом
Создание контента — творческий этап.
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Планирование начинается с карты контента или контент-плана. SMM-специалист должен определять, какую именно информацию хочет видеть его целевая аудитория. Нужно уметь руководить командой дизайнеров и копирайтеров, а также самостоятельно писать тексты, сценарии и релизы.
Коммуникация с аудиторией
SMM-специалист, штатный или удаленный, проводит 75% времени в коммуникации. Кроме общения со своей командой, нужно уметь договариваться о сотрудничестве с редакциями, блогерами и администраторами сообществ, контролировать выполнение задач амбассадоров — все это входит в задачи SMM специалиста.
Полезные навыки:
- cоциальная психология;
- умение вести переговоры;
- общение с клиентом, составление брифа;
- брейншторминг в команде.
Знания аналитики
Цифры не врут — эффективность вашей кампании показывает аналитика. Тестирование, прогнозирование и поправки проходят через аналитические данные. Вам нужно уметь работать с софтом и вручную:
- отслеживать трафик;
- управлять целевыми действиями и просчитывать их стоимость;
- проводить A/B-тестирования и делать собственные исследования.
Одна из важных метрик в SMM — вовлеченность по охвату. Вот ее формула:
Знания классического маркетинга
Потребуются знания в базовых инструментах маркетинга:
- SEO, контекстная и медийная реклама (специалистом быть не нужно, только понимать базис);
- SWOT-анализ;
- планирование выпуска контента;
- медиабаинг;
- составление УТП (уникальное торговое предложение);
- понимание трендов в digital-сфере и их применение в SMM.
Что отличает хорошего SMM специалиста от плохого
- Фейки и боты. Мало того, что это неэффективно и грозит баном, это еще и вранье. Не обманывайте читателей неправдивыми историями и накрученными подписчиками.
- Запуск кампаний без тестирования. С первого раза не всегда получается даже у опытных профессионалов: прогнозируйте, тестируйте, анализируйте.
- «Сделай все сам». Даже если вы хороший маркетолог, но не умеете делать хорошие лендинги, не делайте этого. Подключите другого специалиста и выполняйте свою работу.
- Непоследовательность. Не хватайтесь за все площадки сразу. Вы можете начать освоение профессии, например, с Instagram и стать специалистом в нем. Уже потом переходить к следующей платформе.
- Комплексный маркетинг. Несколько лет назад достаточно было красивых обещаний на цветном баннере, чтобы продать продукт. Сегодня клиенты любят честность и ценность.
Стоимость услуг SMM-специалиста
Стоимость продвижения в социальных сетях в странах бывшего СНГ — в среднем $800-1000 в месяц. Часто эта сумма делится как минимум на SMM-специалиста, копирайтера и дизайнера, то есть специалист по SMM получает примерно $400-500.
Актуальную стоимость продвижения в соцсетях легко подсмотреть в каталогах специалистов на Weblancer, Freelancehunt, Upwork и других биржах.
Сколько зарабатывает SMM-специалист? Доход зависит от опыта. Если вы уже обучились и готовы устроиться в агентство или разместить профиль на бирже, сделайте правильное резюме. Вот образец резюме smm специалиста:
Кстати, мы делаем крутой SMM — оставляйте заявку на услугу:
Где обучиться SMM бесплатно
Самообучение, с практикой или без, приносит лишь поверхностные знания. Чтобы работать в SMM, нужно совмещать все: курсы, книги, вебинары, обучение у более опытных коллег.
Читайте профильные блоги
Для ознакомления с темой начните читать статьи для новичков. Информативные блоги есть у Texterra, GeniusMarketing, Cossa, Likeni, LPgenerator.
Проходите курсы SMM
Бесплатные вебинары часто проходят в GeniusMarketing и GeniusCode. У них есть и полноценные платные курсы. Также обучиться всем азам SMM с нуля можно в Нетологии или WebPromoExperts.
Книги для SMM-специалиста
Вы можете заниматься комплексным SMM, а можете специализироваться на отдельных площадках. Хотите узнать, как стать SMM специалистом в Инстаграм, Facebook, YouTube или другой соцсети — выбирайте тематические книги и приступайте к изучению:
- Маркетинг в социальных сетях. Дамир Халилов;
- Копирайтинг массового поражения. Денис Каплунов;
- Маркетинг на 100%. Игорь Манн;
- Повышение эффективности интернет-рекламы. Тим Эш;
- 100+ хаков для интернет-маркетологов. Евгения Крюкова;
- Основы маркетинга. Филип Котлер;
- Дифференцируйся или умирай. Джек Траут, Стив Ривкин;
- Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Дэн Кеннеди;
- Инстаграм: хочу likes и фолловерс. Инди Гогохия;
- Взлом маркетинга. Фил Барден;
- Пиши, сокращай. Максим Ильяхов, Людмила Сарычева;
- Как придумать идею, если вы не Огилви. Алексей Иван;
- Фидбэк. Игорь Манн и Елена Золина.
Где искать хороших специалистов
Многим представителям бизнеса интересно, как найти SMM-специалиста. Чаще всего идут на профильные биржи, где выбирают специалистов по отзывам и портфолио:
Запомнить
- Будьте профессионалом — не обманывайте аудиторию.
- Прогнозируйте, тестируйте, анализируйте.
- Изучайте площадки последовательно.
- Делегируйте задачи профильным специалистам.
- Изучайте маркетинг в комплексе.
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