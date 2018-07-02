SMM

Как стать хорошим SMM-специалистом
Егор Самусенко
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Блогер с сотнями тысячами подписчиков может и не быть специалистом в социальных сетях. SMM совмещает в себе множество навыков, таких как создание контента, аналитические и стратегические способности, психология продаж и прочее. Разберемся, что это за профессия и с чего начать.

Кто такой SMM-специалист

SMM (Social Media Marketing) — продвижение бренда в социальных сетях. Для стран СНГ это Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, ВКонтакте, Twitter, и Одноклассники. Обычно продвигают компанию или личный бренд.

SMM-специалист занимается комплексной работой над продвижением в соцсетях: позиционирует бренд, создает контент, настраивает рекламу, занимается стратегией и аналитикой. Его клиенты — владельцы бизнеса, инфлюенсеры (блогеры), маркетинговые или SMM-агентства.

Чтобы стать специалистом по социальным сетям, недостаточно обзавестись парой десятков подписчиков и продать рекламный пост. Влиятельные блогеры и крупные компании тоже пользуются услугами специалистов. Учитывая активное развитие малого и среднего бизнеса, SMM-специалист — востребованная профессия с хорошим доходом.

Учитывая активное развитие малого и среднего бизнеса, SMM-специалист — востребованная профессия с хорошим доходом

Обязанности SMM-специалиста 

SMM-специалист обычно работает с проектной командой. Копирайтер пишет тексты, дизайнер создает баннеры и картинки для постов, другие обязанности также можно делегировать при необходимости. Но даже при делегировании хороший SMMщик должен уметь и знать все о социальных платформах. 

Что должен уметь SMM-специалист?

Разрабатывать стратегию

Профессиональное продвижение — это не личный блог, должен быть план: сначала нужно определить ЦА (целевую аудиторию) и ее поведение в соцсетях (на какие страницы переходит, что лайкает, чем интересуется). Проанализировать нишу клиента и выявить сильные и слабые стороны конкурентов.

После сбора базовой информации нужно подобрать популярные среди вашей ЦА площадки для продвижения. После этого — разработать стратегию позиционирования, поведения бренда и подобрать эффективные инструменты.

Стратегия будет проходить тестирование на начальном этапе, но цель успешного SMM-специалиста — спрогнозировать наиболее эффективный вариант еще до запуска кампании и оперативно корректировать ее в процессе. Для этого следует использовать KPI (ключевые показатели эффективности) и интегрировать SMM-стратегию в общую рекламную стратегию бренда.

Стратегия будет проходить тестирование на начальном этапе, но цель успешного SMM-специалиста — спрогнозировать наиболее эффективный вариант еще до запуска кампании и оперативно корректировать ее в процессе

Технические навыки

Необходимо работать с системами и программами, знать алгоритмы продвижения социальных сетей. К тому же SMM-специалист должен обладать хотя бы базовыми знаниями в таких сферах: 

  • партнерские программы;
  • контекстная реклама в соцсетях;
  • продвижение в геосервисах;
  • видеохостинги;
  • софт для оптимизации.

Другие обязанности SMM-специалиста:

  • прогнозирование и оптимизация рекламного бюджета;
  • конкурсы, флэшмобы, мероприятия и спецпроекты;
  • управление негативом в соцсетях;
  • управление обсуждениями.

Другие обязанности SMM-специалиста

Работайте с контентом

Создание контента — творческий этап.

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Планирование начинается с карты контента или контент-плана. SMM-специалист должен определять, какую именно информацию хочет видеть его целевая аудитория. Нужно уметь руководить командой дизайнеров и копирайтеров, а также самостоятельно писать тексты, сценарии и релизы.

Нужно уметь руководить командой дизайнеров и копирайтеров, а также самостоятельно писать тексты, сценарии и релизы

Коммуникация с аудиторией

SMM-специалист, штатный или удаленный, проводит 75% времени в коммуникации. Кроме общения со своей командой, нужно уметь договариваться о сотрудничестве с редакциями, блогерами и администраторами сообществ, контролировать выполнение задач амбассадоров — все это входит в задачи SMM специалиста.

Полезные навыки:

  • cоциальная психология;
  • умение вести переговоры;
  • общение с клиентом, составление брифа;
  • брейншторминг в команде.

Знания аналитики

Цифры не врут — эффективность вашей кампании показывает аналитика. Тестирование, прогнозирование и поправки проходят через аналитические данные. Вам нужно уметь работать с софтом и вручную:

  • отслеживать трафик;
  • управлять целевыми действиями и просчитывать их стоимость;
  • проводить A/B-тестирования и делать собственные исследования.

Одна из важных метрик в SMM — вовлеченность по охвату. Вот ее формула:

Одна из важных метрик в SMM — вовлеченность по охвату

Знания классического маркетинга

Потребуются знания в базовых инструментах маркетинга:

  • SEO, контекстная и медийная реклама (специалистом быть не нужно, только понимать базис);
  • SWOT-анализ;
  • планирование выпуска контента;
  • медиабаинг;
  • составление УТП (уникальное торговое предложение);
  • понимание трендов в digital-сфере и их применение в SMM.

Что отличает хорошего SMM специалиста от плохого

  • Фейки и боты. Мало того, что это неэффективно и грозит баном, это еще и вранье. Не обманывайте читателей неправдивыми историями и накрученными подписчиками.
  • Запуск кампаний без тестирования. С первого раза не всегда получается даже у опытных профессионалов: прогнозируйте, тестируйте, анализируйте.
  • «Сделай все сам». Даже если вы хороший маркетолог, но не умеете делать хорошие лендинги, не делайте этого. Подключите другого специалиста и выполняйте свою работу.
  • Непоследовательность. Не хватайтесь за все площадки сразу. Вы можете начать освоение профессии, например, с Instagram и стать специалистом в нем. Уже потом переходить к следующей платформе. 
  • Комплексный маркетинг. Несколько лет назад достаточно было красивых обещаний на цветном баннере, чтобы продать продукт. Сегодня клиенты любят честность и ценность.

Стоимость услуг SMM-специалиста

Стоимость продвижения в социальных сетях в странах бывшего СНГ — в среднем $800-1000 в месяц. Часто эта сумма делится как минимум на SMM-специалиста, копирайтера и дизайнера, то есть специалист по SMM получает примерно $400-500.

Актуальную стоимость продвижения в соцсетях легко подсмотреть в каталогах специалистов на Weblancer, Freelancehunt, Upwork и других биржах.

Актуальную стоимость продвижения в соцсетях легко подсмотреть в каталогах специалистов

Сколько зарабатывает SMM-специалист? Доход зависит от опыта. Если вы уже обучились и готовы устроиться в агентство или разместить профиль на бирже, сделайте правильное резюме. Вот образец резюме smm специалиста:

Вот образец резюме smm специалиста

Кстати, мы делаем крутой SMM — оставляйте заявку на услугу:

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

Где обучиться SMM бесплатно

Самообучение, с практикой или без, приносит лишь поверхностные знания. Чтобы работать в SMM, нужно совмещать все: курсы, книги, вебинары, обучение у более опытных коллег.

Читайте профильные блоги

Для ознакомления с темой начните читать статьи для новичков. Информативные блоги есть у Texterra, GeniusMarketing, Cossa, Likeni, LPgenerator.

Проходите курсы SMM

Бесплатные вебинары часто проходят в GeniusMarketing и GeniusCode. У них есть и полноценные платные курсы. Также обучиться всем азам SMM с нуля можно в Нетологии или WebPromoExperts.

Книги для SMM-специалиста

Вы можете заниматься комплексным SMM, а можете специализироваться на отдельных площадках. Хотите узнать, как стать SMM специалистом в Инстаграм, Facebook, YouTube или другой соцсети — выбирайте тематические книги и приступайте к изучению:

  • Маркетинг в социальных сетях. Дамир Халилов;
  • Копирайтинг массового поражения. Денис Каплунов;
  • Маркетинг на 100%. Игорь Манн;
  • Повышение эффективности интернет-рекламы. Тим Эш;
  • 100+ хаков для интернет-маркетологов. Евгения Крюкова;
  • Основы маркетинга. Филип Котлер;
  • Дифференцируйся или умирай. Джек Траут, Стив Ривкин;
  • Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум. Дэн Кеннеди;
  • Инстаграм: хочу likes и фолловерс. Инди Гогохия;
  • Взлом маркетинга. Фил Барден;
  • Пиши, сокращай. Максим Ильяхов, Людмила Сарычева;
  • Как придумать идею, если вы не Огилви. Алексей Иван;
  • Фидбэк. Игорь Манн и Елена Золина.

Где искать хороших специалистов

Многим представителям бизнеса интересно, как найти SMM-специалиста. Чаще всего идут на профильные биржи, где выбирают специалистов по отзывам и портфолио:

Чаще всего идут на профильные биржи, где выбирают специалистов по отзывам и портфолио

Запомнить

  1. Будьте профессионалом — не обманывайте аудиторию.
  2. Прогнозируйте, тестируйте, анализируйте.
  3. Изучайте площадки последовательно. 
  4. Делегируйте задачи профильным специалистам.
  5. Изучайте маркетинг в комплексе.

Истории бизнеса и полезные фишки

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Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

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