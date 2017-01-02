Как стать специалистом по контекстной рекламе

Прошли времена, когда SEO-шники «на сдачу» создавали контекстную рекламу — рынку PPC нужны грамотные специалисты. В этой статье мы отвечаем на вопросы, которые волнуют многих новичков. Вы узнаете, какие личные качества необходимы для работы с контекстной рекламой, а также найдете полезные советы и ссылки.

В первой части Юлия Наконечная — преподаватель курсов «PPC: контекстная реклама» — поможет избавиться от иллюзий и понять, подходит ли вам подобная работа. Во второй я расскажу, с чего начать изучение PPC и каким источникам стоит доверять.

Каким должен быть PPC-специалист?

Найти настоящего специалиста по контекстной рекламе не так просто :)

Контекстная реклама — интересная и многогранная сфера, где можно применять и аналитические способности, и креатив.

Чтобы понять, как работает PPC-специалист, представьте себе программиста, который пишет код и при этом рифмует строчки ямбом. В контекстной рекламе нужно подстроиться под ограничения рекламных систем и создать оригинальную рекламу, которая понравится потенциальным клиентам и будет выделятся среди конкурентов. В этом сложность и прелесть нашей работы.

Специалисты по контекстной рекламе не только влияют на то, что пользователи увидят в поиске, — они помогают бизнесу привлекать новых клиентов и возвращать старых. Хорошие специалисты помогают клиентам обнаружить и исправить проблемы, а значит — делают этот мир немножко лучше.

Еще одно преимущество работы в сфере PPC — это динамика. Вы достаточно быстро увидите результат своей работы, и в большинстве случаев не придется ждать полгода, чтобы понять, эффективна ли ваша стратегия. А в плане саморазвития — просто не сможете стоять на месте: сфера постоянно и быстро развивается.

В первую очередь необходимо разобраться, какими личностными качествами вы должны обладать. После тестового задания и успешного прохождения нескольких собеседований начнутся трудовые будни, так что нужно быть морально готовым.

1. Аналитический склад ума

Создать и запустить рекламные кампании — треть пути. Главное, чтобы реклама приносила клиенту результат, а для этого необходимо регулярно оптимизировать кампании. Специалист должен выдвигать гипотезы и путем анализа большого объема данных (из рекламных аккаунтов, систем аналитики, от клиента) искать их подтверждение или опровержение.

2. Выдержка и склонность к монотонной работе

По результатам аналитики специалист формирует план работ в рекламных аккаунтах. Зачастую этот список состоит из монотонных задач: перегруппировать ключевые слова, расширить перечень таргетов для контекстно-медийной сети, исключить информационные ссылки в динамических поисковых кампаниях и тому подобное.

Кроме того, существует пул необходимых ежемесячных работ: расширить список минус-слов поисковых кампаний, исключить нерелевантные минус-площадки в медийных кампаниях, обновить баннеры.

А если речь идет о больших рекламных аккаунтах, то все это занимает немало времени.

3. Настойчивость

Порой в работе бывают ситуации, что перепробовал все возможные варианты, а результата нет. И тут начинается самое сложное: переделывать в седьмой раз, например, медийную кампанию, искать нестандартные подходы, экспериментировать и при этом пытаться критично смотреть на проделанную работу.

4. Умение четко и грамотно излагать свои мысли

Это заблуждение, что специалисту по контекстной рекламе не нужно общаться с людьми. Да, общения меньше, чем у Project или Sales Manager, но все же специалисту необходимо коммуницировать с коллегами, технической поддержкой рекламных систем, программистами, дизайнерами, клиентскими маркетологами, а порой — принимать участие в скайпколлах и встречах с клиентами. Поэтому следует научиться четко формулировать мысли, грамотно писать, аргументированно отстаивать свою позицию.

5. Самообучаемость

Сфера контекстной рекламы очень быстро развивается. То, что казалось новинкой два месяца назад, сегодня считается обыденной вещью. Чтобы работать эффективно и максимально использовать возможности рекламы, надо следить за обновлениями рекламных систем, новыми инструментами и тенденциями рынка.

Специалист должен быстро разбираться в том, что видит первый раз в жизни: новые рекламные инструменты, системы аналитики, CRM клиента. При этом придется работать с самыми разными тематиками — твердотопливные котлы, LED лампы, лазерная косметология.

6. Многозадачность

Задач и информации будет много. Контекстная реклама приносит быстрый результат: сегодня запустили рекламу — завтра уже есть первая статистика для анализа. Решения нужно принимать быстро, количество задач на день растет в геометрической прогрессии.

Если вышеперечисленные пункты вам близки или вы настойчиво развиваете эти качества, смело переходите к следующему вопросу.

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Что нужно знать и уметь, чтобы стать сильным PPC-бойцом?

Работодатель охотнее возьмет на работу претендента, у которого, кроме желания и горящих глаз, будут базовые знания.

Изучайте теорию. Если что-то хотите настроить впервые, внимательно читайте справку и публикации по теме. Не доверяйте своей интуиции и не ведитесь на обманчивую простоту интерфейса — одна коварная галочка в настройках может испортить результат вашей работы.

Представьте Семена, который начал изучать контекстную рекламу. Он зашел в интерфейс рекламных систем и достаточно быстро во всем разобрался. Не теряя времени, Семен пообещал другу Коле настроить ремаркетинговую кампанию для рекламы аптеки. Коля заказал у дизайнеров баннера, Семен потратил время на настройку, и, когда в очередной раз его рекламу отклонили, узнал, что ремаркетинг для медицинской тематики использовать нельзя. В результате все разочарованы. Семен и Коля поссорились.

Информации о PPC можно найти очень много, главное не потеряться в этом потоке и понять, что вам нужно. Основные направления, на которых стоит сосредоточиться:

Базовые знания вы можете освоить самостоятельно, либо на специализированных курсах. Рассмотрим оба варианта.

1. Семинары и курсы контекстной рекламы

Не идите на курсы, где будут учить «как настроить рекламу за 5 минут и заработать миллион». В контекстной рекламе нет готовых универсальных рецептов, всегда нужно учитывать много факторов: с каким проектом нужно работать, сезонность, предложения конкурентов и так далее. Если вы хотите получить вакансию и стать хорошим специалистом, не гонитесь за громкими обещаниями, а серьезно подойдите к изучению основ.

Вряд ли можно составить единый рейтинг, но выделю четыре школы, где можно пройти платные курсы по контекстной рекламе:

Нетология — дистанционные видеокурсы;

WebPromoExperts — дистанционные курсы и наборы групп в Киеве;

EMPO — дистанционные курсы;

I-Marketing.ua — проводят курсы в Киеве, больше сосредоточены на таргетированой рекламе в социальных сетях.

Бесплатные курсы по контекстной рекламе регулярно проводит агентство Netpeak в Одессе и Харькове. В скором будущем стоит ожидать курсы и в Киеве. Пройти отбор могут только новички, которые заинтересованы работать в компании. Чтобы не упустить возможность, следите за нашими соцсетями и обновлениями на странице Образовательного центра.

Бесплатные онлайн-курсы чаще всего создают команды рекламных платформ:

материалы для подготовки к экзаменам Google Analytics;

курсы для начинающих по работе с Яндекс.Директом и Метрикой;

программа обучения и сертификации Facebook Blueprint.

Также стоит обратить внимание на бесплатные лекции для новичков от сервиса eLama.ru. У них хорошо структурированы основы контекстной рекламы, есть вопросы для самопроверки и ответы на них.

Несколько полезных советов:

1.1. Подпишитесь на рассылки и социальные сети, если вас заинтересовали какие-то курсы. Часто подписчики получают приятные бонусы в виде скидок, промокодов или других плюшек.

1.2. Не игнорируйте практические задания, которые будете получать на курсах. Вы должны уметь применять свои знания, понимать что и зачем используется.

1.3. Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю: показать, что вы что-то не поняли, не так стыдно, как потом слить рекламный бюджет.

1.4. Не рассчитывайте, что на курсах вы получите абсолютно все знания, необходимые для работы, — это только база, на основе которой вы сможете развиваться дальше.

2. Официальная справка — ваш лучший друг

Всегда сначала ищите информацию в официальной справке. Если не можете найти в справке или там сложно написано — обращайтесь к другим источникам.

Официальные справки самых популярных рекламных систем:

Вернемся к Семену. В этот раз он решил настроить рекламу в Facebook и нашел хороший пост с подробным описанием возможных таргетингов. Вдохновился идеей таргетинга на ID Facebook-аудитории и тщательно отобрал нужных пользователей. Эта история также без хеппи-энда — таргетироваться на ID пользователей уже давно нельзя. Если бы наш герой проверил эту информацию в справке до начала работы, то не потерял бы уйму времени впустую.

Рекламные системы стремительно развиваются — опубликованная год назад статья может быть совершенно неактуальна сегодня.

3. Полезные каналы на YouTube

Новичку просто потеряться среди справочных объяснений: информация не всегда изложена понятно, а важные нюансы могут быть спрятаны в примечаниях к примечаниям. Один из самых удобных способов обучения — видеоролики.

Если вы ищете ответ на конкретный вопрос — просто введите его в поиске YouTube, но всегда обращайте внимание на дату публикации и авторитетность лектора.

3.1. В Google есть много официальных YouTube-каналов, сегментированных по инструментам и разным странам. Контент различается, поэтому стоит подписаться на все:

3.2. Официальный YouTube-канал от Яндекс.Директ — «Обучение рекламным технологиям».

3.3. Много видео по контекстной рекламе вы найдете на сайте SeoPult.TV и их YouTube-канале. Для новичков будет полезной рубрика «Просто о сложном».

3.4. Регулярно проводит бесплатные вебинары по контекстной рекламе WebPromoExperts. Вы можете зарегистрироваться на новые вебинары на сайте или посмотреть записи на YouTube-канале. Особенно рекомендую обратить внимание на онлайн-конференции PPC Day.

3.5. В выпусках видеорубрики блога #НАПАЛЬЦАХ смотрите короткие видео с ответами на конкретные вопросы.

4. Где почитать о контекстной рекламе?

4.1. Книги — традиционный источник знаний, но для изучения контекстной рекламы они редко подходят, потому что за время подготовки текста к печати интерфейс и инструменты рекламных систем могут поменяться. Если же вы привыкли изучать все новое под звуки шуршания бумаги, рекомендую обратить внимание на книгу Перри Маршалла и Брайана Тодда «Контекстная реклама, которая работает. Библия Google Рекламы» — помогает сформировать общее видение работы с контекстной рекламой.

Также вам могут быть полезны электронные книги Ingate. В большинстве случаев в них хорошо структурирована информация и предоставлены комментарии специалистов.

4.2. Ищите актуальную информацию в специализированных блогах и на информационных сайтах. Полезные ресурсы об интернет-маркетинге вы можете найти в подборке «120 блогов по интернет-маркетингу» или сразу подписаться на на RSS топовых блогов Рунета . Не зацикливайтесь только на новостях по контекстной рекламе: если хотите быть в высшей лиге, должны разбираться в маркетинге и знать, как работают другие способы продвижения в интернете.

Конечно же, успевайте следить за статьями из нашей профильной рубрики.

4.3. Читайте англоязычные блоги. Если вы уже освоили основные понятия, следите не только за публикациями Рунета, но и трендсеттерами:

4.4. Подпишитесь на лидеров мнений. В каждой сфере формируется круг опытных специалистов, которые готовы делиться своими знаниями. Подписывайтесь на них в соцсетях. Полезные публикации:

5. Пользуйтесь чек-листами

Все опытные специалисты имеют в своем арсенале набор чек-листов, чтобы исключить человеческий фактор и не упустить важные детали. Тем более перечни обязательных пунктов при настройке и оптимизации рекламы будут полезны новичкам. Несколько ссылок:

6. Где вам помогут?

Ищите профессиональные сообщества или задавайте вопросы в комментариях под тематическими публикациями, в блоге Netpeak вам точно ответят.

в Сообществе рекламодателей Google вы можете задать вопрос по работе с Google Рекламой или Analytics. Для мотивации участников сообщества Google использует разные плюшки, поэтому вам скорее всего дадут качественный ответ.

в группе PPC-Club также отвечатают на вопросы по контекстной рекламе, а все ответы собирают в базе знаний.

в Facebook стоит обратить внимание на сообщество «Контекстная реклама. PPC. Веб-аналитика» — здесь не так активно идут обсуждения вопросов, но зато регулярно публикуются новости.

Общайтесь, задавайте вопросы и анализируйте, с какими проблемами сталкиваются другие пользователи.

Практика

Все, что изучили, — пробуйте на практике. Используйте любую возможность применить знания в реальной работе. Это поможет понять, что действительно важно, а на что стоит тратить меньше времени.

Семен решил вникнуть в теорию поглубже и тщательно изучил, как настраивать поисковые кампании. Он скрупулезно проработал объявления для каждой группы и потратил несколько часов, чтобы добавить все возможные расширения. Но когда запустил рекламу — клиент остался недоволен, потому что Семен не настроил аналитику и не мог ни качественно оптимизировать кампании, ни продемонстрировать клиенту полученные результаты.

Самое простое, что вы можете сделать, — завести тестовый аккаунт и в нем учиться настраивать рекламу. Например, в Google Рекламе вам поможет руководство по работе с аккаунтом: выбираете интересную тему и пробуете настроить кампанию в аккаунте с помощью подсказок.

Обращайте внимание на кейсы и антикейсы. В таких публикациях специалисты делятся советами, как на самом деле работают рекламные инструменты, и что важно в работе с контекстной рекламой. Кейсы, в частности, могут развеять многие заблуждения, возникающие при изучении теории.

Кейсы публикуют практически все агентства и сайты об интернет-маркетинге.

Найдите себе наставника. Вы можете изучить вакансии и пробоваться на должность Junior или предлагать свою помощь в обмен на знания и советы опытных специалистов — главное начать сотрудничество с компанией или специалистом, которые смогут направить ваше развитие в правильное русло.

Выводы

Специалист по контекстной рекламе должен владеть рекламными инструментами и понимать, когда и зачем их нужно применять.

Убедитесь, что эта работа вам подходит. Избавьтесь от иллюзий и трезво оцените, чем вам придется заниматься, и готовы ли вы к подобной работе. Изучите теорию. В этом помогут:

курсы по контекстной рекламе;

официальные справки рекламных систем;

обучающие видео и вебинары;

специализированные блоги и новостные сайты;

профессиональные сообщества.