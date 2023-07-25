Аналитика
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UK

Как связать Google Analytics и Search Console: пошаговая инструкция
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Анна Тищенко

Как посетители находят ваш сайт и что их там интересует — это вопросы, на которые дают ответ два инструмента: Google Analytics 4 и Search Console. 

Связав их, вы сможете полностью отследить путь пользователя: от его поведения в поисковой выдаче до конверсии или отказа, и проанализировать полную картину взаимодействия с сайтом.

Search Console — инструмент для отслеживания и улучшения видимости веб-сайта в поиске Google. Он позволяет ответить на вопросы:

  • есть ли на сайте ошибки, которые могут повредить рейтингу в Google;
  • сколько раз страница сайта появлялась в выдаче, а также сколько кликов она получила;
  • по каким запросам сайт отображается в Google;
  • какие обратные ссылки ведут на страницы сайта.

Google Analytics 4, с другой стороны, содержит данные о том, как посетители ведут себя на сайте и позволяет ответить на вопросы:

  • кто ваши пользователи — их возраст, пол, география, устройства;
  • откуда они пришли на сайт, то есть какие каналы привлечения трафика работают;
  • как пользователи взаимодействуют с сайтом — переходят ли по ссылкам, кликают по кнопкам;
  • совершают ли пользователи целевые действия, то есть приносит ли сайт ожидаемый результат.

Как связать Google Analytics и Search Console: пошаговая инструкция

Для интеграции сервисов друг с другом следуйте алгоритму:

Шаг 1. Убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения. Установить связь могут:

  • Редактор либо Администратор в GA;
    Разрешение GA4
  • Подтвержденный владелец GSC.

Шаг 2. Откройте пункт «Администратор» (1) в Аналитике. В появившемся окне найдите столбец «Ресурс», кликните на стрелку. Перед вами откроется выпадающий список, из которого надо выбрать, что вы будете связывать (2).

Шаг 3. Просмотрите этот же столбец, найдите «Связь с другими продуктами» и выберите «Search Console» (3).
Связь с Search console

Шаг 4. После этого откроется окно, где отобразятся уже настроенные связи GA4 – Search Console. При их наличии установить еще одну связку в не сможете, так как действует принцип: один поток Аналитики – один ресурс Веб-мастера.
Связь с Search console 2

 При отсутствии связей кликните на «Связать».

Связь с Search console 3

Шаг 5. После этого кликните на «Выбрать аккаунты», чтобы найти свой ресурс GSC, как на скриншоте.
Связь с Search console 4

Шаг 6. После нажатия вы увидите аккаунты, для которых являетесь подтвержденным владельцем. Выберите нужный аккаунт из перечня и кликните «Подтвердить».
Связь с управляемым ресурсом

Если нужный ресурс не отобразился, проверьте свои разрешения. Чтобы проверить и подтвердить их, откройте Search Console, перейдите в Настройки (1) — Подтверждение права собственности. В появившемся поле будет отображен статус доступа (2) и указаны возможные способы подтверждения (3).

Подтверждение права собственности

Шаг 7. Далее выберите веб-поток Аналитики.
выбор веб-потока

Шаг 8. Проверьте конфигурацию и нажмите кнопку «Отправить».

После интеграции в GA4 отобразится связанный аккаунт Search Console. Помните, что связать поток GA4 можно лишь с одним ресурсом GSC, и наоборот.
Отображение связи

Собранная Google Search Console информация отобразится в GA4 спустя двое суток, когда пройдет ее обработка.

Где искать данные GSC в Google Аналитике 4?

Благодаря связке информация из Search Console передается в GA4. Чтобы проанализировать ее, откройте Отчеты (1). В Источниках трафика выберите пункт Обзор (2). На странице появится виджет «Бесплатный поисковый трафик Google», а также «Запросы в обычном поиске Google» (3).
Обзор источников трафика GA4

Полные отчеты можно посмотреть, перейдя по ссылке под каждым виджетом (о них чуть ниже).

Как добавить отчеты Google Search Console в интерфейс GA4?

В отличие от Universal Analytics, в GA4 данные не подтягиваются сами в колонку навигации слева, однако все можно настроить. Чтобы добавить отчеты в навигационное меню в Аналитике, придерживайтесь следующего алгоритма:

Шаг 1. В Отчетах (1) нажмите на пункт Библиотека (2). 

Перед вами откроется библиотека отчетов, вверху будут их наборы. Выберите конкретный виджет и кликните «Изменить коллекцию» (3).
отчеты Google Search Console в интерфейс GA4

Шаг 2. Далее в появившемся окне выберите пункты GSC «Запросы», а также «Обычный поисковый трафик Google», сохраните изменения.

Настройка подборки

Шаг 3. Чтобы отчеты Search Console отображались в навигационном меню слева, их надо опубликовать. Для этого откройте Отчеты (1) — Библиотека (2). В виджете GSC кликните на три точки и опубликуйте (3).
отчеты Search Console

Поздравляем, теперь настроенные отчеты появились в колонке слева.
Сводка отчетов

Доступные данные после связывания GA4 и Search Console: примеры отчетов

Интеграция сервисов позволяет лучше понять роль Google-поиска в привлечении трафика, ведь в GSC есть информация об эффективности сайта: позиция в выдаче, по каким ключам его нашли пользователи, куда кликали и какие действия совершали потом.

Запросы: Поисковый запрос в Google (обычный поиск)

Отчет под названием «Запросы в обычном поиске Google» демонстрирует:

  1. Тенденцию кликов в органическом поиске на протяжении времени.
  2. Пять самых популярных запросов, которые генерируют органический поисковый трафик на вашем сайте.

Ниже в отчете расположена информация о запросах в органической выдаче, а именно: кликах, показах, CTR и средней позиции в органическом поиске.
запросы в органической выдаче

Основным параметром можно назначить Поисковый запрос в Google (обычный поиск), Страну, Тип устройства. выбор типа устройства

Стандартный поисковый трафик: Целевая страница + строка запроса

Из отчета под названием «Бесплатный поисковый трафик Google» можно узнать: 

  1. Тенденции кликов в органической выдаче в зависимости от периода.
  2. Пять лучших целевых страниц, которые генерируют органический трафик в поиске.
  3. Под отчетом расположены показатели GSC, отображающие информацию о целевых страницах: сколько было получено кликов, показы, усредненный CTR и средняя позиция в результатах органического поиска Google.
  4. Удобно, что в этом же отчете правее располагаются метрики GA4, что позволяет в одной таблице видеть всю информацию о странице — от показов в выдаче до количества событий и конверсий. целевая страница + строка запроса

Также можно выбирать основной и дополнительные параметры, в зависимости от целей анализа. целевая страница + строка запроса + тип устройства

Важно: стандартная длительность хранения данных в GSC — 1 год 4 месяца. Соответственно, в GA4 они тоже доступны только в течение этого времени.

Google Search Console и Google Analytics — два звена одной цепи, позволяющие измерить эффективность работы сайта: как в выдаче поисковой системы, так и непосредственно на самом ресурсе.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличается GA4 от Search Console?

Разница заключается в том, что Аналитика предоставляет статистику о посещении и взаимодействии пользователя непосредственно НА сайте, а GSC — в результатах выдачи поисковой системы, то есть ДО того, как пользователь перешел на сайт. Таким образом, оба сервиса дополняют друг друга и позволяют проанализировать полную картину взаимодействия — начиная с поиска Google и заканчивая вашим сайтом.

Как интегрировать Google Analytics 4 и Google Search Console?

Чтобы связать Google Analytics 4 и Google Search Console, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Проверьте наличие необходимых разрешений для связывания в сервисах: права Администратора или Редактора в GA и подтвержденные права собственности на ресурс Search Console.
  2. Зайдите в GA4 и откройте раздел администрирования, ссылка на него находится в левом нижнем углу.
  3. В колонке с ресурсами кликните на «Связь с Search Console».
  4. В отображаемом поле нажмите «Связать».
  5. Щелкните «Выбрать аккаунты». Вы увидите список ресурсов Google Веб-мастера, права собственности на которые подтверждены.
  6. Выберите учетную запись GSC для связывания с Аналитикой и кликните «Подтвердить».
  7. Укажите веб-поток GA4 для связывания.
  8. Кликните «Далее».
  9. Проверьте введенные данные, а после кликните «Отправить».
  10. После интеграции связанный аккаунт отобразиться на странице «Связь с Search Console» (из шага 3).

Могу ли я получить доступ к Google Search Console из Google Analytics?

Да, информация из GSC доступна в Аналитике, но только после интеграции сервисов. Алгоритм связывания мы описали выше.

Анна Тищенко

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