Если в США это уже классика, то в Украине Черная пятница относительно недавно стала поводом активнее покупать. Маркетологи создают отдельные рекламные кампании и акционные предложения именно под это событие.
В 2021 году Черная пятница приходится на 26 ноября. Накануне мы пристально посмотрели в креативы таргетированной рекламы, заглянули в почтовые ящики и мессенджеры, чтобы понять, как и что нам продают в главный шопинг-день года.
Примеры рекламных акций от украинских компаний
Начнем с победителя, выбранного редакцией Netpeak Journal единогласно. Кто-нибудь в курсе, какая связь между магазином и козявками?
На втором месте ролик с хеллоуинским настроением от косметического бренда Hillary. Впечатляет и запоминается. В комментариях под видео абсолютный восторг.
Дальше встретилась реклама, в которой кукла Барби проводит свой черный ритуал вместе с питомцами. Все же, магазину с игрушками для детей надо быть осторожнее с такими ассоциациями.
А какой черный ритуал без черной овцы? Ее угнал Comfy в свой баннер. Рекламный сниппет появляется в поиске по запросу «черная пятница акции Украина». При переходе на сайт его и видим, но ведь у черной овцы негативная коннотация?
Только почему-то у магазина EVA «эти дни» с лицами на стекле. Не самый понятный месседж для Черной пятницы.
«Будинок іграшок» усадил малышку на руль черной игрушечной машинки с прицепом из скидок. Сочетание черного и розового моментально привлекает внимание в историях Instagram. Поэтому сразу сохраняю, чтобы показать вам.
Dormeo вручил черному котику подушку. Здесь видим такое же беспроигрышное сочетание желтого и черного. Выделяющийся контраст, есть привязка к черному, и на его фоне желтый выглядит еще ярче.
Классный минималистичный креатив попался от SMM-агентства WishDo в Stories Instagram. При клике на «Подробнее» — переход в закрытый Telegram с загадочным анонсом «Осталось 3 дня». Этот канал специально создан под «честные скидки и предложение, которое больше не повторится». У агентства отличная экспертиза. Значит, это работает.
Агентство ведет Telegram-канал «Референс есть» с почти 30 тысячами подписчиков. Реклама закрытого канала wishdo BLACK FRIDAY здесь опубликована 19 ноября.
Rozetka развернула деятельность ближе к 22-23 ноября. Чаще стали появляться уведомления из приложения с анонсом Черной пятницы.
Ярко и сочно предлагает свои скидки Crazybox — фруктовые наборы с экзотическими фруктами. Было необычное фото с рукой в черном цвете.
В рекламном посте Instagram было также сочное видео с разными экзотическими фруктами на черном фоне.
В почтовом ящике чего-то выдающегося нашлось мало. Yakaboo присылает письмо с предложением начать Черную пятницу в понедельник и анонсом розыгрыша по этому поводу. Это один из способов продлить срок скидок и продать больше.
Накануне магазин присылает письмо-предупреждение о своем Book Friday, то есть готовит пользователя ко взаимодействию. Первый анонс приходит 12 ноября, задолго до самой Черной пятницы.
По-своему трактует Черную пятницу и магазин туристического снаряжения «Шамбала». Он анонсирует Белую пятницу со скидками, имея в виду предстоящий снежный сезон и актуальные для него товары.
Не только зимнюю одежду продавали к Черной пятнице. Скидки на всё черное белье 20% — понятное и простое предложение. И не нужно снижать цену на весь ассортимент.
Не могу не поделиться рекламным роликом Netpeak Software, который попался мне в ленте Facebook. Ностальгично, 8-битно, есть гейм-составляющая.
В Черную пятницу многие покупатели решают задачу с новогодними подарками. Поэтому рекламные предложения часто напоминают о том, почему скидки пригодятся. Так и сделала школа рисования Fantasy Room в своем аккаунте в Instagram. Ну и пожелание отдельно прекрасно.
Ярких и странных рекламных кампаний встретилось не так много. Похоже, маркетологи успокоились и серьёзно задумались, как донести ценность товара и выгоду покупки. А ведь были же времена действительно дикой рекламы:
- «Секс и эротика, магия, тренер-олень, и даже ребус! Апрельская реклама с блоком 18+».
- «Кукла с протезом, кальвадос Ремарка и страхование дворца: чем радовала и шокировала реклама в январе 2021-го».
- «Запорожский козак на динозавре, реклама наркотиков в Instagram и "курка" вместо SPAM — мартовская реклама в соцсетях».
Может, вы встречали необычные месседжи от украинских компаний к Черной пятнице? Делитесь в комментариях!
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