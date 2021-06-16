Массовые действия в Яндекс.Директ — как управлять кампаниями оптом

Когда объявления в Яндекс.Директ создаются массово вручную, на это приходится тратить много времени. Чтобы сэкономить его, используйте функции редактирования и функции действий сразу для всех или нескольких объявлений, групп или кампаний. Давайте разберемся, какие возможности массового редактирования существуют в Яндекс.Директ.

Массовые действия с кампаниями и поиск в них

В Яндекс.Директ можно массово выполнять такие действия:

возобновить и остановить показы;

отправить в архив и разархивировать;

копировать и удалить кампании;

посмотреть статистику и историю изменений;

добавить или изменить счетчик метрики и ключевые цели;

изменить расписание показов;

добавить или изменить начало и окончание показа рекламных кампаний;

добавить минус-фразы;

изменить стратегии рекламных кампаний.

Чтобы выполнить одно из массовых действий:

Отмечаем кампании, к которым будем их применять. Выбираем нужное действие.

Искать по рекламным кампаниям в новом интерфейсе Яндекс.Директ можно с обычными или расширенными фильтрами.

Обычная фильтрация или поиск, например, по слову «бренд» выглядит так:

Расширенная фильтрация позволяет точнее отсортировать кампании по параметрам и статистике:

По параметрам: тип, номер, название кампании, по датам начала или окончания, стратегии, счетчику метрики.

По статистике: расход, доход, CPA, ROI, клики, показы, CTR, конверсии.

Массовые действия с группами объявлений

Массовые действия и изменения совершайте не только на уровне кампаний, но и на уровне групп объявлений.

Выбираем группы, с которыми будем работать. Жмем кнопку «Действия»:

Выполняйте массовые изменения по статусу объявлений: возобновить показы, остановить, архивировать, разархивировать.

Также массово редактируйте, копируйте, отправляйте на модерацию, смотрите статистику, меняйте регион показа.

Важно: удалить можно только новую группу объявлений, которая еще не прошла модерацию.

Массовые действия с объявлениями

Здесь все аналогично группам:

Выбираем объявления. Нажимаем кнопку «Действия»:

Меняйте статус: возобновить показы, остановить, архивировать, разархивировать.

Совершайте массовые действия: редактировать, удалить; изменить цены в объявлениях, изображения и креативы; добавить быстрые ссылки, уточнения; поменять турбо-страницы.

Массовые действия: примеры редактирования

На картинке видно, какие действия можно выполнить при массовом изменении: заменить ссылки (частично или целиком), отображаемые ссылки, быстрые ссылки, уточнения, цены в объявлениях, турбо-страницы, изображения, видеодополнения.

Рассмотрим функцию «Найти и заменить»:



В поле «Найти текст» вводим слово или фразу, которые хотим заменить.

В поле «Заменить на» вводим нужную фразу. Выбираем, где хотим заменить: в заголовках, тексте объявлений, быстрых ссылках.

Директ.Коммандер: работа с рекламными кампаниями офлайн

У Яндекс.Директ есть отдельное приложение для работы с рекламными кампаниями — Директ.Коммандер. В этом приложении можно работать без подключения к сети, а функций еще больше и пользоваться им проще.

Например, нужно заменить часть текста объявлений. Выбираем нужные объявления, жмем кнопку «Заменить»:

В окне укажите: что заменить, на что заменить, и в какой части.

Здесь, в отличие от веб-интерфейса, можно вносить изменения сразу и в ссылках, и в текстах, и в конкретных быстрых ссылках.

В Директ.Коммандере массовые действия можно проводить на уровне рекламных кампаний, групп, объявлений. Читайте в журнале более подробно о грамотной работе в Директ.Коммандере. А также изучите полезные приемы для большей эффективности.

Массово меняйте сразу несколько рекламных кампаний, групп, объявлений и ключевых слов. С функциями массового управления и редактирования проще и быстрее работать в веб-интерфейсе Яндекс.Директ.

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