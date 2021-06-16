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Массовые действия в Яндекс.Директ — как управлять кампаниями оптом
Олеся Черкаская
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Когда объявления в Яндекс.Директ создаются массово вручную, на это приходится тратить много времени. Чтобы сэкономить его, используйте функции редактирования и функции действий сразу для всех или нескольких объявлений, групп или кампаний. Давайте разберемся, какие возможности массового редактирования существуют в Яндекс.Директ.

Массовые действия с кампаниями и поиск в них

В Яндекс.Директ можно массово выполнять такие действия:

  • возобновить и остановить показы;
  • отправить в архив и разархивировать;
  • копировать и удалить кампании;
  • посмотреть статистику и историю изменений;
  • добавить или изменить счетчик метрики и ключевые цели;
  • изменить расписание показов;
  • добавить или изменить начало и окончание показа рекламных кампаний;
  • добавить минус-фразы;
  • изменить стратегии рекламных кампаний.

Чтобы выполнить одно из массовых действий:

  1. Отмечаем кампании, к которым будем их применять.
  2. Выбираем нужное действие.

Отмечаем кампании, к которым будем их применять

Искать по рекламным кампаниям в новом интерфейсе Яндекс.Директ можно с обычными или расширенными фильтрами.

Обычная фильтрация или поиск, например, по слову «бренд» выглядит так:

Обычная фильтрация или поиск

Расширенная фильтрация позволяет точнее отсортировать кампании по параметрам и статистике:

Расширенная фильтрация позволяет точнее отсортировать кампании

  1. По параметрам: тип, номер, название кампании, по датам начала или окончания, стратегии, счетчику метрики.

По параметрам тип, номер, название кампании, по датам начала

  1. По статистике: расход, доход, CPA, ROI, клики, показы, CTR, конверсии.

По статистике расход, доход, CPA, ROI, клики, показы, CTR, конверсии

Массовые действия с группами объявлений

Массовые действия и изменения совершайте не только на уровне кампаний, но и на уровне групп объявлений.

  1. Выбираем группы, с которыми будем работать.
  2. Жмем кнопку «Действия»:

Выбираем группы, с которыми будем работать

Выполняйте массовые изменения по статусу объявлений: возобновить показы, остановить, архивировать, разархивировать.

Также массово редактируйте, копируйте, отправляйте на модерацию, смотрите статистику, меняйте регион показа.

Важно: удалить можно только новую группу объявлений, которая еще не прошла модерацию.

Массовые действия с объявлениями

Здесь все аналогично группам:

  1. Выбираем объявления.
  2. Нажимаем кнопку «Действия»:

Выбираем объявления

Меняйте статус: возобновить показы, остановить, архивировать, разархивировать.

Совершайте массовые действия: редактировать, удалить; изменить цены в объявлениях, изображения и креативы; добавить быстрые ссылки, уточнения; поменять турбо-страницы.

Массовые действия: примеры редактирования

На картинке видно, какие действия можно выполнить при массовом изменении: заменить ссылки (частично или целиком), отображаемые ссылки, быстрые ссылки, уточнения, цены в объявлениях, турбо-страницы, изображения, видеодополнения.

быстрые ссылки, уточнения, цены в объявлениях

Рассмотрим функцию «Найти и заменить»:

Рассмотрим функцию для редактирования текста


В поле «Найти текст» вводим слово или фразу, которые хотим заменить.

  1. В поле «Заменить на» вводим нужную фразу.
  2. Выбираем, где хотим заменить: в заголовках, тексте объявлений, быстрых ссылках.

Директ.Коммандер: работа с рекламными кампаниями офлайн

У Яндекс.Директ есть отдельное приложение для работы с рекламными кампаниями — Директ.Коммандер. В этом приложении можно работать без подключения к сети, а функций еще больше и пользоваться им проще.

Например, нужно заменить часть текста объявлений. Выбираем нужные объявления, жмем кнопку «Заменить»:

нужно заменить часть текста объявлений

В окне укажите: что заменить, на что заменить, и в какой части.

что заменить, на что заменить, и в какой части в объявлениях

Здесь, в отличие от веб-интерфейса, можно вносить изменения сразу и в ссылках, и в текстах, и в конкретных быстрых ссылках.

В Директ.Коммандере массовые действия можно проводить на уровне рекламных кампаний, групп, объявлений. Читайте в журнале более подробно о грамотной работе в Директ.Коммандере. А также изучите полезные приемы для большей эффективности

Массово меняйте сразу несколько рекламных кампаний, групп, объявлений и ключевых слов. С функциями массового управления и редактирования проще и быстрее работать в веб-интерфейсе Яндекс.Директ.

Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях или задавайте их мне в чате любителей контента NJ.

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Яндекс.Директ повышение рентабельности кампаний контекстная реклама
Олеся Черкаская

Работаю в агентстве Netpeak с 2019 года. Помогаю развивать и масштабировать бизнес клиентов, используя инструменты контекстной рекламы.

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