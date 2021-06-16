Массовые действия в Яндекс.Директ — как управлять кампаниями оптом

Когда объявления в Яндекс.Директ создаются массово вручную, на это приходится тратить много времени. Чтобы сэкономить его, используйте функции редактирования и функции действий сразу для всех или нескольких объявлений, групп или кампаний. Давайте разберемся, какие возможности массового редактирования существуют в Яндекс.Директ.
Массовые действия с кампаниями и поиск в них
В Яндекс.Директ можно массово выполнять такие действия:
- возобновить и остановить показы;
- отправить в архив и разархивировать;
- копировать и удалить кампании;
- посмотреть статистику и историю изменений;
- добавить или изменить счетчик метрики и ключевые цели;
- изменить расписание показов;
- добавить или изменить начало и окончание показа рекламных кампаний;
- добавить минус-фразы;
- изменить стратегии рекламных кампаний.
Чтобы выполнить одно из массовых действий:
- Отмечаем кампании, к которым будем их применять.
- Выбираем нужное действие.
Искать по рекламным кампаниям в новом интерфейсе Яндекс.Директ можно с обычными или расширенными фильтрами.
Обычная фильтрация или поиск, например, по слову «бренд» выглядит так:
Расширенная фильтрация позволяет точнее отсортировать кампании по параметрам и статистике:
- По параметрам: тип, номер, название кампании, по датам начала или окончания, стратегии, счетчику метрики.
- По статистике: расход, доход, CPA, ROI, клики, показы, CTR, конверсии.
Массовые действия с группами объявлений
Массовые действия и изменения совершайте не только на уровне кампаний, но и на уровне групп объявлений.
- Выбираем группы, с которыми будем работать.
- Жмем кнопку «Действия»:
Выполняйте массовые изменения по статусу объявлений: возобновить показы, остановить, архивировать, разархивировать.
Также массово редактируйте, копируйте, отправляйте на модерацию, смотрите статистику, меняйте регион показа.
Важно: удалить можно только новую группу объявлений, которая еще не прошла модерацию.
Массовые действия с объявлениями
Здесь все аналогично группам:
- Выбираем объявления.
- Нажимаем кнопку «Действия»:
Меняйте статус: возобновить показы, остановить, архивировать, разархивировать.
Совершайте массовые действия: редактировать, удалить; изменить цены в объявлениях, изображения и креативы; добавить быстрые ссылки, уточнения; поменять турбо-страницы.
Массовые действия: примеры редактирования
На картинке видно, какие действия можно выполнить при массовом изменении: заменить ссылки (частично или целиком), отображаемые ссылки, быстрые ссылки, уточнения, цены в объявлениях, турбо-страницы, изображения, видеодополнения.
Рассмотрим функцию «Найти и заменить»:
В поле «Найти текст» вводим слово или фразу, которые хотим заменить.
- В поле «Заменить на» вводим нужную фразу.
- Выбираем, где хотим заменить: в заголовках, тексте объявлений, быстрых ссылках.
Директ.Коммандер: работа с рекламными кампаниями офлайн
У Яндекс.Директ есть отдельное приложение для работы с рекламными кампаниями — Директ.Коммандер. В этом приложении можно работать без подключения к сети, а функций еще больше и пользоваться им проще.
Например, нужно заменить часть текста объявлений. Выбираем нужные объявления, жмем кнопку «Заменить»:
В окне укажите: что заменить, на что заменить, и в какой части.
Здесь, в отличие от веб-интерфейса, можно вносить изменения сразу и в ссылках, и в текстах, и в конкретных быстрых ссылках.
В Директ.Коммандере массовые действия можно проводить на уровне рекламных кампаний, групп, объявлений. Читайте в журнале более подробно о грамотной работе в Директ.Коммандере. А также изучите полезные приемы для большей эффективности.
Массово меняйте сразу несколько рекламных кампаний, групп, объявлений и ключевых слов. С функциями массового управления и редактирования проще и быстрее работать в веб-интерфейсе Яндекс.Директ.
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