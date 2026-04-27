Как увеличить количество заказов собственной доставки в 2,4 раза за 7 месяцев — кейс «Китайский привет»





Для ресторанного бизнеса физическая вместимость зала действует как «стеклянный потолок»: как бы ни рос спрос, количество гостей в зале всё равно ограничено. Вот почему для сети «Китайский привет» в 2025 году точкой масштабирования стала не офлайн-выручка, а развитие собственной доставки.

В этом кейсе от маркетингового B2B-агентства BASE в сотрудничестве с командой Netpeak мы покажем, как увеличить количество заказов собственной доставки в 2,4 раза, на 68% повысить эффективность каждого заведения и превратить убыточный рекламный канал в прибыльный.

Кто наш партнер

Китайский привет — сеть ресторанов азиатской кухни с устоявшимся спросом в Киеве и Львове. На начальном этапе проекта это были три, а впоследствии уже четыре заведения.

Цели сотрудничества

Для бизнеса ключевым вызовом стало увеличение продаж и системное построение собственной доставки. На старте сотрудничества агентству предстояло не просто увеличить объем заказов, а построить управляемую модель онлайн-продаж, которая давала бы прогнозируемый результат и масштабировалась без хаотичных маркетинговых активностей.

Стратегия продвижения

Перед командой стояли три практических задачи:

найти точки роста и определить, какие инструменты реально способны масштабировать доставку;

стабилизировать и вывести в безубыточность performance-каналы;

построить систему, в которой аналитика, привлечение новых клиентов и работа с лояльной базой работают синхронно.

Наша стратегия

Стратегия была реализована в несколько последовательных этапов — от глубокого анализа и настройки трекинга до масштабирования наиболее эффективных каналов.

Этап 1. Стратегическое погружение и поиск точек роста

Работу начали с deep dive-анализа, а именно исследовали нишу, конкурентную среду и поведение аудитории. Это позволило перейти к четкой логике масштабирования. Основной фокус определили так: возврат клиентов, рост доли повторных заказов и стимулирование первичных покупок.

Шаг 2. Перезапуск Meta Ads и настройка трекинга

Особое внимание уделили Meta Ads. Мы провели полный аудит кампаний, сформулировали и протестировали новые гипотезы, а в течение первых двух месяцев стабилизировали канал. Затем удалось вывести его на высокую окупаемость: средний показатель ROMI Meta Ads достиг 487%.

Параллельно вместе с Netpeak перенастроили Google Analytics 4 и Google Tag Manager. Это позволило построить сквозную отчетность по классической маркетинговой воронке — от первого клика до момента оплаты. В результате команда получила не просто данные о трафике, а основу для управления бюджетами на базе реальных цифр.

Шаг 3. Масштабирование через performance-микс и retention

Когда фундамент был готов, команда перешла к активному масштабированию. К системе привлечения подключили Google Ads, а для работы с лояльной базой — Viber- и SMS-рассылки. Дополнительно точечные медийные активности поддерживали узнаваемость бренда и помогали сбалансировать воронку.

Ключевым этапом стала систематизация всех каналов. Задача заключалась не в том, чтобы просто добавить больше инструментов, а в том, чтобы они не каннибализировали друг друга, работали в синергии и усиливали общий результат.

Результаты

По состоянию на 2026 год комплексный подход принес сети ощутимый эффект:

х2,4 — рост количества заказов собственной доставки;

— рост количества заказов собственной доставки; +68% — увеличение количества заказов из каждого заведения сети;

— увеличение количества заказов из каждого заведения сети; 487% — средний показатель ROMI канала Meta Ads;

— средний показатель ROMI канала Meta Ads; с -76,51% до 430,33% — ROMI по маркетинговым инструментам (сентябрь 2025 и февраль 2026 соответственно);

— ROMI по маркетинговым инструментам (сентябрь 2025 и февраль 2026 соответственно); 654% — Total ROI за три месяца (ноябрь 2025 — январь 2026).

Отзывы о сотрудничестве

Михаил Кацурин, украинский ресторатор и основатель сети ресторанов азиатской кухни без адаптации «Китайский привет!»

Мы очень долго искали диджитал-маркетинговое агентство, которое помогло бы нам достичь наших целей. И летом 2025 года наконец-то нашли достойных: перед BASE была поставлена задача увеличить доставку в 2 раза за год, а в результате мы вышли на рост объема онлайн-заказов в 2,4 раза всего за 7 месяцев. BASE совместно со специалистами Netpeak настроили и вывели в окупаемость Meta Ads, Google Ads, рассылки в мессенджерах и по электронной почте — то есть все, что нужно. Я доволен и всем искренне рекомендую эту команду для сотрудничества.

Юлия Гордиенко, Service Director в BASE

Мы познакомились с командой «Китайского приветствия» в 2025 году, когда у них был очень четкий запрос — увеличить объем собственной доставки вдвое. На тот момент у бренда уже была хорошая база, работающие заведения, и он готовился к дальнейшему расширению, в частности, к открытию в Львове. На старте работы мы сосредоточились на исследовании: нам было важно понять, почему целевая аудитория выбирает именно собственную доставку, факторы, влияющие на это решение, и как с этим уже работают существующие маркетинговые активности. Параллельно мы настраивали аналитику и выстраивали четкую стратегию работы с различными этапами воронки привлечения. Подчеркну, что то, что мы видим в кейсе, — не следствие одной удачной идеи или тем более удачи. Это итог системной полугодовой работы: тестирования гипотез, отказа от того, что не сработало, и масштабирования решений, которые дали наилучший эффект. Важную роль в этом сыграла команда «Китайского приветствия» — очень вовлеченная, открытая к новым решениям и готовая постоянно тестировать. Именно такая совместная готовность пробовать, анализировать и быстро внедрять изменения позволила достичь высоких показателей и создала основу для дальнейшего масштабирования.

Александр Конивенко, Head of Digital Data Department в Netpeak Ukraine

Многие рестораны, работающие на ChoiceQR, сталкиваются с ограничениями в аналитике: сложно отслеживать конверсии и оценивать эффективность цифровой рекламы. И мы решили эту проблему с помощью GTM, не привлекая программистов вообще, создав полный трекинг пути клиента. Это решение актуально почти для всех ресторанов Украины, так как они пользуются ChoiceQR.

Алина Пшеничникова, Head of Product & Marketing в отделе Retention в Netpeak Ukraine

В этом кейсе мы выбрали массовые коммуникации в Viber, поскольку это был один из каналов с самой высокой конверсией. В результате получили +65,5% ROMI за первый же месяц работы. В итоге этот канал не просто сработал — он полностью окупил инвестиции.