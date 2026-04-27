Як збільшити кількість замовлень власної доставки у 2,4 раза за 7 місяців — кейс «Китайський привіт»

Для ресторанного бізнесу фізична посадка працює як «скляна стеля»: скільки б не зростав попит, кількість гостей у залі все одно обмежена. Ось чому для мережі «Китайський привіт» у 2025 році точкою масштабування стала не офлайн-виручка, а розвиток власної доставки.

У цьому кейсі від маркетингової B2B-агенції BASE у співпраці з командою Netpeak покажемо шлях, як збільшити кількість замовлень власної доставки у 2,4 раза, на 68% підвищити ефективність кожного закладу, а нерентабельний рекламний канал перетворити на прибутковий.

Хто партнер

Китайський привіт — ресторанна мережа азійської кухні зі сформованим попитом у Києві та Львові. На початок проєкту це були три, а згодом уже чотири заклади.

Цілі співпраці

Для бізнесу ключовим викликом стало збільшення продажів і системне будування власної доставки. На старті співпраці агенція мала не просто збільшити обсяг замовлень, а побудувати керовану модель онлайн-продажів, яка давала б прогнозований результат і масштабувалася без хаотичних маркетингових активностей.

Стратегія просування

Перед командою стояли три практичні завдання:

знайти точки росту й визначити, які інструменти реально можуть масштабувати доставку;

стабілізувати та вивести в окупність performance-канали;

побудувати систему, у якій аналітика, залучення нових клієнтів і робота з лояльною базою працюють синхронно.

Наша стратегія

Стратегію реалізували в кілька послідовних кроків — від глибокого аналізу й налаштування трекінгу до масштабування найефективніших каналів.

Крок 1. Стратегічне занурення та пошук точок росту

Роботу почали з deep dive-аналізу, а саме дослідили нішу, конкурентне середовище й поведінку аудиторії. Це дало змогу перейти до чіткої логіки масштабування. Основний фокус визначили так: повернення клієнтів, зростання частки повторних замовлень і стимулювання первинних покупок.

Крок 2. Перезапуск Meta Ads і налаштування трекінгу

Окрему увагу приділили Meta Ads. Ми провели повний аудит кампаній, сформували і протестували нові гіпотези, а впродовж перших двох місяців стабілізували канал. Далі його вдалося вивести на високу окупність: середній показник ROMI Meta Ads сягнув 487%.

Паралельно разом із Netpeak переналаштували Google Analytics 4 і Google Tag Manager. Це дало змогу побудувати наскрізну звітність за класичною маркетинговою воронкою — від першого кліку до моменту оплати. У результаті команда отримала не просто дані про трафік, а основу для управління бюджетами на базі реальних цифр.

Крок 3. Масштабування через performance-мікс і retention

Коли фундамент був готовий, команда перейшла до активного масштабування. До системи залучення підключили Google Ads, а для роботи з лояльною базою — Viber- і SMS-розсилки. Додатково точкові медійні активності підтримували впізнаваність бренду й допомагали збалансовувати воронку.

Ключовим етапом стала систематизація всіх каналів. Завдання полягало не в тому, щоби просто додати більше інструментів, а в тому, щоб вони не канібалізували один одного, працювали в синергії та підсилювали загальний результат.

Результати

Станом на 2026 рік комплексний підхід дав мережі відчутний ефект:

х2,4 — зростання кількості замовлень власної доставки;

+68% — збільшення кількості замовлень із кожного закладу мережі;

487% — середній показник ROMI каналу Meta Ads;

з -76,51% до 430,33% — ROMI по маркетинг-інструментах (вересень 2025 і лютий 2026 відповідно);

654% — Total ROI за три місяці (листопад 2025 — січень 2026).

Відгуки про співпрацю

Михайло Кацурін, український ресторатор і засновник мережі азійської кухні без адаптації «Китайський привіт!»

Ми дуже давно шукали диджитал-маркетингову агенцію, котра допоможе досягнути наші цілі. І літом 2025 року нарешті знайшли гідних: перед BASE була поставлена задача збільшити доставку у 2 рази за рік, а в результаті ми вийшли на зростання обсягу онлайн-замовлень у 2,4 раза лише за 7 місяців. BASE сумісно з фахівцями Netpeak налаштували і вивели в окупність Meta Ads, Google Ads, розсилки в месенджерах та email — тобто все, що потрібно. Я задоволений і всім щиро раджу цю команду для співпраці.

Юлія Гордієнко, Service Director в BASE

Ми познайомилися з командою «Китайського привіту» у 2025 році, коли в них був дуже чіткий запит — збільшити обсяг власної доставки вдвічі. На той момент бренд уже мав хорошу базу, працюючі заклади й готувався до подальшого масштабування, зокрема, до відкриття у Львові. На старті роботи ми зосередилися на дослідженні: нам було важливо зрозуміти, чому цільова аудиторія обирає саме власну доставку, фактори, що впливають на це рішення і як із цим уже працюють наявні маркетингові активності. Паралельно ми налаштовували аналітику й вибудовували чітку стратегію роботи з різними етапами воронки залучення. Підкреслю, що те, що ми бачимо в кейсі, — не наслідок однієї вдалої ідеї чи тим більше удачі. Це підсумок системної піврічної роботи: тестування гіпотез, відмови від того, що не спрацювало, і масштабування рішень, що дали найкращий ефект. Важливу роль у цьому зіграла команда «Китайського привіту» — дуже залучена, відкрита до нових рішень і готова постійно тестувати. Саме така спільна готовність пробувати, аналізувати й швидко впроваджувати зміни дала змогу досягти сильних показників і створила основу для подальшого масштабування.

Олександр Конівненко, Head of Digital Data Department в Netpeak Ukraine

Багато ресторанів, котрі працюють на ChoіceQR, стикаються з обмеженнями в аналітиці: складно відстежувати конверсії та розуміти ефективність диджитал-реклами. І ми вирішили цю проблему через GTM, не залучаючи ресурс програмістів взагалі, створивши повний трекінг шляху клієнта. Це рішення актуальне майже для всіх ресторанів України, тому що вони користуються ChoіceQR.

Аліна Пшенічнікова, Head of Product & Marketing у Retention department в Netpeak Ukraine

У цьому кейсі ми обрали масові комунікації у Viber, оскільки це був один із каналів із найвищою конверсією. У результаті отримали +65,5% ROMI за перший же місяць роботи. У підсумку цей канал не просто спрацював — він повністю окупив інвестиції.