Услуга: SEO 2.0.
Проект: MirCli.
Регион: Россия.
Период: 17 мая 2018 — 31 октября 2019.
Результат: рост бесплатного трафика на 55% и транзакций на 25%.
О проекте
MirCli — компания, которая специализируется на поставке и монтаже климатической техники бытового и промышленного назначения. MirCli с 2005 года предлагает полный цикл услуг от проектирования до ввода в эксплуатацию и последующего сервисного обслуживания климатических систем.
Компания — официальный дилер более 250 брендов, продает более 35 000 товарных позиций и предоставляет услуги монтажа в 30 городах России.
Цели продвижения
Также в будущем MirCli планировали переезд сайта на другую CMS, потому что на предыдущей CMS не получалось реализовать многие SEO-рекомендации.
Перед Netpeak стояла сложная задача — с ограниченными возможностями во внедрении SEO-рекомендаций побороться за ТОП в поисковой выдаче с такими гигантами как «М.Видео», «DNS», «Эльдорадо» и «Яндекс.Маркет».
Действия Netpeak
1. Исправили важные технические ошибки и оптимизировали внутренние факторы
1.1. Проанализировали старые страницы сайта в web.archive.org, а также страницы, которые раньше приносили трафик, и составили карту редиректов для передачи веса на новые страницы сайта.
1.2. Настроили мониторинг доступности сайта и уведомление о проблемах с доступом к сайту.
1.3. Подготовили рекомендации по настройке базовых 301-редиректа и canonical для решения проблем с дублями страниц.
1.4. Подготовили рекомендации по оптимизации скорости сайта: настройка http-заголовков, оптимизация изображений и сокращение скорости ответа от сервера.
1.5. Внедрили микроразметку товаров, отзывов, рейтинга и «хлебных крошек»:
1.6. Подготовили рекомендации по оптимизации коммерческих факторов ранжирования и юзабилити. Большую часть рекомендаций команда MirCli внедрит уже в новой версии сайта.
1.7. Оптимизировали актуальные посадочные страницы: подготовили оптимизированные метатеги, написали новые оптимизированные тексты для страниц и доработали с точки зрения SEO уже опубликованные тексты.
1.8. Оптимизировали краулинговый бюджет:
- убрали ссылки на пересечение страниц фильтров в одном блоке и более чем для 2-х блоков фильтров;
- закрыли технические страницы от индексации в nofollow и noindex;
- закрыли ссылки сортировки от индексации;
- закрыли в nofollow и noindex страницы фильтров, под которые не было поисковых запросов.
2. Нарастили и оптимизировали внешнюю ссылочную массу
2.1. Сделали анализ ссылочной массы сайта и подготовили стратегию по ее наращиванию.
2.2. Подготовили список низкокачественных доноров и отправили их в Google Disavow Tool.
2.3. Наращивали ссылочну массу с помощью:
- Crowd-маркетинга — разместили ссылки на форумах и в социальных сетях;
- Outreach — подобрали тематические площадки и договорились с их администраторами о размещении ссылок.
3. Подготовили стратегию продвижения сайта
3.1. Сделали анализ конкурентов для определения сильных и слабых сторон сайта.
3.2. Сформулировали актуальные бизнес-цели:
- оптимизировать все бизнес-процессы;
- внедрить CRM-систему;
- построить сквозную аналитику;
- увеличить в 2018 год валовую прибыль на 30% в сравнении с 2017 годом;
- снизить ДРР и увеличить ROI на 30-40%.
3.3. Определили KPI, по которым будем оценивать результат:
- динамика поведенческих показателей на сайте (глубина просмотра страницы, время пользователя на сайте и показатель отказов);
- стоимость транзакции (CPO);
- ROI в % и в рублях (прибыль — расход);
- количество и коэффициент транзакций (CR);
- стоимость лида (запись на консультацию и заказ обратного звонка);
- количество и стоимость привлеченного трафика.
3.4. Сегментировали аудиторию по полу, возрасту и геоданным.
3.5. Проанализировали текущие УТП и подготовили рекомендации увеличению их выраженности на сайте.
3.6. Проанализировали доли рынка: определили лидеров, ближайших конкурентов и потенциал роста в нише.
3.7. Подготовили анализ сезонности и карту оптимизации категорий:
3.8. Определили спрос популярности категорий товаров:
Доли спроса по типам оборудования в сегменте «Отопительное оборудование»
Доли спроса по типам оборудования в сегменте «Охладительное оборудование»
3.9. Определили спрос по типам запросов:
Доли спроса по типам запросов в сегменте «Отопительное оборудование»
Доли спроса по типам запросов в сегменте «Охладительное оборудование»
Диаграммы по типам спроса составлены на основе данных seonews.ru.
3.10. Определили поисковый спрос в тематике на каждом этапе пути клиента:
3.11. Определили пути клиента на сайте: действие, цель, инструменты и решения для каждого из этапов воронки, на котором находится клиент.
Пример пути клиента на этапе рассмотрения действий на сайте:
3.12. Подготовили стратегию по SEO-продвижению на год, в которую вошли:
- оптимизация внутренней перелинковки;
- техническая оптимизация сайта;
- оптимизация контента: написание SEO-текстов, ведение контент-плана для блога;
- аналитика: создание аналитического инструмента с данными по основным KPI (транзакции в Google и Yandex, соотношение сессий в Google и Yandex, сессии, сессии в Google и Yandex, транзакции, соотношение транзакций в Google и Yandex).
Внешняя оптимизация: наращивание внешних ссылок
3.13. Подготовили прогноз роста посещаемости сайтов:
График распределения потенциального поискового трафика на год (реалистический прогноз, оптимистический прогноз, пессимистический прогноз).
Результаты
1. Увеличили поисковый трафик на 55,16% за 4 квартал 2019 в сравнении 4 кварталом 2017 (на 87,85% в Google и на 40,07% в Яндексе):
2. Увеличили количество транзакций на 25,04% за 4 квартал 2019 в сравнении 4 кварталом 2017:
3. Увеличили долю охвата рынка с 3,77% до 15,28%:
Сложности во время продвижения
10 октября 2018 года поисковый апдейт Яндекса «сломал» выдачу. По большому количеству поисковых коммерческих запросов начали отображаться информационные страницы:
Из-за этого по многим высокочастотным запросам сайт вылетел из топ-100 поисковой выдачи Яндекса:
Позиции вернулись на прежние места меньше, чем через месяц, но дальше нас ожидали другие «сюрпризы».
После обновления алгоритмов Яндекс начал ранжировать на первых местах сервисы «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Директ», тем самым понизив в поисковой выдаче другие сайты.
Кроме этого, крупные игроки рынка (tiu.ru, blizko.ru, vseinstrumenti.ru, mvideo.ru, satom.ru) получили ощутимый прирост видимости, а более узкоспециализированные сайты (в том числе mircli.ru) начали постепенно терять в позициях.
Затем в декабре 2018 года сайт получил от поисковых систем санкции «Баден-Баден» за переоптимизированные тексты.
Вот что мы сделали, чтобы выбраться из сложной ситуации:
- Подготовили контент-план для блога под информационные запросы, которые просели в выдаче.
- Закрыли от индексации тегами <noindex></noindex> все тексты на сайте.
- Проанализировали тексты на переспам, а затем выделили тексты, которые необходимо переписать.
- Исправили переспамленные тексты и постепенно снова открыли их для индексации.
Ниже видна хронология событий по изменению видимости сайта за период:
Команда проекта
- Станислав Иванов — PM.
- Денис Рудик — TL SEO IM.
- Юлия Гордиенко — TL PM.
- Владимир Сенин — PM of Link Building.
Выводы
Кроме проблем с Яндексом, у нас также были частично «связаны руки». Стратегические задачи, которые должны принести дополнительный результат, не получалось внедрить до переезда на новую CMS. Поэтому пришлось работать только с действующим сайтом и без глобальных внедрений SEO-рекомендаций.
Но, несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись в Яндексе, ограничениями во внедрении стратегических задач, а также высокая конкуренция, нам удалось достичь отличных результатов в SEO-продвижении проекта.
Чтобы получить хороший результат от продвижения важно:
- Постоянно следить за критическими техническими ошибками на сайте и оперативно их чинить.
- Анализировать изменённые URL на сайте, внешние «битые» ссылки и настраивать редиректы на существующие страницы, тем самым сохраняя вес с таких URL.
- Создать стратегию по оптимизации и наращиванию качественной ссылочной массы.
- Проанализировать рынок, подготовить стратегию продвижения сайта и следовать ей.
- Постоянно наблюдать за изменениями позиций и оперативно реагировать.
- Использовать аналитический инструмент (dashboard) для удобного анализа изменений по основным KPI сайта.
- Следить за трендами рынка, анализировать конкурентов, использовать «фишки» и не бояться экспериментировать.
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