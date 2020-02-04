Как увеличить органический трафик на 55% — кейс MirCli

Услуга: SEO 2.0. Проект: MirCli. Регион: Россия. Период: 17 мая 2018 — 31 октября 2019. Результат: рост бесплатного трафика на 55% и транзакций на 25%.

О проекте

MirCli — компания, которая специализируется на поставке и монтаже климатической техники бытового и промышленного назначения. MirCli с 2005 года предлагает полный цикл услуг от проектирования до ввода в эксплуатацию и последующего сервисного обслуживания климатических систем.

Компания — официальный дилер более 250 брендов, продает более 35 000 товарных позиций и предоставляет услуги монтажа в 30 городах России.

Цели продвижения

MirCli обратились в Netpeak, чтобы увеличить количество пользователей из поисковых систем и, соответственно, продаж в онлайне. Сложность продвижения заключалась в жесткой конкуренции между большими игроками отрасли: в климатической тематике большую часть доли рынка заняли крупные интернет-магазины, маркетплейсы и агрегаторы.

Также в будущем MirCli планировали переезд сайта на другую CMS, потому что на предыдущей CMS не получалось реализовать многие SEO-рекомендации.

Перед Netpeak стояла сложная задача — с ограниченными возможностями во внедрении SEO-рекомендаций побороться за ТОП в поисковой выдаче с такими гигантами как «М.Видео», «DNS», «Эльдорадо» и «Яндекс.Маркет».

Действия Netpeak

1. Исправили важные технические ошибки и оптимизировали внутренние факторы

Для больших сайтов важно оптимизировать обход страниц сайта поисковым роботами, чтобы изменения на сайте быстрее попадали в выдачу поисковых систем.

1.1. Проанализировали старые страницы сайта в web.archive.org, а также страницы, которые раньше приносили трафик, и составили карту редиректов для передачи веса на новые страницы сайта.

1.2. Настроили мониторинг доступности сайта и уведомление о проблемах с доступом к сайту.

1.3. Подготовили рекомендации по настройке базовых 301-редиректа и canonical для решения проблем с дублями страниц.

1.4. Подготовили рекомендации по оптимизации скорости сайта: настройка http-заголовков, оптимизация изображений и сокращение скорости ответа от сервера.

1.5. Внедрили микроразметку товаров, отзывов, рейтинга и «хлебных крошек»:

1.6. Подготовили рекомендации по оптимизации коммерческих факторов ранжирования и юзабилити. Большую часть рекомендаций команда MirCli внедрит уже в новой версии сайта.

1.7. Оптимизировали актуальные посадочные страницы: подготовили оптимизированные метатеги, написали новые оптимизированные тексты для страниц и доработали с точки зрения SEO уже опубликованные тексты.

1.8. Оптимизировали краулинговый бюджет:

убрали ссылки на пересечение страниц фильтров в одном блоке и более чем для 2-х блоков фильтров;

закрыли технические страницы от индексации в nofollow и noindex;

закрыли ссылки сортировки от индексации;

закрыли в nofollow и noindex страницы фильтров, под которые не было поисковых запросов.

2. Нарастили и оптимизировали внешнюю ссылочную массу

2.1. Сделали анализ ссылочной массы сайта и подготовили стратегию по ее наращиванию.

2.2. Подготовили список низкокачественных доноров и отправили их в Google Disavow Tool.

2.3. Наращивали ссылочну массу с помощью:

Crowd-маркетинга — разместили ссылки на форумах и в социальных сетях;

Outreach — подобрали тематические площадки и договорились с их администраторами о размещении ссылок.

3. Подготовили стратегию продвижения сайта

3.1. Сделали анализ конкурентов для определения сильных и слабых сторон сайта.

3.2. Сформулировали актуальные бизнес-цели:

оптимизировать все бизнес-процессы;

внедрить CRM-систему;

построить сквозную аналитику;

увеличить в 2018 год валовую прибыль на 30% в сравнении с 2017 годом;

снизить ДРР и увеличить ROI на 30-40%.

3.3. Определили KPI, по которым будем оценивать результат:

динамика поведенческих показателей на сайте (глубина просмотра страницы, время пользователя на сайте и показатель отказов);

стоимость транзакции (CPO);

ROI в % и в рублях (прибыль — расход);

количество и коэффициент транзакций (CR);

стоимость лида (запись на консультацию и заказ обратного звонка);

количество и стоимость привлеченного трафика.

3.4. Сегментировали аудиторию по полу, возрасту и геоданным.

3.5. Проанализировали текущие УТП и подготовили рекомендации увеличению их выраженности на сайте.

3.6. Проанализировали доли рынка: определили лидеров, ближайших конкурентов и потенциал роста в нише.

3.7. Подготовили анализ сезонности и карту оптимизации категорий:

3.8. Определили спрос популярности категорий товаров:

Доли спроса по типам оборудования в сегменте «Отопительное оборудование»

Доли спроса по типам оборудования в сегменте «Охладительное оборудование»

3.9. Определили спрос по типам запросов:

Доли спроса по типам запросов в сегменте «Отопительное оборудование»

Доли спроса по типам запросов в сегменте «Охладительное оборудование»

Диаграммы по типам спроса составлены на основе данных seonews.ru.

3.10. Определили поисковый спрос в тематике на каждом этапе пути клиента:

3.11. Определили пути клиента на сайте: действие, цель, инструменты и решения для каждого из этапов воронки, на котором находится клиент.

Пример пути клиента на этапе рассмотрения действий на сайте:

3.12. Подготовили стратегию по SEO-продвижению на год, в которую вошли:

оптимизация внутренней перелинковки;

техническая оптимизация сайта;

оптимизация контента: написание SEO-текстов, ведение контент-плана для блога;

аналитика: создание аналитического инструмента с данными по основным KPI (транзакции в Google и Yandex, соотношение сессий в Google и Yandex, сессии, сессии в Google и Yandex, транзакции, соотношение транзакций в Google и Yandex).

Внешняя оптимизация: наращивание внешних ссылок

3.13. Подготовили прогноз роста посещаемости сайтов:

График распределения потенциального поискового трафика на год (реалистический прогноз, оптимистический прогноз, пессимистический прогноз).

Результаты

1. Увеличили поисковый трафик на 55,16% за 4 квартал 2019 в сравнении 4 кварталом 2017 (на 87,85% в Google и на 40,07% в Яндексе):

2. Увеличили количество транзакций на 25,04% за 4 квартал 2019 в сравнении 4 кварталом 2017:

3. Увеличили долю охвата рынка с 3,77% до 15,28%:

Сложности во время продвижения

10 октября 2018 года поисковый апдейт Яндекса «сломал» выдачу. По большому количеству поисковых коммерческих запросов начали отображаться информационные страницы:

Из-за этого по многим высокочастотным запросам сайт вылетел из топ-100 поисковой выдачи Яндекса:

Позиции вернулись на прежние места меньше, чем через месяц, но дальше нас ожидали другие «сюрпризы».

После обновления алгоритмов Яндекс начал ранжировать на первых местах сервисы «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Директ», тем самым понизив в поисковой выдаче другие сайты.

Кроме этого, крупные игроки рынка (tiu.ru, blizko.ru, vseinstrumenti.ru, mvideo.ru, satom.ru) получили ощутимый прирост видимости, а более узкоспециализированные сайты (в том числе mircli.ru) начали постепенно терять в позициях.

Затем в декабре 2018 года сайт получил от поисковых систем санкции «Баден-Баден» за переоптимизированные тексты.

Вот что мы сделали, чтобы выбраться из сложной ситуации:

Подготовили контент-план для блога под информационные запросы, которые просели в выдаче. Закрыли от индексации тегами <noindex></noindex> все тексты на сайте. Проанализировали тексты на переспам, а затем выделили тексты, которые необходимо переписать. Исправили переспамленные тексты и постепенно снова открыли их для индексации.

Ниже видна хронология событий по изменению видимости сайта за период:

Команда проекта

Станислав Иванов — PM.

— PM. Денис Рудик — TL SEO IM.

— TL SEO IM. Юлия Гордиенко — TL PM.

— TL PM. Владимир Сенин — PM of Link Building.

Выводы

Кроме проблем с Яндексом, у нас также были частично «связаны руки». Стратегические задачи, которые должны принести дополнительный результат, не получалось внедрить до переезда на новую CMS. Поэтому пришлось работать только с действующим сайтом и без глобальных внедрений SEO-рекомендаций.

Но, несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись в Яндексе, ограничениями во внедрении стратегических задач, а также высокая конкуренция, нам удалось достичь отличных результатов в SEO-продвижении проекта.

Чтобы получить хороший результат от продвижения важно:

Постоянно следить за критическими техническими ошибками на сайте и оперативно их чинить. Анализировать изменённые URL на сайте, внешние «битые» ссылки и настраивать редиректы на существующие страницы, тем самым сохраняя вес с таких URL. Создать стратегию по оптимизации и наращиванию качественной ссылочной массы. Проанализировать рынок, подготовить стратегию продвижения сайта и следовать ей. Постоянно наблюдать за изменениями позиций и оперативно реагировать. Использовать аналитический инструмент (dashboard) для удобного анализа изменений по основным KPI сайта. Следить за трендами рынка, анализировать конкурентов, использовать «фишки» и не бояться экспериментировать.