Как всплывающие уведомления помогают повысить продажи — кейс интернет-магазина
В последнюю неделю декабря в гонке «Успеть купить всем подарки» с неповрежденными нервами выживут самые стойкие. Не будем отнимать время маркетологов, лишь кратко напомним о простом инструменте для роста продаж — всплывающих уведомлениях.
В течение года (с октября 2016 по октябрь 2017) мы тестировали инструмент для интернет-магазина по агротематике. В итоге, не потратив ни копейки, мы получили 5614 покупок через сайт при том, что начинали с пустой базы подписчиков.
С вас email, с нас — маркетинг:
Как работают push-уведомления
При клике на push-уведомление система перенаправит пользователя на определенную страницу сайта. Важное условие отправки всплывающих уведомлений — согласие пользователя.
Уведомления отображаются во всех современных браузерах на рабочем столе компьютера и на смартфоне. Но есть ряд сервисов, которые работают с разными браузерами. Например, мы отправляли уведомления с помощью push-сервиса SendPulse, и пользователи видели их в Google Chrome или Mozilla Firefox.
С настройкой инструмента справится даже стажер-маркетолог: нужно зарегистрироваться в соответствующем сервисе и затем добавить строку кода для отправки push-уведомлений на сайт рекламодателя перед закрывающим тегом </head>. Если сайт на http, нужно добавить только код. Если на https — код и установочные файлы, чтобы подписка происходила в один клик.
Когда отправлять push-уведомления
По нашему опыту, не стоит надоедать пользователям частыми оповещениями. Лучше всего рассылать уведомления с полезной для клиента информацией. Например:
- изменился статус заказа;
- изменился статус обращения клиента в службу техподдержки;
- на складе — новая поставка товара;
- на складе появился товар, который ждал клиент;
- на сайте появились новые скидки и акции;
- в блоге или на сайте опубликовали статью;
- кто-то ответил на комментарий пользователя к статье ;
- перед началом трансляции вебинара.
Какие типы push-уведомлений самые эффективные
Мы отправляли такие уведомления:
1. Приветственные.
2. Транзакционные.
Позже сервис SendPulse добавил отправку большого изображения с кнопками.
Да, большинство маркетологов привыкли их добавлять в email как эффективный способ повысить процент открываемости писем. Но emoji показывают хорошие результаты в соцсетях, а также всплывающих уведомлениях.
3. Автоматические рассылки (отправка серии сообщений после подписки на push-уведомления).
Ещё больше кейсов, инсайдов и другой полезной информации для продвижения бизнеса онлайн — в нашей рассылке:
Результат
С 31 октября 2016 года по 31 октября 2017 года благодаря бесплатным всплывающим уведомлениям (мы пользовались бесплатным сервисом, но есть и платные с расширенным набором функций) мы получили 5614 транзакций.
Интересно, что мы приступили к задаче рассылки всплывающих уведомлений, когда в базе клиента было 0 подписчиков. На момент публикации поста количество активных подписчиков — 70 021.
Коэффициент транзакций составил 1,17%.
Количество сеансов: 479 602.
Выводы
- Всплывающие уведомления — эффективный способ возврата посетителей на сайт.
- Всплывающие уведомления идеально подходят для быстрого оповещения клиентов о новостях, акциях, состоянии заказа и других важных событиях.
- Всплывающие уведомления — простой в настройке инструмент.
- Всплывающие уведомления — отличный способ получить дополнительные продажи с минимальными или даже нулевыми расходами.
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