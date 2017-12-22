Как всплывающие уведомления помогают повысить продажи — кейс интернет-магазина

В последнюю неделю декабря в гонке «Успеть купить всем подарки» с неповрежденными нервами выживут самые стойкие. Не будем отнимать время маркетологов, лишь кратко напомним о простом инструменте для роста продаж — всплывающих уведомлениях.

В течение года (с октября 2016 по октябрь 2017) мы тестировали инструмент для интернет-магазина по агротематике. В итоге, не потратив ни копейки, мы получили 5614 покупок через сайт при том, что начинали с пустой базы подписчиков.

С вас email, с нас — маркетинг:

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Как работают push-уведомления

Push-уведомления — оповещение пользователей (даже покинувших сайт) короткими всплывающими сообщениями на экране смартфона, в браузере или на рабочем столе.

При клике на push-уведомление система перенаправит пользователя на определенную страницу сайта. Важное условие отправки всплывающих уведомлений — согласие пользователя.

Уведомления отображаются во всех современных браузерах на рабочем столе компьютера и на смартфоне. Но есть ряд сервисов, которые работают с разными браузерами. Например, мы отправляли уведомления с помощью push-сервиса SendPulse, и пользователи видели их в Google Chrome или Mozilla Firefox.

С настройкой инструмента справится даже стажер-маркетолог: нужно зарегистрироваться в соответствующем сервисе и затем добавить строку кода для отправки push-уведомлений на сайт рекламодателя перед закрывающим тегом </head>. Если сайт на http, нужно добавить только код. Если на https — код и установочные файлы, чтобы подписка происходила в один клик.

Когда отправлять push-уведомления

По нашему опыту, не стоит надоедать пользователям частыми оповещениями. Лучше всего рассылать уведомления с полезной для клиента информацией. Например:

изменился статус заказа;

изменился статус обращения клиента в службу техподдержки;

на складе — новая поставка товара;

на складе появился товар, который ждал клиент;

на сайте появились новые скидки и акции;

в блоге или на сайте опубликовали статью;

кто-то ответил на комментарий пользователя к статье ;

перед началом трансляции вебинара.

Какие типы push-уведомлений самые эффективные

Мы отправляли такие уведомления:

1. Приветственные.



2. Транзакционные.

Позже сервис SendPulse добавил отправку большого изображения с кнопками.





Да, большинство маркетологов привыкли их добавлять в Очевидный лайфхак для повышения количества переходов на сайт, о котором многие забывают, — используйте emoji.Да, большинство маркетологов привыкли их добавлять в email как эффективный способ повысить процент открываемости писем. Но emoji показывают хорошие результаты в соцсетях, а также всплывающих уведомлениях.

3. Автоматические рассылки (отправка серии сообщений после подписки на push-уведомления).



Запуск уведомлений накануне «черной пятницы» для рекламных кампаний интернет-магазина футбольного клуба подробно описан в кейсе.

Ещё больше кейсов, инсайдов и другой полезной информации для продвижения бизнеса онлайн — в нашей рассылке:

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Результат

С 31 октября 2016 года по 31 октября 2017 года благодаря бесплатным всплывающим уведомлениям (мы пользовались бесплатным сервисом, но есть и платные с расширенным набором функций) мы получили 5614 транзакций.

Интересно, что мы приступили к задаче рассылки всплывающих уведомлений, когда в базе клиента было 0 подписчиков. На момент публикации поста количество активных подписчиков — 70 021.

Коэффициент транзакций составил 1,17%.

Коэффициент транзакций — это процентная доля посещений сайта, которые привели к транзакциям (например, к покупкам или заявкам).

Количество сеансов: 479 602.

Выводы