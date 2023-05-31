Як спливаючі сповіщення допомагають підвищити продажі — кейс інтернет-магазину
В останній тиждень грудня у перегонах «Встигнути купити всім подарунки» з неушкодженими нервами виживуть лише найстійкіші. Не будемо забирати час маркетологів, тільки нагадаємо про простий інструмент для зростання продажів — спливаючі сповіщення.
Протягом року (з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року) ми тестували інструмент для аграрного інтернет-магазину. Так, не витративши жодної копійки, ми отримали 5614 покупок через сайт при тому, що починали з пустої бази підписників.
Як працюють push-сповіщення
При натисканні на push-повідомлення система перенаправить користувача на певну сторінку сайту. Важливою умовою надсилання спливних повідомлень є згода користувача.
Повідомлення показуються у всіх сучасних браузерах на робочому столі комп’ютера або на екрані смартфона. Є низка сервісів, які працюють з різними браузерами. Наприклад, ми надсилали сповіщення за допомогою push-сервісу SendPulse, і користувачі бачили їх у Google Chrome або Mozilla Firefox.
З налаштуванням інструменту впорається навіть стажер-маркетолог: потрібно зареєструватися у відповідному сервісі і потім додати рядок коду для надсилання push-повідомлень на сайт рекламодавця перед тегом </head>, що закриває. Якщо сайт на http — потрібно додати лише код. Якщо на https — код та інсталяційні файли, щоб підписка відбувалася в одине натискання.
Коли надсилати push-сповіщення
Наш досвід показує, що не варто набридати користувачам частими оповіщеннями.
Краще розсилати повідомлення з корисною для клієнта інформацією. Наприклад:
- змінився статус замовлення;
- змінився статус звернення клієнта до служби техпідтримки;
- нове постачання товару;
- на складі з’явився товар, на який чекав клієнт;
- на сайті з’явилися нові знижки та акції;
- у блозі чи на сайті опублікували статтю;
- хтось відповів на коментар користувача до статті;
- перед початком трансляції вебінару.
Які типи push-повідомлень найефективніші
Ми надсилали такі повідомлення:
1. Вітальні.
2. Транзакційні.
Пізніше сервіс SendPulse додав відправлення великого зображення із кнопками.
Більшість маркетологів звикли їх додавати в email як ефективний спосіб підвищити відсоток відкриття листів. Та emoji показують хороші результати й в соцмережах, і у спливаючих повідомленнях.
3. Автоматичні розсилки (надсилання серії повідомлень після підписки на push-сповіщення).
Запуск повідомлень напередодні «чорної п’ятниці» для рекламних кампаній інтернет-магазину футбольного клубу докладно описано у кейсі.
Результат
З 31 жовтня 2016 року по 31 жовтня 2017 року завдяки безкоштовним спливаючим повідомленням (ми користувалися саме неоплачуваним сервісом, але є і платні з розширеним вибором функцій) отримали 5614 транзакцій.
Цікаво, що ми почали завдання розсилки спливаючих повідомлень, коли в базі клієнта було 0 підписників. На момент публікації поста кількість активних підписників — 70 021.
Коефіцієнт транзакцій становив 1,17%.
Кількість сеансів: 479 602.
Висновки
1. Спливаючі повідомлення є ефективним способом повернення відвідувачів на сайт.
2. Спливаючі повідомлення ідеально підходять для швидкого оповіщення клієнтів про новини, акції, стан замовлення та інші важливі події.
3. Спливаючі повідомлення — простий у налаштуванні інструмент.
4. Спливаючі повідомлення — чудовий спосіб отримати додаткові продажі з мінімальними або навіть нульовими витратами.
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