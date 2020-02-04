Как я работаю дома с двумя детьми — хроники безумного папы

Я обычно не люблю статьи про «удаленку» и сам формат удаленной работы, поэтому иногда подкалываю авторов, которые рассказывают про homework в духе «это точно лучше работы в офисе», но упускают некоторые маленькие моменты.

Один из моих комментариев к подобным статьям на портале vc.ru

Почему я думаю, что работа дома имеет некий карьерный потолок — отдельная большая и субъективная история. За десяток лет общения с людьми и наблюдения за рынком я пришел к мысли, что технологии меняются быстро, но люди меняются очень медленно. И те вопросы, которые месяцами мусолят по почте или в мессенджере, быстрее решаются при беседе за чашкой кофе. Поэтому я стараюсь ездить в командировки из Краснодара в Москву.

Тем не менее, семейный опыт удаленки у нас есть. Дочке Маше — 10 лет, сыну Егору — почти 4 года. Мы по-прежнему не очень продуктивны в таких условиях, но все же накопили больше опыта, чем те люди, которые сейчас внезапно столкнулись с удаленной работой при карантине. Я решил написать эту колонку, когда в блоге Netpeak на VC один из читателей оставил просьбу как раз поделиться таким опытом.

Если говорить честно, то самый очевидный ответ на вопрос «Как работать дома с детьми» — практически никак. Зачем тогда нужна моя статья? Она, скорее, про мои ошибки и выводы из них.

Для людей, находящихся в отчаянии (а жизнь с ребенком периодически этому способствует) крайне важно регулярно себе напоминать, что вы «не одни такие идиоты». Порой почитаешь чей-то родительский негламурный аккаунт в социальных сетях и искренне обрадуешься, что не только у тебя бардак. Для иллюстрации запощу ролик Людмилы Светловой, очень поднимает настроение:

Я думаю, что никто в реальности не знает, как все полностью правильно делать при общении с детьми. Тем более, что дети бывают очень разные даже внутри одной семьи. Это бесконечная импровизация с закреплением того, что лично у вас получилось.

В автобиографической книге известного советского педагога Макаренко «Педагогическая поэма» есть по поводу неправильного забавный момент.

Молодой учитель приезжает в подростковую колонию и пытается наладить контакт с ребятами, вооружившись всей огромной теоретической педагогической базой. Они его нагло игнорируют и живут, как хотят — например, крадут запасы. Поэтому однажды Макаренко выходит из себя и бьет по лицу одного из хулиганов, хотя тот парень был значительно сильнее его. И это становится переломной точкой, после которой подростки начинают к нему прислушиваться и присматриваться — не за сам факт драки, а за то, что человек не дал на себе ездить. Хотя потом Макаренко много лет стыдился этого случая, и его воспитанники ему также много лет об этом напоминали, и в сложные моменты говорили «Что, Антон Семеныч, меня тоже бить будете?».

Я ни в коем случае не призываю это повторять, не звоните в социальную службу :)

Просто опять же, если вы работаете дома и только что наорали на своего котеночка — вспоминайте иногда, что один из педагогов, работу которого ЮНЕСКО считает культурным наследием, начал свою карьеру вот таким антипедагогическим методом. Возможно, полегчает.

А теперь, наконец, перейду к своей практике.

Мысль #1. Мужской взгляд на работу и что в нем можно исправить (особенно работая дома)

Однажды я увидел семинар одного американского пастора, специалиста по вопросам браков, на котором он объяснял принципиальную разницу в мужском и женском мышлении.

Не факт, что лектор полностью прав, но мне кажется, описанное близко к реальности. Я ловил себя на таком поведении, а ведь я даже достаточно прогрессивный папа, который умеет убирать, готовить, вытирать попу и никогда этого не чурался.

В чем описанная разница:

Как думает женщина:

Покормила детей — 1 балл Убрала квартиру — 1 балл Сделала еще что-то полезное — 1 балл

Как думает мужчина:

Я сегодня работал, чтобы обеспечить семью — тыдыщь, 500 баллов! Все, можно отдохнуть на диване.

Дальше пастор комментировал, что с точки зрения женщины это мужское достижение выглядит все так же одним баллом, а не пятьюстами. Это не потому, что оно малозначимое. А потому, что для нее все семейные дела достаточно равномерно распределены по важности. И зарабатывание денег для обеспечения семьи очень важно, но не отменяет остального.

Мужчины же — даже те, которые способны проявлять эмпатию — порой все же выставляют «всему остальному» более низкий приоритет.

Казалось бы да, что в сферическом вакууме довольно сложно поставить на один уровень ситуации, условно, «я общаюсь с клиентом, чтобы заплатить за квартиру» и «нужно закинуть белье в стиральную машинку».

Я поэтому иногда устраивал серьезные ссоры, когда действительно не мог отойти от компьютера из-за дел, а моя половинка была более свободна (по моему мнению) и не приносила мне под нос обед. И только с годами, благодаря ее терпеливым объяснениям и благодаря тому, что я много времени провожу с детьми, я стал лучше понимать те посылы, которые несет именно адекватный феминизм.

У Cosmopolitan была опубликована колонка «Плохая, плохая мать», в которой прекрасно озвучили проблему:

До сих пор считается, что в отпуск по уходу за ребенком должна уходить женщина. Мужчина якобы с этим не справится, да и вообще, это оправдано экономически. С последним действительно не поспоришь: по данным Росстата, средняя женская зарплата по стране на 30% ниже мужской. В том числе и потому, что «а зачем ей платить, все равно пришла отсидеть годик перед декретом». И женщина в самом деле уходит в декрет, жертвуя карьерой, потому что думает в первую очередь о ребенке: очевидно же, что лучше его растить, не экономя на самом необходимом. И эта модель очень быстро превращается в мужскую позицию «Я вас всех содержу, на работе устаю, а ты дома сидишь, ничего не делаешь». Ежедневный материнский труд, похожий на бесконечную уборку снега в сильный снегопад, полностью обесценивается. Нет, мол, никакого труда, это же твой ребенок! А как нас растили без посудомоек, подгузников и прочего? Нечего ныть! В итоге бедный, якобы очень уставший мужчина не делает вообще ничего: не выполняет свою часть ни бытовых, ни родительских обязанностей.

Считать какие-то вещи, связанные с семьей и детьми, менее важными, может только тот человек, который этими вещами мало занимался.

Особенно тяжелы они в своей монотонности и отсутствии вознаграждения. Одно дело, когда ты круто закрыл свои непростые офисные задачи и ходишь довольный. А теперь попробуйте представить ситуацию, когда тебе годами нужно доставать грязные трусы всей семьи из ящика для белья, сортировать их по цвету и да, засовывать в стиральную машину. Важный момент: никто из твоих близких такую мелочь не замечает и не говорит спасибо. Им в шкаф приносят свежее белье волшебные гномики. И таких моментов накапливается целая пачка.

Если вам все же кажется, что это действительно менее важно и ресурсозатратно — поменяйтесь с женой на год. Я вас уверяю, вы взвоете.

Главная мысль этого раздела: если вы папа, и у вас в семье так сложилось, что вы чуть больше занимаетесь добычей $ и чуть меньше домашними делами — постарайтесь периодически об этом задумываться. А если вы с женой заняты карьерой одинаково — это тем более немаленький повод перебрать в голове свой вклад в быт.

Может показаться, что я описываю здесь какую-то устаревшую модель поведения, и все всё понимают. Но у всех, похоже, бывают «просадки». Экс-директор по развитию МИФа Наташа Бабаева однажды написала в блоге, что из-за споров с мужем по поводу мытья посуды «Один раз мы поругались так сильно, что я начала гуглить «“как развестись”». При том, что семья у них очень креативная, продвинутая и равноправная.

Мысль #2. Перезагрузка

Человек многое может пережить и перетерпеть, если у него бывают минутки отдыха.

Я много раз чувствовал, что у меня наступает износ, когда этих минуток не было.

Например, в выходной утром ты встал с чудеснейшим настроением и горой сил, и пошел гулять с ребенком. Зачем прошло три часа бегания, ста пятидесяти тысяч вопросов «А почему у кота есть попа», а потом откровенного вредничанья, когда от вас хотят мороженку или булочку. И ты ласково, вежливо на это все реагируешь, играешь, разговариваешь, объясняешь. Но все эти вещи даже при абсолютной и безусловной любви к ребенку по миллиметру тебя подтачивают. Не всегда, но бывают такие дни. А если еще работа в голове... А если ты еще интроверт, которому действительно чисто физиологически нужна перезарядка, а дети гиперактивные… :)

В общем: никому не нужно оставлять эксклюзивное право весь день проводить с детьми — хоть на отдыхе, хоть при рабочем режиме. Подменяйте маму. И спокойно просите заменить вас, если вы тоже устали. ЭТО НОРМАЛЬНО.

Мысль #3. Минутки игр

Если ребенок сидит дома целый день во время рабочей недели, вряд-ли получится долго работать непрерывно. Рано или поздно к вам придут и что-нибудь захотят, спросят, предложат игру. И чем дольше отказывать — тем больше у обеих сторон накапливается раздражение, только в случае с маленьким это еще может вылиться в истерику.

Я далеко не сразу пришел к той практике, что лучше делать перерыв и действительно играть несколько раз в день. Или сходить на улицу на часик. Это помогает.

Детям сложно сохранять концентрацию на чем-то длительное время, им порой важнее сам факт «ура, мы это сделали!».

Когда мы с Егором сделали то, что он хочет (поиграли 20 минут в хоккей в коридоре), он после этого готов переключится на что-то еще, и более спокойно воспринимает просьбы «Я теперь поработаю немножко».

Мысль #4. Неважные дела детей

Это как раз из разряда «Что делать, когда я занят, а дети отвлекают своими вопросами». Я довольно долго к этому привыкал, и раздражался, когда Маша или Егор меня теребили в рабочее время, чтобы показать кусок пластилина или рассказать какой-то странный детский анекдот. Или просто говорил «ага-ага».

Но со временем, видя растущую старшую и ее развивающееся подростковое отчуждение, я начал сильнее задумываться над песней Гарри Чапина "Cat in the Cradle":

Я давно на пенсии, сын живёт отдельно. Я позвонил ему в один прекрасный день. Я сказал: «Хотел бы увидеться с тобой, если ты не против». Он ответил: «Хочу ещё больше, папа, нашлось бы время. Ты же понимаешь — на новой работе трудности, а у детей грипп. Но мы же славно общаемся, папа. Мы же славно поговорили с тобой». И кладя трубку, я осознал: Он вырос таким же, как я. Мой мальчик был в точности, как я.

Я как-то остро ощутил, что если не стараться проявлять внимание к интересам детей, особенно достаточно взрослых — то ниточка порвется. Чуть позже ребенок уходит в мир своих друзей и подруг, у него появляются другие интересы и авторитеты (рэпер Face, например), а родители становятся больше раздражающим фактором.

При общении с младшим эта мысль наложилась на то, что маленькие дети еще более восприимчивы и хотят быть такими, как родители: так, Егор теперь очень любит самолеты, потому что я на них летаю в командировки. А если он постоянно будет видеть спину раздражительного папы, то это, вероятно, тоже будет иметь последствия.

Позиция «мои дела обычно важнее твоих» очень похожа на позиции «я лучше знаю, что тебе делать», и «я лучше знаю, как жизнь устроена». И во многих случаях это так и есть.

Но по сути мы, взрослые, тоже многого не знаем. Многого боимся. Во многом ошибаемся. Если уж быть честным с собой до конца, то я пока не обеспеченный человек, и вокруг много людей, которые в чем-то меня превосходят. Дети не глупые, они умеют сравнивать. Если я не добился к своим 32 годам выдающихся успехов, но при этом рассказываю, как жить, почему они должны меня слушать?

Мне такая длинная цепочка размышлений помогла перестроиться и воспринимать себя больше как старшего друга, а не как авторитетного занятого родителя. И теперь, когда к столу приходит ребенок и говорит «Уоооо, папа, смотри какая машина» (какой-то копеечный кусок пластика), я стараюсь выделить осознанное внимание посмотреть на нее его глазами и ответить «Уооо, какая крутота!». Все довольны, расходимся :).

Очень важный пункт: может показаться, что я слишком защищаю детей, их интересы и порой откровенные капризы. Поверьте, я очень много над этим думал.

В глубине души я считаю (и так же наверняка думали про меня мои родители), что нынешнее поколение явно другое: там, где мы, будучи в 90-х детьми, могли найти для себя развлечение на квадратном метре земли на улице, или придумать таковое на ровном месте, нынешние дети часто скучают. У них другие запросы, им нужно что-то яркое и готовое. Почитать книжку? Скучно! Убрать в комнате! Скучно! Зато Ютуб не скучно! Они во всем стараются найти развлекательный элемент, и это порой сильно триггерит.

И здесь как раз и случается конфликт мышления поколений, как и всегда. Я часто думаю, что если бы мы — общественность — плотно занялись бы не вопросами ИИ, а вопросами взаимоотношения детей и родителей, то таким образом решились бы в принципе все мировые проблемы. Вся какая-то боль, злость, комплексы, страхи и неудачи проистекают из того, что кому-то вовремя не хватило понимания.

Мысль #5. Вера

Это, честно говоря, далеко от темы удаленки, но это тоже важно.

Одна из самых больных вещей, почему мы, родители, так любим понятие «надо» — мы стараемся уберечь детей от ошибок. Больно видеть, как человек, который должен быть лучше тебя, наступает на те же самые грабли.

Но в какой-то момент я понял, что нужно просто стараться делать то, что от тебя зависит и не ждать от ребенка точного соответствия неким KPI. Не войдет в сборную России (если вдруг) — ну и фиг, зато это будет отлично проведенным временем, и ребенок выработал прекрасную фигуру и осанку. Возможно это как-то конвертируется в другом формате.

Это Мария

Опять же, это было не просто принять, потому что мы дошли до той точки, за которой профессиональный спорт становится реально дорогим, но и я заметил, что начал становиться агрессивным по поводу «а что ты там делала вообще, если не вошла в тройку призовых».

Плохо с русским языком — надо стараться помогать ребенку, но лучше все же прекратить шутки о том, что она станет уборщиком в «Додо-пицце» (а я так шутил раньше, да). Может, человек сделает карьеру в той области, где это не очень существенно, я знаю массу таких историй.

Например, у наших родственников есть сын — такой чисто домашний мальчик, вялый ко всему, кроме просмотра футбола. До какого-то времени никто не мог понять, что с ним делать после школы. Потом оказалось, что он начал тихонько играть на спортивных биржах и поднимать по 100+ тысяч. Для подростка это очень впечатляюще, и это еще один кирпичик к мысли, что родителю нужно быть менее категоричным в плане своих важных дел и детских неважных.

Жизнь забавнее и менее предсказуема, чем любое кино.

Например, мы несколько лет старались объяснять Маше, чтобы она помогала по дому и с Егором, потому что иначе у нас с мамой сил не остается. И все это было сложно, потому что сюда примешивалась зависть старшего ребенка к более младшему, которому родители уделяют больше внимания.

В какой-то момент я просто начал думать, что сестринских чувств и осознанности пока ждать не стоит. Но тут что-то щелкнуло и теперь Маша купает брата вечером, укладывает и читает ему сказку: они полностью самоизолировались и нам вечером не нужно ничего делать. Мы в приятном офигении.

В заключение — немного моментов из практики

Что я пробовал, работая дома с детьми.

1. Звукоподавляющие наушники — хахаха. Если знаете работающую модель, подскажите. Я пока не пробовал только глухие строительные.

2. Рабочее место. Системный блок лучше поднять с пола на достаточную высоту, чтобы малыш не повыдергивал провода. Я купил для этого стеллаж Икеи. Ну и просто заранее помните, что вам не раз ткнут пальцем в экран, грохнут кулаком по клавиатуре, уронят ноутбук или мышку.

Дзен-совет: старайтесь показывать достаточно спокойное отношение к каким-то поломкам техники из-за детей, даже если это рррр бесит, и заранее это проговорите, готовьте почву. Старшая однажды разлила чай в ноутбук и ничего не сказала, потому что знала, что я болезненно на такие вещи реагирую. Было сложно догадаться, почему он не включается.

3. Спорт, перетекающий в профессиональный (по желанию). Маша на сегодняшний день профессиональная гимнастка, а это также означает кучу тренировок всю неделю и то, что вы ребенка не будете видеть все это время :). Правда, это в нормальных условиях, вне карантина. Сейчас она занимается дома, тренер следит за ними по Zoom.

Когда Егору стукнет 5 лет, на его счет у меня тоже есть планы — будем пробовать спортивные кружки по очереди.

4. Детское обучение. Конечно, сидение детей дома не означает, что им нужно пропускать занятия. Но приходится искать подходы, как их слегка разнообразить. Если у вас усидчивый школьник, который любит зубрить названия рек, это круто, а у нас нет.

Например, жена давно открыла Учи.ру и тамошние обучающие задания в игровой форме. С книжками у нас тоже пока туговато, но когда я установил Маше приложение MyBook и оплатил подписку, она даже начала читать «Дети капитана Гранта», потому что ей интереснее цифровой формат, в котором можно свайпать странички.

В общем, при желании можно думать о том, как добавить чуточку здорового фана в довольно скучные зачастую (для детей) процессы. Можно, конечно, стукнуть кулаком по столу и сказать «Занимайся и так», но это особо не работает. Если у вас по другому — расскажите, интересно.

По поводу тех же книжек — я недавно попробовал спокойно разузнать у Маши, ей не интересно само чтение или конкретные жанры? И узнал, что ей хочется попробовать почитать ужастики. Будем пробовать. Я сам довольно поздно пришел к классике и одобренным по школьной программе книгам, и ту же «Войну и мир» прочитал не в школе, а в 25 лет, чему очень рад.

5. Что делать с Ютубом, Тик-Током, Ватсапом и в целом со смартфоном ребенка.

Если вас, как родителя, бесит смартфон, то вы не одиноки. Я реально долго с этим экспериментировал и понял, что в этом случае детская нервная система совершенно не знает ограничений, если их искусственно не создавать.

Смотреть Ютуб полдня, пока папа о тебе забыл и залип в работу? Легко! Смотреть Ютуб до часу ночи под подушкой, пока кто-нибудь из взрослых не зайдет в комнату, чтобы это проверить, не наорет и не заберет телефон? Легчайшее!

CEO российского офиса Netpeak Валера посоветовал мне установить приложение Family Link. Оно позволяет видеть историю поисковых запросов ребенка, его геолокацию, одобрять или не одобрять установку приложений, выставлять время абсолютного выключения телефона и временные ограничения на каждое отдельное приложение.

Это сработало, и когда я выставил ограничения, Маша стала больше интересоваться окружающим миром. Иногда даже возникает чувство, что она в некоторой степени этим ограничениям рада, потому что у нее самой пока силы воли не хватает.

Но у нас это в целом прошло спокойно — как я уже знаю, дети постарше умеют это приложение «хакать» и часто воспринимают его установку, как жуткое издевательство.

Тысячи детей специально уронили рейтинг аппа в Google Play

В общем, тут надо пробовать.

6. Мультики. Я знаю, что есть люди, которые разрешают своим детям посмотреть только один мультик в день (на 15 минут) или даже в неделю, и искренне думаю, что они святые.

Вот некоторые из проверенных хороших:

Малышарики;

Деревяшки;

Гора самоцветов;

Смешарики + cпецпроекты Смешариков про азбуку безопасности, деньги, химию — более взрослая версия с периодическим тонким юмором для взрослых (например, была серия о смысле жизни), но нет ничего такого, отчего нельзя показывать ребенку;

Капитан Краб — смешные обучающие песенки;

Аватар (две части, легенда о Корре и легенда об Аанге) —мультсериал для подростков. В двух частях 7 сезонов, хватает достаточно надолго;

Принц-дракон — тоже хороший фэнтезийный мультсериал;

Песнь моря — очень красиво нарисованный медитативный мультик, я его иногда использую, чтобы успокоить младшего или посмотреть что-то перед сном.

Если хочется использовать мультики максимально экологично, нужно их скачивать непосредственно на телефон. Потому что в Ютубе дети очень часто нажимают на подсказки и рекомендации, и в результате или забредают куда-то туда, куда не нужно, или переходят на каналы типа «Мистера Макса», где дети бесконечно распаковывают игрушки и агрессивно спорят между собой.

7. Мобильные игры. Если вы даете ребенку играть в мобильные игры, ОТКЛЮЧАЙТЕ Wi-Fi и мобильный интернет, если у вас подвязаны платежные системы типа Google Pay. Многие детские приложения имеют навязчивую монетизацию, рассчитанную на то, что ребенок случайно ткнет туда пальцем.

Если вы думали, что все видели в жизни — я вас удивлю:

The End

Давайте переживем карантин. Терпения вам и сил. Вы не одиноки.

Также буду очень рад узнать опыт других родителей.

P.S. Перед публикацией я попросил нескольких родителей — и женщин, и мужчин — прочитать черновик этой статьи и дать обратную связь. Некоторые мне сказали, что это не совсем статья про удаленку, а больше про отношения родителей. Но мне кажется, в том-то и дело, и более-менее спокойная продуктивная удаленка рождается благодаря хорошим отношениям.

Могу сказать точно, что дети больше бесились, а жена больше нервничала, когда я не озадачивался подобными вопросами.