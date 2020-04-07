Какие интернет-магазины и онлайн-проекты растут во время карантина — кейсы Netpeak из Казахстана, России, Украины

С самого начала карантина специалисты агентства Netpeak ведут наблюдения за потребительской активностью в большинстве ниш бизнеса, при этом отслеживают миллионы кликов в сотнях проектов.

Речь и о стоимости клика (с этими исследованиями вы можете познакомиться на площадке Netpeak Stats), и об изменениях трафика. Вы наверняка помните наше исследование о причинах роста трафика из поисковых систем , основанное на данных более 600 проектов агентства.

На сбор, обработку, аналитику данных тогда мы потратили более полугода. Со временем и этот материал пополнится ссылкой на комплексное исследование ecommerce во время карантина, но сейчас цель другая. Сегодня ценны сами по себе доказательства активной жизни онлайн-торговли.

Да, карантин действительно больно ударил по многим сферам, но онлайн-бизнес не из их числа. Вот уже почти месяц специалисты агентства наблюдают прирост показателей по продажам в сотнях проектов из 14 сфер:

дом и сад;

строительство и ремонт;

еда и напитки;

услуги доставки;

красота и здоровье;

транспорт и комплектующие;

электроника;

инструменты, оборудование;

спорт, отдых и хобби;

детские товары;

бытовая техника;

мебель;

текстиль;

СМИ.

Я собрал несколько примеров из разных ниш и регионов: посмотрим на них внимательнее.

Дом и сад

Российский интернет-магазин товаров для сада и огорода:

Сравниваются периоды: 10.02.2020 —01.03.2020 и 02.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей выросло на 38,1%.

Количество транзакций увеличилось на 66,8%.

Коэффициент конверсии вырос на 18,2%.

Украинский интернет-магазин саженцев и удобрений:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей выросло на 27%.

Количество транзакций выросло на 26,97%.

Коэффициент конверсии снизился на 1,4%.

Российский интернет-магазин одноразовой посуды и хозтоваров:

Сравниваются периоды: 10.02.2020 — 01.03.2020 и 02.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей выросло на 5,48%.

Количество транзакций увеличилось на 13,8%.

Коэффициент конверсии поднялся на 10,6%.

Украинский магазин упаковки, бытовой химии и хозтоваров:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей увеличилось на 50,66%.

Количество транзакций выросло на 103,4%.

Коэффициент конверсии поднялся на 38,5%.

Украинский интернет-магазин замков:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей выросло на 51,85%.

Количество транзакций поднялось на 275%.

Коэффициент конверсии увеличился на 124,8%.

Инструменты, оборудование

Российский интернет-магазин климатического оборудования:

Сравниваются периоды: 07.02.2020 — 29.02.2020 и 01.03.2020 — 23.03.2020.



Количество пользователей выросло на 2,95%. Количество транзакций поднялось на 47,2%. Коэффициент конверсии вырос на 40,4%.

Украинский интернет-магазин фильтров для воды и систем очистки:

Сравниваются периоды: 07.02.2020 — 29.02.2020 и 01.03.2020 — 23.03.2020.

Количество пользователей выросло на 18,46%.

Количество транзакций поднялось на 50,3%.

Коэффициент конверсии увеличился на 25,6%.

Украинский интернет-магазин инструментов:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей выросло на 9,9%.

Количество транзакций выросло на 17,9%.

Коэффициент конверсии увеличился на 7,4%.

Бытовая техника

Казахстанский интернет-магазин бытовой техники:

Сравниваются периоды: 10.02.2020 — 01.03.2020 и 02.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей выросло на 5,96%.

Количество транзакций поднялось на 62,1%.

Коэффициент конверсии вырос на 49,2%.

Строительство и ремонт

Украинский интернет-магазин напольных покрытий:

Сравниваются периоды 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей уменьшилось на 7,35%.

Количество транзакций выросло на 1%.

Коэффициент конверсии увеличился на 11,9%.

Украинский магазин строительных и лакокрасочных материалов:

Сравниваются периоды 6.03.2020 — 12.03.2020 и 13.03.2020 — 19.03.2020.

Количество пользователей выросло на 132,76%.

Количество транзакций увеличилось на 340%.

Еда и напитки

Украинский интернет-магазин морепродуктов:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Количество пользователей выросло на 36,7%.

Количество транзакций увеличилось на 46,9%.

Коэффициент конверсии вырос на 9,8%.

Украинский интернет-магазин для вегетарианцев:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Трафик вырос на 30,97%.

Количество транзакций выросло на 54,3%.

Коэффициент конверсии увеличился на 19,1%.

Красота и здоровье

Украинский интернет-магазин товаров для зрения:

Сравниваются периоды: 11.02.2020 — 29.02.2020 и 01.03.2020 — 19.03.2020.

Трафик снизился на 10%.

Количество транзакций выросло на 31%.

Увеличение дохода на 50%.

Украинский интернет-магазин крафтового мыла:

Сравниваются периоды: 07.02.2020 — 29.02.2020 и 01.03.2020 — 23.03.2020.

Количество пользователей выросло на 14,6%.

Количество транзакций выросло на 8,4%.

Коэффициент конверсии стал больше на 6,7%.

Украинский магазин товаров для стоматологии:

Сравниваются периоды: 07.02.2020 — 29.02.2020 и 01.03.2020 — 23.03.2020.

Количество пользователей выросло на 50,3%.

Количество транзакций увеличилось на 4,8%.

Коэффициент конверсии вырос на 30,5%.

Сайт украинской аптеки:

Сравниваются периоды 6.03.2020 — 12.03.2020 и 13.03.2020 — 19.03.2020.

Количество пользователей выросло на 49,1%.

Количество транзакций выросло на 123,61%.

Электроника

Казахстанский интернет-магазин компьютерной техники:

Сравниваются периоды: 10.02.2020 — 01.03.2020 и 02.03.2020 — 22.03.2020.

Трафик стал меньше на 6,1%.

Транзакции выросли на 3,8%.

Коэффициент конверсии вырос на 9,8%.

Украинский интернет-магазин смартфонов и гаджетов:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Трафик уменьшился на 17,5%.

Транзакции выросли на 73,2%.

Коэффициент конверсии увеличился на 106,6%.

Детские товары

Украинский интернет-магазин товаров для детей:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Трафик вырос на 34,6%.

Количество транзакций увеличилось на 65,3%.

Коэффициент конверсии вырос на 18,2%.

Подробно о том, почему и как растут магазины детских товаров во время карантина наши специалисты уже рассказывали .

Текстиль

Украинский интернет-магазин тканей:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Трафик вырос на 27,4%.

Количество транзакций выросло на 111,5%.

Коэффициент конверсии поднялся на 58,3%.

Мебель

Украинский интернет-магазин мебели:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Трафик упал на 6,8%.

Транзакции выросли на 9,5%.

Коэффициент конверсии увеличился на 17,4%.

Подробно о том, как растет продажа мебели, а конкретно — матрасов в Facebook во время карантина, читайте в кейсе .

Сайты СМИ

Сайт СМИ в Казахстане:

Сравниваются периоды: 07.02.2020 — 29.02.2020 и 01.03.2020 — 23.03.2020.

Трафик вырос на 66,91%.

Спорт, отдых, хобби

Украинский интернет-магазин товаров для охоты:

Сравниваются периоды: 07.02.2020 — 29.02.2020 и 01.03.2020 — 23.03.2020.

Количество пользователей уменьшилось на 7,6%.

Количество транзакций увеличилось на 45,3%.

Коэффициент конверсии стал больше на 56,2%.

Украинский интернет-магазин спортивного инвентаря:

Сравниваются периоды: 6.03.2020 — 12.03.2020 и 13.03.2020 — 19.03.2020.

Трафик вырос на 13,09%.

Количество транзакций увеличилось на 43,75%.

Транспорт и комплектующие

Украинский интернет-магазин товаров для мотоциклов:

Сравниваются периоды: 11.02.2020 — 29.02.2020 и 01.03.2020 — 19.03.2020.

Трафик вырос на 26%.

Транзакции выросли на 64%.

Увеличение дохода на 88%.

Украинский интернет-магазин автокресел и комплектующих:

Сравниваются периоды: 28.02.2020 — 10.03.2020 и 11.03.2020 — 22.03.2020.

Трафик стал меньше на 21,2%.

Транзакции выросли на 2%.

Коэффициент конверсии вырос на 26%.

Выводы

Поведение покупателей меняется, поиск в сети чаще заканчивается покупкой, клиенты проводят больше времени на сайтах. Так, во многих проектах уменьшился трафик, но выросло количество транзакций и доход, а также поведенческие показатели. Традиционные офлайн-ритейлеры успешно перенаправляют свои ресурсы в онлайн и это даёт отличный результат. Мнение о том, что «онлайн покупают только товары первой необходимости» — фейк. Об этом говорит рост проектов в нишах текстиля, электроники, бытовой техники. Это точно не товары, необходимые для победы над зомби.

Скорее, сейчас работает другая логика потребителя — процитирую автора телеграм-канала о жизни в Испании:

По прошествии двух недель карантина как минимум раз в сутки необходимо лёжа с бокалом игристого в пенной ванной, заказывать суши на дом: теперь мы знаем, что карантин — это точно надолго, а долго жить без удовольствий мягко говоря неприятно и вообще противоречит человеческой природе. Мысль же о том, сколько денег уже сэкономлено на кафе и перекусах позволяет без колебаний заказать себе набор эксклюзивной косметики из слёз какаду, костюм динозавра для повседневных нужд, антологию Стивена Кинга вместе со шкафом, ну или на худой конец хотя бы оформить подписку на нетфликс.



Пишу вам из 18-го дня карантина, и, как бы ужасно это не прозвучало, я наверняка буду скучать по этому времени.

Сейчас самое время оживить свой интернет-маркетинг, если вы этого еще не сделали.

Давайте создавать успешные кейсы вместе: