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Какие магазины видят украинцы в органической выдаче Google, когда ищут ноутбук
Какие магазины украинцы видят в органическом поиске, когда вводят «купить ноутбук»? Мы решили это выяснить с помощью анализа выборки из 255 самых частотных запросов в тематике «ноутбуки» и базы Serpstat Украина из 35 миллионов доменов сайтов и 254 миллионов ключевых фраз.

Анатолий
Бондаренко
Как мы проводили исследование
Мы собрали поисковые запросы по тематике «ноутбуки» в десктопной выдаче по Украине с частотностью 1000 и выше (таких запросов оказалось 255) и зафиксировали топ выдачи по ним. Затем мы посчитали средний CTR переходов в органической выдачи в тематике «ноутбуки» в Google Search Console по тематическим проектам агентства Netpeak.

Когда у нас на руках были цифры позиций в выдаче, средней частотности и CTR, мы смогли узнать потенциальный трафик всех доменов в выдаче и долю каждого домена от максимального трафика.

На основании этих данных мы смогли выбрать сайты-лидеры в тематике «ноутбуки» по видимости в нише.

Объяснение на пальцах о том, что такое «видимость в нише для конкретной тематики»: если частотность запроса — 1000 (то есть 1000 человек ввели этот запрос в сентябре), а CTR первой позиции — 25%, то домен на первой позиции предположительно получает 250 переходов в месяц. Так мы посчитали данные для каждого домена и каждой позиции.

Видимость ниши — это то, какую долю трафика получает домен, видимость считается как частное общей частотности (суммы) всех запросов, разделенной на видимость домена.

При этом в анализе мы не учитывали запросы с привязкой к региону или с названиями брендов магазинов.

Традиционно огромное значение в таких исследованиях отводится сезонности (перед праздниками запросов больше). Естественно, мы изучили отдельно этот фактор.
Сезонность ниши «ноутбуки» в органическом поиске Google Украина
Мы зафиксировали сезонность с помощью Планировщика ключевых слов за 44 месяца и высчитали среднюю частотность запросов.
Пики сезонности для связанных с ноутбуками запросов приходятся на ноябрь («черная пятница») и декабрь (новогодние праздники). При этом спрос на ноутбуки показывает положительную динамику — частота запросов в показателях год к году растет. Так, за 2016 год частота связанных с ноутбуками запросов выросла на 18%, за 2017 — на 16%, за 2018 год — на 38%.

Получив данные по средней частотности запросов в зависимости от сезонности, мы смогли точнее вычислить сайты-лидеры в нише ноутбуков для Украины.
Топ интернет-магазинов по видимости в нише ноутбуков в поиске Google Украина
Первые 12 доменов по видимости в тематике «ноутбуки»:
Топ интернет-магазинов:

  • Rozetka.com.ua — 19%;
  • Foxtrot.com.ua — 8%;
  • Citrus.ua — 8%;
  • Allo.ua — 7%;
  • Hotline.ua — 7%;
  • OLX.ua — 6%;
  • Comfy.ua — 6%;
  • Moyo.ua — 3%;
  • Stylus.ua — 3%;
  • Prom.ua — 2%;
  • Price.ua — 2%;
  • Eldorado.ua — 1%.

Видимость остальных доменов по запросам в нише ноутбуков меньше 1%.
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      Анатолий Бондаренко

      С SEO познакомился в 2015 году.
      Работал и обучался в компании Palmira Studio.
      C августа 2015 года работаю SEO-специалистом в агентстве интернет-маркетинга Netpeak.
      Сертификация: Google Analytics, Google AdWords по направлениям «поисковая и мобильная реклама».

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