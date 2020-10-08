Кейс Leroy Merlin: как ежемесячно получать на 10% больше трафика из поисковиков

Проект: Leroy Merlin — товары для строительства и ремонта. Период продвижения: 1 год и 3 месяца (старт в мае 2019). Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO с разделенным бюджетом. Команда Enterprise Department от Netpeak: Юрий Грузинский (Head of Enterprise Department), Александр Кухаренко (SEO Tech Lead), Александр Конивненко (SEO IM), Елена Кавчак (PM of Enterprise Department) и Анастасия Вербецкая (Junior SEO Specialist).

О проекте

Leroy Merlin — известный бренд супермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства жилья. Супермаркеты присутствуют в 12 странах мира.

Клиент — украинский офис Leroy Merlin — поставил перед нами амбициозную цель: вырасти на 60% в органическом поиске за 6 месяцев.

То есть, чтобы через полгода жители Украины, ищущие в поисковиках товары по ремонту и строительству, видели на первых местах упоминания магазинов Leroy Merlin на 60% чаще.

При этом мы понимали, что столкнемся с определенными сложностями, которые заключались в том, что сервера клиента (на которых размещены все сайты их магазинов) и head-офис находятся в другой стране, во Франции. И что не все технические работы и правки нам согласуют.

Забегая наперед, можем сказать, что мы добились результата, и это был интересный опыт.

Что мы сделали для достижения цели

У нас были ограниченные возможности по оптимизации сайта: работе с URL, скоростью загрузки, версткой и так далее. Даже canonical и noindex мы не могли просто так повесить на любые страницы. Также у проекта не было страниц фильтров, что исключало возможность оптимизации страниц под пул низкочастотных запросов. Как мы это обошли и получили результат — рассказываем по порядку.

Первый этап: полный технический аудит

Главной проблемой проекта оказалось то, что его дизайн полностью формировался с помощью JavaScript. При выключенном JS сайт выглядел так:

В связи с ограничениями техническая команда не могла настроить Server Side Rendering, но в итоге мы смогли доставлять в браузеры HTML без JS. Для поиска ошибок на сайте до корректировки структуры страницы использовалась возможность рендера JS в Netpeak Spider.

Помимо этого, мы исправили технические ошибки с:

hreflang;

canonical;

дублями страниц;

404 страницами.

Второй этап: технические работы

1. Для страниц категорий сформировали шаблоны мета-тегов, оптимизированные под поисковые запросы.

2. Внедрили управляемый функционал анкорной перелинковки между страницами.

3. Для анкорной перелинковки использовали место под строкой поиска, место под карточками товаров и сайдбар.

Управляем перелинковкой с помощью загрузки файла CSV с донорами, акцепторами и анкорами.

Уже в 2020 году мы добавили отдельные URL страниц фильтров и шаблоны метатегов для них. Их доработка еще продолжается.

Проработали стратегию ссылочного продвижения, по которой работаем и сейчас.

Третий этап: разработали калькулятор бюджета

В рамках продвижения проекта возникла необходимость просчитывать, какие товарные категории являются менее конкурентными и, соответственно, требуют меньше всего бюджета.

После нескольких итераций наращивания ссылочной массы, мы вычислили индекс наращивания UR (URL Rating) по Ahrefs, а также необходимый бюджет для наращивания ссылочной массы.

На следующем этапе мы спарсили выдачу по нужным ключевым словам, чтобы посмотреть: какой UR нам нужен в итоге.

На финише мы вычисляем, сколько средств требуется, чтобы получить такой же UR.

Результаты

Для промежуточного замера эффективности работы мы выбрали показатель поисковой видимости по следующей формуле: SUM(CTR * Volume) / SUM(CTR1 * Volume), где:

CTR — CTR позиции по запросу,

Volume — частота,

CTR1 — CTR первой позиции.

Для отслеживания позиций мы собрали семантическое ядро по всем категориям сайта на русском и украинском языках. Всего получилось более 14 000 фраз. Для удобного отслеживания показателя видимости для такого большого количества фраз мы разработали специальный инструмент на базе Google Sheets и App Script.

Общая видимость за год продвижения выросла с 0,55% до 3,16%, что для 14 000 фраз — хороший показатель.

Для приоритетных категорий видимость накладывается на органический трафик, который страница получила в этом и прошлом году.

В качестве основного KPI мы выбрали сеансы из поисковых систем. Оперативное исправление ошибок клиентом и те инструменты, которые мы использовали в рамках реализации стратегии продвижения, позволили нам достигнуть цели. По итогу отчетного периода мы зафиксировали выполнение KPI на 99,89%.

Доход за время сотрудничества вырос на 369%, а транзакции — на 595%.

Отзыв о сотрудничестве

Альона Скрипек, специалист по проектам UI/UX в Leroy Merlin

Наша инфраструктура сайта изначально не была создана под SEO-оптимизацию страниц. Поэтому приходилось делать сложные доработки, что замедляло скорость работы в целом и конечный результат. Агентство отлично работало на своей стороне, предоставляя необходимое ТЗ и проверяя результат внедрения той или иной фичи. Netpeak на данном этапе сотрудничества оправдал все наши ожидания.

Елена Кавчак, Upper Junior PM of Enterprise Department Netpeak

Благодаря плодотворной совместной работе в связке «команда агентства — команда проекта» и правильно расставленным приоритетам по технической оптимизации, достижение поставленных целей — это только вопрос времени!