Кейс по контекстной рекламе портала-каталога организаций: как оптимизация целевых страниц повлияла на поведенческие факторы

Услуга: контекстная реклама.

Тематика: каталог организаций.

Регион: Казахстан.

Период продвижения: 5 месяцев (июнь-ноябрь 2014 года).

Бюджет за 5 месяцев: 60 280 708 тенге (330 755 долларов). : каталог организаций.: Казахстан.: 5 месяцев (июнь-ноябрь 2014 года).: 60 280 708 тенге (330 755 долларов).

Эффективное продвижение — результат комплексной работы клиента и агентства. Именно поэтому так важно доверительное отношение к специалистам, занимающимся проектом. Мы уже рассказывали о привлечении целевого и недорого трафика на сайт , а в этом кейсе детальнее остановимся на выгодах для проекта от синергии усилий клиента и агентских специалистов.

Цель

В 2015-м в Казахстане был запущен крупный интернет-проект в категории «каталог организаций». Еще при запуске сайта клиент обратился к нам с целью SEO-продвижения , а спустя два месяца на первое место вышла задача привлечения целевого трафика на сайт. Это и стало основной целью нашей кампании. Клиент был готов внедрять инновации и оперативно реагировал на все предложения агентства. Это во многом стало залогом хороших результатов продвижения.

Особенности проекта

В этом кейсе не будет данных по Ecommerce, так как клиент делал ставку на долгосрочный эффект от продвижения и все работы были внедрены на инвестиционном этапе развития сайта, когда сайт клиента предоставлял услуги размещения объявлений бесплатно.

В этом кейсе представлена точка зрения специалиста по контекстной рекламе.

План работ

После детального анализа проекта, мы обнаружили, что многие посадочные страницы сайта нуждаются в оптимизации. Наш клиент был открыт к инновациям в этой сфере. К сожалению, многие клиенты уверены , что их сайт в данный момент в идеальном состоянии и «ничего там менять не нужно». Приятно, что есть руководители проектов, которые так не думают и стараются прислушиваться к экспертному мнению агентств. Далее мы сравним результаты кампании, полученные до и после оптимизации посадочных страниц сайта клиента. Спойлер: целевой трафик значительно вырос в течение месяца. Но вернемся к началу. Итак, наша стратегия состояла из следующих этапов:

Внесение изменений в посадочные страницы со стороны клиента. Внесение изменений в аккаунт рекламных кампаний.

При изменении и адаптации посадочных страниц учитывался комплекс рекомендаций от интернет-маркетологов различных направлений: как SEO-, так и РРС-специалистов.

В первую очередь обновления затронули:

1. Контент. Для каждой организации на странице было добавлено ее описание и спектр предоставляемых услуг.

2. Структуру сайта: в каждый раздел была добавлена карта с местоположением всех представленных организаций;

на главной странице появились ссылки на сайты организаций и кнопка «Посмотреть». 3. Структуру представленных на сайте компаний: организации были разбиты более подробно по характеру предоставляемых ими услуг;

на главной странице сайта разместилась карта всех рубрик.

Также были оптимизированы рекламные кампании:

Проведены детальные разбивки кампаний на более мелкие группы. Собраны средне- и низкочастотные ключевые слова. Проработаны текстовые объявления.

Результаты

Первой точкой отсчета мы взяли 3 июня. Именно тогда мы впервые запустили рекламу в Ads, но примерно после месяца работы приостановили рекламу для оптимизации сайта и аккаунта. Второй точкой отсчета будем считать 11 августа, когда сайт и аккаунт Google Ads были оптимизированы, а реклама — запущена. Ниже приведены данные в разрезе сегмента новых/вернувшихся пользователей. Можно сравнить поведенческие показатели до и после оптимизации по всем источникам трафика: Новые пользователи: По источникам платного трафика — количество сеансов вернувшихся пользователей выросло на 73,19% (с 50833 до 101894), что говорит о росте постоянной аудитории. Вернувшиеся пользователи: Поведенческие факторы вернувшихся посетителей значительно улучшились.

По источникам платного трафика: Показатель отказов снизился на 15,29%;

Средняя глубина посещения выросла на 81,99%;

Средняя длительность посещения выросла на 13,08%.

О чем еще говорит статистика? Процент потерянных показов в поисковой сети из за рейтинга снизился на 82,27%. На этот критерий напрямую влияет показатель качества ключевых слов (он определяется самим Google Ads на основе скрытых факторов, которые обобщаются понятием «релевантность»), среднее значение которого до оптимизации было около «5», а после оптимизации — твердо удерживается на отметке «7». Как известно, этот показатель влияет и на рейтинг объявления, и на показатель качества всего аккаунта. Здесь необходимо отметить, что большая часть ключевых слов при старте кампании в июне получила от Google Ads низкие оценки показателя качества. Этот статус говорил о «низком качестве» целевой страницы. Оптимизация целевых страниц была положительно оценена пользователями и однозначно растопила холодное сердце Google Ads. В итоге — рентабельность рекламной кампании повысилась.

Результаты изменений: Показатель отказов снизился на 18%;

Время проведения пользователя на сайте повысилось на 33,5%;

Стоимость конверсии снизилась на 54%.

Только за один месяц мы привлекли на сайт на 121 615 посетителей больше, чем за аналогичный предшествующий период, а расходы клиента на рекламную кампанию уменьшились на 14%.

Выводы