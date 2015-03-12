Кейсы
12 марта 2015
UK

Кейс по контекстной рекламе портала-каталога организаций: как оптимизация целевых страниц повлияла на поведенческие факторы
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Вячеслав Бойко Вячеслав Бойко
Услуга: контекстная реклама.
Тематика: каталог организаций.
Регион: Казахстан.
Период продвижения: 5 месяцев (июнь-ноябрь 2014 года).
Бюджет за 5 месяцев: 60 280 708 тенге (330 755 долларов).

Эффективное продвижение — результат комплексной работы клиента и агентства. Именно поэтому так важно доверительное отношение к специалистам, занимающимся проектом. Мы уже рассказывали о привлечении целевого и недорого трафика на сайт, а в этом кейсе детальнее остановимся на выгодах для проекта от синергии усилий клиента и агентских специалистов.

Цель

В 2015-м в Казахстане был запущен крупный интернет-проект в категории «каталог организаций». Еще при запуске сайта клиент обратился к нам с целью SEO-продвижения, а спустя два месяца на первое место вышла задача привлечения целевого трафика на сайт. Это и стало основной целью нашей кампании. Клиент был готов внедрять инновации и оперативно реагировал на все предложения агентства. Это во многом стало залогом хороших результатов продвижения.

Особенности проекта

В этом кейсе не будет данных по Ecommerce, так как клиент делал ставку на долгосрочный эффект от продвижения и все работы были внедрены на инвестиционном этапе развития сайта, когда сайт клиента предоставлял услуги размещения объявлений бесплатно.

Во время работы с клиентом специалисты Netpeak предоставляли комплексные услуги продвижения, в том числе:

В этом кейсе представлена точка зрения специалиста по контекстной рекламе.

План работ

После детального анализа проекта, мы обнаружили, что многие посадочные страницы сайта нуждаются в оптимизации. Наш клиент был открыт к инновациям в этой сфере. К сожалению, многие клиенты уверены, что их сайт в данный момент в идеальном состоянии и «ничего там менять не нужно». Приятно, что есть руководители проектов, которые так не думают и стараются прислушиваться к экспертному мнению агентств. Далее мы сравним результаты кампании, полученные до и после оптимизации посадочных страниц сайта клиента. Спойлер: целевой трафик значительно вырос в течение месяца. Но вернемся к началу. Итак, наша стратегия состояла из следующих этапов:

  1. Внесение изменений в посадочные страницы со стороны клиента.
  2. Внесение изменений в аккаунт рекламных кампаний.

При изменении и адаптации посадочных страниц учитывался комплекс рекомендаций от интернет-маркетологов различных направлений: как SEO-, так и РРС-специалистов.

В первую очередь обновления затронули:
1. Контент. Для каждой организации на странице было добавлено ее описание и спектр предоставляемых услуг.
2. Структуру сайта:
  • в каждый раздел была добавлена карта с местоположением всех представленных организаций;
  • на главной странице появились ссылки на сайты организаций и кнопка «Посмотреть».
3. Структуру представленных на сайте компаний:
  • организации были разбиты более подробно по характеру предоставляемых ими услуг;
  • на главной странице сайта разместилась карта всех рубрик.

Также были оптимизированы рекламные кампании:

  1. Проведены детальные разбивки кампаний на более мелкие группы.
  2. Собраны средне- и низкочастотные ключевые слова.
  3. Проработаны текстовые объявления.

Результаты

Первой точкой отсчета мы взяли 3 июня. Именно тогда мы впервые запустили рекламу в Ads, но примерно после месяца работы приостановили рекламу для оптимизации сайта и аккаунта. Второй точкой отсчета будем считать 11 августа, когда сайт и аккаунт Google Ads были оптимизированы, а реклама — запущена. Ниже приведены данные в разрезе сегмента новых/вернувшихся пользователей. Можно сравнить поведенческие показатели до и после оптимизации по всем источникам трафика: Новые пользователи: По источникам платного трафика — количество сеансов вернувшихся пользователей выросло на 73,19% (с 50833 до 101894), что говорит о росте постоянной аудитории. Вернувшиеся пользователи: Поведенческие факторы вернувшихся посетителей значительно улучшились.

По источникам платного трафика:
  • Показатель отказов снизился на 15,29%;
  • Средняя глубина посещения выросла на 81,99%;
  • Средняя длительность посещения выросла на 13,08%.

О чем еще говорит статистика? Процент потерянных показов в поисковой сети из за рейтинга снизился на 82,27%. На этот критерий напрямую влияет показатель качества ключевых слов (он определяется самим Google Ads на основе скрытых факторов, которые обобщаются понятием «релевантность»), среднее значение которого до оптимизации было около «5», а после оптимизации — твердо удерживается на отметке «7». Как известно, этот показатель влияет и на рейтинг объявления, и на показатель качества всего аккаунта. Здесь необходимо отметить, что большая часть ключевых слов при старте кампании в июне получила от Google Ads низкие оценки показателя качества. Этот статус говорил о «низком качестве» целевой страницы. Оптимизация целевых страниц была положительно оценена пользователями и однозначно растопила холодное сердце Google Ads. В итоге — рентабельность рекламной кампании повысилась.

Результаты изменений:
  • Показатель отказов снизился на 18%;
  • Время проведения пользователя на сайте повысилось на 33,5%;
  • Стоимость конверсии снизилась на 54%.

Только за один месяц мы привлекли на сайт на 121 615 посетителей больше, чем за аналогичный предшествующий период, а расходы клиента на рекламную кампанию уменьшились на 14%.

Выводы

  1. Комплексная оптимизация онлайн-бизнеса приносит лучшие результаты. В случае с нашим клиентом, положительный эффект был получен благодаря комбинированию изменений в посадочных страницах, а также оптимизации аккаунта в Google Ads. Позитивные изменения: улучшение поведенческих факторов, а также количественных показателей в Google Ads, таких, как CTR и показатель качества ключевых слов. В будущем мы рассчитываем увидеть и хорошие данные по Ecommerce.
  2. Подчеркнем, что высокие показатели стали возможны благодаря готовности клиента внедрять все предложенные изменения. Доверие экспертному мнению агентства — основа успеха кампании.

Вячеслав Бойко
Вячеслав Бойко

С 2013 года занимал должность Middle PPC Specialist, а с января 2018 Senior PPC Internet Marketer в агентстве Netpeak.
Имею опыт работы с более чем 100 проектами на рынках Украины, Казахстана и запада.
Специализируюсь на работе с интернет магазинами, но так же работал в сфере SaaS и лидогенерации.
Сертифицированный специалист Google AdWords, Google Analytics, DoubleClick.

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