Кейс по контекстной рекламе портала-каталога организаций: как оптимизация целевых страниц повлияла на поведенческие факторы
Тематика: каталог организаций.
Регион: Казахстан.
Период продвижения: 5 месяцев (июнь-ноябрь 2014 года).
Бюджет за 5 месяцев: 60 280 708 тенге (330 755 долларов).
Эффективное продвижение — результат комплексной работы клиента и агентства. Именно поэтому так важно доверительное отношение к специалистам, занимающимся проектом. Мы уже рассказывали о привлечении целевого и недорого трафика
Цель
В 2015-м в Казахстане был запущен крупный интернет-проект в категории «каталог организаций». Еще при запуске сайта клиент обратился к нам с целью
Особенности проекта
В этом кейсе не будет данных по Ecommerce, так как клиент делал ставку на долгосрочный эффект от продвижения и все работы были внедрены на инвестиционном этапе развития сайта, когда сайт клиента предоставлял услуги размещения объявлений бесплатно.
В этом кейсе представлена точка зрения специалиста по контекстной рекламе.
План работ
После детального анализа проекта, мы обнаружили, что многие посадочные страницы сайта нуждаются в оптимизации. Наш клиент был открыт к инновациям в этой сфере. К сожалению, многие
- Внесение изменений в посадочные страницы со стороны клиента.
- Внесение изменений в аккаунт рекламных кампаний.
При изменении и адаптации посадочных страниц учитывался комплекс рекомендаций от интернет-маркетологов различных направлений: как SEO-, так и РРС-специалистов.
- в каждый раздел была добавлена карта с местоположением всех представленных организаций;
- на главной странице появились ссылки на сайты организаций и кнопка «Посмотреть».
- организации были разбиты более подробно по характеру предоставляемых ими услуг;
- на главной странице сайта разместилась карта всех рубрик.
Также были оптимизированы рекламные кампании:
- Проведены детальные разбивки кампаний на более мелкие группы.
- Собраны средне- и низкочастотные ключевые слова.
- Проработаны текстовые объявления.
Результаты
Первой точкой отсчета мы взяли 3 июня. Именно тогда мы впервые запустили рекламу в Ads, но примерно после месяца работы приостановили рекламу для оптимизации сайта и аккаунта. Второй точкой отсчета будем считать 11 августа, когда сайт и аккаунт Google Ads были оптимизированы, а реклама — запущена. Ниже приведены данные в разрезе сегмента новых/вернувшихся пользователей. Можно сравнить поведенческие показатели до и после оптимизации по всем источникам трафика: Новые пользователи: По источникам платного трафика — количество сеансов вернувшихся пользователей выросло на 73,19% (с 50833 до 101894), что говорит о росте постоянной аудитории. Вернувшиеся пользователи: Поведенческие факторы вернувшихся посетителей значительно улучшились.
- Показатель отказов снизился на 15,29%;
- Средняя глубина посещения выросла на 81,99%;
- Средняя длительность посещения выросла на 13,08%.
О чем еще говорит статистика? Процент потерянных показов в поисковой сети из за рейтинга снизился на 82,27%. На этот критерий напрямую влияет показатель качества ключевых слов (он определяется самим Google Ads на основе скрытых факторов, которые обобщаются понятием «релевантность»), среднее значение которого до оптимизации было около «5», а после оптимизации — твердо удерживается на отметке «7». Как известно, этот показатель влияет и на рейтинг объявления, и на показатель качества всего аккаунта. Здесь необходимо отметить, что большая часть ключевых слов при старте кампании в июне получила от Google Ads низкие оценки показателя качества. Этот статус говорил о «низком качестве» целевой страницы. Оптимизация целевых страниц была положительно оценена пользователями и однозначно растопила холодное сердце Google Ads. В итоге — рентабельность рекламной кампании повысилась.
- Показатель отказов снизился на 18%;
- Время проведения пользователя на сайте повысилось на 33,5%;
- Стоимость конверсии снизилась на 54%.
Только за один месяц мы привлекли на сайт на 121 615 посетителей больше, чем за аналогичный предшествующий период, а расходы клиента на рекламную кампанию уменьшились на 14%.
Выводы
- Комплексная оптимизация онлайн-бизнеса приносит лучшие результаты. В случае с нашим клиентом, положительный эффект был получен благодаря комбинированию изменений в посадочных страницах, а также оптимизации аккаунта в Google Ads. Позитивные изменения: улучшение поведенческих факторов, а также количественных показателей в Google Ads, таких, как CTR и показатель качества ключевых слов. В будущем мы рассчитываем увидеть и хорошие данные по Ecommerce.
- Подчеркнем, что высокие показатели стали возможны благодаря готовности клиента внедрять все предложенные изменения. Доверие экспертному мнению агентства — основа успеха кампании.
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