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Кейс по продвижению интернет-магазина детской обуви: ROMI 135%
Олег Скрып
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Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.

Тематика: детская обувь.

Траты: 4 075 гривен.

Регион: Киев (возможна доставка по всей Украине).

О проекте

К нам пришел клиент с новоиспеченным интернет-магазином детской обуви. Домен был зарегистрирован в середине февраля 2013 года.

Действия команды

На первом этапе работ был написан и внедрен SEO-аудит, подобран обширный список ключевых фраз, написаны качественные тексты, meta-теги и заголовки h1 для всех страниц сайта. На втором этапе мы взялись за внешнюю оптимизацию сайта, основная цель которой — сделать внешнюю ссылочную массу наиболее естественной. Проводилось наращивание безанкорных внешних ссылок, регистрация и обсуждение на тематических форумах и блогах, а также улучшение социальных факторов. Также внедрены две разработанные внутренним отделом программистов Netpeak секретных технологии.

С 1 августа по 5 октября 2013 года (период продлен до 5-го октября чтобы последняя неделя включала 7 дней, а не 2) имеем следующие данные по транзакциям по бесплатному поисковому и не брендовому трафику:

Данные по транзакциям по бесплатному поисковому и не брендовому трафику

Средняя маржа по тематике Если брать среднюю маржу по тематике, которая доступна в интернете, — 31%,

  • то доход по ecommerce: 17 751 гривен;
  • прибыль по ecommerce: 5 503 гривен;
  • траты на продвижение: 4 075 гривен;
  • ROI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((17 751 гривен × 31%) — 4 075 гривен) / 4 075 гривен = 35%.

К сожалению, не удается узнать сколько примерно звонков клиент получает с сайта, но учитывая специфику товара, можно утверждать, что звонки должны быть и их должно быть немало. Сейчас менеджер ведет переговоры с клиентом об отслеживании звонков с помощью системы Ringostat. Также обратите внимание на рост трафика (бесплатного поискового без брендовых запросов):

Рост бесплатного поискового трафика без брендовых запросов

Напоследок отмечу, что сайт находится в топе по таким ВЧ запросам, как «детская обувь», «обувь для детей» и т.д.

А вот показатели KPI за месяц:

Показатели KPI за месяц

Продолжается работа как по внутренней оптимизации, так и по внешней. Увеличивается количество продвигаемых фраз, под которые создаются новые целевые страницы. На данные страницы пишутся качественные тексты и создается грамотная перелинковка. Проводится наращивание качественной внешней ссылочной массы.

Увеличим число продаж в вашем интернет-магазине — обращайтесь:

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Хочу быстро найти клиентов онлайн

Олег Скрып

Создатель Apollon Guru.

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