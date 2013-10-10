Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.
Тематика: детская обувь.
Траты: 4 075 гривен.
Регион: Киев (возможна доставка по всей Украине).
О проекте
К нам пришел клиент с новоиспеченным интернет-магазином детской обуви. Домен был зарегистрирован в середине февраля 2013 года.
Действия команды
На первом этапе работ был написан и внедрен
С 1 августа по 5 октября 2013 года (период продлен до 5-го октября чтобы последняя неделя включала 7 дней, а не 2) имеем следующие данные по транзакциям по бесплатному поисковому и не брендовому трафику:
Если брать среднюю маржу по тематике, которая доступна в интернете, — 31%,
- то доход по ecommerce: 17 751 гривен;
- прибыль по ecommerce: 5 503 гривен;
- траты на продвижение: 4 075 гривен;
- ROI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((17 751 гривен × 31%) — 4 075 гривен) / 4 075 гривен = 35%.
К сожалению, не удается узнать сколько примерно звонков клиент получает с сайта, но учитывая специфику товара, можно утверждать, что звонки должны быть и их должно быть немало. Сейчас менеджер ведет переговоры с клиентом об отслеживании звонков с помощью системы Ringostat. Также обратите внимание на рост трафика (бесплатного поискового без брендовых запросов):
Напоследок отмечу, что сайт находится в топе по таким ВЧ запросам, как «детская обувь», «обувь для детей» и т.д.
А вот показатели KPI за месяц:
Продолжается работа как по внутренней оптимизации, так и по внешней. Увеличивается количество продвигаемых фраз, под которые создаются новые целевые страницы. На данные страницы пишутся качественные тексты и создается грамотная перелинковка. Проводится наращивание качественной внешней ссылочной массы.
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