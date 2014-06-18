Кейсы: как отзывы о товарах увеличили конверсию интернет-магазина на 14% и трафик на 200%

Публикуем гостевой пост от компании Mneniya.Pro — системы товарных отзывов для интернет-магазинов. Автор — сооснователь сервиса Антон Кухта.

Зачем интернет-магазину нужны отзывы о товарах

Недавно в блоге Netpeak публиковалась статья, посвященная отзывам об интернет-магазинах, и тому, как отличить достоверные мнения покупателей от фальшивых. В сегодняшней публикации мы хотим поговорить непосредственно об отзывах о товарах, в частности о том, как их наличие или отсутствие в карточках товаров ИМ сказывается на продажах, а также какое воздействие они оказывают на SEO. И еще поговорим о том, где собственно брать эти самые отзывы о товарах для своего сайта. По данным многочисленных исследований, большинство покупателей перед тем, как приобрести тот или иной товар, всегда стараются узнать о нем мнения других покупателей. Зачастую эти отзывы — основополагающий фактор принятия решения о покупке. Отсюда логический вывод: отзывы о товарах от реальных покупателей — это эффективный маркетинговый инструмент, который нужно и важно применять в продажах.

«77% покупателей активно читают отзывы и смотрят рейтинги товара перед покупкой» (Jupiter Research)

Как отзывы о товарах помогают увеличить конверсию

Большинство интернет-магазинов сталкиваются с проблемой низкой конверсии. Во многом она связана с недостаточным количеством информации о реализуемых товарах, в частности — с отсутствием отзывов о них. Мы попытались проанализировать опытным путем, на самом ли деле отзывы влияют на конверсию ИМ. В рамках нашей компании был проведен A/B-тест на одном из интернет-магазинов. Трафик сайта разбили 50 на 50 — одной половине посетителей показывались отзывы в карточках товаров, другой половине — нет. A/B-тест проходил в режиме реального времени только на тех товарах, для которых есть хотя бы один отзыв. Товары без отзывов в A/B-тесте участия не принимали. За отчетный период бралась 1 неделя. Количество трафика на сайте было достаточным, чтобы собрать данные. Мы сравнивали конверсии «в корзину» с отзывами в карточке товара и без, и зафиксировали следующие результаты:

конверсия без товарных отзывов: 2,73%;

конверсия с товарными отзывами: 3,12%.

Таким образом, A/B-тест показал прирост конверсии на 14% за счет наличия отзывов в карточках товара, что на практике подтвердило гипотезу о том, что отзывы о товарах на сайте влияют на рост продаж.

Как отзывы о товарах помогают увеличить трафик

Помимо преимуществ, связанных с конверсией, отзывы также оказывают положительное воздействие на SEO. Прежде всего, отзывы покупателей — это уникальный UGC (user generated content). Чем больше уникального контента на вашем сайте, тем больше трафика из поисковых систем вы будете получать по НЧ запросам. Большое количество отзывов также увеличивает количество времени, проведенного пользователями на сайте. Дополнительный бенефит — уменьшение процента отказов за счет товарных отзывов на страницах сайта. Все это влияет на поведенческие факторы, которые улучшают SEO-позиции сайта. Недавно компания Bazaarvoice провела эксперимент, в ходе которого было установлено, что контент, генерируемый с помощью отзывов покупателей, позволил увеличить трафик магазина Cabelas.com на 200% в течение нескольких месяцев. Рейтинги товаров также повышают CTR кликабельности объявления в поисковой выдаче и это — еще один мощный аргумент в пользу использования отзывов и рейтингов товаров на сайте. Подробнее о сниппетах можно почитать здесь.

Где брать отзывы о товарах для своего интернет-магазина

Всегда приятно получать отзывы от своих клиентов, но как побудить пользователей оставлять отзывы о товарах? «У этого товара пока нет отзывов», — знакомая картина, встречающаяся в карточках товаров на 99% сайтов. Или ещё хуже: «Добавьте отзыв первым!», — только вот почему-то пользователи явно не спешат оставлять свои отзывы у вас на сайте, не так ли? А вы просили когда-нибудь пользователей оставить свой отзыв о товаре после покупки? Если нет, то очень зря, потому что это работает! По нашему опыту, один из наиболее эффективных методов — автоматизированный сбор отзывов посредством отправки follow-up писем спустя несколько дней после заказа. Письмо привязано к конкретному товару и является «техническим завершением покупки». В письме выражается благодарность за совершенную покупку и содержится ссылка на форму добавления отзыва о товаре. Человек оставляет отзыв, после чего он появляется в соответствующей карточке товара интернет-магазина с пометкой «отзыв покупателя». Благодаря таким письмам, отзывы оставляют от 7 до 17% всех покупателей (в зависимости от категории товаров), при этом 90% отзывов всегда положительные, а самое главное — они пользуются доверием, поскольку собраны независимым третьим лицом. Таким образом, карточки товаров покрываются значительным количеством отзывов реальных покупателей, что в 20 раз больше, чем оставляют отзывы через форму на сайте. Инструменты социальной коммерции уже широко применяются на западе. Сейчас Рунет переживает похожий тренд, и все больше интернет-магазинов задумываются не только о привлечении новых клиентов, но и о удержании старых с возможностью получения от них обратной связи для привлечения новых. Эдакий замкнутый круг :)

Социальная коммерция — это подвид электронной коммерции, которая предполагает использование социальных средств массовой информации, социальных сетей и интернет-СМИ, которые поддерживают социальные взаимодействия, и пользователей для оказания помощи в онлайн покупке и продаже продуктов и услуг. Другими словами, социальная коммерция — использование социальных сетей в контексте транзакций электронной торговли.

К слову сказать, отзывы хорошо работают не только для интернет-магазинов, но и для других коммерческих сайтов, где заказ товара или услуги происходит онлайн.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.