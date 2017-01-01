Контент года: народный рейтинг статей, видео и презентаций об интернет-маркетинге

С 4 по 27 декабря в блоге проходило народное голосование за лучший контент об интернет-маркетинге в 2017 году. Читатели блога Netpeak предложили 18 крутых статей к участию во втором этапе рейтинга. В числе претендентов на звание лучшего контента были тексты из нишевых медиа (Cossa, Ain), корпоративных блогов (Webpromoexperts, Texterra, OWOX, Depositphotos, Plerdy, Lemarbet, Digital Bandito, 5 O'Click, Serpstat, Hostiq), а также личных ресурсов специалистов (Константин Гайдук, Евгения Дуброва-Аликсюк).
В целом за неделю голосования все эти статьи получили 2207 голосов, при этом самым интересным был последний день — победитель менялся почти каждый час.
Итак, десятка лучших статей об интернет-маркетинге в 2017 году по версии читателей:
- Визуальные тренды 2018 — 10 главных тенденций визуальных коммуникаций в следующем году.
- 5 причин строить отчеты в Google BigQuery.
- 30 простых шагов для повышения конверсии сайтов электронной коммерции в 2017-2018 году.
- 3 инструмента бесплатного продвижения локального бизнеса в интернете.
- Как бесплатно создать сайт самому?
- Синдром самозванца.
- Контент-маркетинг от а до я. Полное руководство в девяти частях. Часть 1.
- Визуальный гайд по выдаче Google: по каким фразам и как попасть в спецэлементы SERP?
- Сливаем, как есть: инструкция по ведению сообществ в Facebook и Instagram.
- Как развить личный бренд в Facebook. Записки одного капитана.
Искренние поздравления победителям, а всем участникам — первоклассных тем и кейсов в 2018 году!
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