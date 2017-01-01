Контент года: народный рейтинг статей, видео и презентаций об интернет-маркетинге

С 4 по 27 декабря в блоге проходило народное голосование за лучший контент об интернет-маркетинге в 2017 году. Читатели блога Netpeak предложили 18 крутых статей к участию во втором этапе рейтинга. В числе претендентов на звание лучшего контента были тексты из нишевых медиа (Cossa, Ain), корпоративных блогов (Webpromoexperts, Texterra, OWOX, Depositphotos, Plerdy, Lemarbet, Digital Bandito, 5 O'Click, Serpstat, Hostiq), а также личных ресурсов специалистов (Константин Гайдук, Евгения Дуброва-Аликсюк).

В целом за неделю голосования все эти статьи получили 2207 голосов, при этом самым интересным был последний день — победитель менялся почти каждый час.

Итак, десятка лучших статей об интернет-маркетинге в 2017 году по версии читателей:

Искренние поздравления победителям, а всем участникам — первоклассных тем и кейсов в 2018 году!

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