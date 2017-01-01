Маркетинг

Контент года: народный рейтинг статей, видео и презентаций об интернет-маркетинге
Георгий Рябой
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С 4 по 27 декабря в блоге проходило народное голосование за лучший контент об интернет-маркетинге в 2017 году. Читатели блога Netpeak предложили 18 крутых статей к участию во втором этапе рейтинга. В числе претендентов на звание лучшего контента были тексты из нишевых медиа (Cossa, Ain), корпоративных блогов (Webpromoexperts, Texterra, OWOX, Depositphotos, Plerdy, Lemarbet, Digital Bandito, 5 O'Click, Serpstat, Hostiq), а также личных ресурсов специалистов (Константин Гайдук, Евгения Дуброва-Аликсюк).

В целом за неделю голосования все эти статьи получили 2207 голосов, при этом самым интересным был последний день — победитель менялся почти каждый час.

Итак, десятка лучших статей об интернет-маркетинге в 2017 году по версии читателей:

  1. Визуальные тренды 2018 — 10 главных тенденций визуальных коммуникаций в следующем году.
  2. 5 причин строить отчеты в Google BigQuery.
  3. 30 простых шагов для повышения конверсии сайтов электронной коммерции в 2017-2018 году.
  4. 3 инструмента бесплатного продвижения локального бизнеса в интернете.
  5. Как бесплатно создать сайт самому?
  6. Синдром самозванца.
  7. Контент-маркетинг от а до я. Полное руководство в девяти частях. Часть 1.
  8. Визуальный гайд по выдаче Google: по каким фразам и как попасть в спецэлементы SERP?
  9. Сливаем, как есть: инструкция по ведению сообществ в Facebook и Instagram.
  10. Как развить личный бренд в Facebook. Записки одного капитана.

Искренние поздравления победителям, а всем участникам — первоклассных тем и кейсов в 2018 году!

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контент-маркетинг интернет-маркетинг рейтинги
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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